Иран: САЩ се държат като пирати и терористи в Ормузкия проток

С налагането на морска блокада на Иран, съпроводено с изземване на търговски кораби и задържане на екипажите им, САЩ на практика действат като пирати и терористи, заяви Амир Саид Иравани, постоянен представител на Ислямската република в ООН.

„Съединените щати наложиха така наречената морска блокада и извършват незаконни действия, включително изземване на ирански търговски кораби в международни води и задържане на екипажите им – подобни действия представляват пиратство и вземане на заложници“, каза той пред репортери.

„Съединените щати се държат като пирати и терористи, като атакуват търговски кораби чрез принуда и сплашване, тероризират екипажите им, незаконно изземват кораби и задържат членове на екипажа.“

Постоянният представител на Иран посочи, че действията на Техеран в Ормузкия проток „се основават на правата и задълженията на Иран съгласно морското право и неговите собствени национални закони и разпоредби“.

„Отговорността за всякакви прекъсвания на морския транспорт е на агресорите – Съединените щати и техните поддръжници. Всяко твърдение за противното е неоснователно“, заключи той.