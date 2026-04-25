Bloomberg: Преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС могат да започнат през следващите седмици и месеци
Bloomberg: Преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС могат да започнат през следващите седмици и месеци

25 Април, 2026 06:21, обновена 25 Април, 2026 06:28 954 25

Процесът на присъединяване на Хърватия, последната страна, която се присъедини към съюза, отне около десет години, подчертава агенцията

Bloomberg: Преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС могат да започнат през следващите седмици и месеци - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз посочиха, че са установени предварителни условия за началото на първата фаза от процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, което е основен тласък за усилията на украинския президент Володимир Зеленски да се присъедини към блока, съобщава Bloomberg.

На срещата на върха в Кипър лидерите се съгласиха, че първоначалните преговори за присъединяване могат да започнат през следващите седмици и месеци, заяви служител на ЕС.

Все пак все още не са поети конкретни ангажименти относно датата на присъединяване на Украйна към ЕС. На Хърватия, последната страна, която се присъедини към ЕС, бяха нужни близо десет години, за да завърши процеса си на присъединяване.

Подновените усилия за разширяване идват след като блокадата на заемите беше отменена и държавите членки се споразумяха за нов пакет от санкции срещу Русия, отчасти поради изборната загуба на унгарския премиер Виктор Орбан.

Длъжностни лица в Киев и Брюксел се надяваха, че напускането на Орбан ще позволи на процеса на присъединяване да набере скорост, особено по отношение на официалната оценка на допустимостта на Украйна. Орбан също блокира този процес.

„Очаква се Петер Мадяр, който спечели убедителна победа над Орбан този месец, да положи клетва като нов министър-председател на Унгария в началото на май. Въпреки това, други пречки остават и след Орбан", пише Izdinanie.

Важно е да се отбележи, че въпреки съгласието за започване на преговори, много държави членки показват малко желание да ускорят процеса на кандидатстване, който обикновено отнема много години. Кандидатурата на Киев за членство е особено чувствителна поради опасения относно потенциалното въздействие върху бюджета на блока, както и върху селскостопанския и транспортния сектор.

Докато украинските власти изразиха готовност да отложат достъпа до някои програми на ЕС, включително селскостопанската политика, Киев настоява за стремежите си да стане пълноправен член и изисква твърди ангажименти.

Белгийският премиер Барт де Вевер изрази подкрепа за обсъждане на различни варианти за членство за страните, желаещи да се присъединят към блока.

„Ако искаме да разширим Европа, това вероятно ще бъде по принципа „лук“, с множество нива на сътрудничество, и мисля, че трябва да обсъдим това“, каза той.

Някои държави членки изразиха силна подкрепа. Естонският премиер Кристен Михал заяви, че няма алтернатива на пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз.

Опасенията, че държавите-членки няма да подкрепят бърз процес на присъединяване, се засилиха, след като Германия подготви предложение, което би предоставило на Украйна „асоциирано членство“ в ЕС, като същевременно би ускорило процеса на присъединяване.

Съгласно този план Украйна ще бъде постепенно интегрирана в програмите на ЕС и ще участва в блоковите срещи, но няма да има право на глас.

Германският канцлер Фридрих Мерц предложи по-нататъшно включване на Украйна в дейностите на Европейския съюз. Той обаче отбеляза, че бързото присъединяване е невъзможно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    15 4 Отговор
    те и с ТУРЦИЯ ОТ МНООООООООООООГО ГОДИНИ ТАКА

    06:30 25.04.2026

  • 2 си дзън

    19 5 Отговор
    Докато Радев е на власт, Украйна няма да влезе в ЕС.

    Коментиран от #22, #25

    06:32 25.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оня с коня

    19 1 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    06:33 25.04.2026

  • 5 Гориил

    12 4 Отговор
    И тези преговори ще приключат през 2126 г.Пропаганда за наивни хора.Липсва ви единство и сплотеност.Само за хипотетичното анексиране на Молдова към Румъния биха били необходими 50 милиарда евро.Бедната и изостанала Румъния, която получава спасителни субсидии за намаляване на бюджетния си дефицит, няма такива пари.

