Лидерите на Европейския съюз посочиха, че са установени предварителни условия за началото на първата фаза от процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, което е основен тласък за усилията на украинския президент Володимир Зеленски да се присъедини към блока, съобщава Bloomberg.

На срещата на върха в Кипър лидерите се съгласиха, че първоначалните преговори за присъединяване могат да започнат през следващите седмици и месеци, заяви служител на ЕС.

Все пак все още не са поети конкретни ангажименти относно датата на присъединяване на Украйна към ЕС. На Хърватия, последната страна, която се присъедини към ЕС, бяха нужни близо десет години, за да завърши процеса си на присъединяване.

Подновените усилия за разширяване идват след като блокадата на заемите беше отменена и държавите членки се споразумяха за нов пакет от санкции срещу Русия, отчасти поради изборната загуба на унгарския премиер Виктор Орбан.

Длъжностни лица в Киев и Брюксел се надяваха, че напускането на Орбан ще позволи на процеса на присъединяване да набере скорост, особено по отношение на официалната оценка на допустимостта на Украйна. Орбан също блокира този процес.

„Очаква се Петер Мадяр, който спечели убедителна победа над Орбан този месец, да положи клетва като нов министър-председател на Унгария в началото на май. Въпреки това, други пречки остават и след Орбан", пише Izdinanie.

Важно е да се отбележи, че въпреки съгласието за започване на преговори, много държави членки показват малко желание да ускорят процеса на кандидатстване, който обикновено отнема много години. Кандидатурата на Киев за членство е особено чувствителна поради опасения относно потенциалното въздействие върху бюджета на блока, както и върху селскостопанския и транспортния сектор.

Докато украинските власти изразиха готовност да отложат достъпа до някои програми на ЕС, включително селскостопанската политика, Киев настоява за стремежите си да стане пълноправен член и изисква твърди ангажименти.

Белгийският премиер Барт де Вевер изрази подкрепа за обсъждане на различни варианти за членство за страните, желаещи да се присъединят към блока.

„Ако искаме да разширим Европа, това вероятно ще бъде по принципа „лук“, с множество нива на сътрудничество, и мисля, че трябва да обсъдим това“, каза той.

Някои държави членки изразиха силна подкрепа. Естонският премиер Кристен Михал заяви, че няма алтернатива на пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз.

Опасенията, че държавите-членки няма да подкрепят бърз процес на присъединяване, се засилиха, след като Германия подготви предложение, което би предоставило на Украйна „асоциирано членство“ в ЕС, като същевременно би ускорило процеса на присъединяване.

Съгласно този план Украйна ще бъде постепенно интегрирана в програмите на ЕС и ще участва в блоковите срещи, но няма да има право на глас.

Германският канцлер Фридрих Мерц предложи по-нататъшно включване на Украйна в дейностите на Европейския съюз. Той обаче отбеляза, че бързото присъединяване е невъзможно.