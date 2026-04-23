Украйна: проблеми между Зеленски и парламента
Украйна: проблеми между Зеленски и парламента

23 Април, 2026 18:25

Някои наблюдатели дори говорят за сериозен разрив между украинското народно събрание и управляващата партия

Украйна: проблеми между Зеленски и парламента
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Дълго време президентът Зеленски можеше да разчита на силна подкрепа в украинския парламент. Но отношенията между правителството и депутатите вече са по-скоро напрегнати. Защо?

В Киев се усеща облекчение - европейският заем от 90 млрд. евро най-сетне беше одобрен, след като Унгария спря да го блокира. Украйна зависи до огромна степен от европейската финансова помощ. Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ) многократно оказаха подкрепа на страната, а в замяна Киев се ангажира да извърши реформи.

Страната обаче среща доста спънки във въвеждането на тези реформи. Например украинският парламент многократно блокира законопроекти, предложени от правителството на Володимир Зеленски. Някои наблюдатели дори говорят за сериозен разрив между украинското народно събрание и управляващата партия.

Искания за по-добра комуникация

Депутатката от партията на Зеленски - "Слуга на народа”, Анастасия Радина не е съгласна, че другите партии протестират срещу управлението, блокирайки законовите му инициативи. "Не смятам, че може да се говори за някакъв бунт от парламента срещу правителството. По мое мнение е абсолютно адекватно да се иска по-задълбочено сътрудничество с кабинета”, казва Радина.

Според нея както правителството, така и парламентът ще поемат отговорност за решенията, които са взети по програмата на МВФ, пише АРД. Радина смята, че те трябва съвместно да обяснят на гражданите на Украйна защо е необходимо да се предприемат някои стъпки, особено по отношение на въвеждането на данък добавена стойност (ДДС) за малкия бизнес.

Министри без нужния опит?

Дебатът около ДДС е в центъра на политическите дискусии в Украйна, отбелязва АРД. Някои обаче смятат, че това е симптом на по-сериозен проблем. Връзката между правителството на Зеленски и парламента е проблематична, а обвинението е, че управляващите подлагат на натиск депутатите да одобрят непопулярни реформи, вместо да се ангажират със смислен диалог.

Според Иван Нарогняк от Института за европейски политики проблемът е системен. "Министерският съвет е запълнен в голяма степен с хора, избрани от президентството, които нямат парламентарен опит”, казва експертът пред АРД. Повечето от тези хора не са били на избори и легитимността им е пряко свързана с легитимността на президента, обяснява Нагорняк.

Част от парламента е скептична към действията на правителството

Анастасия Радина от партията на Зеленски смята, че ключовият казус е комуникацията. Дълго време голяма част от парламента е била контролирана от съветника на Володимир Зеленски Андрий Ермак. След оставката му обаче много от депутатите вече не са склонни да подкрепят инициативите на правителството.

"Не става дума за това, че парламентът отказва да гласува необходимите реформи, които да стабилизират страната финансово. Става дума за това, че правителството също дължи на гражданите разяснения защо някои политически решения е необходимо да бъдат взети”, обяснява Радина. Например, защо, както се случи наскоро, от една страна трябваше да бъде въведен данък, а от друга - постоянно се намират средства за специални разходи, които мнозина критикуват като популистки. Иван Нагорняк също посочва, че много социални разходи не са включени в бюджета. Правителството на Зеленски вече реагира на спора и проведе разговори с депутати. Анастасия Радина изразява надежда, че сътрудничеството между правителството и парламента ще се подобри в бъдеще.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    81 6 Отговор
    И Зеленски и парламента са с изтекъл мандат.Нелигитимни.

    Коментиран от #9, #11, #13, #14

    18:26 23.04.2026

  • 2 авантгард

    70 4 Отговор
    Ооооо да, сега ще започне карането кой колко да отмъкне от 90 милиарда, които евротиквениците им подариха....

    18:26 23.04.2026

  • 3 честен ционист

    57 3 Отговор
    Зеленски и Радата имат вече 90млрд причини да се помирят.

    18:26 23.04.2026

  • 4 Кирило Буданов, разведчик

    32 3 Отговор
    Няма парламент, няма проблеми ☝️
    Шшшът....работим нощем и тихонечко...

