Новини
Свят »
САЩ »
Шефът на Пентагона: Президентът Доналд Тръмп имаше властта да взриви иранската икономика за минути, но избра милостта

8 Април, 2026 22:05 2 029 76

Техеран прие споразумението за прекратяване на огъня под огромен натиск, защото то беше извън възможностите и извън времето, поясни Пийт Хегсет

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че президентът Доналд Тръмп е имал властта да парализира цялата иранска икономика за минути, "но е избрал милостта“, пише Sky News, цитирана от Фокус.

"Иран прие споразумението за прекратяване на огъня "под огромен натиск“, защото "то беше извън възможностите и извън времето“, поясни Хегсет.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви още, че Ормузкият проток е отворен и че американските въоръжени сили ще "останат" в Близкия изток, за да гарантират, че Иран спазва прекратяването на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът посочи, че САЩ са постигнали решителна военна победа над Иран и че ракетната програма на Техеран е била на практика унищожена.

Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, дадоха пресконференция, след като американският президент Доналд Тръмп снощи се отказа от масирана атака срещу Иран, два часа преди крайния срок, който беше поставил на Техеран да отвори блокирания Ормузки проток.

Кейн заяви, че военните цели на САЩ в Иран са постигнати, но прекратяването на огъня е само пауза и американските сили остават готови да възобновят бойните действия.

Хегсет предупреди Иран, че ако не предаде урана си, САЩ са готови да го конфискуват, посочва Франс прес.

"Що се отнася до урана, наблюдаваме го. Знаем какво притежават и те ще го предадат, а ние ще го получим. Ще го вземем, ако се наложи. Можем да го направим с всички необходими средства“, заяви министърът по време на пресконференцията.

Тръмп даде на Иран краен срок до 1 часа сутринта да отвори отново Ормузкия проток или да бъде изправен пред унищожение, предупреждавайки, че "цяла цивилизация ще умре“, ако Техеран не постигне сделка.

Тръмп се съгласи на двуседмично примирие с Иран по-малко от два часа преди изтичането на ултиматума му за "унищожаване на цяла цивилизация". Примирието ще бъде реализирано при условие, че Иран ще отвори за всички кораби Ормузкият проток.

Иран изпрати 10 точки с изисквания, при които ще се съгласи войната да бъде спряна. Те бяха отговор на американския ултиматум от 15 искания, отправени към Техеран.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви по време на брифинг днес, че американските сили остават готови, "ако им бъде наредено или призовано да възобновят бойните операции“, пише Sky News.

"Нека бъдем ясни. Прекратяването на огъня е пауза и съвместните сили остават готови, ако бъдат наредени или призовани да възобновят бойните операции със същата скорост и прецизност, които демонстрирахме през последните 38 дни. И се надяваме, че това не е така“, каза той.

В нощта на 8 април президентът Тръмп заяви, че е съгласен да спре бомбардировките над Иран за две седмици при условие, че Ормузкият проток бъде незабавно отворен. Той подчерта, че споразумението предвижда двустранно прекратяване на огъня.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    51 6 Отговор
    Тръмп загуби и тази война а ние пак сме на страната на булката.

    Коментиран от #70

    22:06 08.04.2026

  • 2 Аууу

    53 1 Отговор
    Нии ся, как да му викаме Крал Дончо-Миротвореца, Заличителя или Милостивия?
    Ай вземете си изберете поне два-три прякора, че съвсем изпеpкахте вече, луди крави!

    22:07 08.04.2026

  • 3 Димитър Георгиев

    40 4 Отговор
    Този въздух под налягане е Пийти е такъв смешник ,че нямам думи !

    22:08 08.04.2026

  • 4 Пич

    44 4 Отговор
    Даа..... също като Калигула!!! И около него е имало само лизачи, които не смеели да му кажат, че е луд!!! Така Калигула победил океана и бог Посейдон, като накарал армията да атакува водата!!! Е....... победата на Тръмп е същата!!! Точно толкова измислена, но никой не посмява да му каже!!!

    Коментиран от #39, #66

    22:09 08.04.2026

  • 5 ха ха ха

    30 3 Отговор
    жалки по cеркoв ци

    22:09 08.04.2026

  • 6 Да,бе

    26 4 Отговор
    Малко юмруци в муцуната рязко предизвикват милосърдие във всеки сатрап...

