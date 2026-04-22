Тръмп удължи примирието в Иран. Ще има ли преговори?

22 Април, 2026 18:35 1 657 55

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • епичен гняв-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Иран смята, че американската блокада на пристанищата на Техеран и Ормузкия проток е в нарушение на примирието

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Първо Тръмп отправи заплахи към Иран, а след това едностранно удължи примирието. Американският президент продължава да действа хаотично, а критиците се съмняват, че изобщо има някаква стратегия.

Само няколко часа преди изтичането на обявения от него краен срок за примирието между Иран и САЩ, Доналд Тръмп го удължи. Няколко часа по-рано американският президент заяви пред американската телевизия CNBC, че не желае да прави подобно нещо.

Тръмп каза, че ако скоро не бъде постигнато споразумение с Иран, САЩ ще възобновят нападенията си. Американският държавен глава заяви още, че ще има "страхотна сделка” за САЩ, а Иран няма друг избор. Иран обаче всъщност изглежда има избор - например да не се появи на преговорите или просто да ги проточва, пише АРД. Преговорният екип на САЩ, воден от вицепрезидента Джей Ди Ванс, все още не е пристигнал в Пакистан, защото Иран продължава да не потвърждава дали ще вземе участие в преговорите. Това и предизвика Тръмп да обяви, че ще удължи крайния срок на примирието, докато Иран не представи предложение за споразумение и преговорите не бъдат приключени.

"Тръмп не знае как да се измъкне от това"

Представителят на Демократическата партия в Конгреса на САЩ Сет Мултън смята, че промяната в курса на Тръмп е знак, че Техеран контролира ситуацията, а не Вашингтон. "Иранците изглежда разбират как мисли Тръмп доста по-добре, отколкото той разбира тях”, коментира опозиционният политик пред Си Ен Ен. Според Мултън администрацията на Доналд Тръмп се опитва да спечели време, но президентът няма идея как да процедира сега. "Няма план и никога не е имало. Самият Тръмп не знае как да се измъкне от тази каша”, казва още конгресменът.

Според експерта по национална сигурност Бен Санър най-добрият изход е примирието да остане в сила, но Тръмп продължава да е изправен пред дилема. Може да реши да възобнови атаките или да изпрати Ванс в Пакистан без да знае дали иранците ще се появят. Третият вариант - да удължи примирието, както и направи, всъщност е най-доброто решение, коментира експертът пред Си Ен Ен.

Иран смята, че удължението на примирието няма значение

Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че решението му е взето в отговор на молбата на Пакистан да се въздържа от нови атаки, докато не дойде предложение за споразумение от Иран. Такова обаче за момента не изглежда възможно в най-близко бъдеще. Махди Мохамади, съветник на главния преговарящ и председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, написа в Х, че удължаването на примирието "няма никакво значение”.

Революционната гвардия на Иран заяви, че иранските сили са в "максимална бойна готовност” за възобновяване на военните действия. В новата фаза на ескалация въоръжените сили биха могли да нанесат "опустошителни удари срещу останалите военни обекти” в региона, се предупреждава в изявлението.

Иран смята, че американската блокада на пристанищата на Техеран и Ормузкия проток е в нарушение на примирието. Тръмп е категоричен, че блокадата няма да бъде вдигната, а това спъва потенциалните преговори. Така че в момента не е ясно дали преговори изобщо ще има, а удължаването на примирието изглежда няма да промени това.


  • 1 Шопо

    23 1 Отговор
    С терористи не се преговаря.

    Коментиран от #21

    18:37 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмп загуби войната

    28 3 Отговор
    и не знае как да излезе от 💩💩💩💩, които сътвори. Изцапа имиджа да ФАЩ. Целият свят видя на какъв хал са.

