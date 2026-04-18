Живеем в епоха на дълбоко геополитическо напрежение и нарастваща несигурност (ВИДЕО)

18 Април, 2026 07:27, обновена 18 Април, 2026 09:26 1 483 27

От войните до изкуствения интелект са темите, които ще бъдат разисквани през втория ден на Antalya diplomatic forum

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През втория ден на Antalya diplomatic forum 2026, която събира за пети пореден път световния дипломатически елит, ще бъдат разгледани теми от икономическото развитие, през изкуствения интелек, до войните, на които сме свидетели днес и тяхното възедйствие върху целия свят.

Свързаността оформя икономическото развитие и стабилност на една нация, тъй като глобалните търговски пътища и инфраструктурните проекти предефинират регионалните връзки. За да се отключи пълният потенциал на тези проекти, техническите, правните и инвестиционните предизвикателства трябва да бъдат решени чрез многостранно сътрудничество. Като част от по-широката цел на „картографиране на утрешния ден“, участниците във форума ще разгледат нови възможности в свързаността, показвайки как засилените регионални мрежи могат да управляват несигурностите, като същевременно насърчават развитието, стабилността и устойчивостта на участващите страни.

Сигурността в Европа е в критичен момент в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара. Войната в Украйна, несигурността около устойчивото участие на САЩ и амбициите на ЕС за стратегическа автономия засилиха дебатите относно възпирането, споделянето на тежестта и колективната отбрана. Нововъзникващи области като киберсигурността и хибридните заплахи, наред с по-конвенционалните предизвикателства, допълнително подчертават сложността на настоящия момент. Докато лидерите на НАТО се готвят да се съберат в Анкара, срещата на върха има особено значение за картографиране на перспективите за европейската сигурност утре и засилване на ролята на Алианса в укрепването на колективната отбрана.

Живеем в епоха на дълбоко геополитическо напрежение и нарастваща несигурност, където действията в областта на климата рискуват да бъдат засенчени от краткосрочни проблеми със сигурността и икономиката. И все пак въздействията от изменението на климата се засилват в световен мащаб, като непропорционално засягат най-уязвимите и подкопават устойчивото развитие. РКОНИК и Парижкото споразумение предоставиха основната глобална рамка за действие, като прилагането е централното предизвикателство в днешния свят. Модалността на сътрудничество между Турция и Австралия за COP31 ще предложи уникална възможност за ускоряване на изпълнението и възстановяване на доверието в многостранното управление на климата.

Изкуственият интелект и нововъзникващите технологии преоформят глобалната сила и предефинират суверенитета. Контролът върху данните, алгоритмите и цифровата инфраструктура сега влияе върху международната политика толкова дълбоко, колкото територията или военната сила. В този технополярен свят държавите се стремят да осигурят дигитална автономия, докато се справят с нови форми на конкуренция и зависимост. Участниците във форума ще разгледат как технологичната промяна трансформира дипломацията, стратегическата агенция и глобалното управление, и разглежда как държавите могат да управляват несигурностите в технополярен свят, докато картографират геополитическия пейзаж на утрешния ден.

Прекъсването на достъпа до образование в Палестина пряко засяга не само индивидуалното развитие, но и обществената устойчивост, икономическото възстановяване и изграждането на траен мир. За децата, носещи белезите от войната, възстановяването на безопасна учебна среда, укрепването на механизмите за психосоциална подкрепа и осигуряването на приемственост в образованието се очертават като приоритети за бъдещето на Палестина.

Сътрудничеството, свързаността и просперитетът са ключови двигатели за напредъка на мира и стабилността на Балканите. Регионалният диалог, инфраструктурните проекти, енергийната сигурност и сътрудничеството в областта на отбраната предоставят осезаеми пътища за подобряване на връзките между хората през границите, насърчаване на икономическата устойчивост и насърчаване на регионалната отговорност чрез укрепване на доверието. Чрез трансформиране на предизвикателствата в споделени възможности, тези инициативи помагат на региона да управлява несигурностите и да оформя по-предсказуемо бъдеще. Участниците в дискусията ще проучат как диалогът, бизнесът и свързаността могат да подобрят регионалното сътрудничество, като същевременно планира утрешния ден за мирни и проспериращи Балкани.

Близкият изток е в центъра на световната политика, където регионалната динамика едновременно оформя и се формира от по-широки глобални трансформации. В настоящата епоха на глобална нестабилност международната политика е белязана от несигурности в политическата, икономическата и дипломатическата сфери. Тези кризи се сливат в Близкия изток с особена интензивност, тъй като регионът е изправен пред военни сблъсъци, хуманитарни предизвикателства, принудително разселване, продоволствена несигурност и други смущения.

В ерата на задълбочаваща се геополитическа несигурност, Европа е изправена пред нарастващ структурен и конкурентен натиск. Последните оценки подчертават разширяващите се разлики в производителността, иновациите и технологичното лидерство, докато световната търговия все повече се формира от ориентирани към сигурността индустриални политики, пренареждане на веригите за доставки и стратегическо съперничество. Следователно конкурентоспособността трябва да бъде предефинирана чрез устойчивост, стратегическа автономност, енергийна сигурност и надеждни партньорства. Участниците в дискусионния панел ще разглеждат как Европа може да укрепи икономическата си позиция чрез задълбочаване на регионалното сътрудничество, разширяване на икономическата си перспектива и засилване на сътрудничеството с ключови партньори на континента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пиратите

    12 6 Отговор
    Пиратите на съвремието (НАТО) се събират, защото не могат да крадат ресурсите на други държави както преди ! Пропагандата им върви, защото хората са роби на инфлацията която те създават печатеики без никакво покритие пари. Време е и нормалните хора да се събудят. Най-вече тези с малки деца !

