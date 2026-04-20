Иран екзекутира двама души, обвинени в шпионаж за Мосад

Иран екзекутира двама мъже, обвинени в сътрудничество с израелската разузнавателна служба Мосад и в планиране на атаки на територията на страната, предаде Reuters, позовавайки се на иранското съдебно издание Мизан, цитирана от БТА.

Според публикацията, лицата са идентифицирани като Мохамад Масум Шани и Хамед Валиди. Те са били обвинени, че са част от шпионска мрежа, свързана с Мосад, и че са били обучавани в чужбина, включително в района на Иракски Кюрдистан.

Иранските съдебни власти твърдят, че двамата са осъдени за „вражда срещу Бога“ и сътрудничество с враждебни групировки, като смъртните присъди са били потвърдени от Върховния съд преди изпълнението им.