    18:28 23.04.2026

  • 5 урсула съвсем скоро

    43 4 Отговор
    Ще задължи всички да стегнат коланите
    До повръщане

    Коментиран от #8, #17

    18:28 23.04.2026

  • 6 ха ха хааа

    4 28 Отговор
    Проблеми има , само в СВ0 шанките

    18:29 23.04.2026

  • 7 Парламента да

    41 5 Отговор
    прати зеления на фронта...

    Коментиран от #30

    18:29 23.04.2026

  • 8 Урсула фон дер Лайен, председател

    5 52 Отговор

    До коментар #5 от "урсула съвсем скоро":

    Русия ще плати за ВСИЧКО ☝️
    Ще плати до последната копейка и отвъд......

    Коментиран от #10, #24

    18:30 23.04.2026

  • 9 Лука

    5 19 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Този рашист не е последния софианец ,дойде още един

    18:34 23.04.2026

  • 10 Лука

    6 22 Отговор

    До коментар #8 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Русия плаща само ако може да командва !

    18:36 23.04.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    5 25 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "...Нелигитимни..."

    То аз ли пък съм лигитимен....
    С разширения срок отзад ? ☝️😄

    Коментиран от #20, #21

    18:37 23.04.2026

  • 12 Да бе ,да ! 😜

    44 2 Отговор
    Какъв парламент при укрАинския натовски режим бяха забранени 14 политически партии . Украинската православна църква бе забранена , а з попове бяха назначени хора на режима ?

    18:38 23.04.2026

  • 13 И нови да изберат нищо

    21 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    няма да се промени. Дали президента ще е Буданов, Зеленски или Залужни, няма никакво значение.

    Коментиран от #19

    18:39 23.04.2026

  • 14 питам си

    35 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПП-то гони Сафаров - че не бил легитимен, а защо дават милиарди на нелигитимен президнет и то актьор-смешник....

    18:39 23.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Боруна Лом

    35 1 Отговор
    ЯВНО УКРИТЕ ЩЕ СЕ ИЗТРЕПЯТ ЗА ТЕЗИ 90 МИЛИАРДА

    18:42 23.04.2026

  • 17 Ами вместо да се оплаквате,

    3 35 Отговор

    До коментар #5 от "урсула съвсем скоро":

    потърсете отговорност на този който е атакувал Украйна. А руския народ какво да каже, като заради войната, понесе толкова унижения и подигравки, мизерия, затвори, липса на интернет и третиране на руснаците като трета категория хора.

    Коментиран от #22, #31, #35

    18:42 23.04.2026

  • 18 който

    21 2 Отговор
    който поткрепи украйна да го ла-па под вода

    18:42 23.04.2026

  • 19 Кирило Буданов, разведчик

    3 22 Отговор

    До коментар #13 от "И нови да изберат нищо":

    Ако аз стана Президент Русия отича у каная.
    Отича за нула време ☝️

    18:42 23.04.2026

  • 20 Идваме от

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    мтосъбирането да те приберем.
    Да те опаковат добре, за да не миришеш.

    18:49 23.04.2026

  • 21 Идваме от

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    сметосъбирането да те приберем.
    Да те опаковат добре, за да не миришеш.

    18:50 23.04.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    2 25 Отговор

    До коментар #17 от "Ами вместо да се оплаквате,":

    "... руснаците като трета категория хора...."

    Руснаците не са хора бе таваришчь....
    Посмотри Шойгу, Маша, Песков, Медведев, Дмитриев, Лавров☝️ На хора ли приличат ?

    18:51 23.04.2026

  • 23 Мурка

    12 1 Отговор
    МАИ ЧЕ СЕ НАТИСКАТ ЗА ФРОНТА ----сиреч ИСКАТ ПОВИКВАТЕЛНА

    18:52 23.04.2026

  • 24 Ъхъ

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Ще плати с ракети по простите русофобски кратуни!

    Коментиран от #28

    18:56 23.04.2026

  • 25 ПЪЛЕН ЦИРК И АНОМАЛИЯ

    29 1 Отговор
    ЕС ДА КОМУНИКИРА С НЕЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ И ДА НАЛИВА ОГРОМНИ ПАРИ НА ДОКАЗАН ФАШИСТ.

