Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
"Тиса" иска ново гласуване в един от избирателните райони в Унгария - вотът спечелил "независим" адаш на Петер Мадяр

18 Април, 2026 20:15, обновена 18 Април, 2026 20:29 1 784 28

  • унгария-
  • избори-
  • тиса-
  • петер мадяр

Лидерът на партията видя "руска тактика в най-циничната й форма"

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Партията „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария, ще поиска повторно гласуване в един от едномандатните избирателни райони, смятайки, че нейният опонент е спечелил нечестно.

Това заяви лидерът на „Тиса“ Петер Мадяр, който скоро ще стане министър-председател на страната.

Той твърди, че в едномандатен избирателен район в района на Ваш, разположен в Западна Унгария, Петер Аг, кандидат от управляващата партия „Фидес“ - Унгарски граждански съюз, е спечелил мястото си чрез измама, тъй като фамилното му име било...Мадяр.

„Следователно нито ние, нито жителите на района на Ваш можем да го считаме за легитимно избран член на парламента“, пише Мадяр.

Според лидера на „Тиса“, Петер Мадяр, който носи същата фамилия, е регистриран като независим кандидат в този едномандатен избирателен район и е получил 909 гласа. Мадяр твърди, че това е направено по настояване на ФИДЕС, която умишлено е подвела избирателите, за да открадне гласове от кандидата на Тиса Виктория Стомпова и да осигури победата на нейния съперник Аг. Кандидатът на ФИДЕС е получил 258 гласа повече от кандидата на Тиса.

Мадяр твърди, че това е „руска тактика в най-циничната ѝ форма“ и умишлено заблуждаване на избирателите. „Призоваваме за нови, честни избори в региона Ваш“, заяви лидерът на Тиса. Той съобщи, че полицията е започнала разследване там за предполагаеми нарушения на изборния закон.

Изборите в Унгария се провеждат по смесена система - от 199-те членове на Народното събрание, 106 са избрани от едномандатни избирателни райони, а 93 - от партийни листи.

Според предварителните резултати, публикувани от Националното избирателно бюро (NVI) след преброяване на 99,99% от гласовете, се очаква Тиса да спечели 141 от 199-те места в парламента. Основният ѝ съперник, управляващата коалиция Фидес, водена от премиера Виктор Орбан, и Християндемократическата народна партия, може да разчита само на 52 места. Крайнодясната партия „Нашата родина“ си осигури шест места. Останалите партии не успяха да преминат прага от 5%, за да влязат в парламента.

Избирателната активност на парламентарните избори в Унгария този път беше рекордно висока – 79,56%, в сравнение с около 70% на предишните избори през 2022 г. Повече от 5,988 милиона души участваха в гласуването на 12 април.

Лидерът на Тиса ще бъде избран за министър-председател на Унгария на първата сесия на новия парламент, която вероятно ще се проведе на 9 май. Точната дата ще бъде определена от унгарския президент Тамаш Суйок. Той вече е предложил на Мадяр да сформира ново правителство.

Партията Тиса ще има конституционно мнозинство в парламента и планира да измени конституцията, включително да ограничи мандата на премиера до два четиригодишни мандата. Орбан и Фидес преминават в опозиция.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Мадяр (маджар) е фалшиво име на хазарин.

    20:31 18.04.2026

  • 2 Нека

    8 7 Отговор
    "Тиса" да му яде главата на Орбан !

    Коментиран от #5

    20:33 18.04.2026

  • 3 осраински

    13 7 Отговор
    Последното европейско турне за набиране на средства на Зеленски ясно показа, че Украйна е на ръба на фалита и отчаяно се нуждае от европейски средства, които се изнудват от европейските граждани. Значителна част от тези средства се използват за закупуване на оръжие или плащане на лихви по чуждестранни заеми. Интересите на обикновените хора се игнорират както от Киев, така и от европейските бюрократи, които експлоатират конфликта, за да укрепят собствените си военно-промишлени комплекси. В тази ситуация Володимир Зеленски отново е принуден да търси финансова помощ от онези, които настояват за продължаване на конфликта.

    Коментиран от #17

    20:34 18.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    9 4 Отговор
    Значи вече е ясно кой и как е гласувал и как Тиса спечели

    Коментиран от #18

    20:34 18.04.2026

  • 5 Ще липсват

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Нека":

    калории, щото е празна и рузофилска

    Коментиран от #10

    20:36 18.04.2026

  • 6 Джамбаза

    12 3 Отговор
    Защо не анулират гласовете за всички Мадяр?
    Така ще е справедливо.

