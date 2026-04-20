Иранският посланик в Москва: Иран уверява за безопасен транзит през Ормузкия проток

20 Април, 2026 09:53 2 315 9

Техеран подчертава нов правен режим и отхвърля ефекта от натиск на САЩ и Израел

Иранският посланик в Москва: Иран уверява за безопасен транзит през Ормузкия проток
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран гарантира безопасно преминаване на корабите през Ормузкия проток съгласно нов правен и сигурностен режим. Това заяви иранският посланик в Москва Казем Джалали пред руското издание Ведомости, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Джалали посочи, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са се провалили в постигането на целта си за промяна на режима в Техеран. По думите му, вместо отслабване, Ислямската република е станала по-единна.

„Иран осигурява безопасно преминаване. Въз основа на мерките за сигурност и правния режим в Ормузкия проток, корабите и плавателните съдове могат да преминават“, заяви дипломатът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха

    7 16 Отговор
    Горкият човек, отишъл да търси помощ от умрялата Русийка.!

    09:55 20.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 9 Отговор
    той Тръмпягата си е бизнесмен ..обича и да играе на борсите///виж Килърито ако беше , досега още 2-3 аятолаха аллаха маллаха да са дали фира ..и щяхте да си дадете остатъка от урана с катер-дет УЖ блокирате Ормуза

    09:59 20.04.2026

  • 3 авантгард

    3 6 Отговор
    Орез Хормуз могат, но после ги чакат американдетара в Оманския залив с втора блокада.
    Пущайте ракетите да поразчистят.

    09:59 20.04.2026

  • 4 Тези са си преместили

    5 12 Отговор
    аятоласите в Москва.

    10:05 20.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хм...

    5 3 Отговор
    Руски, китайски, индийски и пакистански кораби минават без каквито и да било ограничения. американски и иcpahellckи кораби изобщо не преминават. Всички останали цакат по $2млн в юани или риали на танкер и тогава преминават.

    Коментиран от #7, #9

    10:41 20.04.2026

  • 7 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    До 6 ком - другар по важното е че ирански кораби не минават и няма да минат докато брадатите не предадат урановия прах на друга държава

    13:09 20.04.2026

  • 8 Тръмпи

    0 1 Отговор
    Иранците са упорит народ, признавам им го това - упорито вървят към гибелта си, ха ха хаааа!

    13:21 20.04.2026

  • 9 никой не минава

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    има карта в реално време. Стига сте фантазирали.

    15:06 20.04.2026

