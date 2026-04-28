Иран: САЩ се държат като пирати и терористи в Ормузкия проток

28 Април, 2026 05:49, обновена 28 Април, 2026 05:54 656 8

Те атакуват търговски кораби чрез принуда и сплашване, тероризират екипажите им, незаконно изземват плавателни съдове и задържат моряци, заяви Амир Саид Иравани

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

С налагането на морска блокада на Иран, съпроводено с изземване на търговски кораби и задържане на екипажите им, САЩ на практика действат като пирати и терористи, заяви Амир Саид Иравани, постоянен представител на Ислямската република в ООН.

„Съединените щати наложиха така наречената морска блокада и извършват незаконни действия, включително изземване на ирански търговски кораби в международни води и задържане на екипажите им – подобни действия представляват пиратство и вземане на заложници“, каза той пред репортери.

„Съединените щати се държат като пирати и терористи, като атакуват търговски кораби чрез принуда и сплашване, тероризират екипажите им, незаконно изземват кораби и задържат членове на екипажа.“

Постоянният представител на Иран посочи, че действията на Техеран в Ормузкия проток „се основават на правата и задълженията на Иран съгласно морското право и неговите собствени национални закони и разпоредби“.

„Отговорността за всякакви прекъсвания на морския транспорт е на агресорите – Съединените щати и техните поддръжници. Всяко твърдение за противното е неоснователно“, заключи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    Нивото на целият англосаксонски свят падна до това на пиратите. В безсилието си, дори вече не се прикриват с лицемерие за димукрация, с която дълги години грабеха народите. Бай ти ганя се продаде за банани, навремето на същите тия.

    05:58 28.04.2026

  • 2 Ами

    3 0 Отговор
    Англосаксонците са си пирати, те измислиха и тероризма.

    06:03 28.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    Доброе утро.
    Къде ми любимата статия за вечната 1945г, щот то друго не остана !?? Рассии пздец ☝️😁

    06:07 28.04.2026

  • 4 Коста

    0 0 Отговор
    Че те никога не са били нещо по-различно от грабители. Ограбват колониите. Да, ама за бедните хора няма, всички го храни монархията и настъпват към американския континент. От индианците помен не остава. Изтребят ги и им вземат земите. Да, обаче ги мързи да работят и робството процъфтява. Завиждат един на друг, Гражданска война. Поуспокояват се. ВСВ и студената дръпват напред защото правят и продават оръжия и войни. Създават НАТО. Продават оръжие. Изнасят предимно оръжие. ВПК забогатяват и стават основните спонсори на Президент. Затриват държави защото това е някаква извратена политика да се намесваш в чужди държави. Според САЩ това е сила на влияние. Така се управлява света. Създават НАТО първо заради СССР, след падането му НАТО продължава да съществува, заради парите и мераците на САЩ. Бомбят Сърбия, НАТО. Ирак, Афганистан.....Либия. Повишават членския внос. Съответно въоръжението. 95% американско. Американските компании лапат още. Крадат ресурси след официалното падане на колониализма. Обаче се появява нефта и безнадеждността му като алтернатива. И започват Персийки залив, Сирия, Либия, навсякъде САЩ са там и крадат нефт. С Иран се опитват....

    06:20 28.04.2026

  • 5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 2 Отговор
    Давайте урана и ви разхлабвам примката.
    Аз мога да чакам безкрайно, а вие.

    Коментиран от #8

    06:37 28.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Те се държат така по целия Свят❗
    Сега някой го заявява в прав текст❗

    06:41 28.04.2026

  • 7 Мурат

    1 0 Отговор
    Американците ще успеят да задушат Иран, за съжаление.

    06:42 28.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Можеш да чакаш, ама можеш и да скриеш пак под масата и полата на жена си😀❗

    06:43 28.04.2026

