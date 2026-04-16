Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран и САЩ постигат частичен напредък в преговорите, но остават ключови разногласия

16 Април, 2026 13:50, обновена 16 Април, 2026 13:55 523 7

  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • разногласия-
  • напредък

Ядрените въпроси и съдбата на урана продължават да разделят Техеран и Вашингтон

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Иран и САЩ са постигнали известен напредък в усилията за дългосрочно споразумение за прекратяване на бойните действия, но остават сериозни разногласия, включително по въпроса за ядрената програма на Техеран, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Според високопоставен ирански представител посещението на началника на генералния щаб на въоръжените сили на Пакистан Асим Мунир в Техеран е допринесло за намаляване на напрежението и е засилило надеждите за подновяване на преговорите между двете страни.

Към момента няма насрочена дата за нов кръг от разговори, като основните спорни теми остават съдбата на високообогатения уран и продължителността на ядрените ограничения на Иран.

От пакистанска страна заявиха, че комуникационните канали между САЩ и Техеран остават отворени, а двете страни демонстрират готовност да продължат диалога, докато процесът на преговори продължава.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лада искра

    2 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    13:57 16.04.2026

  • 2 Лада искра

    0 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #7

    13:58 16.04.2026

  • 3 Лада искра

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:58 16.04.2026

  • 4 Лада искра

    0 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:58 16.04.2026

  • 5 Анонимен

    2 0 Отговор
    То и точно преди да почне войната бяха на ръба да подпишат споразумение, само дребни детайли им оставаха.

    14:04 16.04.2026

  • 6 Емил Стефанов

    1 0 Отговор
    Иран е жертва а не агресор в този непровокиран военен конфликт.

    14:07 16.04.2026

  • 7 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лада искра":

    Следващата война ще е между Европа и НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА срещу еврейска ционистка болшевишка комунистическа Расия .... НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА ЩЕ ПОБЕДИ ЕВРЕЙСКИЯ КОМУНИЗЪМ

    14:12 16.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания