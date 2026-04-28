Иран: САЩ се държат като пирати и терористи в Ормузкия проток

С налагането на морска блокада на Иран, съпроводено с изземване на търговски кораби и задържане на екипажите им, САЩ на практика действат като пирати и терористи, заяви Амир Саид Иравани, постоянен представител на Ислямската република в ООН.
„Съединените щати наложиха така наречената морска блокада и извършват незаконни действия, включително изземване на ирански търговски кораби в международни води и задържане на екипажите им – подобни действия представляват пиратство и вземане на заложници“, каза той пред репортери.
„Съединените щати се държат като пирати и терористи, като атакуват търговски кораби чрез принуда и сплашване, тероризират екипажите им, незаконно изземват кораби и задържат членове на екипажа.“
Постоянният представител на Иран посочи, че действията на Техеран в Ормузкия проток „се основават на правата и задълженията на Иран съгласно морското право и неговите собствени национални закони и разпоредби“.
„Отговорността за всякакви прекъсвания на морския транспорт е на агресорите – Съединените щати и техните поддръжници. Всяко твърдение за противното е неоснователно“, заключи той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
05:58 28.04.2026
2 Ами
06:03 28.04.2026
3 Владимир Путин, президент
Къде ми любимата статия за вечната 1945г, щот то друго не остана !?? Рассии пздец ☝️😁
06:07 28.04.2026
4 Коста
06:20 28.04.2026
5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Аз мога да чакам безкрайно, а вие.
Коментиран от #8
06:37 28.04.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Сега някой го заявява в прав текст❗
06:41 28.04.2026
7 Мурат
06:42 28.04.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Можеш да чакаш, ама можеш и да скриеш пак под масата и полата на жена си😀❗
06:43 28.04.2026