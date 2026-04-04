Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Афганистан »
120 човека са загинали при наводненията в Афганистан и Пакистан ВИДЕО

4 Април, 2026 21:49, обновена 4 Април, 2026 20:53

  • наводнения-
  • афганистан-
  • пакистан-
  • загинали

Снощи Афганистан бе разтърсен и от земетресение, причинило 12 жертви

Снимка: YouTube
БТА БТА

Наводнения, причинени от проливни дъждове и бури, отнеха живота на най-малко 121 души в Афганистан и Пакистан през последните две седмици, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Афганистанското правителство на талибаните съобщи, че до момента е потвърдена смъртта на 77 човека. Броят на ранените е достигнал 137.

В съседен Пакистан по данни на властите са загинали от 20 март най-малко 44 души.

Снощи Афганистан бе разтърсен и от земетресение, което по последна информация на управляващите талибани е причинило смъртта на 12 човека.

Природните бедствия връхлетяха двете съседни държави в момент, когато те преговарят с посредничеството на Китай за слагане на край на сраженията, при които от октомври миналата година бяха убити стотици хора и от двете страни на границата.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 6 Отговор
    Хайде холан! "човека" ???

    120 пислямиста как да е...ама "човека" ???

    21:05 04.04.2026

  • 2 хаха

    5 3 Отговор
    Кръвосмешението в Поркистан е 60% бе алооооу! Какви хора?

    И те са почти като вас вече станали...

    Коментиран от #3

    21:06 04.04.2026

  • 3 Атина Палада

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    При англосаксите кръвосмешението е 100%!

    Коментиран от #4

    21:08 04.04.2026

  • 4 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Ако приемем твърдението за вярно (а то не е), след около 1500 години ще ви настигнат по тъпота.
    Капиш вГЗражданите Тикви Новоначалски Сглобени?

    Коментиран от #5

    21:12 04.04.2026

  • 5 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Не "ако" а е вярно ! Всички у Англията са братовчеди .:))) затова англосаксите са такива о.ли.го.френи! Не виждаш ли премиерите им англосакси ,че са д.ебили... затова взеха да назначават индийци,пакистанци вече..Имаха премиер индиец! Сега Министър на МВР им е пакистанка с Хиджаб..

    21:26 04.04.2026

  • 6 12343211

    4 0 Отговор
    Явно Някой ги потсеща за мир помежду им.

    21:28 04.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Албания