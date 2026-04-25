Тръмп запазва доверието си в шефа на ФБР, въпреки публикациите за проблемите му с алкохола

Президентът на САЩ Доналд Тръмп запазва доверие в директора на ФБР Каш Пател, въпреки съобщенията за предполагаемите му проблеми с алкохола, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

„Президентът остава уверен в директора на ФБР и нашия екип по правоприлагането, че ще продължат да си вършат работата толкова добре, колкото през последната година и половина“, каза Ливит пред репортери.

Тя подчерта, че отчасти благодарение на усилията на Пател, настоящата администрация на САЩ е успяла да постигне „125-годишно дъно на убийствата в цялата страна“.

На 17 април The Atlantic публикува статия, цитирайки източници, твърдящи, че Пател често отсъства от работа, прекомерно използва служебни превозни средства, включително самолети, за лични цели и злоупотребява с алкохол. Според източниците на изданието, поведението на началника на разузнаването се счита от някои от колегите му за заплаха за националната сигурност.

ФБР отхвърли основните точки на статията и Пател заведе дело за 250 милиона долара срещу списанието и неговия автор.