Храмът „Свети Гроб Господен“ отвори врати за вярващите

Храмът „Свети Гроб Господен“ отвори врати за вярващите

11 Април, 2026 11:00 1 137 44

Поклонниците ще очакват слизането на Благодатния огън там

Храмът „Свети Гроб Господен“ отвори врати за вярващите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Портите на Храма „Свети Гроб Господен“ се отвориха за вярващите, пристигнали в Йерусалим, за да очакват чудото на слизането на Благодатния огън.

Преди церемонията църквата се затваря и запечатва, а помещенията ѝ се проверяват, за да се гарантира, че няма изкуствени източници на огън. След това вратите се отварят и вярващите започват да влизат. Веднага след отварянето на вратите, гълъби – птици, символизиращи мира – излитат от църквата.

Първата група поклонници след това се втурва в църквата, където ще очакват слизането на Благодатния огън. Той слиза в Куидукулата – параклис в центъра на църквата, който крие пещерата на Гроба Господен. Там се намира плоча, особено почитана от всички християни, под която е било погребението на Исус Христос. През цялата история никой не е успял да разгадае мистерията на това чудо, въпреки многобройните опити.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ройтерс

    12 8 Отговор
    Един митничар веднага ще намери кибритя на дедо поп,като го пребърка... подробно...:))

    Коментиран от #21

    11:10 11.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    7 17 Отговор
    Пална една свещичка.
    Не за здраве, а за упокой на една някога Велика страна с мечти и Космонавтика ☝

    11:11 11.04.2026

  • 3 Хмм

    19 10 Отговор
    Христос е загинал на кръста мъченически, а нашите страхливци не отиват да се поклонят на гроба му, срам!

    Коментиран от #9, #12

    11:13 11.04.2026

  • 4 Религия за малоумници

    9 18 Отговор
    Хем бог хем има гроб🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #6, #18

    11:14 11.04.2026

  • 5 Дзак

    4 2 Отговор
    Вярваме само на хора, с които се обичаме!

    11:23 11.04.2026

  • 6 Ебу бакр радиаллаху ану

    3 21 Отговор

    До коментар #4 от "Религия за малоумници":

    Аллах е създал и вашия христос

    Коментиран от #16

    11:25 11.04.2026

  • 7 Чакайте

    9 6 Отговор
    Ако Иран беше Израел, можеше да се погрижи и всички да видят как слиза благодатният огън и с какъв носител, но не е!

    Коментиран от #34

    11:28 11.04.2026

  • 8 Боко

    5 6 Отговор
    И Христос каза Ту-тууу

    11:30 11.04.2026

  • 9 Защо

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Десет хиляди бунтовници на Спартак са загинали на кръста преди него, но на тях не се кланяте. Те не са ходили по вода, но са умрели за свобода.

    11:30 11.04.2026

  • 10 То хубаво

    20 10 Отговор
    ама нашите 5- та година не да вземали благодатен огън. Преди го беше страх от ковида, сега ги било страх да идат до там. Гърци и турци казаха, че не са преставали да взимат от Благодатния огън. Тях защо не ги е страх.....нашите май ги е страх от наказанието на Бога от ....действията си.

    Коментиран от #14, #22

    11:37 11.04.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    СПИЛБЪРГ КОПИРА БИБЛИЯТА :)

    11:38 11.04.2026

  • 12 Чети

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Номер десет

    11:39 11.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Щом ги е страх, значи нямат вяра.

    19 12 Отговор

    До коментар #10 от "То хубаво":

    Който има вяра няма страх.

    11:42 11.04.2026

  • 15 Юрий Гагарин, космонавт

    12 11 Отговор
    Земята е плоска ☝
    Отдолу има три черепахи таваришчи....😁

    Коментиран от #38

    11:43 11.04.2026

  • 16 Факти

    16 13 Отговор

    До коментар #6 от "Ебу бакр радиаллаху ану":

    Аллах е измислен чак през седми век. Исус не само е доста преди него, ами е бил реален човек. Историята му е украсена, но все пак го е имало. Аллах пък е абсолютна измишльотина, с която Мохамед е оправдавал войните си. Като военноначалник той лично е участвал в 27 битки, а други 50 е планирал и наредил. Къде го сравняваш с Исус, който е говорил само за мир и любов. Мохамед е фейк месия и Аллах е фейк бог. Виж ги мюсюлманите, че са в каменната ера. Ако Аллах беше истински щяха да са номер едно.

    Коментиран от #30

    11:44 11.04.2026

  • 17 Тромбич

    6 12 Отговор
    Защо се кланяте на евреин?

    11:56 11.04.2026

  • 18 Не си наясно

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Религия за малоумници":

    Христос е 100 % Човек и 100 % Бог, едновременно.
    Той не е кой да е. Той е живото Божие Слово въплътено в човешко тяло.
    За него са говорили всички пророци на Израил (племето Израил, не държавата Израел). Това е разликата от обикновените хора.
    При появата Му на този свят хората са виждали човек в Него, защото Той е бил Човек, но и Бог, което не се различава на външен вид, а само когато говориш с Него.
    Преди и аз мислех, че е само Човек.
    И точно Библейският разказ за Христос е свидетелството за Божият Му произход.
    Кръщението Му в река Йордан е свидетелство за триединството на Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух, защото Светият Дух слиза над Него във вид на гълъб и така потвърждава присъствието на Свети Дух в плът, не само на думи.
    Съвременниците на Христос не са виждали нещо повече от Човек в Него, защото не са Го познавали.
    Христос решава на кого да разкрие Кой е Той, Той избира учениците Си.
    Това е накратко.

