Кремъл: Възобновяването на доставките по „Дружба“ зависи от Киев

21 Април, 2026 13:56 2 823 54

Кремъл обвинява Киев за спирането на петролните потоци към Унгария и Словакия

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е технически готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода Дружба към Унгария и Словакия, ако Украйна позволи възобновяване на транзита, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Москва изпълнява договорните си ангажименти, но доставките са били прекъснати след действия на Киев, които той определи като „изнудване“.

Спорът между Киев и правителствата на Унгария и Словакия, включително кабинета на премиера Виктор Орбан, се задълбочи след спирането на потоците по тръбопровода, преминаващ през украинска територия.

От украинска страна се твърди, че съоръжението е било изведено от експлоатация вследствие на руска атака в края на януари. Президентът на страната Володимир Зеленски заяви, че се очаква тръбопроводът да бъде отново пуснат в действие до края на април.

Според Москва възобновяването на доставките зависи изцяло от решението на украинските власти дали да отворят отново трасето.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям джумбиш

    13 24 Отговор
    След като не можал да си намери добра работа у нас, варненецът отишъл на гурбет във Великобритания. Живял там три години. Работил като склададжия, после се запознал с канадка, оженили се и заминал за Канада. Живял там още няколко години. Тя го зарязала и трябвало да се върне в България. У дома във Варна почнал да пие от половин литър до литър и половина ракия всеки ден и се алкохолизирал. После, през септември миналата година, решил, че в Русия ще му е по-добре, отколкото в България, и решил да замине при роднини в Новосибирск. Там загубил всичките си спестени пари 5000-6000 евро, наслушал се на руска пропаганда от англоезични канали и от българския "Народна сила" и решил да подпише договор с руската армия. А също и да вземе при подписването 3 милиона рубли (около 30 000 евро). Естествено, уверявали го, че ще е готвач или шофьор. Но както се случва винаги -вместо да върти черпак край казана, братушките го пратили с калашник в ръка да убива украинци в щурмови отряд. Цветан имал късмет и вместо бойците от ВСУ да го застрелят, го взели в плен и намерили у него българския паспорт.

    Коментиран от #37, #54

    13:57 21.04.2026

  • 2 честен ционист

    18 9 Отговор
    От Радев зависи тръбата да излезе на Варна.

    Коментиран от #18

    13:58 21.04.2026

  • 3 Бива наглост, бива, ама толкоз не бива

    9 39 Отговор
    Откъде накъде Украйна ще позволява транзитирането на петрол през нейна територия, което да финансира войната срещу нея и геноцида над украинския народ!?

    Коментиран от #6, #13, #15, #21, #52

    13:59 21.04.2026

  • 4 Конфети "Земя-въздух-земя "

    29 9 Отговор
    Удри с Орешници,деа и укрофашисти и еврожендъри

    Коментиран от #17, #19, #53

    14:00 21.04.2026

  • 5 осраински

    23 7 Отговор
    Нацистите имат само една ротация - до своя фюрер в 9-ия кръг на ада.

    14:01 21.04.2026

  • 6 Румен Радев официално

    32 10 Отговор

    До коментар #3 от "Бива наглост, бива, ама толкоз не бива":

    Украйна е руска,така ли не разбрахте?

    Коментиран от #8, #38

    14:01 21.04.2026

  • 7 осраински

    25 7 Отговор
    Руснаците са видели ада, не се страхуват. И нека Европа се наслади на него.

    14:02 21.04.2026

  • 8 Бива наглост, бива, ама толкоз не бива

    7 18 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Радев официално":

    Не, не сме разбрали. Кога това?

    Коментиран от #12

    14:03 21.04.2026

  • 9 Кирило Буданов, разведчик

    12 22 Отговор
    Къш бе пуяк...
    Украйна решава дали Русия да диша и колко диша ☝️😁

    Коментиран от #11

    14:04 21.04.2026

  • 10 Читател

    26 6 Отговор
    "съоръжението е било изведено от експлоатация вследствие на руска атака в края на януари"

    Да бе руснаците сами си гръмнали петролопровода да прекъснат доставките на симпатизантите си Орбан и Фицо че онези сложиха вето на заема за зеления. А пък зеления цели 3 месеца не могат да го поправят - те за толкова време нов петролопровод щяха да прекарат.

    Коментиран от #42

    14:04 21.04.2026

  • 11 Зевзек

    17 6 Отговор

    До коментар #9 от "Кирило Буданов, разведчик":

    "Украйна решава"

    Украйна нищо не решава - каквото кажат господарите им - зеления пък още по-малко - жив е защото е удобен на Путин.

