120 човека са загинали при наводненията в Афганистан и Пакистан ВИДЕО

Наводнения, причинени от проливни дъждове и бури, отнеха живота на най-малко 121 души в Афганистан и Пакистан през последните две седмици, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Афганистанското правителство на талибаните съобщи, че до момента е потвърдена смъртта на 77 човека. Броят на ранените е достигнал 137.

В съседен Пакистан по данни на властите са загинали от 20 март най-малко 44 души.

Снощи Афганистан бе разтърсен и от земетресение, което по последна информация на управляващите талибани е причинило смъртта на 12 човека.

Природните бедствия връхлетяха двете съседни държави в момент, когато те преговарят с посредничеството на Китай за слагане на край на сраженията, при които от октомври миналата година бяха убити стотици хора и от двете страни на границата.