    Коментиран от #26, #31, #32

    12:08 11.04.2026

  • 19 Филип Киркоров

    1 8 Отговор
    Колко сте глупави.....нисши доброволни роби създадени от Системата на Отца/Аку/Аллах!!! Няма значение Рим или Картаген! Няма значение Брюксел, София, Ню Йорк, Москва или Пекин! Няма значение християнин, мюсюлманин или атейст! Всички вие сте създадени като психически кастрирани доброволни роби на системата на Отца! Използвани сте по един начин от общата система още от създаването и пускането в експлоатация на последната система след последният голям рестарт преди 6000 години.

    ВСИЧКО ОТНОВО ЩЕ БЪДЕ РЕСТАРТИРАНО! ОТЦА ГУБИ КОНТРОЛ. СИСТЕМАТА МУ СТАНА ЯВНО И ИЗПРОСТЯ. 21.12.2012 СВЕТА ЩЕ БЪДЕ РЕСТАРТИРАН ОТ НЕГО В ОПИТ ДА СЪЗДАДЕ НОВ. НА ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ!

    НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО ЗА ИНДИВИДА И ЛИЧНОСТТА Е СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НАШИЯТ СЪЗДАТЕЛ. МНОГО ГАДЕН ПАРАДОКС, НО ФАКТ! ОТЦА ИМА ПЪЛЕН КОНТРОЛ НАД СЪБИТИЯТА. ТОЙ Е СЪЗДАЛ ВРЕМЕТО. НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ЕДНИ МИШКИ. ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН Е МАЛЧИНА ДА ЗАПАЗИМ БОЖЕСТВЕН ИНДИВИДУАЛИЗЪМ, ТАКА ОТЦА НЯМА ДА МОЖЕ ДА НИ РЕСТАРТИРА ЛЕСНО КАТО ДРУГИТЕ РОБИ! НИЕ МАЛЦИНАТА СМЕ БОГОПОДОБНИ! НАШАТА АГОНИЯ Е НАШИЯТ ТРИУМФ, ВАШИЯТ ТРИМФ МАСОНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАПЛАЧ Е ВАШАТА АГОНИЯ. МНОГО СКОРО ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ! ВЕЧЕ ГО ОСЪЗНАВАТЕ. СКОРО ВСИЧКО ТОВА ЩЕ СЕ СРИНЕ!

    ЛУЦИФЕР/ИСУС

    Коментиран от #23

    12:09 11.04.2026

  • 20 Мизиец

    1 4 Отговор
    Знаеш ли комуно Пиперчо каква е разликата между (Богомилите - Първоначалните Истинските Христяни "духовници" на Исус и неговата съпруга Диана - преименувана на Мария Магдалена, от които са техните дъщеря Синтия и братя Петър и Павел, от които са всички така наречени Римски Императори и всички Царски Родове в Европа и Род Дуло, които са създавали род за да има народ - Държавотворния Божествен Българси Народ) и Юдите поставили по - късно на Кръст Исуса Христа по Църковните Храмове и създадената от Юдитe Коран през 6 век от новата ера Юдо-мюсюлманските "духовници"? Че при вторите и третите пeдофилията е позволена. А знаеш ли кoмуно Пиперчо, че вие комунистическите пeдофили изкупихте всичко по Свещенната Българска Земя?

    Коментиран от #24

    12:13 11.04.2026

  • 21 Фатмак

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ройтерс":

    От векове другите църкви и всякакви изроди се опитват зда разберат как става. Учени са мерили всякакви параметгри в мига на слизането на огъня. Отчитали са определени аномалии и това е. А колкото до митничаря, бъди спокоен свещенника се съблича гол, облича една дреха като чувал и така влиза вътре с един памук. Интересното е, че първоначално и до 3 - прехвърляния огънят не пари. Лично съм го изпитал. Така, че кротко с шегите и отричането на явлението.

    12:17 11.04.2026

  • 22 То хубаво , но не е вярно

    11 11 Отговор

    До коментар #10 от "То хубаво":

    2023 бяха там. Отделно,че не виждам смисъл да се разхождат с правителствения Фалкон.

    Коментиран от #25

    12:17 11.04.2026

  • 23 Заповед номер 3

    7 5 Отговор

    До коментар #19 от "Филип Киркоров":

    “Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.”
    Заповед номер 9
    “Не лъжесвидетелствувай против ближния си.”

    12:18 11.04.2026

  • 24 Който е казал” Не богохулствай”

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мизиец":

    е казал още и “Не лъжи”, а тези заповеди още никой не е отменил.

