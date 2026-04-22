ISW: Пролетното настъпление на Русия в Украйна не постига очаквания ефект

ISW: Пролетното настъпление на Русия в Украйна не постига очаквания ефект

22 Април, 2026 07:18, обновена 22 Април, 2026 07:20 1 542 47

Украинският президент посочи ефект върху енергийния пазар, санкциите и снабдяването на Киев

ISW: Пролетното настъпление на Русия в Украйна не постига очаквания ефект - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски заяви, че текущата обстановка в Близкия изток е възпрепятствала Русия да извлече очаквани икономически ползи от последиците на израелско-американската военна операция срещу Иран, особено в енергийния сектор, предаде Ukrinform, цитирана от News.bg.

По думите на Зеленски, напрежението в региона не е довело до сценарий, при който Русия би могла да се възползва от евентуален недостиг на енергийни ресурси на световните пазари. Той посочи, че при подобна ситуация Москва би могла да увеличи приходите си от износ, но вместо това се сблъсква със сериозни икономически затруднения.

Украинският президент отбеляза още, че конфликтът влияе върху глобалните енергийни пазари, засилва натиска върху САЩ и Европа и създава допълнителни предизвикателства за Китай като потенциален посредник.

В същото време Зеленски предупреди, че продължаващата война би могла да даде стратегическо предимство на Русия.

Той подчерта, че Украйна изпитва недостиг на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и енергийни ресурси заради руските удари по инфраструктурата.

Киев води разговори с партньори като Норвегия и Румъния за доставки на природен газ, електроенергия и горива, като според него страните от Близкия изток могат да допринесат за покриване на част от недостига на дизел.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един

    6 39 Отговор
    Нищо, има още много матрял, дето иска да погине за кефа на Путлер.

    Коментиран от #27

    07:25 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    8 28 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    Коментиран от #46

    07:26 22.04.2026

  • 5 Зе льон ска

    22 1 Отговор
    - В Украйна все на сту пи фа лши вие! Хо чу на Слънчака бол шой булгарсий чадър! Железний...
    Ах, какая ме чта...!

    07:26 22.04.2026

  • 6 Мдаа...

    42 3 Отговор
    Последната размяна на тела на загинали военни е 1000÷41 в полза на Русия.
    Просто напомням фактите на родните евроатлантически розАви понита, че нещо пак са се възпалили на тема перемоги, стратегически поражения и прочее заклинания. Съотношението да си го сметнат сами, ако могат разбира се.

    Коментиран от #7, #13, #38

    07:27 22.04.2026

  • 7 100

    3 25 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа...":

    Това жужака ли ти го каза?

    Коментиран от #28

    07:29 22.04.2026

  • 8 хамсал

    28 1 Отговор
    Сега е распутица, кой ще прави настъпление по това време! Той Зеленката само наступи, переломи и контранаступи сънува и обявява, ту негови, ту на руснаците!

    Коментиран от #22

    07:30 22.04.2026

  • 9 Разбира се че е така

    32 1 Отговор
    Е щом го заявява зелния пор, а каласите го повтарят значи е така на 100%, а ако си дженЗи вярваш безрезервно.

    07:34 22.04.2026

  • 10 ген Съби Събев

    28 2 Отговор
    Е, притеснихме се за Зеленски - отдавна го чакаме да каже нещо умно. Хубаво е поне, че Тръмп го замества в новините, иначе ще си останем само с фантазиите на ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС, АПС, БСП, ИТН, и т.н.

    07:39 22.04.2026

  • 11 Петрохан брадърхуд форевър

    16 2 Отговор
    Всичко ще си обясните като осъзнаете, че Зеленски е руски агент, който праща украинците в окопите под руските бомби. Или пък ги праща в контранастъпления, превземане на Курск, Крим и даже в Персийския залив.

    Коментиран от #30

    07:43 22.04.2026

  • 12 Тоя се загрижил,

    21 2 Отговор
    че не му стигат ракети и енергия... Но май изобщо не го е грижа, че вече не му достига най-важния ресурс - хората! И също не се замисля, че всеки ден удължаване на войната му намаля населението с поне хиляда калпака... Може да стигне до положението по някакъв чудодеен начин да се сдобие с ракети и енергийни ресурси, но да се окаже, че няма кой да работи с тях. Отдавна му се предлага подходящ начин да излезе от това положение, но той е верен на ония, които го ръчкат ежедневно да продължава войната, без обаче на никого да му пука, че Украйна остана без хора,,, Но пък кой знае, може и това да е целта на това, което става там...

    Коментиран от #16, #18

    07:44 22.04.2026

  • 13 Шопо

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа...":

    Украинците са умрели от глад, изяли са труповете на Руснаците

    07:44 22.04.2026

  • 14 Фейк - либераст

    20 3 Отговор
    Зеленски от ден на ден расте като политически стратег и военен гений под влияние на "белото" !