    Коментиран от #31

    14:07 21.04.2026

  • 12 Румен Радев официално

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Бива наглост, бива, ама толкоз не бива":

    Винаги

    14:08 21.04.2026

  • 13 Зевзек

    18 8 Отговор

    До коментар #3 от "Бива наглост, бива, ама толкоз не бива":

    "Откъде накъде Украйна ще позволява транзитирането на петрол през нейна територия"

    Ами няма избор - иначе зеления остава без пари за златни тоалетни и трябва да бяга че ТЦК не искат да ловят украинци без пари.

    14:10 21.04.2026

  • 14 Маринов

    14 7 Отговор
    Проблем няма да има, когато трасето стане руско. Ех, защо не почерпихте малко от Тръмп? Той ви показа как се прави и как въобще не се интерисува от общественото мнение. Хората в Унгария и Словакия искат нефт и не се интересуват от идеологии, и на кого дядото бил фашист. Както ония арабски държави, които с инсталации до морето осигуряват вода за милиони хора и не се интересуват кой какво го е наругал, атакувал с бомби и идеологии.

    Коментиран от #24, #30, #43, #49

    14:13 21.04.2026

  • 15 Въпросченце

    16 9 Отговор

    До коментар #3 от "Бива наглост, бива, ама толкоз не бива":

    А откъде накъде Надрусеняка иска още 90 милиарда от Ес след като се изпокара с ЕС-съюзници, на които им спря енергията (платена и договорена)???

    Коментиран от #44, #45

    14:14 21.04.2026

  • 16 Ха-ха

    8 14 Отговор
    Докъде стигна Русийката, нищо не зависи от нея. Но и Тръмп им каза - Русия не е и не може да бъде никакъв фактор.!

    14:14 21.04.2026

  • 17 Розовото пони Путин 🦄

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ🦄👬😂

    14:15 21.04.2026

  • 18 Нищо не зависи от Радев

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Никой не може да отмени санкциите на САЩ, освен самите САЩ.

    14:16 21.04.2026

  • 19 Нищо не става от

    11 11 Отговор

    До коментар #4 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    орешниците, дори и в Русия им се подиграват. То и бездруго завода за орешници вече го няма, беше взривен. Но и да не беше, то няма пари за производството им, прекалено скъпи, неточни и не ефективни. 5 години никакъв ефект от орешниците.

    14:18 21.04.2026

  • 20 Не зависи от Киев,

    9 6 Отговор
    А от доставките на пари и оръжие за Киев, както и от развръзката на войната.

    14:19 21.04.2026

  • 21 Маринов

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Бива наглост, бива, ама толкоз не бива":

    Къде е този украински народ? Някъде в северозапада. И настанилите се в Киев. А вие знаете ли защо Русия не бомби прословутия тунел, пунктовете за смяна на жп колела по границата на УССР? Защото руските олигарси търгуват през тях. Тях защо не ги санкционират, спират? Само тра ла ла, да пишете глупости. Ами четете!

    Коментиран от #39, #46

    14:19 21.04.2026

  • 22 Мишел

    6 12 Отговор
    Огнен ад превзе руско пристанище на Черно море след украински удар. Туапсе претърпя поредна масирана атака с дронове. Във всички случаи аварийни служби и специални служби работят на местата ударени с дроновете", написа в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев. Рафинерията в Туапсе образува единен производствен комплекс с морския терминал на дистрибуторската компания за петролни продукти на ПАО "Роснефт" и ООД "РН-Туапсенски морски терминал".

    14:20 21.04.2026

  • 23 1945

    5 5 Отговор
    за новата власт в Унагрия ще има нефт

    14:20 21.04.2026

  • 24 Защото

    7 10 Отговор

    До коментар #14 от "Маринов":

    не сме убийци като Путин.

    Коментиран от #34

    14:22 21.04.2026

  • 25 Мишел

    6 5 Отговор
    "Нефтен дъжд" и разлив в морето: Последствията от тежките украинските удари по Туапсе и огнения ад на руското пристанище. „Нефтен дъжд“ се изля над руския град Туапсе. Явлението идва след две украински атаки срещу нефтопреработвателния завод в града. В морето наблизо пък се е образувало гигантско нефтено петно с площ около 10 хиляди кв.м.

    14:24 21.04.2026

  • 26 Артилерист

    8 6 Отговор
    Русия винаги е постъпвала добронамерено в отношенията и договорите си с другите...

    14:27 21.04.2026

  • 27 българина

    4 5 Отговор
    урсула да излезе и да обясни, защот в Армения литур дизел е 1.27 евро а бензина 1.14 ?

    14:29 21.04.2026

  • 28 Мишел

    3 3 Отговор
    Зеленски: 200 украински отбранителни компании са изключително силни, 30 от тях са в световния топ. Днес има 200 много силни украински отбранителни компании, а 30 от тях са водещи в света. Това каза украинският президент Володимир Зеленски. Зеленски подчерта, че в бъдеще икономиката на Украйна няма да се формира само от селското стопанство - страната е изградила силна отбранителна индустрия и военно производство, в което ще се инвестират милиарди.

    14:42 21.04.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор
    "...Зеления е жив защото е удобен на Путин...."

