ВМС на САЩ прехванали най-малко три ирански танкера в азиатски води през последните дни

ВМС на САЩ са прехванали най-малко три танкера под ирански флаг в азиатски води през последните дни, съобщи Ройтерс, позовавайки се на два западни източника от морската сигурност.
Въпросните танкери са Deep Sea, Dorena и Sevin. Според Ройтерс първият кораб е бил частично натоварен с петрол, докато вторият е бил напълно натоварен. Той е превозвал 2 милиона барела петрол.
Третият танкер има максимален капацитет от 1 милион барела и е бил пълен на 65%.
Американските военни вероятно са прихванали и танкера Derya, посочва агенцията.
1 Дзак
Коментиран от #5
06:23 23.04.2026
2 Гост
06:27 23.04.2026
3 Капитан Спароу
06:28 23.04.2026
4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #7
06:51 23.04.2026
5 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Дзак":Ша продадат товара а парите ша дойдат в сметки на САЩ.
06:52 23.04.2026
6 Някой
А пиратите са ги бесели при първа възможност. Това трябва да се приложи и в този случай.
06:58 23.04.2026
7 Дзак
До коментар #4 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Всички невменяеми по Света са повлияни от непремерените изказвания на Тръмп!
Коментиран от #9
07:10 23.04.2026
8 Какво пиратство?
07:19 23.04.2026
9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #7 от "Дзак":Не ма слушай кво говоря, а гледайте кво правя
07:42 23.04.2026
10 ТРЪМП СТРАШНИИ
07:44 23.04.2026
11 Васил
08:54 23.04.2026
12 Умнокрасив
09:26 23.04.2026