    07:46 22.04.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    4 13 Отговор
    Чакайте де....
    Ще има и лятно, есенно настъпления !!!
    Щото руснака бавно запряга и все не мож се запрегне ☝️😁

    07:46 22.04.2026

  • 16 Кирчо

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя се загрижил,":

    На евреите им трябва територията хората само пречат

    07:46 22.04.2026

  • 17 Исторически парк

    11 0 Отговор
    Зеленски: Русия губи пари от високите цени на петрола 🤡

    07:50 22.04.2026

  • 18 Хм...

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя се загрижил,":

    А в расия има мужици, нали? Там грижи няма. Ама вие за Украйна сте се притеснили.

    Коментиран от #31

    07:57 22.04.2026

  • 19 морския

    6 0 Отговор
    знае ли някой, какъв е очакваният ефект !?

    Коментиран от #21

    07:58 22.04.2026

  • 20 Мишел

    12 2 Отговор
    Русия никога на е имала планове за завземане на Украйна. Цел на специалната операция е денацификацията и демилитаризацията на Украйна, а напоследък и създаване зона на сигурност.

    Коментиран от #32

    08:06 22.04.2026

  • 21 Финансов

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "морския":

    А, иска просто още пари. Иска и власт още от малък евреин и комедиант.

    Очаквайте го скоро да стане и президент на Америка. Или поне цар на Близкия Изток.

    08:09 22.04.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "хамсал":

    "...сега е распутица..."

    Сериозно, а когда не е ?
    Щот като гледам вече ПЯТЬ года за Русия всеки ден, всеки час е распутица ☝️😁

    Коментиран от #25

    08:09 22.04.2026

  • 23 Държавите в западна Европа

    8 1 Отговор
    почват да връщат насилствено украинците за фронта! Да видим гладко ли ще премине процеса! Просто евро-миротвоците са в режим на паника, как да помогнат на побеждаващия Зеленски
    А бандерите вече подгониха и мобилизаторите в Украйна за да ги пращат фронта. По градове и села стрелби между двете групи! Но западните медии папагалстват украинските че това били хора с психични разстройства,

    08:12 22.04.2026

  • 24 И какъв е според Института

    11 1 Отговор
    ефекта който са очаквали???

    Още ли не разбрали, че тази война на изтощение отдавна не е срещу Украйна! И ще продължи доколкото е необхобимо, а Русия бърза работа няма!
    На Украйна няма какво повече да и се изтощава! От това повече не става държава! А населението наполовина, че и по-малко!
    Пък и СВО не започна за територии. Справка: Истанбулския мирен договор.

    /Борис Джонсън/

    08:17 22.04.2026

  • 25 Ти малоумен

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ли си? Целта на СВО е пълно изтощение на врага и след това настъпление до Калининград, независимо от времето и средствата.

    08:18 22.04.2026

  • 26 Амчи, Елииииииии,

    6 0 Отговор
    то още ние зъпочналу пролетното настъпление на руснаците бе. Кво слушате и цитирате наркомана долен, който на всеуслушание заяви, че украинците ще мрат масово за интересите на западналите неонаzzzzисти, само да му наливат пари и още пари в бездънната каца WCкрайна. Такъв продажник света не познава.

    08:29 22.04.2026

  • 27 Да няма проблеми,

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    само за два дни понеделник и вторник са загинали над 3500 укропа на ЛБС/линия на бойно съприкосновение/. А, ТЦК продължават да ловят мъже дори в къщите им. От няколко видеа се виждат вече и жени в щурмовите отряди на укропавианите, а на едно от тях дрона влетя в чутопата и директно със застинала от ужас отворена уста и мотор за хвърлен на 10 метра от нея. Това говори, че вече и жените са в месомелачката. Наркомана проявява геноцид тотален към народа си.

    Коментиран от #34, #35

    08:34 22.04.2026

  • 28 За цървулите съдрани,

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "100":

    като теб, които черпят инфо от УЙНИАН обяснявам, има доста видео матрял от самата размяна.

    08:37 22.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дядо дръмпир-новини

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Петрохан брадърхуд форевър":

    В момента на бойното поле около АЕЦ запорожие и Запорожкото направление ,просия търпи сериозни загуби.Очаква се просия да се изтегли от запорожието.на другите фронтове в донбас от началото на годината досега просия е завладяла около 10км-квадрадни с цената на много загинали.само при покровск имат през март над 25000убити.както съм казал-украйна ще ни освободи още веднъж от просийско робство в каквото ни вкараха ,глупаците от ппдб и дпс и герб и идееотите от итн!пс...нещоистинско! Руски дронове Geran се разпадат във въздуха
    В продължение на дни има съобщения, че руските дронове Geran губят ефективността си. Слабо обучените работници водят до грешки в производството. Дроновете, базирани на иранския модел Шахед, следователно частично се разпадат

    Коментиран от #33

    08:41 22.04.2026

  • 31 В Русия се проведе

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хм...":

    една мобилизация с 300 000,а след това всичко е на доброволни начала. Обмисля се вариант да се проведе една малка мобилизация с набирането на 100 000 за да се отиде директно в Киев, както 2022г. Но това е само слух,за сега.

