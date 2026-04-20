Извънредно положение в Уелингтън, Нова Зеландия след рекордни валежи и наводнения

Нова Зеландия обяви извънредно положение в столицата Уелингтън, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения в Северния остров на страната, съобщава BBC, цитирана от News.bg.

В рамките на по-малко от час в понеделник са паднали рекордните 77 мм дъжд, което е довело до затваряне на училища и отмяна на полети от летището в Уелингтън. Над дузина души са били евакуирани, като към момента няма данни за жертви.

Кметът на Уелингтън Андрю Литъл заяви, че лошото време продължава и е довело до наводнения, свлачища и сериозни затруднения в града. По думите му силата на водата е била достатъчна да премества автомобили и да повдига капаци на шахти.

Местните власти призовават жителите да избягват ненужни пътувания, а хората в ниско разположени и застрашени от наводнения райони да обмислят временно преместване при близки и познати.