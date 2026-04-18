Фидан: Израел се стреми не към повече сигурност, а към повече земи

„Израел създаде илюзията на международната сцена, че се стреми към собствена сигурност. Особено през последните години обаче стана ясно, че Израел се стреми към повече територия. Това е реалността. Израел не се стреми към собствена сигурност; той се стреми към повече земи. Сигурността се използва от правителството на Нетаняху като оправдание за окупиране на повече територия“, каза турският външен министър Хакан Фидан в панел, проведен по време на петия Аntalya Diplomacy Forum 2026.
„Този процес започна в палестинските територии и се води експанзионистична политика, простираща се от Газа, Западния бряг и Източен Йерусалим до Ливан и Сирия. Това е продължаваща окупация и експанзионистична политика в региона. Това трябва да спре“, категоричен е Фидан.
Според него, Израел може да живее в траен мир в региона само ако зачита сигурността, суверенитета и свободите на другите страни, „Експанзионистичната политика на израелците, насочена към придобиване на повече земя, представлява много голям проблем в регионален мащаб“, смята той.
Ключова роля има регионалното сътрудничество. „В старата система всички, особено тук в региона, се чакаше хегемонът да дойде да реши проблема. Когато хегемонът идва да реши проблема, той създава повече проблеми, отколкото решението и това се случва отново и отново“, констатира той. Затова е време страните от региона да се обединят, да видят проблема и да започнат да го решават.
„Необходимо е бъде въведен ред, защото старият начин за решаване на проблемите – през повечето време включващ война, не ни помага. Твърде много разрушения, твърде много кръвопролития, твърде много нестабилност и твърде много ефект на разпространение върху останалия свят. Каквото и да се случи в тази част на света, скоро идва и намира други страни по много негативен начин“. Така Фидан коментира случващото между САЩ и Иран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аналогия
21:48 18.04.2026
2 така е
21:54 18.04.2026
3 Ми той
22:04 18.04.2026
4 Любопитен
22:21 18.04.2026
5 Правосъдие
Коментиран от #13, #14, #17, #19
22:25 18.04.2026
6 Читател
22:37 18.04.2026
7 Лумпен
Другото е гейска работа ..!
22:48 18.04.2026
8 Ако не бяха заели Идлиб
23:31 18.04.2026
9 ЦАР ИВАН ШИШМАН
Били са силни,окупирали са...сега Израел са силни,окупират...
Това е цялата истина за историята на цялата човешка раса,дори ако говорим и за джунглите на Амазонка...
"Нищо ново под слънцето"-Еклесиаст
23:32 18.04.2026
10 Хмм
23:32 18.04.2026
11 Морския
00:12 19.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Али Турчинът
До коментар #5 от "Правосъдие":Убиват кюрди които са в списъка на терористите признати и в Сащ и в ЕС. По накратко убиват една кюрдска организация която иска да създаде държава в територията на Турция. Не само на Турция, Сирия, Иран и Ирак. Турция не може ли да създаде турска автономия в България?Първо трябва да вникнете в проблема на кюрдите. Вие какво си мислите, че всяко малцинство има право на държава ли? Това го пише в устава на ООН. Заради либералите по света с изкривен мозък. Почнало е заради Русия, че имала толкова малцинства и имат право. Право има силната държава. Няма да бъркате със Сащ, щото са на щати. Иначе са много либерали и демократи. Ама са бандитска държава от самото основание.
01:29 19.04.2026
15 Али Турчинът
Желания може да имат. Понякога не съвпадат с реалността. Така ще бъде и с Израел. Ще изядат сопата и ще изчезнат в Русия да правят държава. Украйна няма да я има. По тези земи каквото искат могат да си направят.
Коментиран от #20
01:53 19.04.2026
16 Фидан
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И Лисугер
Кухата ти е Лейката.
Бре ФИДАНКЕ.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
02:39 19.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Факти
.
07:53 19.04.2026
19 1453
До коментар #5 от "Правосъдие":Нахлуването в Кипър беше в последствие на убитите мирни граждани от ЕОКА (гръцки нацисти)и след това си получиха заслуженото,а относно кюрдите имаш грешна информация.От 40години Турция имаше проблеми с ПКК която е маша на запада и Израел.С кюрдите няма никакъв проблем даже Хакан Фидан е с кюрдски произход.Явно четеш от грешни източници...
13:52 19.04.2026
20 Обектив
До коментар #15 от "Али Турчинът":За незнаещите в Руската Федерация има автономна еврейска област още от СССР някъде над Монголия.
Коментиран от #21
15:42 19.04.2026
21 Обектив
До коментар #20 от "Обектив":Еврейската автономна област е субект на Руската федерация, влизаща в състава на Далекоизточния федерален окръг.
Тя е единствената автономна област в състава на Руската федерация.
Площ 36 271 km2 (60-о място по големина в Руската федерация, 0,21% от нейната площ).
Население на 1 януари 2018 г. 162 014 души
17:04 19.04.2026