Тайван приветства подкрепата на Япония и Полша за стабилността в Тайванския проток

18 Април, 2026 18:12 880 3

  • тайван-
  • полша-
  • япония-
  • изявление-
  • статукво-
  • подкрепа-
  • тайвански проток-
  • индо-тихоокеанския регион-
  • среща на върха

Токио и Варшава се обявиха против едностранна промяна на статуквото със сила

Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Съвместното изявление на министър-председателя на Япония Санае Такаичи и полския премиер Доналд Туск след срещата им на 15 април в Токио, в което се изразява подкрепа за мира и стабилността в Тайванския проток, бе високо оценено от правителството и народа на Тайван, съобщиха от Министерството на външните работи на островната държава.

В документа двамата лидери подчертават необходимостта от свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион, потвърждават значението на мира и стабилността в Тайванския проток и насърчават мирното решаване на въпросите чрез конструктивен диалог.

Премиерите изразяват твърдо несъгласие с всякакви едностранни опити за промяна на статуквото чрез сила или принуда, както и с действия, противоречащи на международното право, включително Конвенцията на ООН по морско право, независимо дали в евроатлантическия, Индо-Тихоокеанския или други региони.

Те отбелязват, че сигурността на двата региона е неразривно свързана и заявяват готовност за засилване на ангажираността си в международни и регионални организации за сигурност, както и за задълбочаване на сътрудничеството с партньори със сходни възгледи.

В отговор тайванското външно министерство подчерта, че това е първият случай, в който Япония и Полша изрично включват значението на Тайванския проток в съвместно изявление. От ведомството приветстваха по-широката международна подкрепа за мира и стабилността в региона.

Като ключов фактор за сигурността и просперитета в Индо-Тихоокеанския регион, Тайван ще продължи да развива своята „интегрирана дипломация“, да укрепва отбранителните си способности и да задълбочава сътрудничеството с партньори със сходни ценности с цел защита на международния ред, основан на правила, заявиха от министерството.


Подобни новини


  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Македонските войводи какво се ослушват?Нали са на всяка манджа мерудия!

    18:18 18.04.2026

  • 2 Тайван са големи

    2 3 Отговор
    Евала на Тайван. Не прекланя глава пред фашистки китай.

    18:24 18.04.2026

  • 3 Сценарият винаги е един и същ

    0 1 Отговор
    Тръмп ще бъде скоро в Китай, какво точно се опитват да направят американците ще видим скоро. След като зачестяват новините, свързани Тайван - сигурно ще е нещо интересно.

    20:02 18.04.2026