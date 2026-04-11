Храмът „Свети Гроб Господен“ отвори врати за вярващите

Портите на Храма „Свети Гроб Господен“ се отвориха за вярващите, пристигнали в Йерусалим, за да очакват чудото на слизането на Благодатния огън.

Преди церемонията църквата се затваря и запечатва, а помещенията ѝ се проверяват, за да се гарантира, че няма изкуствени източници на огън. След това вратите се отварят и вярващите започват да влизат. Веднага след отварянето на вратите, гълъби – птици, символизиращи мира – излитат от църквата.

Първата група поклонници след това се втурва в църквата, където ще очакват слизането на Благодатния огън. Той слиза в Куидукулата – параклис в центъра на църквата, който крие пещерата на Гроба Господен. Там се намира плоча, особено почитана от всички християни, под която е било погребението на Исус Христос. През цялата история никой не е успял да разгадае мистерията на това чудо, въпреки многобройните опити.