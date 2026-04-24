Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Изключването на Русия от Г-8 бе глупава грешка на Обама и Трюдо, която нарани Путин

Тръмп: Изключването на Русия от Г-8 бе глупава грешка на Обама и Трюдо, която нарани Путин

24 Април, 2026 04:51, обновена 24 Април, 2026 04:56 1 235 21

  • джъсстин трюдо-
  • барак обама-
  • доналд тръмп-
  • г-8

Днешните проблеми нямаше да съществуват, ако това не бе станало, смята американският президент

Тръмп: Изключването на Русия от Г-8 бе глупава грешка на Обама и Трюдо, която нарани Путин - 1
Джъстин Трюдо и Барак Обама, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Запазването на Г-8 вероятно би избегнало настоящите глобални проблеми, включително украинската, заяви американския премиер Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом.

„Отдавна казвам, че когато превърнаха Г-8 в Г-7, те изключиха Русия. Това беше преди мен, Обама и канадския премиер Трюдо. Казах, че това е глупаво решение и бях прав“, каза американският лидер.

„Щеше да е много по-добре, ако не ги бяха изключили“, продължи шефът на Белия дом.

„Когато изключиха Путин, това наистина го нарани и той е прав. Бих казал, че тези проблеми нямаше да съществуват, ако не ги бяха изключили“, подчерта американският президент.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Критик

    17 23 Отговор
    Дончо е много загрижен за бункерния фюрер и военнопрестъпник...

    Коментиран от #5

    05:02 24.04.2026

  • 2 Дзак

    14 0 Отговор
    Човекът обяснява всичко с лични отношения. Но това не е съвсем вярно. Има скрит много силен икономически интерес!

    05:05 24.04.2026

  • 3 Ихаааа

    18 3 Отговор
    Я каква любов излъчва тази снимка...-типично за прогресивните и модерни джидовци....И даже има хора които подкрепят западният модел-радват им се на тия убавци....

    05:06 24.04.2026

  • 4 Анонимен

    10 1 Отговор
    Понякога войните се плод на зле прикрита завист!

    05:07 24.04.2026

  • 5 Я пак

    18 11 Отговор

    До коментар #1 от "Критик":

    Що бе-вСАЩ има ли поне един президент който да не е нападнал друга държава? Или викаш само Путин напада...? Айде мислете вече-че живота ви мина само в нео либерални лозунги.

    Коментиран от #6, #7

    05:09 24.04.2026

  • 6 Анонимен

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "Я пак":

    И къде са нападнатите?

    05:15 24.04.2026

  • 7 Въпрос

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Я пак":

    По времето на Байдън коя държава нападна САЩ?

    Коментиран от #14, #21

    05:15 24.04.2026

  • 8 Факт

    6 1 Отговор
    Понякога разсъждава логично!

    05:18 24.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само един Йелоустоун

    12 1 Отговор
    Ще ви постави на мястото ви. Ако ги няма американците светът щеше да бъди едно по добро място. Без непрекъснати войни за ограбване.

    05:33 24.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Късопаметни

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Що забравяте Йемен и Судан? Или викаш-няколко тона бомби не е нападение? Или викаш то там може да ги тепат? Айде стига лицемерие де...

    05:51 24.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Артилерист

    10 0 Отговор
    Три пъти (12,13 и 15) ме изтриват, защото се опитвам да похваля Тръмп за разумните му,този път, приказки и да ги съпоставя с резултатите от продължаващото празно приказване в ЕС и на изборите у нас...

    06:07 24.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    0 0 Отговор
    Ами излекувай го бе, нали си доктор

    06:39 24.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Интересна снимка, следващата вече сигурно е в леглото...

    07:08 24.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Уточни си въпроса❗
    Коя държава НАПАДНА САЩ🤔❓
    Или САЩ коя държава НАПАДНА🤔
    /да знаем как да ти отговорим/

    07:16 24.04.2026