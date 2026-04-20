Иранският посланик в Москва: Иран уверява за безопасен транзит през Ормузкия проток

Иран гарантира безопасно преминаване на корабите през Ормузкия проток съгласно нов правен и сигурностен режим. Това заяви иранският посланик в Москва Казем Джалали пред руското издание Ведомости, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Джалали посочи, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са се провалили в постигането на целта си за промяна на режима в Техеран. По думите му, вместо отслабване, Ислямската република е станала по-единна.

„Иран осигурява безопасно преминаване. Въз основа на мерките за сигурност и правния режим в Ормузкия проток, корабите и плавателните съдове могат да преминават“, заяви дипломатът.