    22:10 08.04.2026

  • 7 Соваж бейби

    7 20 Отговор
    На Тръмп не му пречи след няколко дни , седмица или две ако поиска да им пусне някоя изненада,той така пак забави нападението даже повечето хора си мислиха че Дончо си прави майтап ама не .

    Коментиран от #14, #57

    22:10 08.04.2026

  • 8 Ердоган

    5 34 Отговор
    Тръмп пази цивилните иначе до сега беше ги опаткал да три дня

    Коментиран от #12, #37, #40

    22:10 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ганю

    27 2 Отговор
    нищо Хитлеряхуто ще съсипе примирието
    и пак ще е пата кюта
    не вервайте на фалшиви новини

    22:11 08.04.2026

  • 11 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Смешките от м на@@@@@ Янко и мисирки ,край нямат

    22:12 08.04.2026

  • 12 ганю

    8 15 Отговор

    До коментар #8 от "Ердоган":

    почти като киев за 3 дни

    22:12 08.04.2026

  • 13 Я пък тоя

    30 4 Отговор
    Шефа на Пентагона е куха лейка.

    22:12 08.04.2026

  • 14 Какво

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    Намекваш, че ще им пусне? Мелания ли?

    Коментиран от #22

    22:13 08.04.2026

  • 15 джо

    18 4 Отговор
    тоя е по-голям дебил и от трумпф !

    22:13 08.04.2026

  • 16 Хи хи хи

    14 2 Отговор
    Предлагам ,на бай Дончо , тази година Оскар за Мир! Дайте му е, та "белким " миряса.🤣

    22:13 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дзак

    14 2 Отговор
    Най-после дойдоха на себе си. Нямаме нищо против да се обявят за победители.

    22:14 08.04.2026

  • 19 Шопо

    9 3 Отговор
    Аз мислех че Доналд Тръп е шефа !

    22:14 08.04.2026

  • 20 Орбан Фицо

    2 13 Отговор
    И Костя дъ Простя

    Ще предложат Техния Приятел Тръмп

    За Нобеловата награда за Мир

    Дружно подкрепят Инициативата за МИР

    На Рижавия Миротворец.

    22:15 08.04.2026

  • 21 Моджтаба Коматв

    3 7 Отговор
    Аллах здраве да му дава.

    22:16 08.04.2026

  • 22 Соваж бейби

    5 12 Отговор

    До коментар #14 от "Какво":

    Просто намеквам че Тръмп е с власт и опасен ,мисля че в момента търсят повод за да го направят ,и никой не може да спре САЩ в момента факт .Само критики и до толкова !

    Коментиран от #28

    22:16 08.04.2026

  • 23 Тизе

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Важното е":

    Па като си си наденал пластмасовата краставица къде украдна от рекламата на Кафлендо, голем си па убавец!

    22:17 08.04.2026

  • 24 Тома

    11 2 Отговор
    От милост чак развя белия байряк защото този шеф на пентагона не спря да го лъже и е вече на дузпата за гонене.

    22:17 08.04.2026

  • 25 Куба да се готви

    1 13 Отговор
    Тръмп затова отложи ударите .

    Взема Куба

    И пак ще се заеме с Аятоласите.

    Коментиран от #42

    22:17 08.04.2026

  • 26 Вярвах и заложих на Иран

    4 17 Отговор
    И въпреки че избиха цялото им държавно и военно ръководство ,бомбиха ги над 1 месец жестоко а те се съгласиха да отворят протока...оправдават се Китай ги бил натиснал...тези ислямисти нямат ли достойнство?

    Коментиран от #31

    22:18 08.04.2026

  • 27 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    3 12 Отговор
    И Фанатичната подкрепа за

    Разни Чалмари и Ислямски Терористи

    Се превърна в Ежедневие

    За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.

    Коментиран от #35

    22:19 08.04.2026

  • 28 Ц ц ц ц

    21 6 Отговор

    До коментар #22 от "Соваж бейби":

    Пълно неразбиране показваш. САЩ бяха спрени от Иран и са толкова жалки, че дори не останаха на място а избягаха. А с Тръмп ще се справят в САЩ.

    22:20 08.04.2026

  • 29 50-ият ден

    5 6 Отговор
    50-ият ден от войната ще е решаващият ден за хода на войната и последиците за световната икономика. На 50-ия ден търпението ще се изчерпа и ще стане каквото има да стане и каквото е предвидено да стане.

    22:20 08.04.2026

  • 30 Мразя до гроб Русия безплатно

    11 11 Отговор
    Самонадеяни, глупави и арогантни кокаколаджии....
    Нацизмът на големите империалистически държави е отвратителен!