    Коментиран от #23

    18:39 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 сащисан кравар

    19 2 Отговор
    Тръмп си удължи чоpката... с дърпане😅

    Коментиран от #48

    18:39 22.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    29 4 Отговор
    Да бълваш екскременти на конвейер и всичко свързано с Путин, Русия, Украйна, без сериозен поглед и визия за онова което става в света е доста жалко за обикновен човек, Но когато от теб зависи всичко, или много, когато ти ръководиш с подобен словесен и мисловен боклук в главата, няма как да не заведеш организацията към катастрофа. САЩ забраниха на ЕС да купува газ от Русия, за да купува от тях и организираха за тази цел войната в Украйна. Иран бе нападнат скоро от САЩ и Израел. Невероятни хайвани! Каква газова криза с Русия?! Тази, дето ни карат да купуваме същия руски ресурс през дузина посредници ли?! Индулгенции за гузните душички! Няма да има и опит за нормализиране преди да се ампутират тия гнойници. На фона на тази зловеща криза Европейският парламент и централата в Брюксел имат около 60хил.човека персонал.Абсолютни паразити чието единствено занимание е да ядат да пият и да отделят екскременти.Това са на практика гробарите които трябва да нахвърлят последните лопати с пръст върху ковчега на Европейската цивилизация и нейните ,,ценности".

    Коментиран от #16

    18:40 22.04.2026

  • 8 карай да върви

    19 1 Отговор
    Примирие има, но преговарящи няма. Странна работа.

    Коментиран от #32

    18:40 22.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Помнещ

    20 3 Отговор
    "Няма план и никога не е имало. Самият Тръмп не знае как да се измъкне от тази каша”

    Ами както винаги се измъкват краварите - с хора висящи по колесниците.

    18:43 22.04.2026

  • 13 Хората

    6 22 Отговор
    не бива да си губят времето с руснаци и иранци. Те разбират само от бой. Нямам представа кога западът ще си научи урока.

    Коментиран от #15, #20, #30

    18:45 22.04.2026

  • 14 Да ти се връща,

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Саяещият циганин от Телиш":

    ненормалния!

    18:46 22.04.2026

  • 15 Антитрол

    15 6 Отговор

    До коментар #13 от "Хората":

    "Те разбират само от бой"

    Така е хвърлиха един голям бой на господарите ти и за пореден път станахте за смях.

    Коментиран от #18, #44

    18:46 22.04.2026

  • 16 когато

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    си неграмотен и нямаш представа от политика, защо се излагаш? По-добре си мълчи и не пиши!

    Коментиран от #36

    18:47 22.04.2026

  • 17 Доктор Охболи

    11 1 Отговор
    "...критиците се съмняват..."

    Критиците се съмнават, но докторите не !!!
    Пациентът е за диспансер ☝️😁

    18:47 22.04.2026

  • 18 Това

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Антитрол":

    са вопли на безсилие. С какво друго да си помпим жалкото руско самочувствие. Нацията , която не може друго, освен да се самоубива и да избира комплексирани фюрери, не мия хвали.

    Коментиран от #26

    18:49 22.04.2026

  • 19 ИНТЕРЕСНО

    2 7 Отговор
    ГН.Д.ТР.👑
    ОБИЧА ДА БОНБОНИРА ТЮРБАНИ В СЪБОТА🤔
    САМО ЧАКА ТЕЗИ(..🚮..)ДА СЕ НАПРИКАЗВАТ....

    18:50 22.04.2026

  • 20 Зевзек

    18 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хората":

    "Нямам представа кога западът ще си научи урока"

    Никога - те са тъпи и упорити - Наполеон опита, Хитлер опита, сега НАТО опитва и резултата е винаги един и същи - всеки път настъпват мотиката и всеки път ги прасва по челото. После мируват 80-100 години и пак опитват.

    Коментиран от #27

    18:50 22.04.2026

  • 21 Преговори?

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    ДТ(ИН): - Преговори, да, ще има добри преговори.
    ДТ(ЯН): - Да, преговори може да няма, ако няма сделка.
    ДТ(ИН): До два дни започват преговорите, ако няма сделка, бомжандиривка.
    ДТ(ЯН): Преговорите ще са добри, и ще има сделка, която няма да е много добра, но ше видим..
    to be continued ..

