ВМС на САЩ прехванали най-малко три ирански танкера в азиатски води през последните дни

ВМС на САЩ са прехванали най-малко три танкера под ирански флаг в азиатски води през последните дни, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два западни източника от морската сигурност.

Въпросните танкери са Deep Sea, Dorena и Sevin. Според Ройтерс първият кораб е бил частично натоварен с петрол, докато вторият е бил напълно натоварен. Той е превозвал 2 милиона барела петрол.

Третият танкер има максимален капацитет от 1 милион барела и е бил пълен на 65%.

Американските военни вероятно са прихванали и танкера Derya, посочва агенцията.