Фидан: Израел се стреми не към повече сигурност, а към повече земи

Фидан: Израел се стреми не към повече сигурност, а към повече земи

18 Април, 2026 21:45, обновена 18 Април, 2026 22:25 2 058 21

Старият начин за решаване на проблеми чрез войни, не ни помага вече

Фидан: Израел се стреми не към повече сигурност, а към повече земи - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Израел създаде илюзията на международната сцена, че се стреми към собствена сигурност. Особено през последните години обаче стана ясно, че Израел се стреми към повече територия. Това е реалността. Израел не се стреми към собствена сигурност; той се стреми към повече земи. Сигурността се използва от правителството на Нетаняху като оправдание за окупиране на повече територия“, каза турският външен министър Хакан Фидан в панел, проведен по време на петия Аntalya Diplomacy Forum 2026.

„Този ​​процес започна в палестинските територии и се води експанзионистична политика, простираща се от Газа, Западния бряг и Източен Йерусалим до Ливан и Сирия. Това е продължаваща окупация и експанзионистична политика в региона. Това трябва да спре“, категоричен е Фидан.

Според него, Израел може да живее в траен мир в региона само ако зачита сигурността, суверенитета и свободите на другите страни, „Експанзионистичната политика на израелците, насочена към придобиване на повече земя, представлява много голям проблем в регионален мащаб“, смята той.

Ключова роля има регионалното сътрудничество. „В старата система всички, особено тук в региона, се чакаше хегемонът да дойде да реши проблема. Когато хегемонът идва да реши проблема, той създава повече проблеми, отколкото решението и това се случва отново и отново“, констатира той. Затова е време страните от региона да се обединят, да видят проблема и да започнат да го решават.

„Необходимо е бъде въведен ред, защото старият начин за решаване на проблемите – през повечето време включващ война, не ни помага. Твърде много разрушения, твърде много кръвопролития, твърде много нестабилност и твърде много ефект на разпространение върху останалия свят. Каквото и да се случи в тази част на света, скоро идва и намира други страни по много негативен начин“. Така Фидан коментира случващото между САЩ и Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аналогия

    5 31 Отговор
    Валиден стремеж за територия и за руската мечка.

    21:48 18.04.2026

  • 2 така е

    9 2 Отговор
    и ще трябва да се биете, очаквам го

    21:54 18.04.2026

  • 3 Ми той

    3 6 Отговор
    И султана така

    22:04 18.04.2026

  • 4 Любопитен

    9 17 Отговор
    А ти турчине, дето караш овцете да гласуват в България, не искаш ли същото? Не можеш да мръднеш. Отпред белите цигани (евреите), отзад африканските цигани ( гърците) а си мръднал, а си увиснал!

    22:21 18.04.2026

  • 5 Правосъдие

    17 10 Отговор
    Нахлувате в нечия територия. Вземате къщите им, събаряте ги, изхвърляте ги. После довеждате някой друг и го заселвате там, след което измисляте технически термин и го наричате „заселници“. Това се нарича грабеж. Значи това направи Турция в Кипър. Израел убива палестинци, защото уж са терористи. А вие убивате кюрди, защото уж са терористи. Ако Израел прогони Мохамед, Сюлейман от домовете им, а вие не сте прогонили Андреас и Елени от техните? Не откраднахте ли собствеността им и не я дадохте на други? Не изпратиха ли вашите генерали плячката в Турция? Говорете, г-н Хакан... Израел окупира земите на Палестина, но Турция не окупира земите на Кипър? Вие не сте извършили тези неща само в Кипър, но сте ги направили и в Сирия. Това, което Израел прави, е грабеж, а това, което вие правите, не е? Колко си приличате всички вие, нашественици. Те характеризираха нахлуването като мирна операция. А вие го нарекохте мирна операция. Но ако наистина беше мирна операция, нямаше да убивате цивилни, нямаше да прогонвате хора от домовете им и нямаше да отнемате имуществото им като крадци. Говорете, г-н Хакан...

