Тръмп удължи примирието в Иран. Ще има ли преговори?

Първо Тръмп отправи заплахи към Иран, а след това едностранно удължи примирието. Американският президент продължава да действа хаотично, а критиците се съмняват, че изобщо има някаква стратегия.
Само няколко часа преди изтичането на обявения от него краен срок за примирието между Иран и САЩ, Доналд Тръмп го удължи. Няколко часа по-рано американският президент заяви пред американската телевизия CNBC, че не желае да прави подобно нещо.
Тръмп каза, че ако скоро не бъде постигнато споразумение с Иран, САЩ ще възобновят нападенията си. Американският държавен глава заяви още, че ще има "страхотна сделка” за САЩ, а Иран няма друг избор. Иран обаче всъщност изглежда има избор - например да не се появи на преговорите или просто да ги проточва, пише АРД. Преговорният екип на САЩ, воден от вицепрезидента Джей Ди Ванс, все още не е пристигнал в Пакистан, защото Иран продължава да не потвърждава дали ще вземе участие в преговорите. Това и предизвика Тръмп да обяви, че ще удължи крайния срок на примирието, докато Иран не представи предложение за споразумение и преговорите не бъдат приключени.
"Тръмп не знае как да се измъкне от това"
Представителят на Демократическата партия в Конгреса на САЩ Сет Мултън смята, че промяната в курса на Тръмп е знак, че Техеран контролира ситуацията, а не Вашингтон. "Иранците изглежда разбират как мисли Тръмп доста по-добре, отколкото той разбира тях”, коментира опозиционният политик пред Си Ен Ен. Според Мултън администрацията на Доналд Тръмп се опитва да спечели време, но президентът няма идея как да процедира сега. "Няма план и никога не е имало. Самият Тръмп не знае как да се измъкне от тази каша”, казва още конгресменът.
Според експерта по национална сигурност Бен Санър най-добрият изход е примирието да остане в сила, но Тръмп продължава да е изправен пред дилема. Може да реши да възобнови атаките или да изпрати Ванс в Пакистан без да знае дали иранците ще се появят. Третият вариант - да удължи примирието, както и направи, всъщност е най-доброто решение, коментира експертът пред Си Ен Ен.
Иран смята, че удължението на примирието няма значение
Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че решението му е взето в отговор на молбата на Пакистан да се въздържа от нови атаки, докато не дойде предложение за споразумение от Иран. Такова обаче за момента не изглежда възможно в най-близко бъдеще. Махди Мохамади, съветник на главния преговарящ и председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, написа в Х, че удължаването на примирието "няма никакво значение”.
Революционната гвардия на Иран заяви, че иранските сили са в "максимална бойна готовност” за възобновяване на военните действия. В новата фаза на ескалация въоръжените сили биха могли да нанесат "опустошителни удари срещу останалите военни обекти” в региона, се предупреждава в изявлението.
Иран смята, че американската блокада на пристанищата на Техеран и Ормузкия проток е в нарушение на примирието. Тръмп е категоричен, че блокадата няма да бъде вдигната, а това спъва потенциалните преговори. Така че в момента не е ясно дали преговори изобщо ще има, а удължаването на примирието изглежда няма да промени това.