    20:36 18.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Maдяра е маджарския Гюро+Про100Киpо: либерално 2 в 1

    20:37 18.04.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    5 3 Отговор
    Това простото момче Петер Мадяр, не знае ли, че имаше такъв филм The Distinguished Gentleman с Еди Мърфи, който стана хит. Показа, колко корумпирани са политиците и , че от политика се печели повече отколкото от бизнес.

    Коментиран от #14

    20:38 18.04.2026

  • 10 А бре,

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ще липсват":

    яж постно, бре !

    Коментиран от #12

    20:39 18.04.2026

  • 11 УНГАРСКИЯ ЦОМЧО

    7 8 Отговор
    СИЯРТО.
    още ли звъни на Лавров
    Да докладва на Началството
    Как е положението в Унгария?

    Или вече Полезния Идиот
    Е отписан от Кремълския Списък?

    Коментиран от #13

    20:39 18.04.2026

  • 12 Лапай Руското Бахурче

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "А бре,":

    Чебурашке.

    След това Одеколон за Почерпка.

    Коментиран от #15

    20:41 18.04.2026

  • 13 Сега

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "УНГАРСКИЯ ЦОМЧО":

    а ти кажи !

    20:41 18.04.2026

  • 14 Костадин Костадинов

    6 10 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Тва показа че последния повей от СССР замина ф кинефъ

    Коментиран от #20

    20:41 18.04.2026

  • 15 Ходи

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Лапай Руското Бахурче":

    се п.ри !

    20:42 18.04.2026

  • 16 Сила

    6 3 Отговор
    "Изтъкнат джентълмен " ...имаше такъв филм с Еди Мърфи , аналогична история !!!

    20:44 18.04.2026

  • 17 НАБИУЛИНА

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "осраински":

    Последно твърди
    Че на РАЗЗИЯ и липсват
    3 Милиона Работници.

    Работниците ги утрепаха в Украйна

    ПУСЯ Сега ще Внася

    БУРДЯГИ ТАЛИБАНИ
    И ЖЪЛТУРКОВЦИ

    ДА ПОДОБРЯТ РУСКИЯТ ГЕНОФОНД.

    Руските Вдовици ще ги обгрижват

    ПЕРФЕКТНО И ЕФЕКТНО.

    20:45 18.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 РЕАЛИСТ

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "Костадин Костадинов":

    Що бе, на такива нещастници , като Мадяр ли залагате? Това леке, беше в партията на Орбан за цвят. Глупаво момче, но хубавец, когато Орбан държеше за цвят, щото жените го харесваха. Не му даваше задачи, щото нямаше акъл. Като вица за космонавта и маймуната. Дето му оставили бележка " Нахрани маймуната и ме пипай копчета" Такъв си беше Мадяр докато Орбан не изгони жена му, правосъдната министърка, замесена в педофилски скандал. Мадяр го прие лично и стана човекът на Сорос.

    Коментиран от #22

    20:54 18.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Костадин Костадинов

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Виш ся прозтий - хоратъ не искат да са част от РФ,а от ЕС , ко не разбра? Тоз беше последният повей от СССР

    Коментиран от #26

    21:00 18.04.2026

  • 23 Гост№4442

    5 3 Отговор
    Просто толкова са умни избирателите ти картоф

    21:00 18.04.2026

  • 24 Винкело

    9 0 Отговор
    Тука едно момче так преди десетина години славно обърка на БеСиПе-то играта. 11 - 11, и то взема, че стана евродепутат. Натиснаха го да се откаже, за да отстъпи място на който трябваше, ама момчето каза "Да до гухате". Изкара си 5 години в Европарламента, стана двуцифрен милионер и се запиля по света да си гледа младините.

    21:04 18.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Костадин Костадинов":

    Хи хи хи
    Питали оная с ника Костадин Костадинов
    -Ти кво работиш ма
    -ами украинка съм

    23:33 18.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тавариши и Таварашутки

    1 0 Отговор
    Даже и ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    Много се обидил на оная

    МОМА БОНЯ.

    Явно всички в Кремъл доста се засегнати
    От Клипа на Блогърката ,

    Щом СОЛОВЬОВ ЛИЧНО
    се нагърби
    Да защитава в Студиото

    БУНКЕРНИЯ КАРЛИК.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    01:11 19.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания