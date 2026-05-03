Йордания нанесе удари в Южна Сирия, поразен е склад за оръжия и наркотици в град Шахба

Серия от въздушни удари, за които се твърди, че са извършени от йордански сили, са били насочени към щабовете на въоръжени групировки в провинция Ас-Сувейда в южна Сирия, съобщи телевизия Ал Ехбария, позовавайки се на източници.
Според тяхна информация, ударите са поразили склад за оръжия и наркотици в град Шахба. Не са предоставени допълнителни подробности за операцията.
Йордания счита мрежите за контрабанда на наркотици и оръжие в Сирия за пряка заплаха за националната си сигурност.
Официален Аман описва действията като "отбранителна операция" срещу свързани с Иран милиции и наркотрафиканти, които зачестиха опитите си за нелегално преминаване на границата.
Предишни подобни атаки (януари 2024 г. и декември 2025 г.) причиниха жертви, включително цивилни, и разрушиха домове на заподозрени наркобосове.
В някои случаи операциите са провеждани в координация или с подкрепата на съюзници като САЩ, особено когато са насочени към цели, свързани с по-широката регионална стабилност.
Йордания засили военния си отговор след значително нарастване на насилието по границата със Сирия, където редовно се водят сблъсъци с тежко въоръжени групировки
