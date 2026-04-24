НАТО няма механизъм за изключване на държави членки

НАТО не разполага с разпоредба за спиране или изключване на държави членки, заяви служител на Алианса пред Би Би Си на фона на информации за възможни действия на САЩ срещу съюзници, предава News.bg.

По-рано „Ройтерс“ съобщи, че вътрешна кореспонденция в Пентагона разглежда варианти за реакция спрямо държави от НАТО, които според Вашингтон не са оказали достатъчна подкрепа по време на конфликта с Иран.

Сред обсъжданите опции фигурира дори временно отстраняване на Испания от Алианса, както и преразглеждане на американската позиция по въпроса за британските претенции върху Фолклендските острови. Документът отразява недоволство от отказа на някои съюзници да предоставят достъп до бази, въздушно пространство и логистична подкрепа.

От Пентагона потвърдиха, че се разработват различни сценарии, като говорителят Кингсли Уилсън заяви, че администрацията цели съюзниците да поемат по-голяма отговорност, така че Алиансът да не бъде „хартиен тигър“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неведнъж критикува партньорите за отказа им да участват във военноморски операции за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Той дори допусна възможността САЩ да се оттеглят от НАТО, макар подобна стъпка да не е част от обсъжданите мерки.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че страната му е изпълнила задълженията си към Алианса и определи конфликта като незаконен.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща подчерта, че ЕС не коментира вътрешни въпроси на НАТО, докато нидерландският премиер Роб Йетен заяви, че не счита отстраняването на Испания за официална политика на САЩ и потвърди, че страната остава пълноправен член на Алианса.