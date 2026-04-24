НАТО няма механизъм за изключване на държави членки

24 Април, 2026 21:54 952 11

Напрежение в Алианса след информации за обсъждани мерки на САЩ срещу съюзници

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО не разполага с разпоредба за спиране или изключване на държави членки, заяви служител на Алианса пред Би Би Си на фона на информации за възможни действия на САЩ срещу съюзници, предава News.bg.

По-рано „Ройтерс“ съобщи, че вътрешна кореспонденция в Пентагона разглежда варианти за реакция спрямо държави от НАТО, които според Вашингтон не са оказали достатъчна подкрепа по време на конфликта с Иран.

Сред обсъжданите опции фигурира дори временно отстраняване на Испания от Алианса, както и преразглеждане на американската позиция по въпроса за британските претенции върху Фолклендските острови. Документът отразява недоволство от отказа на някои съюзници да предоставят достъп до бази, въздушно пространство и логистична подкрепа.

От Пентагона потвърдиха, че се разработват различни сценарии, като говорителят Кингсли Уилсън заяви, че администрацията цели съюзниците да поемат по-голяма отговорност, така че Алиансът да не бъде „хартиен тигър“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неведнъж критикува партньорите за отказа им да участват във военноморски операции за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Той дори допусна възможността САЩ да се оттеглят от НАТО, макар подобна стъпка да не е част от обсъжданите мерки.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че страната му е изпълнила задълженията си към Алианса и определи конфликта като незаконен.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща подчерта, че ЕС не коментира вътрешни въпроси на НАТО, докато нидерландският премиер Роб Йетен заяви, че не счита отстраняването на Испания за официална политика на САЩ и потвърди, че страната остава пълноправен член на Алианса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аоо!

    9 1 Отговор
    Е нали имаше член бе?! Или член 5 е къс ?!

    Коментиран от #10

    21:57 24.04.2026

  • 2 авантгард

    9 2 Отговор
    Абе да изключват сащ и да се приключва.

    21:57 24.04.2026

  • 3 Мнение

    6 2 Отговор
    Никой не може да бъде изключван, без съгласие на мнозинството.

    21:57 24.04.2026

  • 4 Дзак

    2 1 Отговор
    Дали това има нещо общо със статута на Гибралтар?

    21:58 24.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Ама Тръмп има.

    22:02 24.04.2026

  • 6 деНАТОфикация

    11 1 Отговор
    20 годишният договор на България изтече миналият април и вече спокойно можем да напуснем терористичния съюз на НАТО само с предизвестие!

    Коментиран от #9

    22:03 24.04.2026

  • 7 Калин

    6 1 Отговор
    Ние нямаме нищо против да ни изключат, да кажат само какво да направим, за да не берем повече срам с тези боклуци.

    Коментиран от #8

    22:05 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 2554

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "деНАТОфикация":

    Нищо няма да напускаме

    22:19 24.04.2026

  • 10 "Докато смъртта ни раздели"

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аоо!":

    Като не става механично , трябва да може дигитално.

    22:30 24.04.2026

  • 11 Неразбрал

    4 0 Отговор
    Шайка разбойници и пирати е НАТО но Путин ще ви излекува от пиратството и грабежите

    22:34 24.04.2026