Румънски политолог: На юг от Дунава може да се появи един нов Орбан

20 Април, 2026 11:20 2 376 60

  • румен радев-
  • виктор орбан-
  • румъния-
  • политолог

Акцент върху мобилизацията на избирателите, политическата криза и геополитическите последици

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Водещи румънски медии широко отразяват предсрочните парламентарни избори в България, като акцентират върху победата на Прогресивна България, водена от Румен Радев, както и върху високата избирателна мобилизация, предава БТА.

Сред изданията, които следят развитието след вота, са „Адевърул“, „Ромъния либера“, „Котидианул“, „Гъндул“, „Евениментул зилей“, както и новинарските сайтове „Зиаре“ и „Хотнюз“, а резултатите са отразени и от телевизиите Диджи 24, Антена 3 СиЕнЕн и Про ТеВе.

Победа и избирателна мобилизация

Според Диджи 24 Румен Радев е обявил „победа над апатията“, като коалицията му печели първото място на изборите. Медията се позовава на паралелно преброяване на агенция „Мяра“, според което „Прогресивна България“ може да разполага с над 130 мандата в 52-ото Народно събрание.

Телевизия Антена 3 СиЕнЕн подчертава, че коалицията е постигнала значителна мобилизация сред младите избиратели, като се позовава на екзитполове, според които 34% от българите на възраст между 18 и 30 години са подкрепили проекта на Радев.

Анализи за политическата криза

„Адевърул“ обръща внимание, че изборите са осми за последните пет години, като ги поставя в контекста на продължителна политическа нестабилност. Медията описва България като страна с трайна институционална криза, с чести избори и нестабилни правителства след 2021 г.

Геополитически интерпретации

Редица румънски анализатори, цитирани от медиите, определят Румен Радев като политическа фигура с потенциал да засили сближаването с Москва. Посочва се, че той е критичен към военната помощ за Украйна и заема по-предпазлива позиция спрямо Русия.

Политологът Раду Албу Комънеску от Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока прави сравнения между Радев и унгарския премиер Виктор Орбан, като го определя като „възможен нов Орбан“ в региона.

Регионални отношения и перспективи

В отделни анализи се подчертава, че независимо от изборния резултат, румънско-българските отношения трябва да се развиват по-прагматично и активно. Посочва се, че Радев е поддържал конструктивен диалог с Румъния, но общият потенциал за сътрудничество остава неизползван.

В по-широк геополитически контекст се отбелязва, че дебатът за отношенията с Русия не е ограничен само до България и Унгария, а е част от по-широка европейска дискусия за прагматизма във външната политика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зевс

    57 13 Отговор
    Че това лошо ли е, крайно време е да имаме политик, поставящ националните интереси над чуждите.

    Коментиран от #8, #10, #31, #34, #40

    11:22 20.04.2026

  • 4 ФАКТИ

    16 30 Отговор
    Ще го натиснат отгоре и ще поеме друг курс, България винаги е била роб и слуга на по големите

    11:22 20.04.2026

  • 5 Май мамалигите

    47 5 Отговор
    Ги хвана срам за тая гавра която направиха на техните избори
    Явно можело а

    Коментиран от #41

    11:23 20.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    26 5 Отговор
    На юг от Дунава се появява един чисто нов политик.

    Коментиран от #13

    11:25 20.04.2026

  • 10 Ранбо

    12 41 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Лошото е, че Радев е служител на ГРУ. Така че, за него най-важни са заповедите на командирите му. Каквото му наредят, само това може да прави. Така се казва в клетвата. А в ГРУ ги възприемат тези неща сериозно.

    Коментиран от #15, #26, #27, #43, #51

    11:26 20.04.2026

  • 11 А дано, ама надали...

    17 16 Отговор
    Орбан има ГРЪБНАК, Радев нещо не изглежда така...

    Коментиран от #42

    11:27 20.04.2026

  • 12 Гробар

    37 5 Отговор
    Българите показаха червен картон на фашистите от ппдб. Изпратиха ги в глуха опозиция при приятелите им Бойко и Шиши.

    11:28 20.04.2026

  • 13 ФАКТИ

    17 20 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Колко да е чисто нов, 9 години президент и 3 години управлявал чрез служебно правителство, това е като да си купиш "нова" кола от авто къща на 700 000 км.

    Коментиран от #35

    11:29 20.04.2026

  • 14 фен на сидеров

    16 11 Отговор
    много ще му е трудно на Радев да бъде "Орбан" ! тук не е Унгария и ние не сме унгарци !

    11:29 20.04.2026

  • 15 Зевс

    30 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ранбо":

    Сериозно ли си мислиш, че САЩ са взели и обучили шпионин на ГРУ?

    Коментиран от #20

    11:30 20.04.2026

  • 16 койдазнай

    5 27 Отговор
    Радев успя да си направи една с снимка с Путин, на която е по-нисък от руския президент. Толкова му е здрав гръбнака! И с него ще отстоява независимостта и интересите на България!

