Новини
Свят »
Япония »
Японски военен нахлу в китайското посолство в Токио и заплаши да убие дипломати

25 Март, 2026 05:45, обновена 25 Март, 2026 05:52 682 3

  • япония-
  • китай-
  • посолство-
  • нахлуване-
  • токио

Пекин поиска Япония незабавно да разследва инцидента, строго да накаже отговорните и да представи доклад на Китай

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пекин протестира пред Япония заради нахлуване в китайското посолство в Токио, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен на брифинг, а думите му бяха публикувани от пресслужбата на китайското външно министерство.

Според китайския дипломат, сутринта на 24 март престъпник, представящ се за действащ служител на Японските сили за самоотбрана, е прескочил стена и е нахлул в китайското посолство в Токио. Мъжът е заплашил да убие китайски дипломати „в името на Бог“. Той признал, че действията му са незаконни.

Китай е „дълбоко шокиран от този инцидент“, подчерта Лин Джиен. „Инцидентът наруши Виенската конвенция за дипломатически отношения, сериозно заплаши личната безопасност на китайските дипломати и сигурността на дипломатическите съоръжения и беше изключително негативен по своята същност“, каза той.

Говорител на китайското външно министерство добави, че инцидентът отразява „широко разпространената крайнодясна идеология и сили в Япония“ и разкрива „погрешните политики на японското правителство по ключови въпроси, свързани с отношенията между Китай и Япония“, като например Тайван. Международната общност трябва да бъде „изключително бдителна“ по отношение на политиката на Япония и тенденцията на Силите за самоотбрана да излизат извън контрол, добави Лин Джиан.

Пекин поиска Япония незабавно да разследва инцидента, строго да накаже отговорните и да представи доклад на Китай.

Японският вестник The Nikkei съобщи, че Столичната полиция е арестувала нападателя на посолството същата вечер. Той е идентифициран като 23-годишния лейтенант от Силите за самоотбрана Коки Мурата, разположен в гарнизона Ебино, префектура Миядзаки. В доклада се посочва, че няма пострадали служители на посолството.

„Няма съмнение, че нахлух.“ „Намерението ми беше да се срещна с китайския посланик и да изразя мнението си, че той трябва да спре да прави такива остри изявления“, цитира изданието Мурата.

Японските сухопътни сили за самоотбрана потвърдиха нахлуването и обещаха да сътрудничат на полицейското разследване.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма ли поне 1 достоен американец

    5 0 Отговор
    Дето да ликвидира рижавия

    06:01 25.03.2026

  • 2 Анджин сан

    1 0 Отговор
    С меча ли като истински самурай?
    Дай видео !

    06:10 25.03.2026

  • 3 Сегаразяснете

    0 0 Отговор
    Сега разяснете кои са диваците и кои са цивилизованите държави, че в последните години а и след изцепките на САЩ ... думата "цивилизовани" някак загуби своето значение. А и справка преди няколко години японците си убиха и бившия министър председател на улицата - много цивилизовано, също както и американци са си убивали президенти и членове на техните семейства.

    06:26 25.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания