Тръмп запазва доверието си в шефа на ФБР, въпреки публикациите за проблемите му с алкохола

25 Април, 2026 05:16, обновена 25 Април, 2026 05:25 801 5

Тръмп смята, че двамата ще продължат да си вършат работата "толкова добре, колкото през последната година и половина"

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп запазва доверие в директора на ФБР Каш Пател, въпреки съобщенията за предполагаемите му проблеми с алкохола, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

„Президентът остава уверен в директора на ФБР и нашия екип по правоприлагането, че ще продължат да си вършат работата толкова добре, колкото през последната година и половина“, каза Ливит пред репортери.

Тя подчерта, че отчасти благодарение на усилията на Пател, настоящата администрация на САЩ е успяла да постигне „125-годишно дъно на убийствата в цялата страна“.

На 17 април The Atlantic публикува статия, цитирайки източници, твърдящи, че Пател често отсъства от работа, прекомерно използва служебни превозни средства, включително самолети, за лични цели и злоупотребява с алкохол. Според източниците на изданието, поведението на началника на разузнаването се счита от някои от колегите му за заплаха за националната сигурност.

ФБР отхвърли основните точки на статията и Пател заведе дело за 250 милиона долара срещу списанието и неговия автор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 какво им е на алкохолиците ?

    2 0 Отговор
    че оня гютериш ли къв беше на оон-то кога е бил трезвен ама ей на още е шеф на оон-то

    тука мисирките също пишат под въздействието на алкохол , все пак няма да карат автобус/? ще си пишат някаква статия за лайкове

    06:05 25.04.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Напразно го набеждават момчето -
    вижте каква красива, честна и трезвена физиономия има...

    06:37 25.04.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Постоянно се напивал с Кока-Кола!

    07:09 25.04.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    И злоупотребява с 20 годишни автомобили!

    07:10 25.04.2026

  • 5 Факт

    0 0 Отговор
    Поне там списанията имат достойнство, подписват се, когато обвиняват някого в нещо.

    07:12 25.04.2026