    18:51 22.04.2026

  • 22 Двамата велики вождове,

    5 6 Отговор
    които чертаеха на салфетки как да разпределят света - Тръмп и Путин, тотално се изложиха.
    Тръмп в Иран, Путин в Донбас.

    Всички им се смеят на великите стратегии и нещастните опити да се измъкнат от блатото, където сами се вкараха!
    Поне стана ясно, че светът се движи БЕЗ ТЯХ и че им гледа сеира.

    18:51 22.04.2026

  • 23 Разамаза

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп загуби войната":

    чалмите и може да прави стях каквото си пожелае, но за разлика от варварските руски племена има съвест.

    18:52 22.04.2026

  • 24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 9 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката.

    Коментиран от #28

    18:54 22.04.2026

  • 25 ДОБРЕ КАЗАНО. НО

    12 1 Отговор
    ТОЙ САМИЯТ ТРЪМП НЕ ЗНАЕ КАК МИСЛИ. КАТО ПАТИ В КЪЛЧИЩА Е.

    18:54 22.04.2026

  • 26 Антитрол

    13 2 Отговор

    До коментар #18 от "Това":

    "Нацията , която не може друго, освен да се самоубива и да избира комплексирани фюрери"

    За американците ли говориш с деменцията бай Дън или комплексирания Дончо или за ЕС с комплексираната Урсула и неумната Кая.

    Коментиран от #29

    18:55 22.04.2026

  • 27 Стига

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Зевзек":

    с тия мантри, руснакът е жалък на война. Винаги са го спасявали. Нямам представа защо, не са го заслужили и в тях няма нищо човешко. Това са откровени убийци.

    Коментиран от #31

    18:55 22.04.2026

  • 28 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ами на теб ти се затяга примката като гледам

    18:56 22.04.2026

  • 29 Ако

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Антитрол":

    не можеш да разбереш, това си е твой проблем. Пропуснал си много.

    Коментиран от #33, #34

    18:57 22.04.2026

  • 30 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хората":

    Тръмп постави ЗападА на колене.

    18:58 22.04.2026

  • 31 Зевзек

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "Стига":

    "Винаги са го спасявали"

    И кой спаси руснаците от Наполеон ще ми кажеш ли - или твоята работа е да плюеш по Русия. А кой спаси руснаците от Хитлер в края на 1941 когато разбиха армията му пред Москва - а те господарите ти тогава финансираха Хитлер ама като видяха че губи се присламчиха към победителите и то чак в края на войната.

    Коментиран от #52

    18:59 22.04.2026

  • 32 Пена

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "карай да върви":

    Примирие има както и преговарящи има

    Коментиран от #37

    19:00 22.04.2026

  • 33 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ако":

    Пропуснал е да разбере колко умна е Кая и Урсула:)))))

    Коментиран от #35

    19:00 22.04.2026

  • 34 Антитрол

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ако":

    "Пропуснал си много"

    Така е не бях на оперативката с новите опорки и лъжи - пропуснах ги.

    Коментиран от #38

    19:01 22.04.2026

  • 35 Не това, а

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    колко е жалък руския фюрер

    Коментиран от #40, #41

    19:02 22.04.2026

  • 36 Горски

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "когато":

    Аз за разлика от вас чета преди да пиша, а вие драскате колкото да се намирате на приказки. Чули недочули, полу грамотни, куцо, кьораво и сакато "специалисти" по всичко.

    19:02 22.04.2026

  • 37 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Пена":

    "преговарящи има"

    Како Пено това че обсъждате клюките пред блока не значи че има преговарящи - тук става въпрос за САЩ и Иран.

    19:04 22.04.2026

  • 38 Просто

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Антитрол":

    си се подал на елементарната руска пропаганда, което е показател за багажа ти.

    Коментиран от #42, #43

    19:04 22.04.2026

  • 39 Швейк

    6 0 Отговор
    Ако един глупак хвърли камък в морето и сто мъдреци не могат да го извадят.
    (Латинска сентенция)

    19:04 22.04.2026

  • 40 Антитрол

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Не това, а":

    Като гледам в момента жалък е американския фюрер.

