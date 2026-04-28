CNN: Първият етап от потенциално мирно споразумение между Иран и САЩ може да бъде връщане към предишното статукво

CNN: Първият етап от потенциално мирно споразумение между Иран и САЩ може да бъде връщане към предишното статукво

28 Април, 2026 05:06, обновена 28 Април, 2026 05:09 923 3

Източници на медията твърдят, че се води интензивна задкулисна дипломатическа работа

CNN: Първият етап от потенциално мирно споразумение между Иран и САЩ може да бъде връщане към предишното статукво - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият етап от потенциално мирно споразумение между Иран и Съединените щати може да бъде връщане към предишното статукво, съобщава CNN.

Според CNN, въпреки факта, че вторият кръг от преговори между страните все още не се е състоял, позициите им „не са толкова далеч една от друга, колкото може да се мисли“.

Източници на медията твърдят, че се води интензивна задкулисна дипломатическа работа, фокусирана върху поетапно разрешаване на конфликта, чийто първи етап може да бъде възстановяването на свободното преминаване през Ормузкия проток и връщане към позициите отпреди конфликта.

Въпросът за ядрената програма на Иран ще бъде обсъден по-късно.

Медиаторите, съобщава каналът, оказват натиск върху двете страни да постигнат споразумение, а следващите няколко дни биха могли да бъдат решаващи за процеса на преговори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    6 2 Отговор
    Ама нали Тръмп победи 10 пъти?

    05:13 28.04.2026

  • 2 Шопо

    8 2 Отговор
    Тръмп постигна целите си, Хаменей беше заменен от Хаменей а Иран си Купиха ядрено оръжие от Русия.

    05:21 28.04.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Ами, праща навлеци и следи всички!

    06:00 28.04.2026