    Коментиран от #33

    22:21 08.04.2026

  • 31 Китай

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "Вярвах и заложих на Иран":

    и Русия са натиснали, но не Иран.

    Коментиран от #38

    22:21 08.04.2026

  • 32 И путин избира милостта

    8 5 Отговор
    А не трябва да е така

    22:21 08.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гресирана ватенка

    2 11 Отговор

    До коментар #17 от "Важното е":

    Утре вместо яйца копейките ще боядисат чалмите 😁😁😁

    Коментиран от #36

    22:22 08.04.2026

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът":

    Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс ,кво ми пелтечиш !

    22:23 08.04.2026

  • 36 Гресиран козяк

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "Гресирана ватенка":

    Ти па си боядисал кюлотите в кафяво 😂😂😂 !

    22:24 08.04.2026

  • 37 Ииии

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ердоган":

    Колко народ изтрепа за един месец докато пазеше цивилните?

    22:25 08.04.2026

  • 38 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #31 от "Китай":

    Китай и Русия нищо не могат да кажат на САЩ,та иранските цигани ли?

    Коментиран от #46

    22:26 08.04.2026

  • 39 Калигула

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Хахах това с Калигула е брутално сравнение.

    22:27 08.04.2026

  • 40 Манн Аффа

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ердоган":

    И аз обещавам да те пазя ,само се омажи хууубавоо !

    22:27 08.04.2026

  • 41 Козаристан🐐

    2 4 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    22:27 08.04.2026

  • 42 Чакай сега,

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Куба да се готви":

    преди Куба ще взима Луната .Ама от другата Страна.

    Коментиран от #44

    22:27 08.04.2026

  • 43 Биби и Дони

    3 8 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин на обед и вечер

    Коментиран от #45

    22:27 08.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Биби и Дони":

    А на СатанЯхууу ушите и шестия пръст откриха ли вече ,за музея на Холокоста ?

    22:30 08.04.2026

  • 46 Явно

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    могат да им кажат нещо, това че не им харесва казаното си е отделен въпрос.

    22:30 08.04.2026

  • 47 А Рижавият

    5 1 Отговор
    слиза с бял байрак по стълбите на самолета, хвърля го на Земята, коленичи и започва да се моли. Това се върти по френските медии.

    22:31 08.04.2026

  • 48 Гай Баньо

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Най хубав8то е обаче ,че нашите козячета пак яко се надянаха на дебеуия !

    22:31 08.04.2026

  • 49 Бай Дън

    8 1 Отговор
    Този млечко повтаря думите на изкуфелия Тръмп! Защо не ударихте бе палячовци, нямате нито силата нито подкрепата след това! Скоро ще сте политически затворници за създаването на глобален конфликт и заплашване за извършване на геноцид! Как би прозвучало ако Китай например каже тази нощ ще е последна за един народ??????

    22:34 08.04.2026

  • 50 Хаген Дас

    2 1 Отговор
    Шеф ти Дони не нобелова награда ще вземе, а репарации като нацистка Германия към еврейте ще плаща!

    22:36 08.04.2026

  • 51 Ами

    3 4 Отговор
    Когато в Русия втора седмица текът учения на
    стратегическите войски е по-разумно в САЩ да са милостиви,
    ако не искат да видят как изчезва един континент :)

    22:37 08.04.2026

  • 52 хахаха

    2 2 Отговор
    Вица ми напомня на онзи в Сирия....хахаха....

    22:37 08.04.2026

  • 53 Диана

    6 2 Отговор
    Аз мисля, че при текущата ситуация около Израел, войната на Тръмп с Иран е по-скоро война в подкрепа на Израел отколкото война срещу един нарушител на международни споразумения за ядреното оръжие...това е логично доколкото Тръмп не е представител на ООН, който да се грижи за спазването на тези международни норми. Той просто използва тази ситуация за да атакува Иран от страна на интересите на Израел...Според мен, това е грозна игра на Тръмп!!! Палестинците са много коректни хора и не заслужават такова отношение, камо ли геноцида на който ги подлага Израел. - те не насилиха границите с Египет за да се спасят от геноцида, както много други с голямо претенции, но с далеч по-малки проблеми направиха това за да влезнат в ЕС!!! Египет им каза "НЕ"" на палестинците и те уважиха тяхното желание въпреки целия геноцид над тях!!!Това са силни и достойни хора и изобщо не заслужават униженията на които ги подлага Тръмп защото е ясно, че той отстоява Израелската кауза!!! Определено смятам, че Тръмп трябва да преразгледа подкрепата си на това поведение на Израел!!!