    06:34 25.04.2026

  • 6 ООрана държава

    20 2 Отговор
    Нато се разпада зарадо тях, сега и ес ще се разпадне заради тях, еврото ще е хартия с картинки

    Коментиран от #7

    06:34 25.04.2026

  • 7 стар пенсионер със валута

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    важното е че има банани , каквото иска нека да се разпада

    ас си вземам пенсията вече във валута а плащах с хартийки

    Коментиран от #15

    06:39 25.04.2026

  • 8 Гориил

    12 1 Отговор
    Москва знае евтината цена на вашата черна пропаганда.Вие наложихте условия на Украйна, които Киев никога няма да изпълни.

    06:41 25.04.2026

  • 9 Урконюзинформ

    19 1 Отговор
    Тя вече половината Украйна се изнесе в ЕС, под формата на бежанци, мигранти и тулупи на социални помощи. Ако в Брюксел се надяват, че след войната ще се върнат обратно по родните си села да си копаят картофите и царевицата, няма да се получи.

    06:42 25.04.2026

  • 10 ЧеТо

    23 1 Отговор
    Че то 2014-2022 още Русия им каза, че няма проблем да я присъединят. Но при условие, че не я взимат в НАТО. Идеята беше всички руския фирми да се регистрират в Украйна и така и ЕС и Украйна и Русия щяха да са непалба от безмитната търговия. Но видиш ли, много хубаво цел било да убиеш млн. хора само и само защото било хубаво да си член на НАТО-то.... така и не чух друг довод от зеленото човече, защо продължи войната.

    Коментиран от #11

    06:43 25.04.2026

  • 11 Гориил

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "ЧеТо":

    Времената се промениха. Русия блокира и изолира Европа от азиатските пазари и използва Иран, за да затвори Ормузкия проток.

    06:47 25.04.2026

  • 12 Очевидно приемането

    19 1 Отговор
    на Украйна в ЕС е желание само на неколцина брюкселски бюрократи, обладани от патологична русофобия, на които не им пука, че тая "държава", преживяваща с чужда помощ, ще увисне като воденичен камък на врата на целия ЕС. После ще гледате как по-голямата част от бюджета на съюза изтича там, което означава, че ще плащаме всички ние масрафа на киевската хунта. Няма да ни се размине само с тия 90 милиарда, а многократно по толкова... И причина за всичко това, което предстои да се случи поради неблагоразумието на известен брой бюрократи, е патологичната русофобия, върлуваща из управляващите среди на ЕС. Човек остава с впечатление, че много от т.н. "лидери" на по-голямата част от държавите в тоя ЕС не разсъждават с това, с което би трябвало да го правят...

