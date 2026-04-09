Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Испания възобновява работата на посолството си в Техеран

9 Април, 2026 11:20 799 10

Мадрид засилва дипломатическите усилия за намаляване на напрежението в регион

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испания обяви повторното отваряне на своето посолство в иранската столица Техеран като част от по-широка дипломатическа инициатива, насочена към подкрепа на мира в контекста на продължаващото напрежение между САЩ, Израел и Иран, цитирана от News.bg.

Решението беше потвърдено от външния министър Хосе Мануел Албарес, който посочи, че целта е да бъдат използвани всички възможни дипломатически канали за постигане на мир, включително чрез възстановяване на постоянно присъствие на испанска територия в Иран.

Албарес подчерта, че този подход отразява ангажимента на Испания да участва активно в международните усилия за деескалация и изграждане на стабилност в региона директно от място.

Той съобщи, че е разпоредил на испанския посланик в Техеран да се завърне и да поднови дейността си, като уточни, че с повторното отваряне на мисията страната се стреми да допринесе за мирното уреждане на конфликта чрез всички възможни дипломатически средства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Брей

    3 20 Отговор
    Сенчести много се е загрижил за иранските терористи

    Коментиран от #2

    11:21 09.04.2026

  • 2 Целия свят е с Иран

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Брей":

    Велика Персия.

    А БИБИ гледа от оня свят и гори в АДА.

    Коментиран от #10

    11:23 09.04.2026

  • 3 Я пък тоя

    2 12 Отговор
    Испания се опитва да хитрува.

    11:23 09.04.2026

  • 4 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    10 1 Отговор
    ТЪРМП УДАРИ ИСПАНСКАТА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ
    РАПСОЛ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
    .......
    ЩОТО ДЕБИЛА НЕ Е ВИЖДАЛ ЧЕРНА ИСПАНСКА КРЪВ :)

    11:26 09.04.2026

  • 5 Просто човек

    5 2 Отговор
    🇪🇸🇪🇺🇪🇸🇪🇺🇪🇸🇪🇺🇪🇸🇪🇺

    11:42 09.04.2026

  • 6 Григор

    6 2 Отговор
    "Испания възобновява работата на посолството си в Техеран."
    Браво на испанците! Така се заявява позиция! Така се оказва подкрепа! Много силен ход! Ход против войната, който никак няма да се хареса на Тръмп. Испанците обаче показаха, че имат топки и не са послушни марионетки. Като нас, например. Борисов как казваше:"Каквото кажат началниците в Брюксел". Да де, ама на нас такива управници не ни трябват!

    12:26 09.04.2026

  • 7 испанец

    1 3 Отговор
    Испанците имат топки, защото зад тях са НАТО и ЕС.

    13:25 09.04.2026

  • 8 Иран

    2 2 Отговор
    благодари на Испания за подкрепата и обещава да им изпрати още 1 милион гладни бежанци да си ги ваксинират, легализират и интегрират :)

    13:51 09.04.2026

  • 9 Амадор Ривас

    0 0 Отговор
    Да се заредят със свещи 😁😁😁

    13:59 09.04.2026

  • 10 Тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Целия свят е с Иран":

    Иран на аятоласите не е Персия, много умен.

    14:32 09.04.2026