    Коментиран от #17, #27

    07:36 18.04.2026

  • 2 Фен

    12 8 Отговор
    Да, и ние станахме част от злото. Щото сме Атлантици!

    Коментиран от #12, #26

    07:52 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Маг

    6 5 Отговор
    Джек Парсанс и Рон Хабърд (писателят)са магьосници от девета степен. Използват шумерска и вавилонска магия, за да призоват демона познат ви като Вавилонската блудница, с която да правят секс и създадат хибрид, който да подпомогне идването на антихриста. Демонът се е вселил в момиче с което са правили секс защото почитат педофилията, и от това се ражда описаното от Алистър Кроули Лунно дете! Момичето което го ражда, през 1948г.е от влиятелно политическо семейство, последователи на окултизма. Детето също е момиче. Демона нарежда да му се даде древното име Иларион (Хилъри)!

    09:27 18.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    9 4 Отговор
    Просто живеем в епоха на потресаваща глупост!
    В епоха в която криворазбрана толерантност и криво разбран морал водят до невиждана липса на здрав разум и прагматичност и тотален отказ да се мисли като се прави каквото и да било!

    Коментиран от #22

    09:28 18.04.2026

  • 6 Сталин

    9 6 Отговор
    "Человечеству предстоит либо перейти к социализму ,либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу "великих" держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний,монополий,привилегий и националньiх угнетений всяческого рода."

    -Владимир Илич Ленин

    Коментиран от #19

    09:28 18.04.2026

  • 7 Лицемерни 60клуци

    10 3 Отговор
    Поредният банкет

    09:28 18.04.2026

  • 8 Хахахаха

    4 9 Отговор
    За това е важно да си изберем да ни управлява русо роб!

    Коментиран от #10

    09:28 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сталин

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Ще ви управляват тези които посолството избере

    Коментиран от #21

    09:30 18.04.2026

  • 11 Маг

    4 3 Отговор
    Това което познавате като НЛО са демонологични проявления. Те не долитат от космоса, внезапно се появяват, и внезапно изчезват. И винаги когато осъществят контакт, се опитват да ви убедят, че са извънземни. С отвлечените правят това, което правят от векове Сукубите и Инкубите, осъществяват сексуални контакти. С цел хибридизация, като целта на е телесна, а да разберат, и да откраднат безсмъртната ви душа. Може и да не вярвате, но запомнете! Ако станете жертва на отвличане и експерименти, молитва към Иисус изречена на глас, ще ги прогони!

    Коментиран от #24

    09:34 18.04.2026

  • 12 Копейките обещават

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Утре да упражнят правото си на предателство към родината ни

    Коментиран от #18

    09:38 18.04.2026

  • 13 Факти

    6 2 Отговор
    Живеем в епоха на дълбоко геополитическо напрежение и нарастваща несигурност благодарение на леврото

    Коментиран от #25

    09:58 18.04.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    На гнусното модериращо нищожество припомням, че след като вчера триеше постове касаещи това за кого да се гласува - или по-точно за кого да не се в разрез с всякакви правила в дива цензура... то днес е ден за размисъл без полит пропаганда и следва най-накраяя да трие... а не да пуска за собствените си гнусни любимци

    Коментиран от #23

    10:05 18.04.2026

  • 15 Обожателите на

    4 1 Отговор
    Бананите ще бъдат ликвидирани от AI... Малко време остава. Последното изобретение на техническите цивилизации е изкуственият интелект... Той бързо превзема планетата и ги ликвидира...

    Коментиран от #20

    10:24 18.04.2026

  • 16 Арабеск кулеси

    1 0 Отговор
    Аз пък си пия кафето и слушам Фердиbaba.

    10:57 18.04.2026

  • 17 Сельо красний

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пиратите":

    Това,че не можеш да изхранваш децата си,НАТО ли ти е виновно или САЩ?? Като не можеше да отгледаш деца,не ги създавай!!!

    11:22 18.04.2026

  • 18 Пръдльовци

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Копейките обещават":

    От две таксита??? И какво зависи от тях??

    11:24 18.04.2026

  • 19 А бре

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    оди лягай до мумията,ще си по значим бре??.Иначе нищо не правиш! В Русия цари олигархичен капитализъм,но този си мисли ,че тя ще му върне социализма,който навсякъде се срина!!

    11:28 18.04.2026

  • 20 Споко,споко

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Обожателите на":

    Не се вълнувай няма да ти се отдаде да го видиш!!

    11:30 18.04.2026

  • 21 Пръцкооо

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Ако изобщо се даде възможност на избраните от посолството да управляват!!!Записвай да не забравиш!!

    11:32 18.04.2026

  • 22 Абсолютно си прав!

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Русия и управляващите са най красноречивия пример!!

    11:35 18.04.2026

  • 23 Така ли бе

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Вие защо не спирате да ръсите руска пропаганда,за която вече е доказано ,че уврежда психичното здраве??

    11:38 18.04.2026

  • 24 Определено

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Маг":

    си закъснял с посещението ти при психиатър.

    11:41 18.04.2026

  • 25 А бе кух

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Не принуждавай хората да си мислят,че си много пр@зд!

    11:43 18.04.2026

  • 26 Пръдльооо потрупан

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Злото сте вие!!

    11:47 18.04.2026

  • 27 Ихууууу ганьововто

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пиратите":

    Русия като печата рубли,какво направи в Украйна?? ЕДНО ОГРООООМНО НИЩО!!!!!

    11:49 18.04.2026

