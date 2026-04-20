"Румънски политолог: На юг от Дунава може да се появи един нов Орбан"

Водещи румънски медии широко отразяват предсрочните парламентарни избори в България, като акцентират върху победата на Прогресивна България, водена от Румен Радев, както и върху високата избирателна мобилизация, предава БТА.
Сред изданията, които следят развитието след вота, са „Адевърул“, „Ромъния либера“, „Котидианул“, „Гъндул“, „Евениментул зилей“, както и новинарските сайтове „Зиаре“ и „Хотнюз“, а резултатите са отразени и от телевизиите Диджи 24, Антена 3 СиЕнЕн и Про ТеВе.
Победа и избирателна мобилизация
Според Диджи 24 Румен Радев е обявил „победа над апатията“, като коалицията му печели първото място на изборите. Медията се позовава на паралелно преброяване на агенция „Мяра“, според което „Прогресивна България“ може да разполага с над 130 мандата в 52-ото Народно събрание.
Телевизия Антена 3 СиЕнЕн подчертава, че коалицията е постигнала значителна мобилизация сред младите избиратели, като се позовава на екзитполове, според които 34% от българите на възраст между 18 и 30 години са подкрепили проекта на Радев.
Анализи за политическата криза
„Адевърул“ обръща внимание, че изборите са осми за последните пет години, като ги поставя в контекста на продължителна политическа нестабилност. Медията описва България като страна с трайна институционална криза, с чести избори и нестабилни правителства след 2021 г.
Геополитически интерпретации
Редица румънски анализатори, цитирани от медиите, определят Румен Радев като политическа фигура с потенциал да засили сближаването с Москва. Посочва се, че той е критичен към военната помощ за Украйна и заема по-предпазлива позиция спрямо Русия.
Политологът Раду Албу Комънеску от Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока прави сравнения между Радев и унгарския премиер Виктор Орбан, като го определя като „възможен нов Орбан“ в региона.
Регионални отношения и перспективи
В отделни анализи се подчертава, че независимо от изборния резултат, румънско-българските отношения трябва да се развиват по-прагматично и активно. Посочва се, че Радев е поддържал конструктивен диалог с Румъния, но общият потенциал за сътрудничество остава неизползван.
В по-широк геополитически контекст се отбелязва, че дебатът за отношенията с Русия не е ограничен само до България и Унгария, а е част от по-широка европейска дискусия за прагматизма във външната политика.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Зевс
5 Май мамалигите
Явно можело а
10 Ранбо
До коментар #3 от "Зевс":Лошото е, че Радев е служител на ГРУ. Така че, за него най-важни са заповедите на командирите му. Каквото му наредят, само това може да прави. Така се казва в клетвата. А в ГРУ ги възприемат тези неща сериозно.
Коментиран от #15, #26, #27, #43, #51
11:26 20.04.2026
13 ФАКТИ
До коментар #9 от "Трол":Колко да е чисто нов, 9 години президент и 3 години управлявал чрез служебно правителство, това е като да си купиш "нова" кола от авто къща на 700 000 км.
15 Зевс
До коментар #10 от "Ранбо":Сериозно ли си мислиш, че САЩ са взели и обучили шпионин на ГРУ?
19 Пешо
До коментар #1 от "Има разлика":Кой не скача е червен...... активната медийна кампания е в действие.
Но...
Съединението пррави силата. Нека работим...заедно и да спрем корупцията и наглостта на крадците и 8те джуджета.
11:35 20.04.2026
20 Ранбо
До коментар #15 от "Зевс":Не е нито първия, нито стотния. Те в САЩ са любопитни, проучват си ги катологизират си ги и определят, как може да са им полезни и какви задачи в техен инетрес могат да изпълняват.
11:35 20.04.2026
21 Батко
Да види фейса на техния Никушор Дан!
11:40 20.04.2026
24 Григор
Че какво, лошо ли е? Не ви ли писна от управници като Борисов, който непрекъснато казваше, че ще правим това, което кажат началниците в Брюксел?!
11:49 20.04.2026
25 Aлфа Вълкът
Сега въпросът е Бойко 2.0 ще изкара ли цял мандат или след 2-3г започват протестите.
11:50 20.04.2026
27 ;миш
До коментар #10 от "Ранбо":Абе,ръб,ти виждал ли си некой от ГРУ на живо?
12:05 20.04.2026
28 Да запазим българския Лев
Нищо не е загубено, битката тепърва започва!
Левът е още тук!
31 Няма лошо
До коментар #3 от "Зевс":На следващите избори ...
