"Тиса" иска ново гласуване в един от избирателните райони в Унгария - вотът спечелил "независим" адаш на Петер Мадяр

Партията „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария, ще поиска повторно гласуване в един от едномандатните избирателни райони, смятайки, че нейният опонент е спечелил нечестно.
Това заяви лидерът на „Тиса“ Петер Мадяр, който скоро ще стане министър-председател на страната.
Той твърди, че в едномандатен избирателен район в района на Ваш, разположен в Западна Унгария, Петер Аг, кандидат от управляващата партия „Фидес“ - Унгарски граждански съюз, е спечелил мястото си чрез измама, тъй като фамилното му име било...Мадяр.
„Следователно нито ние, нито жителите на района на Ваш можем да го считаме за легитимно избран член на парламента“, пише Мадяр.
Според лидера на „Тиса“, Петер Мадяр, който носи същата фамилия, е регистриран като независим кандидат в този едномандатен избирателен район и е получил 909 гласа. Мадяр твърди, че това е направено по настояване на ФИДЕС, която умишлено е подвела избирателите, за да открадне гласове от кандидата на Тиса Виктория Стомпова и да осигури победата на нейния съперник Аг. Кандидатът на ФИДЕС е получил 258 гласа повече от кандидата на Тиса.
Мадяр твърди, че това е „руска тактика в най-циничната ѝ форма“ и умишлено заблуждаване на избирателите. „Призоваваме за нови, честни избори в региона Ваш“, заяви лидерът на Тиса. Той съобщи, че полицията е започнала разследване там за предполагаеми нарушения на изборния закон.
Изборите в Унгария се провеждат по смесена система - от 199-те членове на Народното събрание, 106 са избрани от едномандатни избирателни райони, а 93 - от партийни листи.
Според предварителните резултати, публикувани от Националното избирателно бюро (NVI) след преброяване на 99,99% от гласовете, се очаква Тиса да спечели 141 от 199-те места в парламента. Основният ѝ съперник, управляващата коалиция Фидес, водена от премиера Виктор Орбан, и Християндемократическата народна партия, може да разчита само на 52 места. Крайнодясната партия „Нашата родина“ си осигури шест места. Останалите партии не успяха да преминат прага от 5%, за да влязат в парламента.
Избирателната активност на парламентарните избори в Унгария този път беше рекордно висока – 79,56%, в сравнение с около 70% на предишните избори през 2022 г. Повече от 5,988 милиона души участваха в гласуването на 12 април.
Лидерът на Тиса ще бъде избран за министър-председател на Унгария на първата сесия на новия парламент, която вероятно ще се проведе на 9 май. Точната дата ще бъде определена от унгарския президент Тамаш Суйок. Той вече е предложил на Мадяр да сформира ново правителство.
Партията Тиса ще има конституционно мнозинство в парламента и планира да измени конституцията, включително да ограничи мандата на премиера до два четиригодишни мандата. Орбан и Фидес преминават в опозиция.
1 Последния Софиянец
20:31 18.04.2026
2 Нека
Коментиран от #5
20:33 18.04.2026
3 осраински
Коментиран от #17
20:34 18.04.2026
4 ДрайвингПлежър
Коментиран от #18
20:34 18.04.2026
5 Ще липсват
До коментар #2 от "Нека":калории, щото е празна и рузофилска
Коментиран от #10
20:36 18.04.2026
6 Джамбаза
Така ще е справедливо.
20:36 18.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Данко Харсъзина
20:37 18.04.2026
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #14
20:38 18.04.2026
10 А бре,
До коментар #5 от "Ще липсват":яж постно, бре !
Коментиран от #12
20:39 18.04.2026
11 УНГАРСКИЯ ЦОМЧО
още ли звъни на Лавров
Да докладва на Началството
Как е положението в Унгария?
Или вече Полезния Идиот
Е отписан от Кремълския Списък?
Коментиран от #13
20:39 18.04.2026
12 Лапай Руското Бахурче
До коментар #10 от "А бре,":Чебурашке.
След това Одеколон за Почерпка.
Коментиран от #15
20:41 18.04.2026
13 Сега
До коментар #11 от "УНГАРСКИЯ ЦОМЧО":а ти кажи !
20:41 18.04.2026
14 Костадин Костадинов
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Тва показа че последния повей от СССР замина ф кинефъ
Коментиран от #20
20:41 18.04.2026
15 Ходи
До коментар #12 от "Лапай Руското Бахурче":се п.ри !
20:42 18.04.2026
16 Сила
20:44 18.04.2026
17 НАБИУЛИНА
До коментар #3 от "осраински":Последно твърди
Че на РАЗЗИЯ и липсват
3 Милиона Работници.
Работниците ги утрепаха в Украйна
ПУСЯ Сега ще Внася
БУРДЯГИ ТАЛИБАНИ
И ЖЪЛТУРКОВЦИ
ДА ПОДОБРЯТ РУСКИЯТ ГЕНОФОНД.
Руските Вдовици ще ги обгрижват
ПЕРФЕКТНО И ЕФЕКТНО.
20:45 18.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Костадин Костадинов":Що бе, на такива нещастници , като Мадяр ли залагате? Това леке, беше в партията на Орбан за цвят. Глупаво момче, но хубавец, когато Орбан държеше за цвят, щото жените го харесваха. Не му даваше задачи, щото нямаше акъл. Като вица за космонавта и маймуната. Дето му оставили бележка " Нахрани маймуната и ме пипай копчета" Такъв си беше Мадяр докато Орбан не изгони жена му, правосъдната министърка, замесена в педофилски скандал. Мадяр го прие лично и стана човекът на Сорос.
Коментиран от #22
20:54 18.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Костадин Костадинов
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Виш ся прозтий - хоратъ не искат да са част от РФ,а от ЕС , ко не разбра? Тоз беше последният повей от СССР
Коментиран от #26
21:00 18.04.2026
23 Гост№4442
21:00 18.04.2026
24 Винкело
21:04 18.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Костадин Костадинов
До коментар #22 от "Костадин Костадинов":Хи хи хи
Питали оная с ника Костадин Костадинов
-Ти кво работиш ма
-ами украинка съм
23:33 18.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тавариши и Таварашутки
Много се обидил на оная
МОМА БОНЯ.
Явно всички в Кремъл доста се засегнати
От Клипа на Блогърката ,
Щом СОЛОВЬОВ ЛИЧНО
се нагърби
Да защитава в Студиото
БУНКЕРНИЯ КАРЛИК.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
01:11 19.04.2026