    Коментиран от #13, #14, #17, #19

    22:25 18.04.2026

  • 6 Читател

    14 1 Отговор
    По добре да не коментирам че ще стане или опасно или ще ме изтрият или и двете.Обаче всичко което се случва на последък е ужасно.Да пази Господ.

    22:37 18.04.2026

  • 7 Лумпен

    7 1 Отговор
    Винаги силни печели !
    Другото е гейска работа ..!

    22:48 18.04.2026

  • 8 Ако не бяха заели Идлиб

    4 3 Отговор
    Ако турците не бяха заели сирийската провинция Идлиб за няколко години, до като Ал Шараа си структурира и обучи армията, щях да си помисля, че са много загрижени за съседите си. Сега Израел прави точно същото, но в по-малка дълбочина и с неизпълнената от Ливан резолюция 1701 в ръка.

    23:31 18.04.2026

  • 9 ЦАР ИВАН ШИШМАН

    4 7 Отговор
    Щото османците не окупираха целия арабски свят и България и част от Гърция...

    Били са силни,окупирали са...сега Израел са силни,окупират...

    Това е цялата истина за историята на цялата човешка раса,дори ако говорим и за джунглите на Амазонка...

    "Нищо ново под слънцето"-Еклесиаст

    23:32 18.04.2026

  • 10 Хмм

    7 2 Отговор
    и все покрай морето

    23:32 18.04.2026

  • 11 Морския

    2 7 Отговор
    И Путин прави същото.

    00:12 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Али Турчинът

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Правосъдие":

    Убиват кюрди които са в списъка на терористите признати и в Сащ и в ЕС. По накратко убиват една кюрдска организация която иска да създаде държава в територията на Турция. Не само на Турция, Сирия, Иран и Ирак. Турция не може ли да създаде турска автономия в България?Първо трябва да вникнете в проблема на кюрдите. Вие какво си мислите, че всяко малцинство има право на държава ли? Това го пише в устава на ООН. Заради либералите по света с изкривен мозък. Почнало е заради Русия, че имала толкова малцинства и имат право. Право има силната държава. Няма да бъркате със Сащ, щото са на щати. Иначе са много либерали и демократи. Ама са бандитска държава от самото основание.

    01:29 19.04.2026

  • 15 Али Турчинът

    4 5 Отговор
    Абе хайде сиктирин от тука. Всякакви недоразвити ще определят къде, каква държава ще има.
    Желания може да имат. Понякога не съвпадат с реалността. Така ще бъде и с Израел. Ще изядат сопата и ще изчезнат в Русия да правят държава. Украйна няма да я има. По тези земи каквото искат могат да си направят.

    Коментиран от #20

    01:53 19.04.2026

  • 16 Фидан

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И Лисугер

    Кухата ти е Лейката.

    Бре ФИДАНКЕ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    02:39 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факти

    6 0 Отговор
    Защо изтриване коментарите .Пишем достоверни факти за Терористите от ЕОКА и папазина МАКАРИУС.Защо давате само поле на изява да плюят по Турция .
    .

    07:53 19.04.2026

  • 19 1453

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Правосъдие":

    Нахлуването в Кипър беше в последствие на убитите мирни граждани от ЕОКА (гръцки нацисти)и след това си получиха заслуженото,а относно кюрдите имаш грешна информация.От 40години Турция имаше проблеми с ПКК която е маша на запада и Израел.С кюрдите няма никакъв проблем даже Хакан Фидан е с кюрдски произход.Явно четеш от грешни източници...

    13:52 19.04.2026

  • 20 Обектив

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Али Турчинът":

    За незнаещите в Руската Федерация има автономна еврейска област още от СССР някъде над Монголия.

    Коментиран от #21

    15:42 19.04.2026

  • 21 Обектив

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Обектив":

    Еврейската автономна област е субект на Руската федерация, влизаща в състава на Далекоизточния федерален окръг.
    Тя е единствената автономна област в състава на Руската федерация.
    Площ 36 271 km2 (60-о място по големина в Руската федерация, 0,21% от нейната площ).
    Население на 1 януари 2018 г. 162 014 души

    17:04 19.04.2026

