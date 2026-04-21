Кремъл: Възобновяването на доставките по „Дружба“ зависи от Киев

Русия е технически готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода Дружба към Унгария и Словакия, ако Украйна позволи възобновяване на транзита, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Москва изпълнява договорните си ангажименти, но доставките са били прекъснати след действия на Киев, които той определи като „изнудване“.

Спорът между Киев и правителствата на Унгария и Словакия, включително кабинета на премиера Виктор Орбан, се задълбочи след спирането на потоците по тръбопровода, преминаващ през украинска територия.

От украинска страна се твърди, че съоръжението е било изведено от експлоатация вследствие на руска атака в края на януари. Президентът на страната Володимир Зеленски заяви, че се очаква тръбопроводът да бъде отново пуснат в действие до края на април.

Според Москва възобновяването на доставките зависи изцяло от решението на украинските власти дали да отворят отново трасето.