ВМС на САЩ прехванали най-малко три ирански танкера в азиатски води през последните дни

ВМС на САЩ прехванали най-малко три ирански танкера в азиатски води през последните дни

23 Април, 2026 06:16, обновена 23 Април, 2026 06:20 1 257 12

  • иран-
  • сащ-
  • танкери-
  • прехващане

Единият от тях е превозвал 2 милиона барела петрол

ВМС на САЩ прехванали най-малко три ирански танкера в азиатски води през последните дни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ВМС на САЩ са прехванали най-малко три танкера под ирански флаг в азиатски води през последните дни, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два западни източника от морската сигурност.

Въпросните танкери са Deep Sea, Dorena и Sevin. Според Ройтерс първият кораб е бил частично натоварен с петрол, докато вторият е бил напълно натоварен. Той е превозвал 2 милиона барела петрол.

Третият танкер има максимален капацитет от 1 милион барела и е бил пълен на 65%.

Американските военни вероятно са прихванали и танкера Derya, посочва агенцията.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    9 7 Отговор
    И какво ще ги правят?

    Коментиран от #5

    06:23 23.04.2026

  • 2 Гост

    5 22 Отговор
    Да ги потапят направо чалмарските корита.

    06:27 23.04.2026

  • 3 Капитан Спароу

    21 7 Отговор
    Карибски пирати.

    06:28 23.04.2026

  • 4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 12 Отговор
    Давайте Урана и ви отпускам примката.

    Коментиран от #7

    06:51 23.04.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Ша продадат товара а парите ша дойдат в сметки на САЩ.

    06:52 23.04.2026

  • 6 Някой

    16 3 Отговор
    По всички международни правила, това е пиратство. Дори и да е в полза на дадена държава. Това пък е качество, което пак е форма на пиратство.
    А пиратите са ги бесели при първа възможност. Това трябва да се приложи и в този случай.

    06:58 23.04.2026

  • 7 Дзак

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Всички невменяеми по Света са повлияни от непремерените изказвания на Тръмп!

    Коментиран от #9

    07:10 23.04.2026

  • 8 Какво пиратство?

    4 8 Отговор
    Това е новият ред, основан на правила. Който си има военни корабчета диктува правилата, докато другите философстват. Това е правило номер едно.

    07:19 23.04.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Не ма слушай кво говоря, а гледайте кво правя

    07:42 23.04.2026

  • 10 ТРЪМП СТРАШНИИ

    5 7 Отговор
    Спретвам една Военноморска база на пролива, да държа аятоласите на каишка.

    07:44 23.04.2026

  • 11 Васил

    8 5 Отговор
    Иранците сами се набутаха в ъгъла без продажби на петрол са обречени!

    08:54 23.04.2026

  • 12 Умнокрасив

    4 0 Отговор
    Няма как Великите и Демпкратични САЩ да допуснат такова нещо , в азиатски води да плават азиатски танкери !

    09:26 23.04.2026