Храмът „Свети Гроб Господен“ отвори врати за вярващите

Портите на Храма „Свети Гроб Господен“ се отвориха за вярващите, пристигнали в Йерусалим, за да очакват чудото на слизането на Благодатния огън.
Преди церемонията църквата се затваря и запечатва, а помещенията ѝ се проверяват, за да се гарантира, че няма изкуствени източници на огън. След това вратите се отварят и вярващите започват да влизат. Веднага след отварянето на вратите, гълъби – птици, символизиращи мира – излитат от църквата.
Първата група поклонници след това се втурва в църквата, където ще очакват слизането на Благодатния огън. Той слиза в Куидукулата – параклис в центъра на църквата, който крие пещерата на Гроба Господен. Там се намира плоча, особено почитана от всички християни, под която е било погребението на Исус Христос. През цялата история никой не е успял да разгадае мистерията на това чудо, въпреки многобройните опити.
1 Ройтерс
Коментиран от #21
11:10 11.04.2026
2 Владимир Путин, президент
Не за здраве, а за упокой на една някога Велика страна с мечти и Космонавтика ☝
11:11 11.04.2026
3 Хмм
Коментиран от #9, #12
11:13 11.04.2026
4 Религия за малоумници
Коментиран от #6, #18
11:14 11.04.2026
5 Дзак
11:23 11.04.2026
6 Ебу бакр радиаллаху ану
До коментар #4 от "Религия за малоумници":Аллах е създал и вашия христос
Коментиран от #16
11:25 11.04.2026
7 Чакайте
Коментиран от #34
11:28 11.04.2026
8 Боко
11:30 11.04.2026
9 Защо
До коментар #3 от "Хмм":Десет хиляди бунтовници на Спартак са загинали на кръста преди него, но на тях не се кланяте. Те не са ходили по вода, но са умрели за свобода.
11:30 11.04.2026
10 То хубаво
Коментиран от #14, #22
11:37 11.04.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
11:38 11.04.2026
12 Чети
До коментар #3 от "Хмм":Номер десет
11:39 11.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Щом ги е страх, значи нямат вяра.
До коментар #10 от "То хубаво":Който има вяра няма страх.
11:42 11.04.2026
15 Юрий Гагарин, космонавт
Отдолу има три черепахи таваришчи....😁
Коментиран от #38
11:43 11.04.2026
16 Факти
До коментар #6 от "Ебу бакр радиаллаху ану":Аллах е измислен чак през седми век. Исус не само е доста преди него, ами е бил реален човек. Историята му е украсена, но все пак го е имало. Аллах пък е абсолютна измишльотина, с която Мохамед е оправдавал войните си. Като военноначалник той лично е участвал в 27 битки, а други 50 е планирал и наредил. Къде го сравняваш с Исус, който е говорил само за мир и любов. Мохамед е фейк месия и Аллах е фейк бог. Виж ги мюсюлманите, че са в каменната ера. Ако Аллах беше истински щяха да са номер едно.
Коментиран от #30
11:44 11.04.2026
17 Тромбич
11:56 11.04.2026
18 Не си наясно
До коментар #4 от "Религия за малоумници":Христос е 100 % Човек и 100 % Бог, едновременно.
Той не е кой да е. Той е живото Божие Слово въплътено в човешко тяло.
За него са говорили всички пророци на Израил (племето Израил, не държавата Израел). Това е разликата от обикновените хора.
При появата Му на този свят хората са виждали човек в Него, защото Той е бил Човек, но и Бог, което не се различава на външен вид, а само когато говориш с Него.
Преди и аз мислех, че е само Човек.
И точно Библейският разказ за Христос е свидетелството за Божият Му произход.
Кръщението Му в река Йордан е свидетелство за триединството на Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух, защото Светият Дух слиза над Него във вид на гълъб и така потвърждава присъствието на Свети Дух в плът, не само на думи.
