Белият дом: Тръмп не е давал краен срок на Техеран за прекратяване на примирието в очакване на предложението им

Белият дом: Тръмп не е давал краен срок на Техеран за прекратяване на примирието в очакване на предложението им

23 Април, 2026 05:07, обновена 23 Април, 2026 05:14 520 2

Главнокомандващият ще реши дали и кога, поясни говорителката на Белия дом Каролайн Ливит

Белият дом: Тръмп не е давал краен срок на Техеран за прекратяване на примирието в очакване на предложението им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е определил твърд срок за Иран да представи предложение за сделка или краен срок за прекратяване на примирието, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по време на среща с репортери.

„Президентът не е определил твърд срок за получаване на предложение от Иран, въпреки някои съобщения, които видях през последните часове. Крайният срок ще бъде определен от главнокомандващия – президента на Съединените щати“, каза тя, отговаряйки на въпрос по темата.

„Знам, че има съобщения, позоваващи се на някои анонимни източници, че може да е от три до пет дни. Това не е вярно. Самият президент не е определил никакви крайни срокове“, добави тя.

По-рано Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че удължаването на примирието между САЩ и Иран няма да бъде безсрочно. Според негови източници, шефът на Белия дом е изразил готовност да даде на Техеран още три до пет дни, за да „подредят делата си“.

Във вторник президентът на САЩ обяви в TruthSocial намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Махди Мохамади, съветник на председателя на парламента на Иран, от своя страна заяви, че обявеното от Вашингтон удължаване на прекратяването на огъня с Иран е тактически ход, който ще му позволи да подготви нова изненадваща атака срещу Ислямската република.

Мохамади заяви, че САЩ, като "губеща страна", „не могат да диктуват условия“.


САЩ
  • 1 Истината

    5 1 Отговор
    Харесва ми, че Тръмпоча е последователен и консистентен, никога не знаеш каква поредна глупост ще измисли...

    05:18 23.04.2026

  • 2 среднощен

    6 0 Отговор
    "...Мохамади заяви, че САЩ, като "губеща страна", „не могат да диктуват условия“...";

    Без коментар..

    05:30 23.04.2026