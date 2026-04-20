Извънредно положение в Уелингтън, Нова Зеландия след рекордни валежи и наводнения

Нова Зеландия обяви извънредно положение в столицата Уелингтън, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения в Северния остров на страната, съобщава BBC, цитирана от News.bg.
В рамките на по-малко от час в понеделник са паднали рекордните 77 мм дъжд, което е довело до затваряне на училища и отмяна на полети от летището в Уелингтън. Над дузина души са били евакуирани, като към момента няма данни за жертви.
Кметът на Уелингтън Андрю Литъл заяви, че лошото време продължава и е довело до наводнения, свлачища и сериозни затруднения в града. По думите му силата на водата е била достатъчна да премества автомобили и да повдига капаци на шахти.
Местните власти призовават жителите да избягват ненужни пътувания, а хората в ниско разположени и застрашени от наводнения райони да обмислят временно преместване при близки и познати.
1 Дзак
10:45 20.04.2026
2 ИВАН
Коментиран от #3
13:24 20.04.2026
3 Точно така е
До коментар #2 от "ИВАН":Много си прав, а за Нова Зеландия е предсказано че цялата ще потъне в резултат от планетарния апокалипсис, който скоро предстои!
14:21 20.04.2026