Военни игри над Балтийско море! Изтребители на НАТО отново прехванаха руски бойни самолети

21 Април, 2026 22:44 1 332 54

Министерството на отбраната на Литва заяви, че между 13 и 19 април е имало четири случая на спешно изпращане на натовски изтребители, които да прехванат руски военни самолети, нарушили правилата за полети

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Изтребители на НАТО в понеделник са прехванали руски стратегически бомбардировачи и други военни самолети над Балтийско море, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на френския контингент, който участва в Мисията на НАТО за наблюдение на въздушното пространство на балтийските страни (Baltic Air Policing), пише БТА.

Изтребителите "Рафал" са излетели от литовска военновъздушна база, в която са разположени в рамките на продължаващата от 2004 г. мисия на алианса.

Руските стратегически бомбардировачи са били ескортирани от два свръхзвукови самолета Ту-22М3 и около 10 изтребителя Су-30 и Су-35.

Руското министерство на отбраната заяви, че бомбардировачите са извършвали планирани полети във въздушното пространство над неутрални води на Балтийско море. Полетите са продължили повече от четири часа, добави отбранителното ведомство. "В определени части от маршрута бомбардировачите с голям обсег бяха съпровождани от изтребители на други държави. "Екипажите на самолетите за далечни полети редовно извършват полети над неутралните води на Арктика, северната част на Атлантическия океан, Тихия океан, както и над Балтийско и Черно море. Всички полети на самолетите на руските въздушно-космически сили се осъществяват при стриктно спазване на международните правила за използване на въздушното пространство", пише още в изявлението.

НАТО редовно вдига по спешност изтребители, които да прехващат руски военни самолети, приближаващи се до въздушното пространство на страни членки на алианса, отбелязва АП. НАТО казва, че прехващаните руски военни самолети често често са с изключени транспондери, не осъществяват контакт с диспечерите и не подават полетен план. Много от тези самолети извършват полети от и до руския анклав Калининград.

Министерството на отбраната на Литва заяви, че между 13 и 19 април е имало четири случая на спешно изпращане на натовски изтребители, които да прехванат руски военни самолети, нарушили правилата за полети.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    9 31 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #7, #40, #54

    22:46 21.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    8 21 Отговор
    Краснов искал да говори с Путин, ама той изчезнал!
    Няма го от 10 дена и никой не знае къде е. ФСБ в паника.

    Коментиран от #51

    22:47 21.04.2026

  • 5 Циониски плъх

    15 9 Отговор
    Мн обичам да лъжа за шекели

    22:47 21.04.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    17 8 Отговор
    Така са го прихванали соросите руския от към топките нагоре с уста

    22:48 21.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Чети бе мечкарю, били са над НЕУТРАЛНИ ВОДИ
    и не са ги ПРЕХВАНАЛИ, а са ги СЪПРОВОДИЛИ-
    гледали са ги от близо😀❗

    Коментиран от #30, #46

    22:49 21.04.2026

  • 8 НАТО

    11 10 Отговор
    Руските ги птихващаме с оостатааа

    22:49 21.04.2026

  • 9 1945

    6 14 Отговор
    че то останаха ли здрави руски самолети

    22:49 21.04.2026

  • 10 Руснаците както винаги

    7 11 Отговор
    са били в шок и ужас.:)

    22:51 21.04.2026

  • 11 Реалист

    11 8 Отговор
    Този на снимката лети по бързо от най бързите фърчила ЕФки на краварите

    Коментиран от #20, #41

    22:51 21.04.2026

  • 12 Украйна взема 90 Милиарда

    7 16 Отговор
    И започват да бомбят Русия по 500%

    Много рев ще има още

    Коментиран от #15, #24

    22:51 21.04.2026

  • 13 стоян георгиев

    13 7 Отговор
    Прихванали са бобени газове натовците

    22:52 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Северна Корея ще въоръжи Руспия до зъби

    5 10 Отговор
    И Путин ще е победител

    Коментиран от #18, #33

    22:54 21.04.2026

  • 17 Нямат край

    7 13 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    22:56 21.04.2026

  • 18 Руспия сила Руспия мощ

    4 11 Отговор

    До коментар #16 от "Северна Корея ще въоръжи Руспия до зъби":

    Никой неможе да се бори с Руспията

    Коментиран от #19

    22:56 21.04.2026

  • 19 Да сила е

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "Руспия сила Руспия мощ":

    Виж как мачка вече 8 година Купянск

    22:58 21.04.2026

  • 20 Уффф

    6 10 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    то щото много бързо лети, затова са 5 г в Донецк и Русия фалира. И какво като лети бързо

    😆

    Коментиран от #44

    22:58 21.04.2026

  • 21 Гичка

    8 6 Отговор
    Ай, стига сте хабили керосина, Урсула каза да не се къпем с топла вода.