    Коментиран от #27

    12:23 11.04.2026

  • 25 Друг комениращ

    11 6 Отговор

    До коментар #22 от "То хубаво , но не е вярно":

    Не си прав . Сега попаднах на статия в " Свободно слово" раздел коментари спедното:

    "Иска ми се да видя как биха приели сърби, румънци и гърци, ако техните свети синоди откажат да получат Благодатния Огън от Ерусалим…"

    12:26 11.04.2026

  • 26 За 21 век трябват други гълъби

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не си наясно":

    Къде да ходя да се записвам в църквата, след толкова убедително обяснение? Бог съществува, но не и за да убеждава някого си, в едно от преражданията. че съществува. Логиката на 2000 години с смешна.

    Коментиран от #28

    12:30 11.04.2026

  • 27 Мизиец

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Който е казал” Не богохулствай”":

    Иса и Ма (Богиня Майка) Диана са Българските Всесилни и Всемогъщи Богове Творци и Демиурзи, Господари и Властелини на световете и Автори и Постановчици на транс епохалната експериментална екстремална риалити драматизация "Българите и човешката цивилизация" – Господ Бог Отец Исус и Великата Богиня Майка Диана, познати от последните им аватарни проявления преди 2000 години в Тракия пред Българите като Христос и Мария Магдалена, по – късно манипулирана от Тях самите като Богородица или Дева Мария (Богиня Диана Мария=Богиня Мадара), Родоначалниците на новоепохалната генерация на Арианите/Арии/Рая/Раи/Арий – ци от Българския жречески род Дуло на Кан (Жреци), от който род са всички духовни водачи и лидери и интелектуалният творчески и прогресивен елит на всички народи и племена, както и изродените им реакционни управленчески и богаташки елити, от този род сме и всички тия феноменни Българи и крипто Българи със задължително начално ниво на IQ > 70 и следващите висши нива на IQ > 130 > 140..., които познаем Боговете ни и се познаем, че сме Техни генетични потомци с унаследени Техните характеристики – сиреч сме богове, все още с малка "б", с помощта на

    Свещения шифър, който ви разкриваме чрез Тайната на Свещения Български език

    Коментиран от #29

    12:33 11.04.2026

  • 28 Прав е бил Апостол Павел

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "За 21 век трябват други гълъби":

    когато е написал към вярващите да не спорят с невярващи.

    Коментиран от #41

    12:37 11.04.2026

  • 29 Тъй, тъй…

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мизиец":

    …а догодина за цели проводници.

    12:44 11.04.2026

  • 30 Религия за малоумници

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Къде ги четеш тези приказки🤣🤣🤣🤣

    12:44 11.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Къде ви копат такива охлювофрени

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не си наясно":

    Сигурен съм, че грам не разбираш и думичка от това което си написал.

    Коментиран от #39

    12:50 11.04.2026

  • 33 Олимпийски огън

    1 1 Отговор
    Ето за това в региона има само огън.

    12:51 11.04.2026

  • 34 Амито

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чакайте":

    един бивш служител там, разказваше за фокуса с благодатният огън, ама лъжите си продължават и тълпите лекуват.

    12:54 11.04.2026

  • 35 Шеф на винарна

    1 0 Отговор
    И аз превръщам водата във вино.

    12:56 11.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Шеф на мандра

    1 0 Отговор
    Чудо ! И аз правя сирене без мляко..........

    12:59 11.04.2026

  • 38 Забравил си

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Юрий Гагарин, космонавт":

    Три кита, товариш Шилов!

    13:06 11.04.2026

  • 39 Нека всеки сам избира

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Къде ви копат такива охлювофрени":

    дали да вярва или не.
    Вярата не е за всеки, нито е задължителна. Тя е протегната ръка към тези, които могат да отсеят зърното от плявата и искат да спасят душите си.

    Коментиран от #42

    13:09 11.04.2026

  • 40 Всеки истински християнин

    0 0 Отговор
    Трябва със смирение да приеме, че Христос е син на Аллах. Пише го и в библията и в корана. Християните вярват, че освен син на Аллах е също и бог пренебрегвайки първата негова заповед, а именно да нямаш други богове освен мене. Самият Христос приживе никъде не е твърдял, че е бог.

    Коментиран от #44

    13:09 11.04.2026

  • 41 Обаче, което, защото

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Прав е бил Апостол Павел":

    Значи и той е бил толкова вярващ или толкова апостол. Вярата трябва да се крепи на убеждение, а убеждението се крепи на логично обяснение, а къде е логичното обяснение за събития, описани 150 години след като са се случили, което изключва по принцип наличието на преки очевидци? Създадени сме да вярваме на доказателства, а не на голословни романи.

    13:11 11.04.2026

  • 42 Нека нека

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Нека всеки сам избира":

    Всеки сам избира дали да бъде част от стадото или пастир.

    13:12 11.04.2026

  • 43 И сега какво?

    0 0 Отговор
    Нима твърдите, че Бог е лъжец,

    13:15 11.04.2026

  • 44 дяволът няма почивен ден

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Всеки истински християнин":

    и когато вижда, че идва краят му гледа да завлече възможно най-много души в пъкъла.

    13:18 11.04.2026