    11:33 20.04.2026

  • 17 Долу ЕС

    10 7 Отговор
    ами вашия Орбан го занулиха чрез демократични инправишни избори.... а вие гледахте как това се случва

    11:34 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пешо

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има разлика":

    Кой не скача е червен...... активната медийна кампания е в действие.

    Но...
    Съединението пррави силата. Нека работим...заедно и да спрем корупцията и наглостта на крадците и 8те джуджета.

    11:35 20.04.2026

  • 20 Ранбо

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "Зевс":

    Не е нито първия, нито стотния. Те в САЩ са любопитни, проучват си ги катологизират си ги и определят, как може да са им полезни и какви задачи в техен инетрес могат да изпълняват.

    11:35 20.04.2026

  • 21 Батко

    28 6 Отговор
    Тоя румънски политолог да каже какво направиха либерастите при тях на техните избори,стига е ръсил акъл!
    Да види фейса на техния Никушор Дан!

    11:40 20.04.2026

  • 22 678

    6 18 Отговор
    Грешите, та юг от вас ще има един нов Мадуро избран с мадуровки. Нагласен резултат да стане над 60% заедно с петроханците от ППДБ. Честит ви шофьор Мадуро!

    11:40 20.04.2026

  • 23 Не само

    1 7 Отговор
    в Руно , а и в Европа е охарактеризиран така !

    11:41 20.04.2026

  • 24 Григор

    18 5 Отговор
    "Румънски политолог: На юг от Дунава може да се появи един нов Орбан"
    Че какво, лошо ли е? Не ви ли писна от управници като Борисов, който непрекъснато казваше, че ще правим това, което кажат началниците в Брюксел?!

    11:49 20.04.2026

  • 25 Aлфа Вълкът

    7 7 Отговор
    Да докара не 3, а една. Една автомобилна компания да строи в България. Ще докара на коча 🧵-те.
    Сега въпросът е Бойко 2.0 ще изкара ли цял мандат или след 2-3г започват протестите.

    11:50 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ;миш

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ранбо":

    Абе,ръб,ти виждал ли си некой от ГРУ на живо?

    12:05 20.04.2026

  • 28 Да запазим българския Лев

    16 11 Отговор
    Чакаме референдума за лева!
    Нищо не е загубено, битката тепърва започва!
    Левът е още тук!

    Коментиран от #45, #55

    12:09 20.04.2026

  • 29 ха дано

    5 3 Отговор
    ама надали!

    12:16 20.04.2026

  • 30 604

    4 2 Отговор
    не нов Корбан, направо нов Пудинг. Ако Пудинг се кандидатира, ще вземе едно 80% в БГ. Соросите да си търсят от евтините билети и да ги няма ....пхахаххяхахяххя...

    12:28 20.04.2026

  • 31 Няма лошо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    На следващите избори ...

    12:30 20.04.2026

  • 32 Бай Ганьо

    4 3 Отговор
    Може, ама няма. Тук се появяват, месии, тикви, прасета, а напоследък много петроханци.

    12:31 20.04.2026

  • 33 Мамалигарите да си гледат

    12 5 Отговор
    поставения от джейския ЕСЕС парашутист,не да дават оценки на нас. България е била винаги близо до Русия и далеч от западналите джейтаци.

    12:33 20.04.2026

  • 34 Пръдльовци

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Защо мислите ,че Страната ни обсебена от чужди влияния?Не че писват, особено руското? Вашата бедност не се дължи на Европа,а на тези които ви управляваха до сега! Европа ни даде достатъчно средства да оправим всеки един отрасъл от икономиката,Но за съжаление бяха плячкосани,не от Европа-от нашенци!! ЕС не избира(а и не може) кой да ни управлява!

    12:34 20.04.2026

  • 35 Понеже си тъпанарски неграмотен,

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "ФАКТИ":

    да ти обясня.Президента има само представителна функция,а управлението се изпълнява от министър председателя и коалицията в парламата цирк.За това се отказа като президент и направи партия за да промени изродското управление на кражби и безправие. Като президент имаше право да налага вето,което крадците във върхушката на управляващите в цирка наречен парламент го заобикаляха и си вършеха квот те си знаят.

    Коментиран от #39

    12:40 20.04.2026

  • 36 Тома

    9 8 Отговор
    А дано.Защото Орбан мислише за унгарците а в България до сега се мислише как да се напълнят чекмеджетата.

    Коментиран от #38, #46, #48, #60

    12:47 20.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 явер

    4 10 Отговор

    До коментар #36 от "Тома":

    За кой хора е мислил Орбан ти добре ли си. Увеличение на ДДС до 25%, корупция навсякъде, никаква свобода на словото, кой ви набива тези глупости, че е мислил за унгарците. Той, ако е мислил нямаше да го изхвърлят като мръсен котак.

    13:05 20.04.2026

  • 39 Кой нареждаше служебни кабинети,а?

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "Понеже си тъпанарски неграмотен,":

    Ганчооо ,кой нареждаше кабинетите когато правителство го нямаше???колко служебни кабинети нареди ,просиянския агент.....Я ,кажи можеш ли да броиш до 5 ,а....

