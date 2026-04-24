Тръмп: Изключването на Русия от Г-8 бе глупава грешка на Обама и Трюдо, която нарани Путин

Запазването на Г-8 вероятно би избегнало настоящите глобални проблеми, включително украинската, заяви американския премиер Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом.
„Отдавна казвам, че когато превърнаха Г-8 в Г-7, те изключиха Русия. Това беше преди мен, Обама и канадския премиер Трюдо. Казах, че това е глупаво решение и бях прав“, каза американският лидер.
„Щеше да е много по-добре, ако не ги бяха изключили“, продължи шефът на Белия дом.
„Когато изключиха Путин, това наистина го нарани и той е прав. Бих казал, че тези проблеми нямаше да съществуват, ако не ги бяха изключили“, подчерта американският президент.
1 Критик
Коментиран от #5
05:02 24.04.2026
2 Дзак
05:05 24.04.2026
3 Ихаааа
05:06 24.04.2026
4 Анонимен
05:07 24.04.2026
5 Я пак
До коментар #1 от "Критик":Що бе-вСАЩ има ли поне един президент който да не е нападнал друга държава? Или викаш само Путин напада...? Айде мислете вече-че живота ви мина само в нео либерални лозунги.
Коментиран от #6, #7
05:09 24.04.2026
6 Анонимен
До коментар #5 от "Я пак":И къде са нападнатите?
05:15 24.04.2026
7 Въпрос
До коментар #5 от "Я пак":По времето на Байдън коя държава нападна САЩ?
Коментиран от #14, #21
05:15 24.04.2026
8 Факт
05:18 24.04.2026
11 Само един Йелоустоун
05:33 24.04.2026
14 Късопаметни
До коментар #7 от "Въпрос":Що забравяте Йемен и Судан? Или викаш-няколко тона бомби не е нападение? Или викаш то там може да ги тепат? Айде стига лицемерие де...
05:51 24.04.2026
16 Артилерист
06:07 24.04.2026
18 Иван
06:39 24.04.2026
20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:08 24.04.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Въпрос":Уточни си въпроса❗
Коя държава НАПАДНА САЩ🤔❓
Или САЩ коя държава НАПАДНА🤔
/да знаем как да ти отговорим/
07:16 24.04.2026