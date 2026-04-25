Bloomberg: Преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС могат да започнат през следващите седмици и месеци

Лидерите на Европейския съюз посочиха, че са установени предварителни условия за началото на първата фаза от процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, което е основен тласък за усилията на украинския президент Володимир Зеленски да се присъедини към блока, съобщава Bloomberg.
На срещата на върха в Кипър лидерите се съгласиха, че първоначалните преговори за присъединяване могат да започнат през следващите седмици и месеци, заяви служител на ЕС.
Все пак все още не са поети конкретни ангажименти относно датата на присъединяване на Украйна към ЕС. На Хърватия, последната страна, която се присъедини към ЕС, бяха нужни близо десет години, за да завърши процеса си на присъединяване.
Подновените усилия за разширяване идват след като блокадата на заемите беше отменена и държавите членки се споразумяха за нов пакет от санкции срещу Русия, отчасти поради изборната загуба на унгарския премиер Виктор Орбан.
Длъжностни лица в Киев и Брюксел се надяваха, че напускането на Орбан ще позволи на процеса на присъединяване да набере скорост, особено по отношение на официалната оценка на допустимостта на Украйна. Орбан също блокира този процес.
„Очаква се Петер Мадяр, който спечели убедителна победа над Орбан този месец, да положи клетва като нов министър-председател на Унгария в началото на май. Въпреки това, други пречки остават и след Орбан", пише Izdinanie.
Важно е да се отбележи, че въпреки съгласието за започване на преговори, много държави членки показват малко желание да ускорят процеса на кандидатстване, който обикновено отнема много години. Кандидатурата на Киев за членство е особено чувствителна поради опасения относно потенциалното въздействие върху бюджета на блока, както и върху селскостопанския и транспортния сектор.
Докато украинските власти изразиха готовност да отложат достъпа до някои програми на ЕС, включително селскостопанската политика, Киев настоява за стремежите си да стане пълноправен член и изисква твърди ангажименти.
Белгийският премиер Барт де Вевер изрази подкрепа за обсъждане на различни варианти за членство за страните, желаещи да се присъединят към блока.
„Ако искаме да разширим Европа, това вероятно ще бъде по принципа „лук“, с множество нива на сътрудничество, и мисля, че трябва да обсъдим това“, каза той.
Някои държави членки изразиха силна подкрепа. Естонският премиер Кристен Михал заяви, че няма алтернатива на пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз.
Опасенията, че държавите-членки няма да подкрепят бърз процес на присъединяване, се засилиха, след като Германия подготви предложение, което би предоставило на Украйна „асоциирано членство“ в ЕС, като същевременно би ускорило процеса на присъединяване.
Съгласно този план Украйна ще бъде постепенно интегрирана в програмите на ЕС и ще участва в блоковите срещи, но няма да има право на глас.
Германският канцлер Фридрих Мерц предложи по-нататъшно включване на Украйна в дейностите на Европейския съюз. Той обаче отбеляза, че бързото присъединяване е невъзможно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
06:30 25.04.2026
2 си дзън
Коментиран от #22, #25
06:32 25.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Оня с коня
06:33 25.04.2026
5 Гориил
06:34 25.04.2026
6 ООрана държава
Коментиран от #7
06:34 25.04.2026
7 стар пенсионер със валута
До коментар #6 от "ООрана държава":важното е че има банани , каквото иска нека да се разпада
ас си вземам пенсията вече във валута а плащах с хартийки
Коментиран от #15
06:39 25.04.2026
8 Гориил
06:41 25.04.2026
9 Урконюзинформ
06:42 25.04.2026
10 ЧеТо
Коментиран от #11
06:43 25.04.2026
11 Гориил
До коментар #10 от "ЧеТо":Времената се промениха. Русия блокира и изолира Европа от азиатските пазари и използва Иран, за да затвори Ормузкия проток.
06:47 25.04.2026
12 Очевидно приемането
Коментиран от #21
06:49 25.04.2026
13 БАРС
07:02 25.04.2026
14 Факти
Коментиран от #24
07:04 25.04.2026
15 Така е
До коментар #7 от "стар пенсионер със валута":Леврото е официалната валута на България !
07:06 25.04.2026
16 Посмесище
07:06 25.04.2026
17 Мда
07:24 25.04.2026
18 копейка с чалма
с Иран и други демократични държави
като Сев Кореа
07:30 25.04.2026
19 Лидерите си търсят
07:42 25.04.2026
20 Питам аз
Коментиран от #23
08:00 25.04.2026
21 точка
До коментар #12 от "Очевидно приемането":Съгласен. Освен това ЕСъто ускорено се превръща във военен съюз. А това коренно променя правилата. ЕСъто стана смокинов лист за имперски амбиции на Германия. Личи си по военните и прготовления. И това че Русия е основен Враг. Фронтът преди бе в Берлин. Сега е в Украина. Никога няма да отстъпят без война. Даже парите се ,,обезпечават,,с Репараций.
08:07 25.04.2026
22 Хахахаха
До коментар #2 от "си дзън":А радев има ли власт в ЕС?
08:07 25.04.2026
23 точка
До коментар #20 от "Питам аз":Реалноста е войната. Войната с Русия. А завладените от нея територий са идеален повод за нейното обявяване. Особено след подло приемане на украта. Ама те иНАС ни приеха подло и в Ес и вШенген и в ,,зоната,,Знаеха че Лъжем и ни приеха. ЗАЩО??
08:14 25.04.2026
24 точка
До коментар #14 от "Факти":Да. Това вече са факти. Подготовката мина вече. Укрите отдавна са интегрирани в социалниье системи на ЕСъто и ,, трудовият,,му пазар.
08:20 25.04.2026
25 ПО ТОЧНО
До коментар #2 от "си дзън":И НЕ ТРЯБВА..........!
08:20 25.04.2026