Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество с израелската разузнавателна служба Мосад и в планиране на атаки на територията на страната, предаде Reuters, позовавайки се на иранското съдебно издание Мизан, цитирана от БТА.
Според публикацията, лицата са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди. Те са били обвинени, че са част от шпионска мрежа, свързана с Мосад, и че са били обучавани в чужбина, включително в района на Иракски Кюрдистан.
Иранските съдебни власти твърдят, че двамата са осъдени за „вражда срещу Бога“ и сътрудничество с враждебни групировки, като смъртните присъди са били потвърдени от Върховния съд преди изпълнението им.
4 убесили са ги . справедливо .
6 Хапчетата
До коментар #2 от "Язека":Веднага! И след приема си повтаряй: "Едниствено в Киев има хунта, едниствено в Киев има хунта, единствено в Киев има хунта!"
9 Хм...
Довчера у нас националните предатели ги назначаваме в НС или МС, да ни управляват на ползу родата си и на ползу колективните мЪрсулки в ЕсеС. Сега да видим какво ще направи Радев от утре.
Такива ми ти работи...