    22:59 21.04.2026

  • 22 Читател

    6 5 Отговор
    Кой кого е прихванал бе смежковци един файтон хора.Естпния.

    22:59 21.04.2026

  • 23 да питам

    5 7 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Сирия и Иран ?

    Коментиран от #53

    22:59 21.04.2026

  • 24 Бесен - Язовец

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна взема 90 Милиарда":

    Украйна е име на сороски изгорял Кл.озет

    23:00 21.04.2026

  • 25 Мишел

    6 7 Отговор
    Украинците коренно промениха начина, по който се водят войни. Те свършиха забележителна работа по отношение на иновациите и аз публично заявявам, че ние се учим много от тях и прилагаме много от уроците, на които са ни научили" - думи на Дан Дрискол, който е министър на сухопътните сили на САЩ и подчинен на министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет

    Коментиран от #34

    23:00 21.04.2026

  • 26 да питам

    3 4 Отговор
    "Играйкате ли си , играйкате , а ? "🤔

    23:02 21.04.2026

  • 27 Име

    3 3 Отговор
    Приятни сънища!

    23:02 21.04.2026

  • 28 Тов. Членин

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Бесен - Язовец":

    Аааааа Ета невазможна .. Откъде научи латиницата бе ? Таваришч .

    23:04 21.04.2026

  • 29 Мишел

    3 4 Отговор
    300 км дим: Рафинерията в Туапсе все още гори. Димът от горящата рафинерия в Туапсе е достигнал до Ставропол. Това се вижда от сателитна снимка на NASA Worldview, направена днес, 21 април. Димът от пожара се е разпрострял на повече от 300 километра. Оперативната група на Краснодарския край заяви, че продължават усилията за гасене на пожари след два тежки удара на украинските въоръжени сили по нефтената рафинерия в Туапсе.

    23:07 21.04.2026

  • 30 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Както са ги гледали , така може и да са ги харесали , бе ...🤭 Деде Потьо

    Коментиран от #32

    23:07 21.04.2026

  • 31 Ами пудела на САЩ НАТО

    2 2 Отговор
    да не се занимава с интриги. Нямат работа покрай Русия!

    23:14 21.04.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    ЛЬОЛЬО ПОТКЕ, е па като са ги харесали могат да сакат некой ТУ да им го ТУ-ри❗

    Коментиран от #35

    23:19 21.04.2026

  • 33 мдаааа

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Северна Корея ще въоръжи Руспия до зъби":

    Сега па Северна Корея ли ще въоръжи самая магучая ... 🤭😁

    Коментиран от #36, #37

    23:20 21.04.2026

  • 34 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Война с дронове! При толкова дъждовна пролет няма друго.

    23:22 21.04.2026

  • 35 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Па може и некой Фу , да им го ФУ кне .. 🤭 Деде Поти ..

    Коментиран от #38, #39

    23:24 21.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 В простотията си да тролите глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "мдаааа":

    може и марсианците да намесите.

    23:26 21.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    ЛЬО.ЛЬО ПО.ТКЕ, нема как , оти е немало никаков FАК там ❗Не са сменяли да пратат FАК-аните щайги❗
    А само Грип.ави и Рафт.чета❗
    Които са гледали отдалече❗

    Коментиран от #42

    23:42 21.04.2026

  • 40 Фантазйор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Руската мечка ще обезкости твоите САЩ и НАТО за половин час и те го знаят много добре и затова си налягат парцалите те ако можеха и предвид хищната им природа досега да са го направили както други държави преди това.