    Коментиран от #21

    06:49 25.04.2026

  • 13 БАРС

    17 0 Отговор
    АКО УКРАИНА ВЛЕЗЕ В ЕС ТО ПО ДОБРЕ ЩЕ Е ЗА БЪЛГАРИЯ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЕС.ИМА ЕДНА ПОГОВОРКА ,:ОТ КЪДЕТО Е МИНАЛ УКРАИНЕЦ ЕВРЕИН НЕ МИНАВА.НЯМА ДА СЕ СЕТИТЕ КАКВО ИСКАТ ДА КАЖАТ НО ЩЕ ВИ ПОДСЕТЯ ЕВРЕИН НЕ МИНАВА ОТ ТАМ ЗАЩОТО ЕВРЕИНА ЗА НЕГО НИЩО НЕ Е ОСТАНАЛО КАКВО ДА ПРЕБЕРЕ.УКРИТЕ ВСИЧКЬО СА ЗАБРАЛИ.С ЕДНА ДУМА НЯМА КАКВО ДА ОТКРАДНЕ.И ДРУГу КАЗВАТ: КОГАТО СЕ РОДИЛ ХАЗОЛА ЗАПЛАКАЛ ЕВРЕИНА .МОГА ДА ВИ КАЖА КАТО ОБЩО ЧЕ УКРАИНЦИТЕ СА НАЙ НАГЛИТЕ ХОРА В ЕВРОПА И ЗЛИ ХОРА В ЕВРОПА .ЖИВЯЛ СЪМ И ТАМ И СА СТРАШНО ЗАВИСТЛИВИ ЕДИН НА ДРУГ.ТАКИВА ГИ Е ОПИСАЛ СЪЩО ОТО БИСМАРК КАТО КАЩВА ,ЧЕ ЗА СОБСТВЕННИ ОБЛАГИ УКРИТЕ СА ГОТОВИ ДА ПРОДАДЬТ ЛАДЕ И МАЙКА СИ МНОГО ОБИЧАТ ДА СЕ ЗВАОЯТ ДА СЕ ПОКАЗВАТ И ПОМЛЕДНО ДРГА ПОГОВОРКА СЕ СЕТИХ:НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА РАЗБУТА ЗДРАВЕТО НА УКРАИНЕЦА КАКТО БОГАСТВО О НА СЪСЕДЪТ МУ.

    07:02 25.04.2026

  • 14 Факти

    4 2 Отговор
    Bloomberg: Преговорите за присъединяване на Украйна към ЕССР могат да започнат през следващите седмици и месеци

    Коментиран от #24

    07:04 25.04.2026

  • 15 Така е

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "стар пенсионер със валута":

    Леврото е официалната валута на България !

    07:06 25.04.2026

  • 16 Посмесище

    3 5 Отговор
    ЕС е велик

    07:06 25.04.2026

  • 17 Мда

    11 0 Отговор
    Украйна - натовско блато с 14 забранени политически партии , забранена Православна църква , забранени избори , нацистки закони ...Точно за НАТО и ЕС !

    07:24 25.04.2026

  • 18 копейка с чалма

    0 3 Отговор
    Ние вече се обединихме
    с Иран и други демократични държави
    като Сев Кореа

    07:30 25.04.2026

  • 19 Лидерите си търсят

    3 0 Отговор
    работа. Какво да правят през следващите години ,ако не заседания, командировки, интервюта, отлагания да за приемане или отлагане на приема на Украйна.Всичко това са пари и то много пари ,откраднати от нещастните европейци, налагайки им всеки ден да затягат коланите.И така до кога , докато се скъса въжето.

    07:42 25.04.2026

  • 20 Питам аз

    1 0 Отговор
    В какви граници ще влезе таз Украйна в ЕС? Барабар с Крим ли? Или без някои области? Къде е връзката с реалността?

    Коментиран от #23

    08:00 25.04.2026

  • 21 точка

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Очевидно приемането":

    Съгласен. Освен това ЕСъто ускорено се превръща във военен съюз. А това коренно променя правилата. ЕСъто стана смокинов лист за имперски амбиции на Германия. Личи си по военните и прготовления. И това че Русия е основен Враг. Фронтът преди бе в Берлин. Сега е в Украина. Никога няма да отстъпят без война. Даже парите се ,,обезпечават,,с Репараций.

    08:07 25.04.2026

  • 22 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    А радев има ли власт в ЕС?

    08:07 25.04.2026

  • 23 точка

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Питам аз":

    Реалноста е войната. Войната с Русия. А завладените от нея територий са идеален повод за нейното обявяване. Особено след подло приемане на украта. Ама те иНАС ни приеха подло и в Ес и вШенген и в ,,зоната,,Знаеха че Лъжем и ни приеха. ЗАЩО??

    08:14 25.04.2026

  • 24 точка

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Да. Това вече са факти. Подготовката мина вече. Укрите отдавна са интегрирани в социалниье системи на ЕСъто и ,, трудовият,,му пазар.

    08:20 25.04.2026

  • 25 ПО ТОЧНО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    И НЕ ТРЯБВА..........!

    08:20 25.04.2026