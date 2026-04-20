Иран екзекутира двама души, обвинени в шпионаж за Мосад

20 Април, 2026 10:09 1 505 16

Техеран твърди за разкрита мрежа и потвърдени смъртни присъди

Ели Стоянова

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество с израелската разузнавателна служба Мосад и в планиране на атаки на територията на страната, предаде Reuters, позовавайки се на иранското съдебно издание Мизан, цитирана от БТА.

Според публикацията, лицата са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди. Те са били обвинени, че са част от шпионска мрежа, свързана с Мосад, и че са били обучавани в чужбина, включително в района на Иракски Кюрдистан.

Иранските съдебни власти твърдят, че двамата са осъдени за „вражда срещу Бога“ и сътрудничество с враждебни групировки, като смъртните присъди са били потвърдени от Върховния съд преди изпълнението им.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    27 4 Отговор
    Ми убуо са напраили!🥳🤣👍

    10:10 20.04.2026

  • 2 Язека

    5 37 Отговор
    Поправка: не Иран, а иранската военна хунта.

    Коментиран от #6

    10:12 20.04.2026

  • 3 Ами

    29 3 Отговор
    Предателите това ги чака.

    10:15 20.04.2026

  • 4 убесили са ги . справедливо .

    29 2 Отговор
    у нас няма хванат и един който да работи за друга служба . измъкват се преди да ги разкрият .

    10:15 20.04.2026

  • 5 ЗОРО

    22 4 Отговор
    Свободня свят трябва да обеси за топките Сатаняху и полуделия рижав клоун психопат!

    Коментиран от #7

    10:25 20.04.2026

  • 6 Хапчетата

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "Язека":

    Веднага! И след приема си повтаряй: "Едниствено в Киев има хунта, едниствено в Киев има хунта, единствено в Киев има хунта!"

    10:25 20.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хм...

    18 4 Отговор
    В Иран бесят националните предатели. В Китай ги разстрелват публично на стадиона. В Русия, понеже руснаците са прекалено жалостиви, националните предатели не ги трепят, а само ги пращат доживот в урановите мини в Сибир.
    Довчера у нас националните предатели ги назначаваме в НС или МС, да ни управляват на ползу родата си и на ползу колективните мЪрсулки в ЕсеС. Сега да видим какво ще направи Радев от утре.
    Такива ми ти работи...

    10:35 20.04.2026

  • 10 Калъчев

    14 1 Отговор
    У нас за такива обвинения с МОСАД, ЦРУ и МИ-6, за такива присъди и изпълненията им плачат хиляди продажници, агенти на сатани и соросоиди, антибългари, самонарекли се горди еврЕоатлатици.

    11:36 20.04.2026

  • 11 Ислямска Теокрация

    3 11 Отговор
    Така ислямизма върви!

    11:40 20.04.2026

  • 12 пепе дебе

    9 0 Отговор
    Правилно !

    11:57 20.04.2026

  • 13 оня с коня

    3 0 Отговор
    Само така,джелатина да ги приключва !

    11:59 20.04.2026

  • 14 всички помним доброто

    6 0 Отговор
    Днеска има рожден ден Адолф Хитлер.Дълбок поклон!Всички скърбим!

    12:00 20.04.2026

  • 15 Японеца

    4 0 Отговор
    У нас ги награждават с високи властови позиции!

    13:19 20.04.2026

  • 16 Истината

    1 0 Отговор
    Кюрдски предатели!

    16:49 20.04.2026

