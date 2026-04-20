Милей открива аржентинското посолство в Йерусалим

Президентът на Аржентина Хавиер Милей пристигна на официално посещение в Израел, съобщава Middle East Monitor. По време на визитата той ще открие посолството на страната си в Йерусалим, предава News.bg.
Милей се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху на 19 април, като двамата подписаха меморандуми за разбирателство в областта на сигурността и изкуствения интелект.
Това е третото посещение на Милей в Израел, откакто встъпи в длъжност през декември 2023 г. Очаква се той да се завърне в Аржентина на 21 април. Плановете за преместване на посолството от Тел Авив в Йерусалим бяха обявени още през 2024 г.
В момента само няколко държави, сред които САЩ, Косово, Хондурас, Гватемала, Папуа Нова Гвинея и Парагвай, поддържат посолства в Йерусалим.
Повечето държави отказват подобен ход, тъй като го разглеждат като мълчаливо признание на претенциите на Израел към града като негова столица.
Палестинци считат Източен Йерусалим за столица на бъдещата си държава, позовавайки се на международни резолюции, които не признават окупацията на града от Израел през 1967 г. и последвалото анексиране през 1980 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глупак!
Коментиран от #2
08:28 20.04.2026
2 Израел очевидно е
До коментар #1 от "Глупак!":най-важната държава в света и наведеняка Милей правилно се е ориентирал къде да прави метани и да целува ръка - без да и брои пръстите.
08:35 20.04.2026
3 Да открива лудница в Йерусалим
По-долу в този сайт има кадри как израелски войник разбива статуя на Исус Христос - нали уж воюваха срещу ислямски милиции, а се оказа, че израелците воюват и срещу християнството.
08:36 20.04.2026
5 Милей открива!
