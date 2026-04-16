Иран и САЩ постигат частичен напредък в преговорите, но остават ключови разногласия

Иран и САЩ са постигнали известен напредък в усилията за дългосрочно споразумение за прекратяване на бойните действия, но остават сериозни разногласия, включително по въпроса за ядрената програма на Техеран, съобщава Ройтерс, предава БТА.
Според високопоставен ирански представител посещението на началника на генералния щаб на въоръжените сили на Пакистан Асим Мунир в Техеран е допринесло за намаляване на напрежението и е засилило надеждите за подновяване на преговорите между двете страни.
Към момента няма насрочена дата за нов кръг от разговори, като основните спорни теми остават съдбата на високообогатения уран и продължителността на ядрените ограничения на Иран.
От пакистанска страна заявиха, че комуникационните канали между САЩ и Техеран остават отворени, а двете страни демонстрират готовност да продължат диалога, докато процесът на преговори продължава.