    13:42 20.04.2026

  • 40 Пръдльооо смотан

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Не се ли вече усетихте,че власт ще видите през крив макарон?

    13:48 20.04.2026

  • 41 Прррррръдльоооо

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Май мамалигите":

    Какъв срам бре?Румънците се гордеят с това.Не може Русия да се вре навсякъде!!

    13:50 20.04.2026

  • 42 Сельооо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "А дано, ама надали...":

    Какъв гръбнак те гони бре? Да не мислиш че Тръмп и кликата му ще са вечни??

    13:54 20.04.2026

  • 43 Хи хи хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ранбо":

    Още един заспал на течение........

    13:55 20.04.2026

  • 44 Абсурд

    5 0 Отговор
    Радев няма нищо общо с Орбан. Българският Орбан е Костя, но там нещата отиват към закриване.

    13:57 20.04.2026

  • 45 Няма кой да направи

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да запазим българския Лев":

    такъв референдум, освен Възраждане, но изпуснаха момента за това.

    13:59 20.04.2026

  • 46 Сульооовче

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Тома":

    Да не мислиш,че като повтаряш една измишльотина,ще стане истина?? Защо му показаха червен картон на Орбан? Сигурно защото много е мислил за унгарците ли? А бре вие преди драскате мислите ли изобщо??

    14:01 20.04.2026

  • 47 Рамбо

    4 4 Отговор
    Къв Орбан може да бъде тоя охлюв бе, една рашиска подлога, това се появи. Поне успя да ликвидира това което Нинова почти успя, една 100летна крадлива партия.

    Коментиран от #59

    14:02 20.04.2026

  • 48 Абсурд

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Тома":

    Орбан мислеше единствено за собствената си изгода. Затова и Унгария беше толкова зле при неговото управление- с най-високата инфлация и корупция в целия ЕС. И с цени на горивата, по-високи от тези в България.

    14:02 20.04.2026

  • 49 Електра

    4 1 Отговор
    Модела Боташ в действие, малкото Мразче се е наакало от радост. Като се има предвид, че и Идиотова е марионетка на зеления чорап, то все власт съвета. Демек глад, болести и инфлация, на маргиналните, ще им се наложи да работят...

    14:10 20.04.2026

  • 50 явер

    3 2 Отговор
    Русия от всякъде е фалирала, да не стане да теглим кредит с лихва от 6% и да дадем безлихвен кредит на руснаците и на туй сме способни, да плащат и внуците ни.

    Коментиран от #53

    14:20 20.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Казанлъшкия

    1 1 Отговор
    Глупости. Радев ще е подметка на запада и Алекс Сорос.

    Коментиран от #58

    15:21 20.04.2026

  • 53 Казанлъшкия

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "явер":

    Не знам за Русия, но за Украйна вече е гласуван 90 милиарда заем ,чака само одобрението на Унгария. От тези 90 милиарда на България й се пада да даде 1.5 милиарда евро. Не е нормално да даваме на Украйна каквото и да било вместо тези пари да отидат за българските граждани.

    Коментиран от #56

    15:38 20.04.2026

  • 54 Една позиция

    0 1 Отговор
    Идват президентски избори.Както се вижда интелекта на българите е такъв особено на тези от Столипиново
    и Факултета,че ако фатмак Радев предложи Орбан за президент със сигурно ще го изберат.И така:
    1.премиер-Радеф. 2.президент Орбан.3 Връщаме лева.4 напускаме ЕС.5.до 2г.част от руските републики.
    Урсула и джедърите от ЕС ще се разпаднат.Украйна посреща тържествено в Киев Путин като освободител.

    Коментиран от #57

    16:04 20.04.2026

  • 55 Няма никакъв шанс

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Да запазим българския Лев":

    за връщането на лева.Българите предпочитат евро,пишман партриотаре. А и вие вървите към закриване.

    16:38 20.04.2026

  • 56 Напротив

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Казанлъшкия":

    Съвсем нормално е.Украйна е съвсем близо,Но ако някой си въобразява,че ще се дават пари на тези които искат само да харчат,да забрави! Щом иска да харчи да си изкара парите!

    16:44 20.04.2026

  • 57 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Една позиция":

    Що не си я положиш позицията на по тъмно и по топло място.На тези пасквили с разпадането на ЕС и селендурски подигравки към определени личности сме се наслушали и нагледали.Дайте нещо ново!

    16:54 20.04.2026

  • 58 Пръдлячко

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Казанлъшкия":

    Искаш Радев да е само руска подметка? Няма да стане!!

    16:57 20.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тома":

    Пролича си колко мисли за унгарците, корупция, инфлация,облагодетелстване на семейството му, цени на горивата по-високи от съседните на Унгария държави, спрени еврофондове на стойност 35 милиарда евро. Орбан си построи дворец за 250 милиона евро. Прави си сам изводите.

    19:06 20.04.2026