    18:57 23.04.2026

  • 26 Официално

    24 3 Отговор
    58 страни подържат окраината . Защо Боже толкова сме много , а неможем да победим РФ .

    18:57 23.04.2026

  • 27 БОГ

    12 0 Отговор
    Отговаря защото сте боклуци , а аз не съм с боклуците .

    19:00 23.04.2026

  • 28 Урсула фон дер Лайен, председател

    5 9 Отговор

    До коментар #24 от "Ъхъ":

    Никогда, ама никогда Русия няма посегне на Запада, на Европа по никакъв начин !!! Та там живеят и се радват десетки хиляди руски дечица ☝️ Дечицата на олигарси, чиновници, министри, банкери, президенти. Кой е луд да убива децата си бе таваришчь ??? Майн Гот...😁

    19:00 23.04.2026

  • 29 Един

    2 13 Отговор
    Мда, това не е като в Рашистан, където Думата е бутафорна институция, а жужака взима всички решения.

    19:17 23.04.2026

  • 30 Хахаха!🎺🥳😀

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Парламента да":

    Зеления пор редник щурмовак! Когато получил повиквателна, Зеленски избягал в Москва при Филип Киркоров. Страхлив и подъл плъх.

    19:23 23.04.2026

  • 31 бай Шиле

    1 11 Отговор

    До коментар #17 от "Ами вместо да се оплаквате,":

    Руският народ ще преглътне всичко изброено в коментара, но в името и паметта на всички загинали в тази безумна война, трябва да потърси отговорност на кремълската върхушка.

    19:36 23.04.2026

  • 32 Артилерист

    9 0 Отговор
    Според мен тази статия е поръчкова, за да се противопостави на критиките, че в Украйна цари диктатура. Налице са много данни, че критиката към властта на хунтата се задушава по много недемократичен (да не кажа жесток) начин от ведомството наБуданов, включително и с незабавно мобилизиране и изпращане на фронта. Като особено силно доказателство за репресиите на режима може да се посочи дейността на служителите на центровете за мобилизация. Тук не е разрешено да се споменават подробности по тази тема, но в други медии, особено английски, те се описват подробно, вкл и с измъкване на мъжете от креватите им...

    Коментиран от #34

    19:37 23.04.2026

  • 33 Дудов

    7 1 Отговор
    отношенията между правителството и депутатите вече са по-скоро напрегнати. Защо?

    Защото даже и укрите не понасят укри.Камо ли зеленото влечуго Зеленски

    19:54 23.04.2026

  • 34 Укрофашист

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Артилерист":

    Не е така ,колега.В Украйна е пълна демокрация.Даже и в САЩ я нямат. Само интелигентните хора не я виждат.

    Коментиран от #37

    19:56 23.04.2026

  • 35 Руснаците

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ами вместо да се оплаквате,":

    доброволно се записват и отиват на фронта. Запитваш ли се защо го правят? Защото нацизираните украинци повече от 8 години избиваха рускоезичните хора в Донбас. Даже приети международни споразумения за прекратяване на тези убийства не ги спряха. Отделно американците въоръжаваха и подготвяха украинската армия за нападение на станалите вече руски републики там.

    Коментиран от #38

    19:56 23.04.2026

  • 36 Така е

    4 0 Отговор
    Украинските депутати да внимават, че падне ли Зеленски, пада и западната помощ за Украйна. И тогава...

    20:00 23.04.2026

  • 37 Артилерист

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Укрофашист":

    Доста умно казано, колега. Но сигурен ли си, че неинтелигентните ще го разберат?

    20:02 23.04.2026

  • 38 стоян

    0 7 Отговор

    До коментар #35 от "Руснаците":

    До 35 ком - това че рузнаците се записват не значи че отиват с мерак да умират - отиват за ПАРИ защото с минимална руска заплата от 185 евро и пенсия от 86 евро си гладен

    20:19 23.04.2026

  • 39 Гошо

    6 0 Отговор
    А ми то някога и в Италия /особено 43 г/ е имало големи търкания между правителството и Големият Фашистки Съвет

    20:25 23.04.2026