Съвременниците на Христос не са виждали нещо повече от Човек в Него, защото не са Го познавали.
Христос решава на кого да разкрие Кой е Той, Той избира учениците Си.
Това е накратко.
Коментиран от #26, #31, #32
12:08 11.04.2026
19 Филип Киркоров
ВСИЧКО ОТНОВО ЩЕ БЪДЕ РЕСТАРТИРАНО! ОТЦА ГУБИ КОНТРОЛ. СИСТЕМАТА МУ СТАНА ЯВНО И ИЗПРОСТЯ. 21.12.2012 СВЕТА ЩЕ БЪДЕ РЕСТАРТИРАН ОТ НЕГО В ОПИТ ДА СЪЗДАДЕ НОВ. НА ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ!
НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО ЗА ИНДИВИДА И ЛИЧНОСТТА Е СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НАШИЯТ СЪЗДАТЕЛ. МНОГО ГАДЕН ПАРАДОКС, НО ФАКТ! ОТЦА ИМА ПЪЛЕН КОНТРОЛ НАД СЪБИТИЯТА. ТОЙ Е СЪЗДАЛ ВРЕМЕТО. НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ЕДНИ МИШКИ. ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН Е МАЛЧИНА ДА ЗАПАЗИМ БОЖЕСТВЕН ИНДИВИДУАЛИЗЪМ, ТАКА ОТЦА НЯМА ДА МОЖЕ ДА НИ РЕСТАРТИРА ЛЕСНО КАТО ДРУГИТЕ РОБИ! НИЕ МАЛЦИНАТА СМЕ БОГОПОДОБНИ! НАШАТА АГОНИЯ Е НАШИЯТ ТРИУМФ, ВАШИЯТ ТРИМФ МАСОНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАПЛАЧ Е ВАШАТА АГОНИЯ. МНОГО СКОРО ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ! ВЕЧЕ ГО ОСЪЗНАВАТЕ. СКОРО ВСИЧКО ТОВА ЩЕ СЕ СРИНЕ!
ЛУЦИФЕР/ИСУС
Коментиран от #23
12:09 11.04.2026
20 Мизиец
Коментиран от #24
12:13 11.04.2026
21 Фатмак
До коментар #1 от "Ройтерс":От векове другите църкви и всякакви изроди се опитват зда разберат как става. Учени са мерили всякакви параметгри в мига на слизането на огъня. Отчитали са определени аномалии и това е. А колкото до митничаря, бъди спокоен свещенника се съблича гол, облича една дреха като чувал и така влиза вътре с един памук. Интересното е, че първоначално и до 3 - прехвърляния огънят не пари. Лично съм го изпитал. Така, че кротко с шегите и отричането на явлението.
12:17 11.04.2026
22 То хубаво , но не е вярно
До коментар #10 от "То хубаво":2023 бяха там. Отделно,че не виждам смисъл да се разхождат с правителствения Фалкон.
Коментиран от #25
12:17 11.04.2026
23 Заповед номер 3
До коментар #19 от "Филип Киркоров":“Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.”
Заповед номер 9
“Не лъжесвидетелствувай против ближния си.”
12:18 11.04.2026
24 Който е казал” Не богохулствай”
До коментар #20 от "Мизиец":е казал още и “Не лъжи”, а тези заповеди още никой не е отменил.
Коментиран от #27
12:23 11.04.2026
25 Друг комениращ
До коментар #22 от "То хубаво , но не е вярно":Не си прав . Сега попаднах на статия в " Свободно слово" раздел коментари спедното:
"Иска ми се да видя как биха приели сърби, румънци и гърци, ако техните свети синоди откажат да получат Благодатния Огън от Ерусалим…"
12:26 11.04.2026
26 За 21 век трябват други гълъби
До коментар #18 от "Не си наясно":Къде да ходя да се записвам в църквата, след толкова убедително обяснение? Бог съществува, но не и за да убеждава някого си, в едно от преражданията. че съществува. Логиката на 2000 години с смешна.
