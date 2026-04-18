Живеем в епоха на дълбоко геополитическо напрежение и нарастваща несигурност (ВИДЕО)

През втория ден на Antalya diplomatic forum 2026, която събира за пети пореден път световния дипломатически елит, ще бъдат разгледани теми от икономическото развитие, през изкуствения интелек, до войните, на които сме свидетели днес и тяхното възедйствие върху целия свят.

Свързаността оформя икономическото развитие и стабилност на една нация, тъй като глобалните търговски пътища и инфраструктурните проекти предефинират регионалните връзки. За да се отключи пълният потенциал на тези проекти, техническите, правните и инвестиционните предизвикателства трябва да бъдат решени чрез многостранно сътрудничество. Като част от по-широката цел на „картографиране на утрешния ден“, участниците във форума ще разгледат нови възможности в свързаността, показвайки как засилените регионални мрежи могат да управляват несигурностите, като същевременно насърчават развитието, стабилността и устойчивостта на участващите страни.

Сигурността в Европа е в критичен момент в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара. Войната в Украйна, несигурността около устойчивото участие на САЩ и амбициите на ЕС за стратегическа автономия засилиха дебатите относно възпирането, споделянето на тежестта и колективната отбрана. Нововъзникващи области като киберсигурността и хибридните заплахи, наред с по-конвенционалните предизвикателства, допълнително подчертават сложността на настоящия момент. Докато лидерите на НАТО се готвят да се съберат в Анкара, срещата на върха има особено значение за картографиране на перспективите за европейската сигурност утре и засилване на ролята на Алианса в укрепването на колективната отбрана.

Живеем в епоха на дълбоко геополитическо напрежение и нарастваща несигурност, където действията в областта на климата рискуват да бъдат засенчени от краткосрочни проблеми със сигурността и икономиката. И все пак въздействията от изменението на климата се засилват в световен мащаб, като непропорционално засягат най-уязвимите и подкопават устойчивото развитие. РКОНИК и Парижкото споразумение предоставиха основната глобална рамка за действие, като прилагането е централното предизвикателство в днешния свят. Модалността на сътрудничество между Турция и Австралия за COP31 ще предложи уникална възможност за ускоряване на изпълнението и възстановяване на доверието в многостранното управление на климата.

Изкуственият интелект и нововъзникващите технологии преоформят глобалната сила и предефинират суверенитета. Контролът върху данните, алгоритмите и цифровата инфраструктура сега влияе върху международната политика толкова дълбоко, колкото територията или военната сила. В този технополярен свят държавите се стремят да осигурят дигитална автономия, докато се справят с нови форми на конкуренция и зависимост. Участниците във форума ще разгледат как технологичната промяна трансформира дипломацията, стратегическата агенция и глобалното управление, и разглежда как държавите могат да управляват несигурностите в технополярен свят, докато картографират геополитическия пейзаж на утрешния ден.

Прекъсването на достъпа до образование в Палестина пряко засяга не само индивидуалното развитие, но и обществената устойчивост, икономическото възстановяване и изграждането на траен мир. За децата, носещи белезите от войната, възстановяването на безопасна учебна среда, укрепването на механизмите за психосоциална подкрепа и осигуряването на приемственост в образованието се очертават като приоритети за бъдещето на Палестина.

Сътрудничеството, свързаността и просперитетът са ключови двигатели за напредъка на мира и стабилността на Балканите. Регионалният диалог, инфраструктурните проекти, енергийната сигурност и сътрудничеството в областта на отбраната предоставят осезаеми пътища за подобряване на връзките между хората през границите, насърчаване на икономическата устойчивост и насърчаване на регионалната отговорност чрез укрепване на доверието. Чрез трансформиране на предизвикателствата в споделени възможности, тези инициативи помагат на региона да управлява несигурностите и да оформя по-предсказуемо бъдеще. Участниците в дискусията ще проучат как диалогът, бизнесът и свързаността могат да подобрят регионалното сътрудничество, като същевременно планира утрешния ден за мирни и проспериращи Балкани.

Близкият изток е в центъра на световната политика, където регионалната динамика едновременно оформя и се формира от по-широки глобални трансформации. В настоящата епоха на глобална нестабилност международната политика е белязана от несигурности в политическата, икономическата и дипломатическата сфери. Тези кризи се сливат в Близкия изток с особена интензивност, тъй като регионът е изправен пред военни сблъсъци, хуманитарни предизвикателства, принудително разселване, продоволствена несигурност и други смущения.

В ерата на задълбочаваща се геополитическа несигурност, Европа е изправена пред нарастващ структурен и конкурентен натиск. Последните оценки подчертават разширяващите се разлики в производителността, иновациите и технологичното лидерство, докато световната търговия все повече се формира от ориентирани към сигурността индустриални политики, пренареждане на веригите за доставки и стратегическо съперничество. Следователно конкурентоспособността трябва да бъде предефинирана чрез устойчивост, стратегическа автономност, енергийна сигурност и надеждни партньорства. Участниците в дискусионния панел ще разглеждат как Европа може да укрепи икономическата си позиция чрез задълбочаване на регионалното сътрудничество, разширяване на икономическата си перспектива и засилване на сътрудничеството с ключови партньори на континента.