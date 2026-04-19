Иран не планира да дава обогатения си уран на САЩ "и това не подлежи на обсъждане"

Иран няма планове да изпраща обогатен уран на Съединените щати, този въпрос „не подлежи на обсъждане“, заяви заместник-министърът на външните работи Саид Хатибзаде, цитиран от иранската държавна телевизия.

Хатибзаде добави, че Иран и Съединените щати „са разменили редица съобщения“, но Вашингтон „отправя искания, които изглеждат прекомерни“ към Техеран.

За да постигне сделка с Техеран, Вашингтон първо трябва да спечели доверието на иранския народ, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, според Tasnim.

САЩ трябва да се откажат от едностранни действия и да спрат да налагат волята си върху диалога, добави той.

„Като цяло постигнахме напредък в преговорите, но остават много пропуски и някои фундаментални въпроси. САЩ трябва да решат как да спечелят доверието на иранския народ. Това е най-важната стъпка, която САЩ трябва да предприемат“, каза той.

Иранският политик подчерта, че Техеран следва политика на постепенни стъпки. Това означава, че ако се постигне споразумение, двете страни трябва да изпълняват задълженията си синхронно: ходът на Иран трябва да бъде съпроводен от хода на САЩ и е неприемливо едната страна да изпълнява задълженията си, докато другата не го прави, обясни той.

Ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите между САЩ и Иран продължават и напредват много добре.