Коментиран от #28
12:30 11.04.2026
27 Мизиец
До коментар #24 от "Който е казал” Не богохулствай”":Иса и Ма (Богиня Майка) Диана са Българските Всесилни и Всемогъщи Богове Творци и Демиурзи, Господари и Властелини на световете и Автори и Постановчици на транс епохалната експериментална екстремална риалити драматизация "Българите и човешката цивилизация" – Господ Бог Отец Исус и Великата Богиня Майка Диана, познати от последните им аватарни проявления преди 2000 години в Тракия пред Българите като Христос и Мария Магдалена, по – късно манипулирана от Тях самите като Богородица или Дева Мария (Богиня Диана Мария=Богиня Мадара), Родоначалниците на новоепохалната генерация на Арианите/Арии/Рая/Раи/Арий – ци от Българския жречески род Дуло на Кан (Жреци), от който род са всички духовни водачи и лидери и интелектуалният творчески и прогресивен елит на всички народи и племена, както и изродените им реакционни управленчески и богаташки елити, от този род сме и всички тия феноменни Българи и крипто Българи със задължително начално ниво на IQ > 70 и следващите висши нива на IQ > 130 > 140..., които познаем Боговете ни и се познаем, че сме Техни генетични потомци с унаследени Техните характеристики – сиреч сме богове, все още с малка "б", с помощта на
Свещения шифър, който ви разкриваме чрез Тайната на Свещения Български език
Коментиран от #29
12:33 11.04.2026
28 Прав е бил Апостол Павел
До коментар #26 от "За 21 век трябват други гълъби":когато е написал към вярващите да не спорят с невярващи.
Коментиран от #41
12:37 11.04.2026
29 Тъй, тъй…
До коментар #27 от "Мизиец":…а догодина за цели проводници.
12:44 11.04.2026
30 Религия за малоумници
До коментар #16 от "Факти":Къде ги четеш тези приказки🤣🤣🤣🤣
12:44 11.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Къде ви копат такива охлювофрени
До коментар #18 от "Не си наясно":Сигурен съм, че грам не разбираш и думичка от това което си написал.
Коментиран от #39
12:50 11.04.2026
33 Олимпийски огън
12:51 11.04.2026
34 Амито
До коментар #7 от "Чакайте":един бивш служител там, разказваше за фокуса с благодатният огън, ама лъжите си продължават и тълпите лекуват.
12:54 11.04.2026
35 Шеф на винарна
12:56 11.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Шеф на мандра
12:59 11.04.2026
38 Забравил си
До коментар #15 от "Юрий Гагарин, космонавт":Три кита, товариш Шилов!
13:06 11.04.2026
39 Нека всеки сам избира
До коментар #32 от "Къде ви копат такива охлювофрени":дали да вярва или не.
Вярата не е за всеки, нито е задължителна. Тя е протегната ръка към тези, които могат да отсеят зърното от плявата и искат да спасят душите си.
Коментиран от #42
13:09 11.04.2026
40 Всеки истински християнин
Коментиран от #44
13:09 11.04.2026
41 Обаче, което, защото
До коментар #28 от "Прав е бил Апостол Павел":Значи и той е бил толкова вярващ или толкова апостол. Вярата трябва да се крепи на убеждение, а убеждението се крепи на логично обяснение, а къде е логичното обяснение за събития, описани 150 години след като са се случили, което изключва по принцип наличието на преки очевидци? Създадени сме да вярваме на доказателства, а не на голословни романи.
13:11 11.04.2026
42 Нека нека
До коментар #39 от "Нека всеки сам избира":Всеки сам избира дали да бъде част от стадото или пастир.
13:12 11.04.2026
43 И сега какво?
13:15 11.04.2026
44 дяволът няма почивен ден
До коментар #40 от "Всеки истински християнин":и когато вижда, че идва краят му гледа да завлече възможно най-много души в пъкъла.
13:18 11.04.2026