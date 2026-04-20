Иранският посланик в Москва: Иран уверява за безопасен транзит през Ормузкия проток

Иран гарантира безопасно преминаване на корабите през Ормузкия проток съгласно нов правен и сигурностен режим. Това заяви иранският посланик в Москва Казем Джалали пред руското издание Ведомости, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Джалали посочи, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са се провалили в постигането на целта си за промяна на режима в Техеран. По думите му, вместо отслабване, Ислямската република е станала по-единна.
„Иран осигурява безопасно преминаване. Въз основа на мерките за сигурност и правния режим в Ормузкия проток, корабите и плавателните съдове могат да преминават“, заяви дипломатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха-ха
09:55 20.04.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:59 20.04.2026
3 авантгард
Пущайте ракетите да поразчистят.
09:59 20.04.2026
4 Тези са си преместили
10:05 20.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хм...
Коментиран от #7, #9
10:41 20.04.2026
7 стоян
До коментар #6 от "Хм...":До 6 ком - другар по важното е че ирански кораби не минават и няма да минат докато брадатите не предадат урановия прах на друга държава
13:09 20.04.2026
8 Тръмпи
13:21 20.04.2026
9 никой не минава
До коментар #6 от "Хм...":има карта в реално време. Стига сте фантазирали.
15:06 20.04.2026