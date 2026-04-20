"Румънски политолог: На юг от Дунава може да се появи един нов Орбан"

Водещи румънски медии широко отразяват предсрочните парламентарни избори в България, като акцентират върху победата на Прогресивна България, водена от Румен Радев, както и върху високата избирателна мобилизация, предава БТА.

Сред изданията, които следят развитието след вота, са „Адевърул“, „Ромъния либера“, „Котидианул“, „Гъндул“, „Евениментул зилей“, както и новинарските сайтове „Зиаре“ и „Хотнюз“, а резултатите са отразени и от телевизиите Диджи 24, Антена 3 СиЕнЕн и Про ТеВе.

Победа и избирателна мобилизация

Според Диджи 24 Румен Радев е обявил „победа над апатията“, като коалицията му печели първото място на изборите. Медията се позовава на паралелно преброяване на агенция „Мяра“, според което „Прогресивна България“ може да разполага с над 130 мандата в 52-ото Народно събрание.

Телевизия Антена 3 СиЕнЕн подчертава, че коалицията е постигнала значителна мобилизация сред младите избиратели, като се позовава на екзитполове, според които 34% от българите на възраст между 18 и 30 години са подкрепили проекта на Радев.

Анализи за политическата криза

„Адевърул“ обръща внимание, че изборите са осми за последните пет години, като ги поставя в контекста на продължителна политическа нестабилност. Медията описва България като страна с трайна институционална криза, с чести избори и нестабилни правителства след 2021 г.

Геополитически интерпретации

Редица румънски анализатори, цитирани от медиите, определят Румен Радев като политическа фигура с потенциал да засили сближаването с Москва. Посочва се, че той е критичен към военната помощ за Украйна и заема по-предпазлива позиция спрямо Русия.

Политологът Раду Албу Комънеску от Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока прави сравнения между Радев и унгарския премиер Виктор Орбан, като го определя като „възможен нов Орбан“ в региона.

Регионални отношения и перспективи

В отделни анализи се подчертава, че независимо от изборния резултат, румънско-българските отношения трябва да се развиват по-прагматично и активно. Посочва се, че Радев е поддържал конструктивен диалог с Румъния, но общият потенциал за сътрудничество остава неизползван.

В по-широк геополитически контекст се отбелязва, че дебатът за отношенията с Русия не е ограничен само до България и Унгария, а е част от по-широка европейска дискусия за прагматизма във външната политика.