"Нямам време за депресии" - Тръмп облекчи ограниченията върху психеделичните вещества

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че няма време за депресия поради натоварения си работен график.

„Нямам време за депресия. Знаете ли, ако сте достатъчно заети, това може да проработи. Това правя“, каза Тръмп по време на брифинг в Белия дом за представянето на изпълнителна заповед, насочена към облекчаване на ограниченията върху психеделичните вещества, за които е доказано, че са ефективни при лечението на редица психични разстройства.

„The New York Times“, позовавайки се на трима висши служители, съобщи, че законопроектът се отнася до употребата на психеделични вещества при изследвания за лечение на тежка депресия, тревожност, посттравматично стресово разстройство и други проблеми с психичното здраве.

Изпълнителната заповед на Тръмп има за цел да задължи правителството на САЩ да намали броя на бюрократичните пречки, които трябва да бъдат преодолени, преди да могат да започнат изследванията.

Причината за тези промени е нарастващият брой самоубийства сред американските ветерани и броят на опиоидните зависимости, каза висш служител на Белия дом пред вестника.

По време на речта си Тръмп призна, че нарастващият брой самоубийства сред военните и нарастването на опиоидната зависимост са повлияли на решението на правителството на САЩ.

Президентът на САЩ също така призна участието на коментатора на UFC и водещ на подкаста „The Joe Rogan Experience“, Джо Роган, в популяризирането на важността на този въпрос.

През февруари тази година главният хирург на САЩ Робърт Кенеди-младши заяви в подкаста на Джо Роган, че 48 милиона души в Съединените щати страдат от опиоидна зависимост. Той изчисли, че тя може да засегне приблизително 14% от населението.