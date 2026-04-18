Фидан: Израел се стреми не към повече сигурност, а към повече земи

„Израел създаде илюзията на международната сцена, че се стреми към собствена сигурност. Особено през последните години обаче стана ясно, че Израел се стреми към повече територия. Това е реалността. Израел не се стреми към собствена сигурност; той се стреми към повече земи. Сигурността се използва от правителството на Нетаняху като оправдание за окупиране на повече територия“, каза турският външен министър Хакан Фидан в панел, проведен по време на петия Аntalya Diplomacy Forum 2026.

„Този ​​процес започна в палестинските територии и се води експанзионистична политика, простираща се от Газа, Западния бряг и Източен Йерусалим до Ливан и Сирия. Това е продължаваща окупация и експанзионистична политика в региона. Това трябва да спре“, категоричен е Фидан.

Според него, Израел може да живее в траен мир в региона само ако зачита сигурността, суверенитета и свободите на другите страни, „Експанзионистичната политика на израелците, насочена към придобиване на повече земя, представлява много голям проблем в регионален мащаб“, смята той.

Ключова роля има регионалното сътрудничество. „В старата система всички, особено тук в региона, се чакаше хегемонът да дойде да реши проблема. Когато хегемонът идва да реши проблема, той създава повече проблеми, отколкото решението и това се случва отново и отново“, констатира той. Затова е време страните от региона да се обединят, да видят проблема и да започнат да го решават.

„Необходимо е бъде въведен ред, защото старият начин за решаване на проблемите – през повечето време включващ война, не ни помага. Твърде много разрушения, твърде много кръвопролития, твърде много нестабилност и твърде много ефект на разпространение върху останалия свят. Каквото и да се случи в тази част на света, скоро идва и намира други страни по много негативен начин“. Така Фидан коментира случващото между САЩ и Иран.