    22:39 08.04.2026

  • 54 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Кравите губят войната. Ако не играят Томахавките, ще си тръгнат със съдрани кожи.

    22:39 08.04.2026

  • 55 Милостив,

    3 1 Отговор
    ама плаче за протока цял месец.
    Милост по американски.

    22:43 08.04.2026

  • 56 Да, бе да!

    7 1 Отговор
    "Вие можете..." Ние знаем, какво "можете" вие... Вече сте показали по света, какво стана от Ирак, от Сирия, от Афганистан и където и да се проявите, като "миротворци и приносители на вашата "супер демокрация""! А не може ли останалата част от света да ви ЗАНУЛИ вас? Дори само Китай и Русия заедно може да ви върнат вас при Атлантида, където ви е мястото! И защо да НЕ го направят, когато вие и за тях готвите СЪЩОТО? И открито си го казвате! Както още 2014-та г. Пентагона каза, че ще унищожите Иран и ето сега какво правите!
    Е, що да ви чакат още? Вие сте страна от безморални бежанци, сбиротък от цял свят, които са изтребили местното население и от тогава до сега правят същите безобразия по света... Печатят хартия без покритие и с нея ограбват всичките наивни маймуни по света, които умират за банани...

    22:43 08.04.2026

  • 57 Кой набор

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    си, бейби?

    22:45 08.04.2026

  • 58 И как човек може да помисли,че тези

    7 1 Отговор
    "мили"хора са изтребили местното индианско население на Северна Америка,заграбвайки земята им!Това са същите мили хора,които искат петрола и газът на Иран!!!Алчни кравари!

    22:48 08.04.2026

  • 59 хаха

    6 3 Отговор
    Пълни глупости, които няма да коментирам, за да не давам леп на тъпите безмозъчни байганьовци.

    22:50 08.04.2026

  • 60 Тези безумци

    5 3 Отговор
    да имат късмет да използват яо против Иран, цал свят ще се надигне против тях! НИКОЙ не зне, кои страни още ще получат радиоактивни валежи, отровен прах от техните нападения на Иран? И особено големите, Русия и Китай може да им изпратят там към САЩ от големите си "орешници"? И цял свят ще го одобри!

    22:50 08.04.2026

  • 61 хаха

    1 1 Отговор
    "президентът Доналд Тръмп е имал властта да парализира цялата иранска икономика за минути"

    В момента в който го би го направил това...и хамуриканската икономика пие вода. Поради причини

    22:51 08.04.2026

  • 62 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Кравите станаха за смях на целия свят. Персите с дронове за 50 000 долара парчето, бастисаха високотехнологичната им армия.

    23:02 08.04.2026

  • 63 Мунчо

    2 1 Отговор
    Той много милостив се оказа този сребролюбец!
    От военен агресор номер едно, каква милост да
    очакваме? Същата както в Ирак, Кувейт,,,, ли?

    23:18 08.04.2026

  • 64 Баш софиянец

    4 1 Отговор
    Абе иранците си ги натупаха. Така си е. Сега краварите ще лъжат, ще пишат лъжлива история..... Не бе - табиха си ви. Бегайте си у вас.

    23:20 08.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Исторически факти

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Животните се ръководят от непосредствено желание, а човек се ръководи от осъзната необходимост... Тръмп няма разум. Той има инстинкта нещо да гепи, да преджоби и да свие... Неговия речник се състои от около 250 думи, всичко останало е араламбене, липса на всякаква логика и неразбираеми брътвежи за някаква сделка...

    23:57 08.04.2026

  • 67 като жунгла е

    1 0 Отговор
    Пак се говорят безумни глупости. Като от каменната ера. Срам за САЩ.

    00:12 09.04.2026

  • 68 Българин

    1 0 Отговор
    Смешници! Много жалка нация са Америка

    00:13 09.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А кога не сме били на страната на булката?!? Може би такава е психологията на народа?

    00:28 09.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Читател

    0 0 Отговор
    Защо ме триете думата а анате а обидна ли е и за кого.Абе и вие сте продали бедните души на рогатия

    00:40 09.04.2026

  • 76 Метни им само един атом бе!

    0 0 Отговор
    Кво ги моткаш?

    00:41 09.04.2026