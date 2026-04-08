Шефът на Пентагона: Президентът Доналд Тръмп имаше властта да взриви иранската икономика за минути, но избра милостта

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че президентът Доналд Тръмп е имал властта да парализира цялата иранска икономика за минути, "но е избрал милостта“, пише Sky News, цитирана от Фокус.

"Иран прие споразумението за прекратяване на огъня "под огромен натиск“, защото "то беше извън възможностите и извън времето“, поясни Хегсет.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви още, че Ормузкият проток е отворен и че американските въоръжени сили ще "останат" в Близкия изток, за да гарантират, че Иран спазва прекратяването на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът посочи, че САЩ са постигнали решителна военна победа над Иран и че ракетната програма на Техеран е била на практика унищожена.

Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, дадоха пресконференция, след като американският президент Доналд Тръмп снощи се отказа от масирана атака срещу Иран, два часа преди крайния срок, който беше поставил на Техеран да отвори блокирания Ормузки проток.

Кейн заяви, че военните цели на САЩ в Иран са постигнати, но прекратяването на огъня е само пауза и американските сили остават готови да възобновят бойните действия.

Хегсет предупреди Иран, че ако не предаде урана си, САЩ са готови да го конфискуват, посочва Франс прес.

"Що се отнася до урана, наблюдаваме го. Знаем какво притежават и те ще го предадат, а ние ще го получим. Ще го вземем, ако се наложи. Можем да го направим с всички необходими средства“, заяви министърът по време на пресконференцията.

Тръмп даде на Иран краен срок до 1 часа сутринта да отвори отново Ормузкия проток или да бъде изправен пред унищожение, предупреждавайки, че "цяла цивилизация ще умре“, ако Техеран не постигне сделка.

Тръмп се съгласи на двуседмично примирие с Иран по-малко от два часа преди изтичането на ултиматума му за "унищожаване на цяла цивилизация". Примирието ще бъде реализирано при условие, че Иран ще отвори за всички кораби Ормузкият проток.

Иран изпрати 10 точки с изисквания, при които ще се съгласи войната да бъде спряна. Те бяха отговор на американския ултиматум от 15 искания, отправени към Техеран.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви по време на брифинг днес, че американските сили остават готови, "ако им бъде наредено или призовано да възобновят бойните операции“, пише Sky News.

"Нека бъдем ясни. Прекратяването на огъня е пауза и съвместните сили остават готови, ако бъдат наредени или призовани да възобновят бойните операции със същата скорост и прецизност, които демонстрирахме през последните 38 дни. И се надяваме, че това не е така“, каза той.

В нощта на 8 април президентът Тръмп заяви, че е съгласен да спре бомбардировките над Иран за две седмици при условие, че Ормузкият проток бъде незабавно отворен. Той подчерта, че споразумението предвижда двустранно прекратяване на огъня.