Още тежки санкции срещу Техеран! Париж и Лондон искат бързо да отворят Ормузкия проток

Дискусията, водена от Великобритания и Франция, относно стъпките за отваряне на Ормузкия проток ще включва евентуални финансови санкции срещу Иран, ако той държи водния път блокиран, както и стъпки за сътрудничество с индустрията за възобновяване на корабоплаването, предава "Ройтерс".
Париж и Лондон, които се стремят да поемат водеща роля в инициативата след предишни военни и политически срещи, се стремят да покажат готовността си да играят роля във възстановяването на свободата на корабоплаване след края на конфликта.
Офисите на френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър обявиха, че ще съпредседателстват видеоконференция в петък с около 40 държави, които желаят да допринесат за многостранната мисия.
Висши дипломати ще проведат телефонен разговор преди петък, за да подготвят срещата, съобщиха трима други европейски дипломати.
Според източник на "Ройтерс", запознат с въпроса, срещите тази седмица ще се съсредоточат върху четири работни групи: защита на свободата на корабоплаване и морската сигурност, предприемане на икономически мерки срещу Иран, ако проливът остане затворен, осигуряване на освобождаването на моряците и блокираните кораби и работа с индустрията в подкрепа на готовността им за възобновяване на транзита.
Един от източниците заяви, че Великобритания е водеща в "дипломатическата линия", докато Франция работи по военното планиране, което ще оцени какви ресурси биха могли да бъдат налични от участващите държави и как те биха могли да бъдат разположени.
Иран до голяма степен затвори пролива за кораби, освен за своите, от началото на американско-израелските въздушни удари на 28 февруари. В понеделник Вашингтон наложи блокада на кораби, влизащи или излизащи от ирански пристанища.
Тръмп призова други държави да помогнат за налагането на блокадата. Великобритания, Франция и други казват, че няма да го направят, тъй като това би означавало присъединяване към войната, но биха били готови да помогнат за запазването на пролива отворен, когато боевете приключат.
Източниците съобщиха, че преговорите все още са подготвителни и всяка мисия може да се осъществи само след приключване на конфликта и с някаква форма на съгласие от страна на Иран и Съединените щати.
"Съединените щати трябва да се стегнат. В момента е парадоксално, защото най-непредсказуемите са САЩ", заяви висш европейски дипломат пред агенция "Ройтерс".
1 Мухахаха
20:09 14.04.2026
2 Пак са смъркали
20:09 14.04.2026
3 тез мишоци
20:10 14.04.2026
4 Ивтересно
Причината е няколко установки С 500 която удря Ф 35 и Ф 22 и два нови вида радари
Коментиран от #25
20:11 14.04.2026
5 Бизне са
20:13 14.04.2026
6 осраински
Другарят Ленин и другарят Сталин доказаха на практика истинността и безупречността на марксизма, а подлият предател Никита Хрушчов доказа на практика, че отхвърлянето на марксизма неизбежно води до катастрофа, която имаме днес.
ТРИ КОМПОНЕНТА И ТРИ ИЗТОЧНИКА НА МАРКСИЗМА:
1). ПРОЛЕТАРСКА ФИЛОСОФИЯ, която включва Формална логика, Диалектическа логика, Диалектика на материализма, Исторически материализъм и други прогресивни философски науки.
Източникът на Маркс за развитието на пролетарската философия е немската философия, предимно философията на Хегел.
2). НАУЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ, най-прогресивната доктрина за класовата борба, ръководство за обезоръжаване на диктатурата на буржоазията и освобождаване на обществената собственост чрез временна диктатура на пролетариата, която Маркс нарича комунизъм.
Източникът на Маркс за развитието на научния социализъм е френският утопичен социализъм.
3). ПРОЛЕТАРИАНСКА ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ, науката за изграждането на милион предприятия под формата на обществена собственост, основани на най-високи технологии с приоритет на тежката промишленост и производството на средства за производство, науката за изграждане на Рая на Земята.
Източникът за развитието на пролетарската политическа икономия от Маркс е английската политическа икономия от 18-ти век.
20:13 14.04.2026
7 Гост
Коментиран от #13
20:13 14.04.2026
8 Иван
20:16 14.04.2026
9 няма.ли един нормален човек
Гнус ме от тез прости управляващи и медиите ....!
20:16 14.04.2026
10 КАЯ КАЛАС
Коментиран от #16, #27, #33
20:17 14.04.2026
11 ФАЛШИВИ ГЕРОИ
20:18 14.04.2026
12 осраински
Коментиран от #14
20:18 14.04.2026
13 Ново пет
До коментар #7 от "Гост":Все натам да гледа
20:19 14.04.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #12 от "осраински":Аз да имам 10 милиона €€€€€, работници ми не требват.
20:20 14.04.2026
15 боико борисоф
20:21 14.04.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "КАЯ КАЛАС":Тя го чу от...Захарова.
20:21 14.04.2026
17 Джихади Йово
20:22 14.04.2026
18 Ами
че вече са част от историята защото империите им
умряха преди 85 години при Дюнкерк :)
20:22 14.04.2026
19 Пич
Коментиран от #23
20:25 14.04.2026
20 Пускай вадата бе, чалма!
Коментиран от #26
20:28 14.04.2026
21 Тези
20:28 14.04.2026
22 селяк
20:28 14.04.2026
23 Тихо πръдлякк!
До коментар #19 от "Пич":Не си компетентен.
20:28 14.04.2026
24 Атина Паднала
20:29 14.04.2026
25 Ебонитовата пръчка
До коментар #4 от "Ивтересно":ку-ку време е за шарените хапчета
20:31 14.04.2026
26 А вие си пишете
До коментар #20 от "Пускай вадата бе, чалма!":каквото си искате
20:31 14.04.2026
27 Дан Колов
До коментар #10 от "КАЯ КАЛАС":Каласа да си мисли за неиния проток че хвана пайжина.
20:32 14.04.2026
28 Путин съм
20:32 14.04.2026
29 Ни аятолах, ни човек
Коментиран от #31
20:32 14.04.2026
30 Георги
Коментиран от #34
20:35 14.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 По добре
20:38 14.04.2026
33 Мухахаха
До коментар #10 от "КАЯ КАЛАС":Никой няма да иска да мине 🤣
20:38 14.04.2026
34 Помниш ли, Гошка,
До коментар #30 от "Георги":Помниш ли през 1999 когато НАТО удари Югославия на Милошевич. Хората се събираха, а над подстанциите се вривяваха графитни бомби. Тряс едно късо и цялата подстанция се изключва. След това трябваше да я чистят с четки и прахосмукачки. След три дни - пак.
20:45 14.04.2026
35 Перничанин
20:51 14.04.2026
36 Пишете едни заглавия
20:52 14.04.2026