"Нямам време за депресии" - Тръмп облекчи ограниченията върху психеделичните вещества

18 Април, 2026 18:15, обновена 18 Април, 2026 18:24

Причина за заповедта му е нарасналия брой самоубийства и опиоидни зависимости

"Нямам време за депресии" - Тръмп облекчи ограниченията върху психеделичните вещества - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че няма време за депресия поради натоварения си работен график.

„Нямам време за депресия. Знаете ли, ако сте достатъчно заети, това може да проработи. Това правя“, каза Тръмп по време на брифинг в Белия дом за представянето на изпълнителна заповед, насочена към облекчаване на ограниченията върху психеделичните вещества, за които е доказано, че са ефективни при лечението на редица психични разстройства.

„The New York Times“, позовавайки се на трима висши служители, съобщи, че законопроектът се отнася до употребата на психеделични вещества при изследвания за лечение на тежка депресия, тревожност, посттравматично стресово разстройство и други проблеми с психичното здраве.

Изпълнителната заповед на Тръмп има за цел да задължи правителството на САЩ да намали броя на бюрократичните пречки, които трябва да бъдат преодолени, преди да могат да започнат изследванията.

Причината за тези промени е нарастващият брой самоубийства сред американските ветерани и броят на опиоидните зависимости, каза висш служител на Белия дом пред вестника.

По време на речта си Тръмп призна, че нарастващият брой самоубийства сред военните и нарастването на опиоидната зависимост са повлияли на решението на правителството на САЩ.

Президентът на САЩ също така призна участието на коментатора на UFC и водещ на подкаста „The Joe Rogan Experience“, Джо Роган, в популяризирането на важността на този въпрос.

През февруари тази година главният хирург на САЩ Робърт Кенеди-младши заяви в подкаста на Джо Роган, че 48 милиона души в Съединените щати страдат от опиоидна зависимост. Той изчисли, че тя може да засегне приблизително 14% от населението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 друсаш

    10 3 Отговор
    маймуноо

    18:26 18.04.2026

  • 2 Пич

    20 4 Отговор
    Хахаха....... Видно е за цял свят, че Тръмп трябва да ги ползва с пълни шепи тези вещества!!!

    Коментиран от #8, #9

    18:26 18.04.2026

  • 3 Велик

    4 24 Отговор
    Тръмп е велик!
    Комплексарите да започват с плювките
    Това само могат

    Коментиран от #10

    18:28 18.04.2026

  • 4 Феникс

    18 2 Отговор
    То когато си напълно луд, вече си надрастнал депресиите!

    18:28 18.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    48 милиона наркомани.Сериозна армия

    18:29 18.04.2026

  • 6 Доналд Бесния

    3 17 Отговор
    Когато Тръмп тропне по масата, Путин се скрива под масата. Много показателно кой е господарят.

    18:29 18.04.2026

  • 7 Доктор Гълъбова

    17 2 Отговор
    В тая ситуация само лудите се радват.

    18:30 18.04.2026

  • 8 Комплексите

    2 14 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Са неизличими, явно
    Цял ден клечиш и пюеш..
    Тръмп ще плюеш?
    Това само те прави забелижим

    Коментиран от #11

    18:30 18.04.2026

  • 9 Олигофрените се хилят

    4 17 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Явно много завиждаш..
    Никога не ще бъдеш Тръмп
    Никога
    Плюй! Реви!
    По- добре ли се чувстваш? Или си купи..депресанти

    Коментиран от #14

    18:34 18.04.2026

  • 10 Верно ли

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Велик":

    И кое му е великото в случая? Вместо да търсят причината, те ще ги друсат. Ако беше прочел, преди да лаеш, става дума за самоубийства сред военните

    18:36 18.04.2026

  • 11 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Комплексите":

    Не се разстройвайте госпожа! Мъжете не ви оставят заради мустаците, а защото след като все говорите за демокрация, им пречите свободно да си кажат мнението!!! Както се опитвате да ми диктувате и на мен, въпреки че не съм ви мъж! Ще наминна в черквата да благодаря на Бог!!!

    Коментиран от #15, #18, #22

    18:38 18.04.2026

  • 12 Искат не искат

    2 7 Отговор
    Родните РУСОФИЛКИ

    Скоро пак ще почнат да викат

    Тръмп Наш

    ТРЪМП НАШ.

    Доналде Помоги

    Че 91 Дрона нападнаха

    Валдайското Озеро

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Спаси Късокракия Педос от Бункера

    От Лошия Зеленски.

