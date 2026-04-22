Калас: ЕС може да забрани влизането в европейски страни на руснаци, воювали срещу Украйна

Върховният комисар по външна политика на ЕС Кая Калас заяви, че на руски граждани, воювали срещу Украйна, може да бъде забранено влизането в Европейския съюз, става ясно от информация в уебсайта на Европейската служба за външна дейност, пише УНИАН.

Посочва се, че съответно предложение ще бъде представено на заседанието на Европейския съвет, насрочено за юни тази година.

„В крайна сметка, до заседанието на Европейския съвет през юни, ще подготвим предложения за ограничаване на влизането в Европейския съюз на бивши руски бойци“, каза Калас.

Украинският външен министър Андрий Сибига приветства изявлението на Калас в социалните мрежи.

„Това е навременна и дългоочаквана стъпка, която ще покаже на всеки руснак, че подписвайки договор за участие в престъпната, агресивна война срещу Украйна, те едновременно подписват забрана за влизане в Европа“, отбеляза Сибега.

Според украинския външен министър подобна забрана за руснаци би била справедлива, тъй като хората, воюващи срещу европейски държави, не би трябвало да могат да пътуват свободно в рамките на ЕС.

„Призовавам всички държави-членки на ЕС да подкрепят тази изключително важна мярка“, написа Сибега.