"Нямам време за депресии" - Тръмп облекчи ограниченията върху психеделичните вещества

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че няма време за депресия поради натоварения си работен график.
„Нямам време за депресия. Знаете ли, ако сте достатъчно заети, това може да проработи. Това правя“, каза Тръмп по време на брифинг в Белия дом за представянето на изпълнителна заповед, насочена към облекчаване на ограниченията върху психеделичните вещества, за които е доказано, че са ефективни при лечението на редица психични разстройства.
„The New York Times“, позовавайки се на трима висши служители, съобщи, че законопроектът се отнася до употребата на психеделични вещества при изследвания за лечение на тежка депресия, тревожност, посттравматично стресово разстройство и други проблеми с психичното здраве.
Изпълнителната заповед на Тръмп има за цел да задължи правителството на САЩ да намали броя на бюрократичните пречки, които трябва да бъдат преодолени, преди да могат да започнат изследванията.
Причината за тези промени е нарастващият брой самоубийства сред американските ветерани и броят на опиоидните зависимости, каза висш служител на Белия дом пред вестника.
По време на речта си Тръмп призна, че нарастващият брой самоубийства сред военните и нарастването на опиоидната зависимост са повлияли на решението на правителството на САЩ.
Президентът на САЩ също така призна участието на коментатора на UFC и водещ на подкаста „The Joe Rogan Experience“, Джо Роган, в популяризирането на важността на този въпрос.
През февруари тази година главният хирург на САЩ Робърт Кенеди-младши заяви в подкаста на Джо Роган, че 48 милиона души в Съединените щати страдат от опиоидна зависимост. Той изчисли, че тя може да засегне приблизително 14% от населението.
3 Велик
Комплексарите да започват с плювките
Това само могат
Коментиран от #10
18:28 18.04.2026
8 Комплексите
До коментар #2 от "Пич":Са неизличими, явно
Цял ден клечиш и пюеш..
Тръмп ще плюеш?
Това само те прави забелижим
Коментиран от #11
18:30 18.04.2026
9 Олигофрените се хилят
До коментар #2 от "Пич":Явно много завиждаш..
Никога не ще бъдеш Тръмп
Никога
Плюй! Реви!
По- добре ли се чувстваш? Или си купи..депресанти
Коментиран от #14
18:34 18.04.2026
10 Верно ли
До коментар #3 от "Велик":И кое му е великото в случая? Вместо да търсят причината, те ще ги друсат. Ако беше прочел, преди да лаеш, става дума за самоубийства сред военните
18:36 18.04.2026
11 Пич
До коментар #8 от "Комплексите":Не се разстройвайте госпожа! Мъжете не ви оставят заради мустаците, а защото след като все говорите за демокрация, им пречите свободно да си кажат мнението!!! Както се опитвате да ми диктувате и на мен, въпреки че не съм ви мъж! Ще наминна в черквата да благодаря на Бог!!!
Коментиран от #15, #18, #22
18:38 18.04.2026
12 Искат не искат
Скоро пак ще почнат да викат
Тръмп Наш
ТРЪМП НАШ.
Доналде Помоги
Че 91 Дрона нападнаха
Валдайското Озеро
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Спаси Късокракия Педос от Бункера
От Лошия Зеленски.
18:39 18.04.2026
13 Парцалът на демократите е
Скоро Тръмп заяви на пресконференция , че няма да отговаря на тях
Така че, всяка информация при тях е преиначена
18:39 18.04.2026
14 Пич
До коментар #9 от "Олигофрените се хилят":Простете че сте била влюбена в мен, а аз не съм разбрал! Говорете, изпуснете напрежението! Ще ви изслушам без да ви поднасям!
Коментиран от #16
18:40 18.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Явно си
До коментар #14 от "Пич":По еднополови ласки..
Жалко, не съм от твоите
18:43 18.04.2026
18 Ти май нямаш мустаци
До коментар #11 от "Пич":Явно се и епилираш
Няма лошо
Но няма да си сменям пола заради теб
Коментиран от #21
18:45 18.04.2026
21 Виж ти!
До коментар #18 от "Ти май нямаш мустаци":Колко неочаквано! Ами мрази ме, след като не съумя да ме обичаш!
Коментиран от #23
18:49 18.04.2026
22 Пичке,
До коментар #11 от "Пич":Ти кога космяса
Щото доколкото знам ти си женска
Потърси хормонотерспия
18:50 18.04.2026
23 Жено,
До коментар #21 от "Виж ти!":Като се правиш на мъж, трудно ще те харесат.
Коментиран от #24
18:52 18.04.2026
24 Моля,
До коментар #23 от "Жено,":Спри да се излагаш!
Коментиран от #25
18:55 18.04.2026
25 Спри
До коментар #24 от "Моля,":Истеричните са непоносими
Ето, Тръмп , добре е направил, жено
Ограничи и участието на жените във войските
19:01 18.04.2026
26 Айше
Няма да е моето, колкото и да са заети...
19:07 18.04.2026
35 Фончо
Коментиран от #36, #37
23:43 18.04.2026
36 Айше
До коментар #35 от "Фончо":Сигурен ли си, че не се друса с парфюми?
02:06 19.04.2026
37 И ако има
До коментар #35 от "Фончо":Такова то при мен, го разкарай да не ме смуче.
02:28 19.04.2026
38 Цъцъцъ
Гледайте го!
Дано децата ни не живеят/ умират така!
10:48 19.04.2026