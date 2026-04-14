Още тежки санкции срещу Техеран! Париж и Лондон искат бързо да отворят Ормузкия проток

14 Април, 2026 20:07 1 329 36

  • франция-
  • великобритания-
  • ормузки проток-
  • иран-
  • еманюел макрон-
  • киър стармър-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Стармър и Макрон, които се стремят да поемат водеща роля в инициативата след предишни военни и политически срещи, се стремят да покажат готовността си да играят роля във възстановяването на свободата на корабоплаване след края на конфликта

Дискусията, водена от Великобритания и Франция, относно стъпките за отваряне на Ормузкия проток ще включва евентуални финансови санкции срещу Иран, ако той държи водния път блокиран, както и стъпки за сътрудничество с индустрията за възобновяване на корабоплаването, предава "Ройтерс".

Париж и Лондон, които се стремят да поемат водеща роля в инициативата след предишни военни и политически срещи, се стремят да покажат готовността си да играят роля във възстановяването на свободата на корабоплаване след края на конфликта.

Офисите на френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър обявиха, че ще съпредседателстват видеоконференция в петък с около 40 държави, които желаят да допринесат за многостранната мисия.

Висши дипломати ще проведат телефонен разговор преди петък, за да подготвят срещата, съобщиха трима други европейски дипломати.

Според източник на "Ройтерс", запознат с въпроса, срещите тази седмица ще се съсредоточат върху четири работни групи: защита на свободата на корабоплаване и морската сигурност, предприемане на икономически мерки срещу Иран, ако проливът остане затворен, осигуряване на освобождаването на моряците и блокираните кораби и работа с индустрията в подкрепа на готовността им за възобновяване на транзита.

Един от източниците заяви, че Великобритания е водеща в "дипломатическата линия", докато Франция работи по военното планиране, което ще оцени какви ресурси биха могли да бъдат налични от участващите държави и как те биха могли да бъдат разположени.

Иран до голяма степен затвори пролива за кораби, освен за своите, от началото на американско-израелските въздушни удари на 28 февруари. В понеделник Вашингтон наложи блокада на кораби, влизащи или излизащи от ирански пристанища.

Тръмп призова други държави да помогнат за налагането на блокадата. Великобритания, Франция и други казват, че няма да го направят, тъй като това би означавало присъединяване към войната, но биха били готови да помогнат за запазването на пролива отворен, когато боевете приключат.

Източниците съобщиха, че преговорите все още са подготвителни и всяка мисия може да се осъществи само след приключване на конфликта и с някаква форма на съгласие от страна на Иран и Съединените щати.

"Съединените щати трябва да се стегнат. В момента е парадоксално, защото най-непредсказуемите са САЩ", заяви висш европейски дипломат пред агенция "Ройтерс".


  • 1 Мухахаха

    30 2 Отговор
    Кой ги бръсне те нещастници

    20:09 14.04.2026

  • 2 Пак са смъркали

    29 2 Отговор
    във влака.

    20:09 14.04.2026

  • 3 тез мишоци

    27 2 Отговор
    ще набутат стадата си към по лоша паша

    20:10 14.04.2026

  • 4 Ивтересно

    27 3 Отговор
    Защо не бомбардират Иран?
    Причината е няколко установки С 500 която удря Ф 35 и Ф 22 и два нови вида радари

    Коментиран от #25

    20:11 14.04.2026

  • 5 Бизне са

    16 1 Отговор
    с оръжия се движи с пълна пара.

    20:13 14.04.2026

  • 6 осраински

    16 0 Отговор
    20:13 14.04.2026

  • 7 Гост

    20 0 Отговор
    Явно Путин от хилядите санкции и споразумения от Запад не му пука. Той отдавна гледа стратегически на Изток.

    Коментиран от #13

    20:13 14.04.2026

  • 8 Иван

    8 0 Отговор
    48ма година санкции от ешкиназките сатанински кабалисти.

    20:16 14.04.2026

  • 9 няма.ли един нормален човек

    10 0 Отговор
    Да обясни ня тези прости и глепави същества бе? .....за да разберат кой го е затворил и защо е отворен?

    Гнус ме от тез прости управляващи и медиите ....!

    20:16 14.04.2026

  • 10 КАЯ КАЛАС

    13 0 Отговор
    Щяла да отвори протока си за всички, които искат да минат.

    Коментиран от #16, #27, #33

    20:17 14.04.2026

  • 11 ФАЛШИВИ ГЕРОИ

    8 0 Отговор
    Макарон+ Станчов = голем смех.

    20:18 14.04.2026

  • 12 осраински

    12 1 Отговор
    В СССР работниците доказаха че могат да живеят без богатите но и че нито един богат може да живее без работници

    Коментиран от #14

    20:18 14.04.2026

  • 13 Ново пет

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Все натам да гледа

    20:19 14.04.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "осраински":

    Аз да имам 10 милиона €€€€€, работници ми не требват.

