Шефът на Пентагона: Президентът Доналд Тръмп имаше властта да взриви иранската икономика за минути, но избра милостта

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че президентът Доналд Тръмп е имал властта да парализира цялата иранска икономика за минути, "но е избрал милостта“, пише Sky News, цитирана от Фокус.
"Иран прие споразумението за прекратяване на огъня "под огромен натиск“, защото "то беше извън възможностите и извън времето“, поясни Хегсет.
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви още, че Ормузкият проток е отворен и че американските въоръжени сили ще "останат" в Близкия изток, за да гарантират, че Иран спазва прекратяването на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Министърът посочи, че САЩ са постигнали решителна военна победа над Иран и че ракетната програма на Техеран е била на практика унищожена.
Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, дадоха пресконференция, след като американският президент Доналд Тръмп снощи се отказа от масирана атака срещу Иран, два часа преди крайния срок, който беше поставил на Техеран да отвори блокирания Ормузки проток.
Кейн заяви, че военните цели на САЩ в Иран са постигнати, но прекратяването на огъня е само пауза и американските сили остават готови да възобновят бойните действия.
Хегсет предупреди Иран, че ако не предаде урана си, САЩ са готови да го конфискуват, посочва Франс прес.
"Що се отнася до урана, наблюдаваме го. Знаем какво притежават и те ще го предадат, а ние ще го получим. Ще го вземем, ако се наложи. Можем да го направим с всички необходими средства“, заяви министърът по време на пресконференцията.
Тръмп даде на Иран краен срок до 1 часа сутринта да отвори отново Ормузкия проток или да бъде изправен пред унищожение, предупреждавайки, че "цяла цивилизация ще умре“, ако Техеран не постигне сделка.
Тръмп се съгласи на двуседмично примирие с Иран по-малко от два часа преди изтичането на ултиматума му за "унищожаване на цяла цивилизация". Примирието ще бъде реализирано при условие, че Иран ще отвори за всички кораби Ормузкият проток.
Иран изпрати 10 точки с изисквания, при които ще се съгласи войната да бъде спряна. Те бяха отговор на американския ултиматум от 15 искания, отправени към Техеран.
Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви по време на брифинг днес, че американските сили остават готови, "ако им бъде наредено или призовано да възобновят бойните операции“, пише Sky News.
"Нека бъдем ясни. Прекратяването на огъня е пауза и съвместните сили остават готови, ако бъдат наредени или призовани да възобновят бойните операции със същата скорост и прецизност, които демонстрирахме през последните 38 дни. И се надяваме, че това не е така“, каза той.
В нощта на 8 април президентът Тръмп заяви, че е съгласен да спре бомбардировките над Иран за две седмици при условие, че Ормузкият проток бъде незабавно отворен. Той подчерта, че споразумението предвижда двустранно прекратяване на огъня.
2 Аууу
Ай вземете си изберете поне два-три прякора, че съвсем изпеpкахте вече, луди крави!
22:07 08.04.2026
10 ганю
и пак ще е пата кюта
не вервайте на фалшиви новини
22:11 08.04.2026
12 ганю
До коментар #8 от "Ердоган":почти като киев за 3 дни
22:12 08.04.2026
До коментар #7 от "Соваж бейби":Намекваш, че ще им пусне? Мелания ли?
Коментиран от #22
22:13 08.04.2026
16 Хи хи хи
22:13 08.04.2026
Дружно подкрепят Инициативата за МИР
На Рижавия Миротворец.
22:15 08.04.2026
22 Соваж бейби
До коментар #14 от "Какво":Просто намеквам че Тръмп е с власт и опасен ,мисля че в момента търсят повод за да го направят ,и никой не може да спре САЩ в момента факт .Само критики и до толкова !
Коментиран от #28
22:16 08.04.2026
23 Тизе
До коментар #17 от "Важното е":Па като си си наденал пластмасовата краставица къде украдна от рекламата на Кафлендо, голем си па убавец!
