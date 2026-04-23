Украйна: проблеми между Зеленски и парламента

Дълго време президентът Зеленски можеше да разчита на силна подкрепа в украинския парламент. Но отношенията между правителството и депутатите вече са по-скоро напрегнати. Защо?

В Киев се усеща облекчение - европейският заем от 90 млрд. евро най-сетне беше одобрен, след като Унгария спря да го блокира. Украйна зависи до огромна степен от европейската финансова помощ. Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ) многократно оказаха подкрепа на страната, а в замяна Киев се ангажира да извърши реформи.

Страната обаче среща доста спънки във въвеждането на тези реформи. Например украинският парламент многократно блокира законопроекти, предложени от правителството на Володимир Зеленски. Някои наблюдатели дори говорят за сериозен разрив между украинското народно събрание и управляващата партия.

Искания за по-добра комуникация

Депутатката от партията на Зеленски - "Слуга на народа”, Анастасия Радина не е съгласна, че другите партии протестират срещу управлението, блокирайки законовите му инициативи. "Не смятам, че може да се говори за някакъв бунт от парламента срещу правителството. По мое мнение е абсолютно адекватно да се иска по-задълбочено сътрудничество с кабинета”, казва Радина.

Според нея както правителството, така и парламентът ще поемат отговорност за решенията, които са взети по програмата на МВФ, пише АРД. Радина смята, че те трябва съвместно да обяснят на гражданите на Украйна защо е необходимо да се предприемат някои стъпки, особено по отношение на въвеждането на данък добавена стойност (ДДС) за малкия бизнес.

Министри без нужния опит?

Дебатът около ДДС е в центъра на политическите дискусии в Украйна, отбелязва АРД. Някои обаче смятат, че това е симптом на по-сериозен проблем. Връзката между правителството на Зеленски и парламента е проблематична, а обвинението е, че управляващите подлагат на натиск депутатите да одобрят непопулярни реформи, вместо да се ангажират със смислен диалог.

Според Иван Нарогняк от Института за европейски политики проблемът е системен. "Министерският съвет е запълнен в голяма степен с хора, избрани от президентството, които нямат парламентарен опит”, казва експертът пред АРД. Повечето от тези хора не са били на избори и легитимността им е пряко свързана с легитимността на президента, обяснява Нагорняк.

Част от парламента е скептична към действията на правителството

Анастасия Радина от партията на Зеленски смята, че ключовият казус е комуникацията. Дълго време голяма част от парламента е била контролирана от съветника на Володимир Зеленски Андрий Ермак. След оставката му обаче много от депутатите вече не са склонни да подкрепят инициативите на правителството.

"Не става дума за това, че парламентът отказва да гласува необходимите реформи, които да стабилизират страната финансово. Става дума за това, че правителството също дължи на гражданите разяснения защо някои политически решения е необходимо да бъдат взети”, обяснява Радина. Например, защо, както се случи наскоро, от една страна трябваше да бъде въведен данък, а от друга - постоянно се намират средства за специални разходи, които мнозина критикуват като популистки. Иван Нагорняк също посочва, че много социални разходи не са включени в бюджета. Правителството на Зеленски вече реагира на спора и проведе разговори с депутати. Анастасия Радина изразява надежда, че сътрудничеството между правителството и парламента ще се подобри в бъдеще.