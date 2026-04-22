Новини
Свят »
Белгия »
Калас: ЕС може да забрани влизането в европейски страни на руснаци, воювали срещу Украйна
  Тема: Украйна

Калас: ЕС може да забрани влизането в европейски страни на руснаци, воювали срещу Украйна

22 Април, 2026 05:39, обновена 22 Април, 2026 05:46 1 658 43

  • кая калас-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • руснаци

Киев приветства намерението на Брюксел

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният комисар по външна политика на ЕС Кая Калас заяви, че на руски граждани, воювали срещу Украйна, може да бъде забранено влизането в Европейския съюз, става ясно от информация в уебсайта на Европейската служба за външна дейност, пише УНИАН.

Посочва се, че съответно предложение ще бъде представено на заседанието на Европейския съвет, насрочено за юни тази година.

„В крайна сметка, до заседанието на Европейския съвет през юни, ще подготвим предложения за ограничаване на влизането в Европейския съюз на бивши руски бойци“, каза Калас.

Украинският външен министър Андрий Сибига приветства изявлението на Калас в социалните мрежи.

„Това е навременна и дългоочаквана стъпка, която ще покаже на всеки руснак, че подписвайки договор за участие в престъпната, агресивна война срещу Украйна, те едновременно подписват забрана за влизане в Европа“, отбеляза Сибега.

Според украинския външен министър подобна забрана за руснаци би била справедлива, тъй като хората, воюващи срещу европейски държави, не би трябвало да могат да пътуват свободно в рамките на ЕС.

„Призовавам всички държави-членки на ЕС да подкрепят тази изключително важна мярка“, написа Сибега.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    70 29 Отговор
    Много интересно предложение. Дедото на тая кра.ва беше настоял за същото и тогава в Берлин руснаците ввлезнаха с танкове, а вожда на дедо и се гръмна като страхливец в бункера.

    Коментиран от #21

    05:49 22.04.2026

  • 3 Факти

    18 42 Отговор
    Калас: ЕССР може да забрани влизането в европейски страни на руснаци, воювали срещу Украйна

    05:50 22.04.2026

  • 4 Украинец

    9 34 Отговор

    До коментар #1 от "Украинец":

    Мотиви
    Сексуален, канибализъм, получаване на наслаждение от процеса на убиване

    05:51 22.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Я па тая

    51 19 Отговор
    Зависи как-че историята показва,че руснаците не питат искате ли- или не...

    05:56 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това решение

    58 19 Отговор
    Скъпа ми калас само ЩЕ ДОКАЖЕ КОЛКО БЕЗСИЛНА И ЖАЛКА Е ЕВРОПА.

    05:58 22.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гориил

    52 15 Отговор
    В Москва можете лесно да получите шенгенска виза за повечето страни от ЕС (най-достъпните остават Франция, Италия, Испания, Гърция, Унгария и Хърватия). Някои страни на практика са спрели да издават туристически визи или са въвели значителни ограничения (Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша). Процентът на откази обаче е само 8-10% (статистическа грешка).Няма опашки за европейски визи. Много центрове за кандидатстване за европейски визи в Москва са напълно празни. Руснаците са отвратени от Европа.

    Коментиран от #32

    06:04 22.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зеления път

    33 5 Отговор
    Зеленото вече на гола кука го ловят. Само му обещават пари, санкции и подкрепа срещу Русия и той изпада в наркотичен екстаз. Точно като култовата филмова фраза "Тати обеща да ми купи колело, ама друг път"

    06:13 22.04.2026

  • 14 Между ушите - нищо

    36 5 Отговор
    Въздушното пространство в главата и е силно нарушено.

    06:19 22.04.2026

  • 15 Боруна Лом

    43 5 Отговор
    А КОГА ЩЕ ЗАБРАНИТЕ НА НАГЛИТЕ УКРИ ДА ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ПЕНСИОНЕР?

    06:23 22.04.2026

  • 16 Румен Радев, политик

    6 35 Отговор
    Предлагам на участниците в СВО да се слагат чипове.
    Трябва по всяко време да се знае местонахождението и намеренията на тези недобити руснаци. Децата им да нямат право учат в европейски и български учебни заведения таваришчи, докато напълно не бъдат изплатени 20 трлн евро Репарации към Украйна ☝️

    06:24 22.04.2026

  • 17 Всичко Мара втасала…

    31 4 Отговор
    А какви мерки се взимат за подсигуряването на горива в ЕС??? Външната политика и сигурността на ЕС засега е изразена единствено в забрани? Къде е дипломацията?