    20:20 14.04.2026

  • 15 боико борисоф

    5 0 Отговор
    нали сте приятели на америка молете се на трънплина

    20:21 14.04.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "КАЯ КАЛАС":

    Тя го чу от...Захарова.

    20:21 14.04.2026

  • 17 Джихади Йово

    5 0 Отговор
    Много неща може да искат ама не са познали!!

    20:22 14.04.2026

  • 18 Ами

    7 0 Отговор
    На тия двамцата някой трябва да им каже,
    че вече са част от историята защото империите им
    умряха преди 85 години при Дюнкерк :)

    20:22 14.04.2026

  • 19 Пич

    6 2 Отговор
    Устойчивите тъпаци няма да постигнат нищо!!! Иран беше под санкции и ембарго десетки години. Достатъчно е стратегически грамотен човек да погледне картата на региона, да види с кое море граничи Иран, и кои други граничат с него. И ще разбере как стават нещата!!!

    Коментиран от #23

    20:25 14.04.2026

  • 20 Пускай вадата бе, чалма!

    3 5 Отговор
    Да не пускам ада върху теб.

    Коментиран от #26

    20:28 14.04.2026

  • 21 Тези

    5 1 Отговор
    тъпунгери в брюселес може да ижглежда че не семесят в конфликтите няма значение в коя са вътре в играта. Големите играчи всички са в далавера.Папура ще яде пак обикновения човек няма значение.И най на края като свърши всичко ще седнат на масата уж като преговори ще поделят -това е за мен това е за теб.Както е било преди.Изобщо няма да им пука за това че са убити еди си колко хора.

    20:28 14.04.2026

  • 22 селяк

    3 0 Отговор
    е закво срещу чалмаците??нали са добрите хамериканце са го затвориле таа локва що не санкционирете тех? що з таа работа треат мдаци , а ес нема такива

    20:28 14.04.2026

  • 23 Тихо πръдлякк!

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Не си компетентен.

    20:28 14.04.2026

  • 24 Атина Паднала

    3 2 Отговор
    Тези двамата стамър и макарона са големи глупаци,искат да им отворят протока а налагат санкции.

    20:29 14.04.2026

  • 25 Ебонитовата пръчка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ивтересно":

    ку-ку време е за шарените хапчета

    20:31 14.04.2026

  • 26 А вие си пишете

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пускай вадата бе, чалма!":

    каквото си искате

    20:31 14.04.2026

  • 27 Дан Колов

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "КАЯ КАЛАС":

    Каласа да си мисли за неиния проток че хвана пайжина.

    20:32 14.04.2026

  • 28 Путин съм

    1 0 Отговор
    И аз искам да ви отворя и двамата ,ама не сте се подмили

    20:32 14.04.2026

  • 29 Ни аятолах, ни човек

    1 3 Отговор
    Според запознати Муджтаба Хомейни лежи обезобразен без един крак в стая без прозорци. Не е ясно дали може да говори и дали въобще е в съзнание. Ярко предупреждение към тези, които искат насилствено да сменят световния ред.

    Коментиран от #31

    20:32 14.04.2026

  • 30 Георги

    2 0 Отговор
    Мокър от дъжд не се бои! Тея май не са наясно кои са Иран! Тези хора са под санкции от десетилетия, сега вече и ги бомбят и пак се събраха в живи вериги около електроцентралите. Някой смята ли, че това е възможно на запад? Наистина ли мислят, че ще ги уплашат? Санкциите не проработиха срещу Русия, нямат да проработят и тук. Със санкции може да стреснеш човек свикнал да има, тоя, който няма с нямане не можеш го уплаши.

    Коментиран от #34

    20:35 14.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 По добре

    1 0 Отговор
    Всички които разполагат с ядренни играчки да ги изполват па да свърши всичко.

    20:38 14.04.2026

  • 33 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "КАЯ КАЛАС":

    Никой няма да иска да мине 🤣

    20:38 14.04.2026

  • 34 Помниш ли, Гошка,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Георги":

    Помниш ли през 1999 когато НАТО удари Югославия на Милошевич. Хората се събираха, а над подстанциите се вривяваха графитни бомби. Тряс едно късо и цялата подстанция се изключва. След това трябваше да я чистят с четки и прахосмукачки. След три дни - пак.

    20:45 14.04.2026

  • 35 Перничанин

    0 0 Отговор
    На Макрон дясното му око е все още присвито, след като мъж му го бушонира .

    20:51 14.04.2026

  • 36 Пишете едни заглавия

    0 0 Отговор
    Значи санциите досега са били леки

    20:52 14.04.2026