Блокиране на средства! Украйна се подготовя за зимата с вътрешни ресурси

Подготовката за предстоящата зима в момента се провежда изключително с вътрешни ресурси, тъй като европейското финансиране е блокирано. Президентът Володимир Зеленски заяви това в обръщение, произнесено днес от Закарпатска област, съобщава "Укринформ".

"Вече започнахме подготовка за следващата зима. Не трябва да губим време. Въпреки че е трудно да отговорим на всички нужди поради блокирането на европейските средства за Украйна - средства, които трябваше да отидат за възстановяване, нови защитни мерки за зимата и развитие на алтернативна мрежова инфраструктура и производство. В момента разчитаме на вътрешни ресурси, но работим с партньори, за да деблокираме този ключов пакет за подкрепа", каза Зеленски.

Той също така призова местните общности да бъдат активни - да се ангажират с партньорските общности и да обяснят, че блокирането на подкрепата за Украйна ефективно служи на интересите на Русия. Президентът добави, че днес в Закарпатска област е участвал в Конгреса на местните и регионалните власти и е благодарил на всяка общност, която е била активна и ефективна тази зима.

"Преживяхме тази зима благодарение на всички наши хора, които работят за нашата държава, за своите общности, благодарение на професионалистите в енергийните компании и общинските служби. Искам да благодаря на всички вас. Бизнесът също се представи добре - доставки, логистика. Това е наистина нашият общ национален успех, че плановете на Русия за зимата бяха осуетени", отбеляза той.

Припомняме, че Унгария блокира заем от Европейския съюз (ЕС) в размер на 90 милиарда евро, както и приемането на 20-ия пакет от санкции на ЕС и отварянето на преговорни клъстери.

В замяна на размразяване на финансовата помощ Унгария настоява за възобновяване експлоатацията на тръбопровода "Дружба".