Японски военен нахлу в китайското посолство в Токио и заплаши да убие дипломати

Пекин протестира пред Япония заради нахлуване в китайското посолство в Токио, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен на брифинг, а думите му бяха публикувани от пресслужбата на китайското външно министерство.

Според китайския дипломат, сутринта на 24 март престъпник, представящ се за действащ служител на Японските сили за самоотбрана, е прескочил стена и е нахлул в китайското посолство в Токио. Мъжът е заплашил да убие китайски дипломати „в името на Бог“. Той признал, че действията му са незаконни.

Китай е „дълбоко шокиран от този инцидент“, подчерта Лин Джиен. „Инцидентът наруши Виенската конвенция за дипломатически отношения, сериозно заплаши личната безопасност на китайските дипломати и сигурността на дипломатическите съоръжения и беше изключително негативен по своята същност“, каза той.

Говорител на китайското външно министерство добави, че инцидентът отразява „широко разпространената крайнодясна идеология и сили в Япония“ и разкрива „погрешните политики на японското правителство по ключови въпроси, свързани с отношенията между Китай и Япония“, като например Тайван. Международната общност трябва да бъде „изключително бдителна“ по отношение на политиката на Япония и тенденцията на Силите за самоотбрана да излизат извън контрол, добави Лин Джиан.

Пекин поиска Япония незабавно да разследва инцидента, строго да накаже отговорните и да представи доклад на Китай.

Японският вестник The Nikkei съобщи, че Столичната полиция е арестувала нападателя на посолството същата вечер. Той е идентифициран като 23-годишния лейтенант от Силите за самоотбрана Коки Мурата, разположен в гарнизона Ебино, префектура Миядзаки. В доклада се посочва, че няма пострадали служители на посолството.

„Няма съмнение, че нахлух.“ „Намерението ми беше да се срещна с китайския посланик и да изразя мнението си, че той трябва да спре да прави такива остри изявления“, цитира изданието Мурата.

Японските сухопътни сили за самоотбрана потвърдиха нахлуването и обещаха да сътрудничат на полицейското разследване.