    06:28 22.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Владимир Путин, президент

    5 21 Отговор

    До коментар #18 от "Да, то на челата им има печат!?":

    Няма ли крак, ръка, глава - значи е участник в СВО ☝️
    Поне 80% са с такива увреждания.

    Коментиран от #35

    06:35 22.04.2026

  • 20 Мите

    28 5 Отговор
    Редко проста женица!....А оня да сибега у Украйна!

    06:42 22.04.2026

  • 21 Не бързай

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    За твоя вожд бункерното развитие тепърва предстои.

    06:51 22.04.2026

  • 22 американски партенки

    22 5 Отговор
    воювали в цял свят ,може ли да посещявае Ивропа ?

    07:00 22.04.2026

  • 23 Всъщност

    30 5 Отговор
    Западна Европа беше интересна докато не я бяхме виждали, докато имаше наистина свобода на пресата и журналистиката, докато имаше политици като Кол, Митеран, Тачър, Ширак, а не атлантически ястреби на власт, докато липсваше мигранстското пренаселване и мърсотия, докато 3-тата СВ изглеждаше невъзможна.

    07:01 22.04.2026

  • 24 Тити

    5 17 Отговор
    Европа трябва да бъде затворена за всички рашисти.

    Коментиран от #36

    07:15 22.04.2026

  • 25 Град Козлодуй

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "Минаващ":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #42

    07:18 22.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Улаф Шморц

    10 4 Отговор
    Тази сън не я лови с тези руснаци!

    08:21 22.04.2026

  • 28 Тиква

    6 4 Отговор
    Европа и Америка скоро ще затворят границите на окрабандерия, ще бъде много добро решение,да не ги виждаме наглеците и подлеците.

    08:21 22.04.2026

  • 29 Мисля

    7 3 Отговор
    Аха, ще ги познаете по военните униформи. Още една мъдра мисъл от тази умната

    08:25 22.04.2026

  • 30 НАСКО

    3 2 Отговор
    Това петно пак се появи!

    08:43 22.04.2026

  • 31 Руснак

    7 3 Отговор
    Предпочитам риболов на реката. Опикани графити не ми се гледат. Европейците да си ги миришат сами.

    Коментиран от #37

    08:47 22.04.2026

  • 32 Зайко

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    И с право да отвратени,само ние им се наслаждаваме защо ли?Дано не се сбъднат предсказанията,че Европа ще се разпадне,тогава се питам на кого ще се лензим?

    08:49 22.04.2026

  • 33 кая

    1 1 Отговор
    Хи хи хи

    35ЕС
    може да забрани
    ЕС

    08:53 22.04.2026

  • 34 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 1 Отговор
    Европа трябва да изгони всички ционисти, а не руснаците!

    08:56 22.04.2026

  • 35 "Владимир Путин, президент"

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Xи xи xи
    броутро братчед

    тeбя пpoпycтить......
    Лoбoтомии
    и oтcycтвиe мoзгa
    нa пepвьiй взгляд нe зaмeчaeтcя

    Xи xи xи
    cнoва жpaт тeбя нeчeгo ???!

    09:08 22.04.2026

  • 36 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тити":

    Хи хи хи
    абре тити от смяната на ще да е......
    случва се често.....

    09:13 22.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Запада загина!!!

    0 1 Отговор
    Така е! К ПЕЙКИ Чуйте го човека и не ходете да живеете в ЕС а в раша( за момента 800к българи в ЕС а в раша само 800( феновете само по форумите са Za матушката

    10:17 22.04.2026

  • 40 Добре!

    1 0 Отговор
    Започвай да правиш списък!

    10:18 22.04.2026

  • 41 Бай онзи

    1 0 Отговор
    А латиноамериканските наемници ще ги пускате ли в ЕС,защото те са демократични наемници и убиват демократично.Преди малко прочетох информация,че в страните от ЕС са влезли 64 милиона мигранти.Какво ще става в бъдеще не ми се мисли.

    10:21 22.04.2026

  • 42 Бай онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй":

    Правилно!Все едно да кажем,че Добруджа е отделна държава!

    10:26 22.04.2026

  • 43 Завърнал се

    1 0 Отговор
    Че още ли не сте го направили?

    12:24 22.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания