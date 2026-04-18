"Тиса" иска ново гласуване в един от избирателните райони в Унгария - вотът спечелил "независим" адаш на Петер Мадяр

Партията „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария, ще поиска повторно гласуване в един от едномандатните избирателни райони, смятайки, че нейният опонент е спечелил нечестно.

Това заяви лидерът на „Тиса“ Петер Мадяр, който скоро ще стане министър-председател на страната.

Той твърди, че в едномандатен избирателен район в района на Ваш, разположен в Западна Унгария, Петер Аг, кандидат от управляващата партия „Фидес“ - Унгарски граждански съюз, е спечелил мястото си чрез измама, тъй като фамилното му име било...Мадяр.

„Следователно нито ние, нито жителите на района на Ваш можем да го считаме за легитимно избран член на парламента“, пише Мадяр.

Според лидера на „Тиса“, Петер Мадяр, който носи същата фамилия, е регистриран като независим кандидат в този едномандатен избирателен район и е получил 909 гласа. Мадяр твърди, че това е направено по настояване на ФИДЕС, която умишлено е подвела избирателите, за да открадне гласове от кандидата на Тиса Виктория Стомпова и да осигури победата на нейния съперник Аг. Кандидатът на ФИДЕС е получил 258 гласа повече от кандидата на Тиса.

Мадяр твърди, че това е „руска тактика в най-циничната ѝ форма“ и умишлено заблуждаване на избирателите. „Призоваваме за нови, честни избори в региона Ваш“, заяви лидерът на Тиса. Той съобщи, че полицията е започнала разследване там за предполагаеми нарушения на изборния закон.

Изборите в Унгария се провеждат по смесена система - от 199-те членове на Народното събрание, 106 са избрани от едномандатни избирателни райони, а 93 - от партийни листи.

Според предварителните резултати, публикувани от Националното избирателно бюро (NVI) след преброяване на 99,99% от гласовете, се очаква Тиса да спечели 141 от 199-те места в парламента. Основният ѝ съперник, управляващата коалиция Фидес, водена от премиера Виктор Орбан, и Християндемократическата народна партия, може да разчита само на 52 места. Крайнодясната партия „Нашата родина“ си осигури шест места. Останалите партии не успяха да преминат прага от 5%, за да влязат в парламента.

Избирателната активност на парламентарните избори в Унгария този път беше рекордно висока – 79,56%, в сравнение с около 70% на предишните избори през 2022 г. Повече от 5,988 милиона души участваха в гласуването на 12 април.

Лидерът на Тиса ще бъде избран за министър-председател на Унгария на първата сесия на новия парламент, която вероятно ще се проведе на 9 май. Точната дата ще бъде определена от унгарския президент Тамаш Суйок. Той вече е предложил на Мадяр да сформира ново правителство.

Партията Тиса ще има конституционно мнозинство в парламента и планира да измени конституцията, включително да ограничи мандата на премиера до два четиригодишни мандата. Орбан и Фидес преминават в опозиция.