Милей открива аржентинското посолство в Йерусалим

20 Април, 2026 08:26 1 115 13

Ходът засилва връзките с Израел, но остава спорен заради статута на града

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Аржентина Хавиер Милей пристигна на официално посещение в Израел, съобщава Middle East Monitor. По време на визитата той ще открие посолството на страната си в Йерусалим, предава News.bg.

Милей се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху на 19 април, като двамата подписаха меморандуми за разбирателство в областта на сигурността и изкуствения интелект.

Това е третото посещение на Милей в Израел, откакто встъпи в длъжност през декември 2023 г. Очаква се той да се завърне в Аржентина на 21 април. Плановете за преместване на посолството от Тел Авив в Йерусалим бяха обявени още през 2024 г.

В момента само няколко държави, сред които САЩ, Косово, Хондурас, Гватемала, Папуа Нова Гвинея и Парагвай, поддържат посолства в Йерусалим.

Повечето държави отказват подобен ход, тъй като го разглеждат като мълчаливо признание на претенциите на Израел към града като негова столица.

Палестинци считат Източен Йерусалим за столица на бъдещата си държава, позовавайки се на международни резолюции, които не признават окупацията на града от Израел през 1967 г. и последвалото анексиране през 1980 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Глупак!

    28 4 Отговор
    Що ти трябват дарове от данайците! А и в Аржентина нямаше ли много граждани от SS?4942

    Коментиран от #2

    08:28 20.04.2026

  • 2 Израел очевидно е

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Глупак!":

    най-важната държава в света и наведеняка Милей правилно се е ориентирал къде да прави метани и да целува ръка - без да и брои пръстите.

    08:35 20.04.2026

  • 3 Да открива лудница в Йерусалим

    28 4 Отговор
    и да влиза в нея.
    По-долу в този сайт има кадри как израелски войник разбива статуя на Исус Христос - нали уж воюваха срещу ислямски милиции, а се оказа, че израелците воюват и срещу християнството.

    08:36 20.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Милей открива!

    21 5 Отговор
    Иран ще закрива!

    08:49 20.04.2026

  • 6 Не сте народ

    9 2 Отговор
    Дъно.

    08:57 20.04.2026

  • 7 Шемет

    12 1 Отговор
    Милен е шемет.

    09:04 20.04.2026

  • 8 Трол

    8 1 Отговор
    Снимката потвърждава отлично теорията на Дарвин.

    09:20 20.04.2026

  • 9 Гост

    12 3 Отговор
    Как се върти света! Тези дето укриваха нацистите в Аржентина и се налагаше МОСАД да ги трепе там сега са първи приятели с новите нацисти!

    09:21 20.04.2026

  • 10 Истинско обещание 🇮🇷

    15 2 Отговор
    Аржентина никога не е имала по ЖА.ЛЪК президент от това нищо.жество което е пълен позор и срам за Аржентина

    09:22 20.04.2026

  • 11 Пенчо

    12 2 Отговор
    нацита при нацита отиват! От едно време е така!

    09:24 20.04.2026

  • 12 Хола

    7 1 Отговор
    Двамата са братовчеди, между другото.

    09:33 20.04.2026

  • 13 ТОЗИ МУШМОРОК

    5 2 Отговор
    E ХEM ЛУД ,ХЕМ ТЪП. ПРИЛИКА С ТРЪМП,ЛУДИТЕ И ЛОШИТЕ СЕ НАДУШВАТ.

    10:09 20.04.2026