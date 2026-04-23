Белият дом: Тръмп не е давал краен срок на Техеран за прекратяване на примирието в очакване на предложението им

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е определил твърд срок за Иран да представи предложение за сделка или краен срок за прекратяване на примирието, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по време на среща с репортери.

„Президентът не е определил твърд срок за получаване на предложение от Иран, въпреки някои съобщения, които видях през последните часове. Крайният срок ще бъде определен от главнокомандващия – президента на Съединените щати“, каза тя, отговаряйки на въпрос по темата.

„Знам, че има съобщения, позоваващи се на някои анонимни източници, че може да е от три до пет дни. Това не е вярно. Самият президент не е определил никакви крайни срокове“, добави тя.

По-рано Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че удължаването на примирието между САЩ и Иран няма да бъде безсрочно. Според негови източници, шефът на Белия дом е изразил готовност да даде на Техеран още три до пет дни, за да „подредят делата си“.

Във вторник президентът на САЩ обяви в TruthSocial намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Махди Мохамади, съветник на председателя на парламента на Иран, от своя страна заяви, че обявеното от Вашингтон удължаване на прекратяването на огъня с Иран е тактически ход, който ще му позволи да подготви нова изненадваща атака срещу Ислямската република.

Мохамади заяви, че САЩ, като "губеща страна", „не могат да диктуват условия“.