Пекин ще "отмъщава" на ЕС за "дискриминирането" на китайския бизнес

Новият закон на ЕС за „индустриално ускорение“ дискриминира китайските предприемачи и създава значителни инвестиционни ограничения, което кара Китай да отмъсти на политиките на блока, според китайското Министерство на търговията.

„Ако ЕС настоява да приеме закона, като по този начин навреди на интересите на китайските предприятия, Китай няма да има друг избор, освен да отмъсти“, се казва в изявление на министерството.

Отбелязва се, че Китай е предложил на ЕС да премахне от закона дискриминационните разпоредби срещу чуждестранните инвеститори, включително изискванията за прехвърляне на интелектуална собственост и ограниченията върху обществените поръчки.

Министерството на търговията добави, че ЕС трябва да се откаже от закона за „индустриално ускорение“, за да запази лоялната конкуренция в рамките на блока и да осигури плавен „зелен преход“.

През февруари Financial Times (FT) съобщи, че Европейската комисия е подготвила законопроект за приоритизиране на използването на европейски продукти в обществени поръчки в секторите на отбраната, цифровите технологии и промишлеността, за да се стимулира производството.

Според изданието Законът за индустриалното ускорение определя цели за обема на европейските компоненти, които ще се използват в специфични стратегически технологични проекти, включително възобновяема енергия, батерии и автомобили.

Предложенията, под лозунга на Брюксел „Купувай европейско“, определят и условията за прехвърляне на интелектуална собственост от чуждестранни инвеститори и наемането на местни работници от тяхна страна.