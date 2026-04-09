"Испания възобновява работата на посолството си в Техеран."

Испания обяви повторното отваряне на своето посолство в иранската столица Техеран като част от по-широка дипломатическа инициатива, насочена към подкрепа на мира в контекста на продължаващото напрежение между САЩ, Израел и Иран, цитирана от News.bg.

Решението беше потвърдено от външния министър Хосе Мануел Албарес, който посочи, че целта е да бъдат използвани всички възможни дипломатически канали за постигане на мир, включително чрез възстановяване на постоянно присъствие на испанска територия в Иран.

Албарес подчерта, че този подход отразява ангажимента на Испания да участва активно в международните усилия за деескалация и изграждане на стабилност в региона директно от място.

Той съобщи, че е разпоредил на испанския посланик в Техеран да се завърне и да поднови дейността си, като уточни, че с повторното отваряне на мисията страната се стреми да допринесе за мирното уреждане на конфликта чрез всички възможни дипломатически средства.