34 Пръдльовци
До коментар #3 от "Зевс":Защо мислите ,че Страната ни обсебена от чужди влияния?Не че писват, особено руското? Вашата бедност не се дължи на Европа,а на тези които ви управляваха до сега! Европа ни даде достатъчно средства да оправим всеки един отрасъл от икономиката,Но за съжаление бяха плячкосани,не от Европа-от нашенци!! ЕС не избира(а и не може) кой да ни управлява!
12:34 20.04.2026
35 Понеже си тъпанарски неграмотен,
До коментар #13 от "ФАКТИ":да ти обясня.Президента има само представителна функция,а управлението се изпълнява от министър председателя и коалицията в парламата цирк.За това се отказа като президент и направи партия за да промени изродското управление на кражби и безправие. Като президент имаше право да налага вето,което крадците във върхушката на управляващите в цирка наречен парламент го заобикаляха и си вършеха квот те си знаят.
38 явер
До коментар #36 от "Тома":За кой хора е мислил Орбан ти добре ли си. Увеличение на ДДС до 25%, корупция навсякъде, никаква свобода на словото, кой ви набива тези глупости, че е мислил за унгарците. Той, ако е мислил нямаше да го изхвърлят като мръсен котак.
13:05 20.04.2026
39 Кой нареждаше служебни кабинети,а?
До коментар #35 от "Понеже си тъпанарски неграмотен,":Ганчооо ,кой нареждаше кабинетите когато правителство го нямаше???колко служебни кабинети нареди ,просиянския агент.....Я ,кажи можеш ли да броиш до 5 ,а....
13:42 20.04.2026
40 Пръдльооо смотан
41 Прррррръдльоооо
До коментар #5 от "Май мамалигите":Какъв срам бре?Румънците се гордеят с това.Не може Русия да се вре навсякъде!!
42 Сельооо
До коментар #11 от "А дано, ама надали...":Какъв гръбнак те гони бре? Да не мислиш че Тръмп и кликата му ще са вечни??
43 Хи хи хи хи
До коментар #10 от "Ранбо":Още един заспал на течение........
45 Няма кой да направи
До коментар #28 от "Да запазим българския Лев":такъв референдум, освен Възраждане, но изпуснаха момента за това.
46 Сульооовче
До коментар #36 от "Тома":Да не мислиш,че като повтаряш една измишльотина,ще стане истина?? Защо му показаха червен картон на Орбан? Сигурно защото много е мислил за унгарците ли? А бре вие преди драскате мислите ли изобщо??
47 Рамбо
48 Абсурд
До коментар #36 от "Тома":Орбан мислеше единствено за собствената си изгода. Затова и Унгария беше толкова зле при неговото управление- с най-високата инфлация и корупция в целия ЕС. И с цени на горивата, по-високи от тези в България.
14:02 20.04.2026
50 явер
52 Казанлъшкия
53 Казанлъшкия
До коментар #50 от "явер":Не знам за Русия, но за Украйна вече е гласуван 90 милиарда заем ,чака само одобрението на Унгария. От тези 90 милиарда на България й се пада да даде 1.5 милиарда евро. Не е нормално да даваме на Украйна каквото и да било вместо тези пари да отидат за българските граждани.
Коментиран от #56
15:38 20.04.2026
54 Една позиция
и Факултета,че ако фатмак Радев предложи Орбан за президент със сигурно ще го изберат.И така:
1.премиер-Радеф. 2.президент Орбан.3 Връщаме лева.4 напускаме ЕС.5.до 2г.част от руските републики.
Урсула и джедърите от ЕС ще се разпаднат.Украйна посреща тържествено в Киев Путин като освободител.
55 Няма никакъв шанс
До коментар #28 от "Да запазим българския Лев":за връщането на лева.Българите предпочитат евро,пишман партриотаре. А и вие вървите към закриване.
56 Напротив
До коментар #53 от "Казанлъшкия":Съвсем нормално е.Украйна е съвсем близо,Но ако някой си въобразява,че ще се дават пари на тези които искат само да харчат,да забрави! Щом иска да харчи да си изкара парите!
57 Сельооо
До коментар #54 от "Една позиция":Що не си я положиш позицията на по тъмно и по топло място.На тези пасквили с разпадането на ЕС и селендурски подигравки към определени личности сме се наслушали и нагледали.Дайте нещо ново!
58 Пръдлячко
До коментар #52 от "Казанлъшкия":Искаш Радев да е само руска подметка? Няма да стане!!
60 Ха ха ха
До коментар #36 от "Тома":Пролича си колко мисли за унгарците, корупция, инфлация,облагодетелстване на семейството му, цени на горивата по-високи от съседните на Унгария държави, спрени еврофондове на стойност 35 милиарда евро. Орбан си построи дворец за 250 милиона евро. Прави си сам изводите.
