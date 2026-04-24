Израелската армия съобщи, че е ликвидирала "въоръжени терористи" от Хамас в Газа

Израелските отбранителни сили обявиха, че са елиминирали няколко въоръжени терористи от Хамас, които са се приближили до израелските сили в северната част на ивицата Газа.

„Войските откриха въоръжени терористи от Хамас близо до израелските сили в северната част на ивицата Газа. За да се елиминира заплахата, терористите бяха елиминирани с въздушен удар“, се казва в изявление на пресслужбата на ИФ.

Военните добавиха, че преди удара „са предприети мерки за намаляване на риска от нараняване на цивилното население“, включително „използване на прецизно насочвани боеприпаси“ и „въздушно наблюдение“.