Още тежки санкции срещу Техеран! Париж и Лондон искат бързо да отворят Ормузкия проток

Дискусията, водена от Великобритания и Франция, относно стъпките за отваряне на Ормузкия проток ще включва евентуални финансови санкции срещу Иран, ако той държи водния път блокиран, както и стъпки за сътрудничество с индустрията за възобновяване на корабоплаването, предава "Ройтерс".

Париж и Лондон, които се стремят да поемат водеща роля в инициативата след предишни военни и политически срещи, се стремят да покажат готовността си да играят роля във възстановяването на свободата на корабоплаване след края на конфликта.

Офисите на френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър обявиха, че ще съпредседателстват видеоконференция в петък с около 40 държави, които желаят да допринесат за многостранната мисия.

Висши дипломати ще проведат телефонен разговор преди петък, за да подготвят срещата, съобщиха трима други европейски дипломати.

Според източник на "Ройтерс", запознат с въпроса, срещите тази седмица ще се съсредоточат върху четири работни групи: защита на свободата на корабоплаване и морската сигурност, предприемане на икономически мерки срещу Иран, ако проливът остане затворен, осигуряване на освобождаването на моряците и блокираните кораби и работа с индустрията в подкрепа на готовността им за възобновяване на транзита.

Един от източниците заяви, че Великобритания е водеща в "дипломатическата линия", докато Франция работи по военното планиране, което ще оцени какви ресурси биха могли да бъдат налични от участващите държави и как те биха могли да бъдат разположени.

Иран до голяма степен затвори пролива за кораби, освен за своите, от началото на американско-израелските въздушни удари на 28 февруари. В понеделник Вашингтон наложи блокада на кораби, влизащи или излизащи от ирански пристанища.

Тръмп призова други държави да помогнат за налагането на блокадата. Великобритания, Франция и други казват, че няма да го направят, тъй като това би означавало присъединяване към войната, но биха били готови да помогнат за запазването на пролива отворен, когато боевете приключат.

Източниците съобщиха, че преговорите все още са подготвителни и всяка мисия може да се осъществи само след приключване на конфликта и с някаква форма на съгласие от страна на Иран и Съединените щати.

"Съединените щати трябва да се стегнат. В момента е парадоксално, защото най-непредсказуемите са САЩ", заяви висш европейски дипломат пред агенция "Ройтерс".