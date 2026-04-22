Калас: ЕС може да забрани влизането в европейски страни на руснаци, воювали срещу Украйна

Върховният комисар по външна политика на ЕС Кая Калас заяви, че на руски граждани, воювали срещу Украйна, може да бъде забранено влизането в Европейския съюз, става ясно от информация в уебсайта на Европейската служба за външна дейност, пише УНИАН.
Посочва се, че съответно предложение ще бъде представено на заседанието на Европейския съвет, насрочено за юни тази година.
„В крайна сметка, до заседанието на Европейския съвет през юни, ще подготвим предложения за ограничаване на влизането в Европейския съюз на бивши руски бойци“, каза Калас.
Украинският външен министър Андрий Сибига приветства изявлението на Калас в социалните мрежи.
„Това е навременна и дългоочаквана стъпка, която ще покаже на всеки руснак, че подписвайки договор за участие в престъпната, агресивна война срещу Украйна, те едновременно подписват забрана за влизане в Европа“, отбеляза Сибега.
Според украинския външен министър подобна забрана за руснаци би била справедлива, тъй като хората, воюващи срещу европейски държави, не би трябвало да могат да пътуват свободно в рамките на ЕС.
„Призовавам всички държави-членки на ЕС да подкрепят тази изключително важна мярка“, написа Сибега.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вашето мнение
Коментиран от #21
05:49 22.04.2026
3 Факти
05:50 22.04.2026
4 Украинец
До коментар #1 от "Украинец":Мотиви
Сексуален, канибализъм, получаване на наслаждение от процеса на убиване
05:51 22.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Я па тая
05:56 22.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Това решение
05:58 22.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гориил
Коментиран от #32
06:04 22.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Зеления път
06:13 22.04.2026
14 Между ушите - нищо
06:19 22.04.2026
15 Боруна Лом
06:23 22.04.2026
16 Румен Радев, политик
Трябва по всяко време да се знае местонахождението и намеренията на тези недобити руснаци. Децата им да нямат право учат в европейски и български учебни заведения таваришчи, докато напълно не бъдат изплатени 20 трлн евро Репарации към Украйна ☝️
06:24 22.04.2026
17 Всичко Мара втасала…
06:28 22.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Владимир Путин, президент
До коментар #18 от "Да, то на челата им има печат!?":Няма ли крак, ръка, глава - значи е участник в СВО ☝️
Поне 80% са с такива увреждания.
Коментиран от #35
06:35 22.04.2026
20 Мите
06:42 22.04.2026
21 Не бързай
До коментар #2 от "Вашето мнение":За твоя вожд бункерното развитие тепърва предстои.
06:51 22.04.2026
22 американски партенки
07:00 22.04.2026
23 Всъщност
07:01 22.04.2026
24 Тити
Коментиран от #36
07:15 22.04.2026
25 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Минаващ":Украйна не е държава а територия, руска територия
Коментиран от #42
07:18 22.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Улаф Шморц
08:21 22.04.2026
28 Тиква
08:21 22.04.2026
29 Мисля
08:25 22.04.2026
30 НАСКО
08:43 22.04.2026
31 Руснак
Коментиран от #37
08:47 22.04.2026
32 Зайко
До коментар #11 от "Гориил":И с право да отвратени,само ние им се наслаждаваме защо ли?Дано не се сбъднат предсказанията,че Европа ще се разпадне,тогава се питам на кого ще се лензим?
08:49 22.04.2026
33 кая
35ЕС
може да забрани
ЕС
08:53 22.04.2026
34 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:56 22.04.2026
35 "Владимир Путин, президент"
До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":Xи xи xи
броутро братчед
тeбя пpoпycтить......
Лoбoтомии
и oтcycтвиe мoзгa
нa пepвьiй взгляд нe зaмeчaeтcя
Xи xи xи
cнoва жpaт тeбя нeчeгo ???!
09:08 22.04.2026
36 Лука
До коментар #24 от "Тити":Хи хи хи
абре тити от смяната на ще да е......
случва се често.....
09:13 22.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Запада загина!!!
10:17 22.04.2026
40 Добре!
10:18 22.04.2026
41 Бай онзи
10:21 22.04.2026
42 Бай онзи
До коментар #25 от "Град Козлодуй":Правилно!Все едно да кажем,че Добруджа е отделна държава!
10:26 22.04.2026
43 Завърнал се
12:24 22.04.2026