    18:39 18.04.2026

  • 13 Парцалът на демократите е

    3 3 Отговор
    Ню Йорк Таймс
    Скоро Тръмп заяви на пресконференция , че няма да отговаря на тях
    Така че, всяка информация при тях е преиначена

    18:39 18.04.2026

  • 14 Пич

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Олигофрените се хилят":

    Простете че сте била влюбена в мен, а аз не съм разбрал! Говорете, изпуснете напрежението! Ще ви изслушам без да ви поднасям!

    Коментиран от #16

    18:40 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Явно си

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    По еднополови ласки..
    Жалко, не съм от твоите

    18:43 18.04.2026

  • 17 Фейк - либераст

    5 2 Отговор
    До сега беше законен крадец, законен убиец, сега вече е и законен наркоман. То и оня с мустачките в последната година от живота си е бил на морфин.

    18:45 18.04.2026

  • 18 Ти май нямаш мустаци

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Явно се и епилираш
    Няма лошо
    Но няма да си сменям пола заради теб

    Коментиран от #21

    18:45 18.04.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    То всичко разбраха, че този е луд и много глупав, ама съветници няма ли? Байдън имаше старческа деменция, ама имаше 20 страшно умни съветници, които му шептяха в ухото. Като се срещам, че американците се подиграваха едно време на старците: Брежнев, Андропов и Черненко. Сега и тях само старухи ги управляват.

    18:46 18.04.2026

  • 20 Ех, че лош Ъръм

    5 1 Отговор
    Забрани армията за трансджендъри

    Трудно ще му го простят

    18:48 18.04.2026

  • 21 Виж ти!

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ти май нямаш мустаци":

    Колко неочаквано! Ами мрази ме, след като не съумя да ме обичаш!

    Коментиран от #23

    18:49 18.04.2026

  • 22 Пичке,

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Ти кога космяса
    Щото доколкото знам ти си женска
    Потърси хормонотерспия

    18:50 18.04.2026

  • 23 Жено,

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Виж ти!":

    Като се правиш на мъж, трудно ще те харесат.

    Коментиран от #24

    18:52 18.04.2026

  • 24 Моля,

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Жено,":

    Спри да се излагаш!

    Коментиран от #25

    18:55 18.04.2026

  • 25 Спри

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Моля,":

    Истеричните са непоносими
    Ето, Тръмп , добре е направил, жено
    Ограничи и участието на жените във войските

    19:01 18.04.2026

  • 26 Айше

    0 1 Отговор
    Уффф, дано изказването му не е по повод новата песен на едни токсични химии, че там за убийство иде реч.
    Няма да е моето, колкото и да са заети...

    19:07 18.04.2026

  • 27 Разбрали са

    0 0 Отговор
    Военните какво е да се работи за Тръмп и са започнали да се самоуволняват. Хаха.

    19:14 18.04.2026

  • 28 Читател

    1 0 Отговор
    Аз като ви казвам че луд ме триете.А и ето официално казват че имат 50 милиона наркомани а колко са не официално никой не знае.

    19:21 18.04.2026

  • 29 дядо поп

    1 1 Отговор
    Прав си , времето ти изтече.

    19:36 18.04.2026

  • 30 Васил

    0 0 Отговор
    Явно в лудницата му дават доста силни лекарства,

    19:41 18.04.2026

  • 31 Това е намек

    1 1 Отговор
    към иранците.

    19:43 18.04.2026

  • 32 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    Тоя е в перманентен ступор.

    20:16 18.04.2026

  • 33 Дзак

    0 0 Отговор
    Но от тях се става зеленчук.

    20:19 18.04.2026

  • 34 Асеновград

    0 0 Отговор
    С две думи.......друсайте се.

    23:03 18.04.2026

  • 35 Фончо

    0 0 Отговор
    факти.то пие наркоман

    Коментиран от #36, #37

    23:43 18.04.2026

  • 36 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Фончо":

    Сигурен ли си, че не се друса с парфюми?

    02:06 19.04.2026

  • 37 И ако има

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Фончо":

    Такова то при мен, го разкарай да не ме смуче.

    02:28 19.04.2026

  • 38 Цъцъцъ

    0 0 Отговор
    Има филм за филаделфия- хора превърнати в зомбита от дрога! Градът тъне в боклуци! Тротоарите и парковете са пълни с наркомани, които се друсат на улицата!
    Гледайте го!
    Дано децата ни не живеят/ умират така!

    10:48 19.04.2026