    Все по плану !!!
    Пълно унищожение на Русия ☝️
    Щетите дотук са несъвместими с разума...

    15:31 21.04.2026

  • 30 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Маринов":

    Като искат нефт да бяха гласували за Орбан

    Коментиран от #32, #36

    15:38 21.04.2026

  • 31 Веско

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Зевзек":

    Е господарите казват да даде Донпас на Русия, ама той казва не, не , не

    15:38 21.04.2026

  • 32 Няма смисъл от руски газ и петрол

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Смешник":

    Защото са крайно неизгодни, по тази причина и горивата в Унгария са по-скъпи от тези в България. Затова цяла Европа отдавна не купува газ и петрол от Русия, с изкл. на Унгария и Словакия, но там всички знаем как стояха нещата - но го купуваха не защото е евтино, а защото Орбан и Фицо бяха руски марионетки.

    Коментиран от #35, #47

    15:50 21.04.2026

  • 33 Песков

    1 0 Отговор
    най-накрая схвана че много неща "зависят от Киев". Точно така, не зависят от вас а зависят от Киев, колкото и да беснеете

    15:56 21.04.2026

  • 34 A като кого сте убийци?

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Защото":

    Като Смотаняху, Тръмп или всички американци?

    Коментиран от #50

    16:03 21.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хихата

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Смешник":

    Не се заблуждавай, че Маджара е много по-различен от Орбан. Всъщност и той каза, че ще отмени ветото за заема когато Украйна пусне петролопровода - какво различно има? Просто двамата врътната Урсулица и другите европски военолюбци, акто си размениха местата!

    Коментиран от #40, #41, #48, #51

    16:17 21.04.2026

  • 37 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям джумбиш":

    До 1 ком - то на тоя Цветан майка му рузкиня - много такива мелези заминаха в русия зомбирани от рузка пропаганда

    16:20 21.04.2026

  • 38 Пръдльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Радев официално":

    УКРАЙНА Е НА УКРАИНЦИТЕ И НИКОГА НЯМА ДА Е РУСКА!!РАДЕВ ДА КАЗВА КАКВОТО СИ ИСКА!!

    16:52 21.04.2026

  • 39 Дърт пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Маринов":

    Неродените украинчета ли бият рашистите и взривяват рафинериите им?? Я се разбери с главата си,комунде????

    16:55 21.04.2026

  • 40 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хихата":

    хихикащия,Маджар и който да е на негово място ще искат петролопровода да работи. Но както може да работи,така може ида не работи!! Зависи......

    17:01 21.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дърт пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Читател":

    Те рашаните отдавна ги правя тези номера за да създадат напрежение в ЕС!Ами нека само опитат да направят нов петролопровод.

    17:06 21.04.2026

  • 43 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Маринов":

    Защо се правиш на чалнат бре? Горивата се продават на борсови цени! Най скъпо сме плащали руски тръбен газ,когато идваше от Русия!! Много е дълго за обяснение защо!!

    17:12 21.04.2026

  • 44 Отговорче с Въпросченцета

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Въпросченце":

    Ами защо рашаните ни спряха газа посред зима за който имахме договор? Ами защо ни обявиха за неприятелска държава??

    17:21 21.04.2026

  • 45 Просте е ве

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Въпросченце":

    Поради много причини които главата ти не отбира!

    17:24 21.04.2026

  • 46 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Маринов":

    Тунела за подмяната на колелата е в интерес както на Русия така и на Украйна! Недей само прах да дигаш!!

    17:29 21.04.2026

  • 47 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Няма смисъл от руски газ и петрол":

    Не е само това.Унгария и Словакия нямат излаз на море,нямат друга алтернатива!

    17:33 21.04.2026

  • 48 Сульооо простий

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хихата":

    Що не се разкараш бре?

    17:35 21.04.2026

  • 49 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Маринов":

    Трасето няма да е руско,НЯМА И ДА СТАНЕ!! Хипотетично да допуснем че се случи.Какво ще им попречи на украинците да го думнат?

    17:40 21.04.2026

  • 50 Ехааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "A като кого сте убийци?":

    Путин до сега уби над два милиона млади хора? Кога смятате да го канонизирате другар??

    17:44 21.04.2026

  • 51 Пръдльооо "щастлив"

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хихата":

    ЕС не е нападал никого нито е започвал война!! Аре чупката!!

    17:48 21.04.2026

  • 52 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бива наглост, бива, ама толкоз не бива":

    Има наглост,но простащтината е по вече.

    17:53 21.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 И какво да разкаже тоя Цветан

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Голям джумбиш":

    след като е попаднал в плен? Бандерите не си поплюват. А тая сърцераздирателна историйка си личи е писана от професионален журналист на BBC или DW, а той само я е изекламирал. Това, че е имал български паспорт пасва идеално за пропагандата!

    19:28 21.04.2026