    23:46 21.04.2026

  • 41 555

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    Бърз бърз… Колко да е бърз? Ето този е бърз:
    SR-71 Blackbird

    Коментиран от #52

    23:47 21.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 6135

    1 0 Отговор
    " 10 изтребителя Су-30 и Су-35."

    И колко точно Рафаела са вдигнали за да прехванат 10 Сушки?
    Че то е Литва толкова самолети няма!

    23:47 21.04.2026

  • 44 Намали пропагандата за глупаци

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Уффф":

    и няма да изглеждаш толкова глупаво!

    23:50 21.04.2026

  • 45 Трол

    0 1 Отговор
    Ами скоро ще ядът к...а на Русия

    23:59 21.04.2026

  • 46 Прехващане, байно, не гледане

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да прехванеш означава да поставиш под контрол. Единия гледа през крилото, ама другия отзад гледа през прицела на оръдието GIAT 30M, което от такива дистанции разглобява целта. Прехващането е тренирано и усвоено упражнение.

    Коментиран от #48, #49

    00:17 22.04.2026

  • 47 Тодоров

    1 0 Отговор
    Това трябва да е виц на деня. Стратегически бомбардировачи ТУ и 10 СУ-та прихванати от френски Рафали. Последно - кой кого е прихванал или натовските РЪФали са гледали от далеч.

    00:46 22.04.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Прехващане, байно, не гледане":

    Добър опит , ама пак не си разбрал нещата❗

    "Прeхващане в авиацията е
    приближаването на самолет за противовъздушна отбрана (самолет-прехващач) до самолет-нарушител с цел:
    - неговото идентифициране,
    - УКАЗВАНЕ на НАРУШЕНИЕТО на екипажа му
    -и ПОСЛЕДВАЩО ИЗВЕЖДАНЕ на НАРУШИТЕЛЯ
    от забранената зона
    -или ЕСКОРТИРАНЕТО му до най-близкото летище ЗА КАЦАНЕ.❗"
    А тук не е имало НИТО ЕДНО ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ❗
    Така, че само са гледали‼️

    00:46 22.04.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Прехващане, байно, не гледане":

    ✈️Ти така ли сваляше мадами - гледаше ги отстрани или отзад, а те си вървяха по пътя и не ти обръщаха внимание😀✈️

    00:49 22.04.2026

  • 50 Канадец

    0 0 Отговор
    Какво значи "прихващат" ? Следват ги, махат им с ръка, стоят на разстояние, какво точно означава всичко това ? Те и англичаните "прихващат" Руски танкери като им махат заканително от крайбрежието ама точно да ги спрат и се отказват. Разбирам прихванат коато да насочат лазер, да ги принудят да се приземят, да стрелят пред тях, да ги сплашат някакси или всичко е само лъжа и измама.

    00:59 22.04.2026

  • 51 Ти гледай ...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    ...да не дойде за президент , някой като Константин Сивков или като Багдасаров , че тогава Иранския бой дето го ядохте ще ви се стори пролетен полъх ... засега Краваленд и ЕвроОб.ора ги спасява само факта , че Путин се съобразява с олигархията , която пък иска да си запази замъците и яхтите по Монако и прочие.

    01:04 22.04.2026

  • 52 И кво ...

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "555":

    ...само дето има известна разлика ... сравняваш самолети с рзлично предназначение - Lockheed SR-71 „Blackbird“ е далекообхватен Mach 3+ стратегически разузнавателен самолет във ВВС на САЩ., а Су - 30 и 35 са тип - многоцелеви, високоманеврен изтребител с отклоняем вектор на тягата ...и да , за самолет от този тип са много бързи ... и много маневрени ...нито една Ф -ка , дори от 5 поколение не може да бие по маневреност Су -то , както и по въоръжение , за РЕБ да не говорим ...там изобщо нямат сравнение.

    01:12 22.04.2026

  • 53 Ами ...

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "да питам":

    ... а Вовнноморската База на САЩ в Очаково , Украйна , дето изчезна от света на 22 срещу 23 февруари 2022г., заедно с всички кораби , построиха ли я отново ?

    01:16 22.04.2026

  • 54 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    натю и евр0гейт@ците ще коленичат пред Русия или ще гризнат дръвцето!

    01:19 22.04.2026