    Коментиран от #40

    08:43 22.04.2026

  • 32 Да, така бе в началото,

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    но зоната за сигурност ще бъде до западните граници на WCкрайна, както се вижда от ситуацията.

    08:45 22.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Един

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Да няма проблеми,":

    Това Захарова ли ти го каза?

    08:54 22.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Един

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа...":

    Украйна се отбранява. Естествено, че убитите руснаци на територията, контролирана от Украйна ще са много по-малко. Повечето са в сивата фронтова зона или в превзети от Русия територии и е трудно някак да се извлекат от там от украинците.

    09:15 22.04.2026

  • 39 Гориил

    5 2 Отговор
    Русия няма нужда да бърза. Опитвате се да обясните поражението си, като цитирате непредсказуемостта на Москва. Абсурдна надежда.Не знаеш плановете на Русия. А несигурността изтощава и изтощава силите и ресурсите ти.

    09:18 22.04.2026

  • 40 дядо дръмпир-истината

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "В Русия се проведе":

    Милиони рубли след смъртта от войната: руските "черни вдовици" и тяхната коварна системаПутин е обещал на семействата на загиналите войници плащания от милиони рубли. Руските жени изглежда се възползват от това.

    Москва – Преди четири години Владимир Путин обеща пет милиона рубли, или малко под 57 000 евро, на семействата на всеки руски войник, загинал във войната в Украйна. Това беше съобщено от руската информационна агенция Интерфакс на 3 март 2022 г. Освен това има около 84 000 евро за застрахователни плащания и месечни възнаграждения. Общо това може да възлиза на няколкостотин хиляди евро – за някои жени очевидно достатъчно пари за бракове по сметка.Няколко украински, руски и международни новинарски портала съобщиха за тези така наречени "черни вдовици" през последните месеци, включително Wall Street Journal и англоезичния украински портал United24 Media. Според докладите, необвързаните жени се омъжват за мъже с ниски доходи, психични проблеми или криминално минало и след това ги насърчават да служат в армията. След като са убити, жените получават плащания в стойност няколко милиона рубли. Има разногласия между докладите относно точните цифри.

    09:30 22.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 НЯКОЙ

    3 0 Отговор
    КАКВИ ИНДИВИДИ СТЕ ПЛЮЯТ ВИ ТРИЕТЕ ХВАЛЯТ ВИ ПАК ТРИЕТЕ

    09:43 22.04.2026

  • 43 Чичи

    2 0 Отговор
    Аз не знам руснаците да са обявявали някакво нарочно настъпление,може би англичани и хамериламци го обявяват вместо тях?😆

    Но пък Зе ления година и половина биеше барабан за някакво контра такова през 2023-2024г. Там как са нещата? Върви ли?🤔

    10:00 22.04.2026

  • 44 Бай Догай

    1 0 Отговор
    Като ги гледам тия на снимката (явно тренират) ако наистина така се движат през бойното поле нищо чудно, че ги пукат на куп. При такава формация и една противопехотна мина да настъпи някой, всички са аут да не говорим за артилерийски обстрел или дрон.

    10:06 22.04.2026

  • 45 До лятото има още доста време

    1 1 Отговор
    ISW: Пролетното настъпление на Русия в Украйна не постига очаквания ефект
    --;-
    До края на пролетта има доста време и Рашмахта моше да се организира.
    А и може Сделано в СССЛ за ицмазян вясое чудодейно оръжие.

    Само където нашите червени шебеци се измъчват в очакване кога Путлер ще победи , та да излязат на митинг при Руското Посолство!
    Абе скоро Мутрофанова появявала ли се е някъде, при левите журналя?!
    /Наскоро гледах Карбовски как уверено иска да си се сближим със СССР-то и там някакви си украинци да ги оставим в 80-60-40% от несъществущата Украйна!/

    11:22 22.04.2026

  • 46 Рейнметал може повече

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Шопо
    825ОТГОВОР
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия
    -;-
    Ама нови технологии оръжия от Рейнметал са по-ефективни.
    За пореден път да си види че рашистите могат да произвежтат водка и булочки!

    11:24 22.04.2026

  • 47 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Но те напредват нали?Кой отстъпва,я да видим кой отстъпва?

    15:06 22.04.2026

