Извънредно положение в Уелингтън, Нова Зеландия след рекордни валежи и наводнения

20 Април, 2026 10:39 1 499 3

Евакуации, затворени училища и прекъснати полети в Нова Зеландия

Извънредно положение в Уелингтън, Нова Зеландия след рекордни валежи и наводнения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нова Зеландия обяви извънредно положение в столицата Уелингтън, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения в Северния остров на страната, съобщава BBC, цитирана от News.bg.

В рамките на по-малко от час в понеделник са паднали рекордните 77 мм дъжд, което е довело до затваряне на училища и отмяна на полети от летището в Уелингтън. Над дузина души са били евакуирани, като към момента няма данни за жертви.

Кметът на Уелингтън Андрю Литъл заяви, че лошото време продължава и е довело до наводнения, свлачища и сериозни затруднения в града. По думите му силата на водата е била достатъчна да премества автомобили и да повдига капаци на шахти.

Местните власти призовават жителите да избягват ненужни пътувания, а хората в ниско разположени и застрашени от наводнения райони да обмислят временно преместване при близки и познати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дзак

    4 0 Отговор
    Сигурно имат хубави плажове!

    10:45 20.04.2026

  • 2 ИВАН

    4 0 Отговор
    Природата си отмъщава на безумните човеци, всъщност, не природата е виновна, а самите ние.

    Коментиран от #3

    13:24 20.04.2026

  • 3 Точно така е

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Много си прав, а за Нова Зеландия е предсказано че цялата ще потъне в резултат от планетарния апокалипсис, който скоро предстои!

    14:21 20.04.2026