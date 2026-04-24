Тръмп: Изключването на Русия от Г-8 бе глупава грешка на Обама и Трюдо, която нарани Путин

Запазването на Г-8 вероятно би избегнало настоящите глобални проблеми, включително украинската, заяви американския премиер Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом.

„Отдавна казвам, че когато превърнаха Г-8 в Г-7, те изключиха Русия. Това беше преди мен, Обама и канадския премиер Трюдо. Казах, че това е глупаво решение и бях прав“, каза американският лидер.

„Щеше да е много по-добре, ако не ги бяха изключили“, продължи шефът на Белия дом.

„Когато изключиха Путин, това наистина го нарани и той е прав. Бих казал, че тези проблеми нямаше да съществуват, ако не ги бяха изключили“, подчерта американският президент.