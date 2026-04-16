Републиканците в Камарата на представителите блокираха поредния опит за ограничаване на правомощията на Тръмп във войната с Иран

Републиканците в Камарата на представителите в САЩ подкрепиха днес военната кампания срещу Иран на президента Доналд Тръмп, като гласуваха против инициирана от демократите резолюция, призоваваща за прекратяване на военните действия, докато не бъдат разрешени от Конгреса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Резолюцията беше отхвърлена от доминираната от Републиканската партия долна камара на Конгреса само с един глас - 214 "против" при 213 "за".

Ден по-рано Сенатът също блокира подобна мярка.

Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно прекратяване на огъня, което да влезе в сила по-късно днес, обяви преди минути президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес.

Тръмп заяви в социалните мрежи, че по план примирието трябва да влезе в сила в 17:00 ч. (източноамериканско време - полунощ българско). Това ще стане след повече от месец война между Израел и проиранската ливанска групировка „Хизбула“.

Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви той.

Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически преговори от десетилетия. Ливан настояваше за примирие, което да сложи край на боевете между Израел и „Хизбула“ преди нови преговори, докато обеща да обезоръжи групировката.

Тръмп заяви, че е разпоредил вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на своята администрация да работят с Израел и Ливан за „постигане на траен мир“.

Той съобщи допълнително, че ще покани Аун и Нетаняху в Белия дом за първата среща между Ливан и Израел на високо равнище от 1983 г.

„И двете страни искат мир и вярвам, че това ще стане бързо“, заяви Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“. Двете страни подписаха споразумение през 1983 г., според което Ливан официално призна Израел, а Израел се оттегли от Ливан. Споразумението се провали по време на гражданската война в Ливан.

Правителствен служител, запознат със събитията, заяви пред АП, че в един момент днес Аун е отказал да говори с Нетаняху. Според него коментарите са били направени по време на разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че Вашингтон „разбира позицията на Ливан“.

Междувременно влиятелният началник на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир се срещна днес с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф като част от международните усилия за удължаване на прекратяването на огъня, което спря близо седемседмичната война между Израел, САЩ и Ислямската република.

Иранската държавна телевизия не предостави подробности за срещата. Не последва и незабавен коментар от страна на Пакистан, който се превърна в ключов посредник, след като беше домакин на директни преговори между САЩ и Иран, които според Исламабад са помогнали за намаляване на различията между Вашингтон и Техеран.

По време на крехкото примирие с Иран боевете в Ливан между Израел и „Хизбула“ продължиха.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства десетдневното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, обявено днес от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Фон дер Лайен отново подчерта, че Европа ще продължи да призовава за спазването на териториалната цялост на Ливан.

"Приветствам обявеното десетдневно споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан с посредничеството на президента Доналд Тръмп. Това е успокоение, тъй като този конфликт вече взе твърде много жертви", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

"Европа ще продължи да призовава за пълното спазване на суверенитета и териториалната цялост на Ливан, а ние ще продължим да подкрепяме ливанския народ чрез цялостна хуманитарна помощ", допълни председателката на ЕК.

Елисейският дворец приветства като отлична новина договарянето на прекратяване на огъня в Ливан, което ще влезе в сила тази нощ в полунощ, предаде Франс прес.

„Това е отлична новина, която ще трябва да бъде проверена на място“, подчерта съветник на президента Еманюел Макрон. Малко по-рано Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан са се договорили за десетдневно примирие.

Реагирайки на думите на израелския посланик в САЩ, който заяви, че Париж няма място в преговорите между Израел и Ливан, съветникът на Макрон добави, че Париж иска „да бъде полезен“. „В деня, в който ще трябва да се подкрепят ливанските власти, за да възстановят сигурността и суверенитета си върху цялата ливанска територия, мисля, че мнозина ще се радват да могат да разчитат на Франция, включително и израелците“, коментира президентският съветник.

Не е в интерес на Съединените щати Русия да излезе победител от войната в Иран, заяви също днес във Вашингтон германският министър на финансите Ларс Клингбайл, предаде Ройтерс.

„Това не е в наш интерес и не може да бъде в интерес на Съединените щати“, посочи Клингбайл в съвместно изявление с министрите на финансите на Украйна и Норвегия в кулоарите на пролетните срещи на МВФ и Световната банка.

Според германския финансов министър руската икономика расте благодарение на конфликта в Близкия изток и печели от ситуацията в енергийния сектор.

Докато войната на САЩ и Израел с Иран е водеща тема по време на пролетните срещи на МВФ и Световната банка тази седмица, министрите на финансите на Норвегия и Германия се срещнаха днес с украинския си колега, за да обсъдят как да засилят подкрепата си за Украйна на фона на продължаващата вече повече от четири години руска инвазия.

Финансовите министри и централните банкери на страните от Г-7 по-рано днес проведоха двучасова среща в рамките на пролетните срещи на МВФ и Световната банка, на която обсъдиха и подкрепата за Украйна.