22:17 08.04.2026
25 Куба да се готви
Взема Куба
И пак ще се заеме с Аятоласите.
26 Вярвах и заложих на Иран
27 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът
Разни Чалмари и Ислямски Терористи
Се превърна в Ежедневие
За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.
Коментиран от #35
22:19 08.04.2026
28 Ц ц ц ц
До коментар #22 от "Соваж бейби":Пълно неразбиране показваш. САЩ бяха спрени от Иран и са толкова жалки, че дори не останаха на място а избягаха. А с Тръмп ще се справят в САЩ.
22:20 08.04.2026
30 Мразя до гроб Русия безплатно
Нацизмът на големите империалистически държави е отвратителен!
31 Китай
До коментар #26 от "Вярвах и заложих на Иран":и Русия са натиснали, но не Иран.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гресирана ватенка
До коментар #17 от "Важното е":Утре вместо яйца копейките ще боядисат чалмите 😁😁😁
35 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #27 от "ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът":Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс ,кво ми пелтечиш !
22:23 08.04.2026
36 Гресиран козяк
До коментар #34 от "Гресирана ватенка":Ти па си боядисал кюлотите в кафяво 😂😂😂 !
22:24 08.04.2026
37 Ииии
До коментар #8 от "Ердоган":Колко народ изтрепа за един месец докато пазеше цивилните?
22:25 08.04.2026
38 Българин
До коментар #31 от "Китай":Китай и Русия нищо не могат да кажат на САЩ,та иранските цигани ли?
Коментиран от #46
22:26 08.04.2026
39 Калигула
До коментар #4 от "Пич":Хахах това с Калигула е брутално сравнение.
22:27 08.04.2026
40 Манн Аффа
До коментар #8 от "Ердоган":И аз обещавам да те пазя ,само се омажи хууубавоо !
22:27 08.04.2026
42 Чакай сега,
До коментар #25 от "Куба да се готви":преди Куба ще взима Луната .Ама от другата Страна.
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #43 от "Биби и Дони":А на СатанЯхууу ушите и шестия пръст откриха ли вече ,за музея на Холокоста ?
22:30 08.04.2026
46 Явно
До коментар #38 от "Българин":могат да им кажат нещо, това че не им харесва казаното си е отделен въпрос.
22:30 08.04.2026
48 Гай Баньо
До коментар #44 от "К ПЕЙКИ с чалми":Най хубав8то е обаче ,че нашите козячета пак яко се надянаха на дебеуия !
22:31 08.04.2026
51 Ами
стратегическите войски е по-разумно в САЩ да са милостиви,
ако не искат да видят как изчезва един континент :)
22:37 08.04.2026
55 Милостив,
Милост по американски.
22:43 08.04.2026
56 Да, бе да!
Е, що да ви чакат още? Вие сте страна от безморални бежанци, сбиротък от цял свят, които са изтребили местното население и от тогава до сега правят същите безобразия по света... Печатят хартия без покритие и с нея ограбват всичките наивни маймуни по света, които умират за банани...
22:43 08.04.2026
57 Кой набор
До коментар #7 от "Соваж бейби":си, бейби?
22:45 08.04.2026
61 хаха
В момента в който го би го направил това...и хамуриканската икономика пие вода. Поради причини
22:51 08.04.2026
63 Мунчо
От военен агресор номер едно, каква милост да
очакваме? Същата както в Ирак, Кувейт,,,, ли?
23:18 08.04.2026
66 Исторически факти
До коментар #4 от "Пич":Животните се ръководят от непосредствено желание, а човек се ръководи от осъзната необходимост... Тръмп няма разум. Той има инстинкта нещо да гепи, да преджоби и да свие... Неговия речник се състои от около 250 думи, всичко останало е араламбене, липса на всякаква логика и неразбираеми брътвежи за някаква сделка...
23:57 08.04.2026
70 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А кога не сме били на страната на булката?!? Може би такава е психологията на народа?
00:28 09.04.2026
