"Испания възобновява работата на посолството си в Техеран."

Испания обяви повторното отваряне на своето посолство в иранската столица Техеран като част от по-широка дипломатическа инициатива, насочена към подкрепа на мира в контекста на продължаващото напрежение между САЩ, Израел и Иран, цитирана от News.bg.
Решението беше потвърдено от външния министър Хосе Мануел Албарес, който посочи, че целта е да бъдат използвани всички възможни дипломатически канали за постигане на мир, включително чрез възстановяване на постоянно присъствие на испанска територия в Иран.
Албарес подчерта, че този подход отразява ангажимента на Испания да участва активно в международните усилия за деескалация и изграждане на стабилност в региона директно от място.
Той съобщи, че е разпоредил на испанския посланик в Техеран да се завърне и да поднови дейността си, като уточни, че с повторното отваряне на мисията страната се стреми да допринесе за мирното уреждане на конфликта чрез всички възможни дипломатически средства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брей
Коментиран от #2
11:21 09.04.2026
2 Целия свят е с Иран
До коментар #1 от "Брей":Велика Персия.
А БИБИ гледа от оня свят и гори в АДА.
Коментиран от #10
11:23 09.04.2026
3 Я пък тоя
11:23 09.04.2026
4 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
РАПСОЛ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
.......
ЩОТО ДЕБИЛА НЕ Е ВИЖДАЛ ЧЕРНА ИСПАНСКА КРЪВ :)
11:26 09.04.2026
5 Просто човек
11:42 09.04.2026
6 Григор
Браво на испанците! Така се заявява позиция! Така се оказва подкрепа! Много силен ход! Ход против войната, който никак няма да се хареса на Тръмп. Испанците обаче показаха, че имат топки и не са послушни марионетки. Като нас, например. Борисов как казваше:"Каквото кажат началниците в Брюксел". Да де, ама на нас такива управници не ни трябват!
12:26 09.04.2026
7 испанец
13:25 09.04.2026
8 Иран
13:51 09.04.2026
9 Амадор Ривас
13:59 09.04.2026
10 Тоя
До коментар #2 от "Целия свят е с Иран":Иран на аятоласите не е Персия, много умен.
14:32 09.04.2026