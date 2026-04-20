Силно земетресение разтърси Североизточна Япония, издадени са предупреждения за цунами

20 Април, 2026 12:09 1 994 5

Трус с магнитуд над 7 предизвика тревога за вълни до 3 метра по крайбрежието на Ивате и Хокайдо

Силно земетресение разтърси Североизточна Япония, издадени са предупреждения за цунами
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с предварително оценен магнитуд 7,4 е разлюляло североизточното крайбрежие на Япония, съобщава Японска метеорологична служба, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според данни на European-Mediterranean Seismological Centre трусът е бил с магнитуд 7,3 и е регистриран на дълбочина от около 13 километра.

Властите са издали предупреждение за цунами за префектура Ивате и части от Хокайдо, като се очакват вълни с височина до три метра.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    0 1 Отговор
    Там много земетресение има! Хубу е да спиш без възглавницата

    12:14 20.04.2026

  • 2 Да няма

    6 3 Отговор
    някоя втора фукушима изливаща демократична радиация из океана

    Коментиран от #3

    12:32 20.04.2026

  • 3 Търновец

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да няма":

    Никоя атомна централа в цял свят няма да издържи на такава ударна вълна както Фукушима а можеше да бъде и по лошо в други страни. На Сахалин имаше цунами и много разрушения. Но Японците имат много висок дух и Санае Такаичи сан е световен лидер. В България нямаме такъв политик

    Коментиран от #4, #5

    12:50 20.04.2026

  • 4 И на кой му пука

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Търновец":

    за джапанките

    12:56 20.04.2026

  • 5 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Търновец":

    Вече имаме такъв политик! А тези дето са надупени на краварника не ми ги хвали.

    14:07 20.04.2026

