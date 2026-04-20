Силно земетресение разтърси Североизточна Япония, издадени са предупреждения за цунами

Земетресение с предварително оценен магнитуд 7,4 е разлюляло североизточното крайбрежие на Япония, съобщава Японска метеорологична служба, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според данни на European-Mediterranean Seismological Centre трусът е бил с магнитуд 7,3 и е регистриран на дълбочина от около 13 километра.

Властите са издали предупреждение за цунами за префектура Ивате и части от Хокайдо, като се очакват вълни с височина до три метра.