    19:05 22.04.2026

  • 41 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "Не това, а":

    Жалък,жалък ,колко да е жалък щом ни (Европа) качва и сваля от черешата,когато си поиска...Тръмп - тоже! Светът вече гледа на ЕС като на Бангладеш..:)))

    Коментиран от #45

    19:06 22.04.2026

  • 42 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Просто":

    Така така, то на всички продажници по света руснаците им са виновни за това че са продажници и когато им кажат истината това е "руска пропаганда".

    19:07 22.04.2026

  • 43 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Просто":

    Така е,с багаж са само петроханците на Урсула:))))

    19:08 22.04.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Антитрол":

    Бомбят Путин, не Тръмп
    Кой ли е за смях

    19:19 22.04.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Щатско оръжие и оръжие на ЕС бомби Путин.
    Кой ли е жалък

    Коментиран от #46

    19:21 22.04.2026

  • 46 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Вярвай си :)))

    Коментиран от #47

    19:22 22.04.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Бомбят Путин на поразия....
    Не е нужно да вярвам....реалността е такава.

    19:28 22.04.2026

  • 48 Разбрахме шефе - продаваме !

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "сащисан кравар":

    Отваряме къса на петрол.

    20:12 22.04.2026

  • 49 А50

    1 1 Отговор
    Тръмп удължи примирието, докато заеме позиция поредното пробито корито

    20:21 22.04.2026

  • 50 Дончо е хитър като хлебарка

    1 0 Отговор
    обявява удължен срок за примирия, за да може самолетоносачът му да заобиколи Африка , покрай нос "добра надежда", към Иран!
    През червено море го е шубе, заради хусите, които му казаха категорично, че ще му гътнат плавателния съд!

    Коментиран от #53

    20:47 22.04.2026

  • 51 МърЗела

    0 0 Отговор
    В тази воина срещу Иран, САЩ са изразходвали 50% от ракетите за дълъг обсег и 1/3 от Томаховките

    Още една такава продължителна воин и запасите във военните им складовете ще се изпразнят.

    Едва ли ще смогнат с друга

    21:19 22.04.2026

  • 52 дядо дръмпир-историята истинска

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Зевзек":

    ти така говориш за НАПОЛЕОН ,като просиянците да са влезли в париж ,а не наполеон да е влязъл в масква да е разбил кутузов и да го е вкарал в блатата и да се е върнал в париж!

    21:50 22.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 дядо дръмпир

    0 1 Отговор
    Самолетоносач ти се ще да удариш.......с какво бе хлебарке??Американски самолетоносач сваля дронове с ново лазерно оръжиеЛазерно разгръщане: Подробности за самолетоносача USS George H.W Bus
    USS George H.W. Bush е самолетоносач от клас Нимиц
    Корабът има водоизместимост около 102 000 тона и е с дължина около 332 метра
    Два реактора задвижват четири вала и позволяват повече от 30 възела
    Самолетоносачът превозва около 90 самолета и над 3 500 членове на екипажа
    Корабът е едно от най-големите бойни подразделения на Военноморските сили на САЩ
    LOCUST е проектиран като самостоятелна, преносима система. Според производителя, той е подходящ за защита с дронове, за поддръжка на наблюдение и за противовъздушна отбрана на късо разстояние. Системата включва електрооптични, топлинни и защитни подсистеми и използва мрежов интерфейс с автоматично проследяване и поразяване на цели.

    Контейнерното решение позволява използването му на различни платформи. Трябва да бъде бързо за внедряване и изпълнение на няколко задачи едновременно. Военноморските сили на САЩ тестват гъвкава концепция за защита срещу безпилотни въздушни цели.

    21:55 22.04.2026

  • 55 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Ах ти излагацията....Унищожили иранския флот....Те не че са имали кой знае какъв флот, но от сателитни снимки става ясно, че 33(тридесет и три) ирански кораба кръстосват Ормуз и си ловуват танкери....

    22:44 22.04.2026