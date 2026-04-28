Пекин ще "отмъщава" на ЕС за "дискриминирането" на китайския бизнес

28 Април, 2026 06:38, обновена 28 Април, 2026 06:43 1 419 22

Новият закон на ЕС за „индустриално ускорение“ разгневи министерството на търговията на азиатската страна

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият закон на ЕС за „индустриално ускорение“ дискриминира китайските предприемачи и създава значителни инвестиционни ограничения, което кара Китай да отмъсти на политиките на блока, според китайското Министерство на търговията.

„Ако ЕС настоява да приеме закона, като по този начин навреди на интересите на китайските предприятия, Китай няма да има друг избор, освен да отмъсти“, се казва в изявление на министерството.

Отбелязва се, че Китай е предложил на ЕС да премахне от закона дискриминационните разпоредби срещу чуждестранните инвеститори, включително изискванията за прехвърляне на интелектуална собственост и ограниченията върху обществените поръчки.

Министерството на търговията добави, че ЕС трябва да се откаже от закона за „индустриално ускорение“, за да запази лоялната конкуренция в рамките на блока и да осигури плавен „зелен преход“.

През февруари Financial Times (FT) съобщи, че Европейската комисия е подготвила законопроект за приоритизиране на използването на европейски продукти в обществени поръчки в секторите на отбраната, цифровите технологии и промишлеността, за да се стимулира производството.

Според изданието Законът за индустриалното ускорение определя цели за обема на европейските компоненти, които ще се използват в специфични стратегически технологични проекти, включително възобновяема енергия, батерии и автомобили.

Предложенията, под лозунга на Брюксел „Купувай европейско“, определят и условията за прехвърляне на интелектуална собственост от чуждестранни инвеститори и наемането на местни работници от тяхна страна.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Китайски номера

    12 9 Отговор
    Отмъщението ще е бавно и неминуемо, като китайското мъчение с капещата чешма.

    Коментиран от #4, #15

    06:46 28.04.2026

  • 4 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Китайски номера":

    Вероятно!

    06:55 28.04.2026

  • 5 Ха Ха

    18 8 Отговор

    До коментар #3 от "Денис":

    А ти знаеш ли, че можеш да станеш богат ако допуснат качествени китаиски стоки в ЕС без идиотските тарифи. Нали лицемерите дърдорят за пазарна икономика и свободна конкуренция, на каквито България беше безжалостно подложена по време на колонизацията й

    Коментиран от #8

    06:56 28.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Тези луди жени в Брюксел създават само врагове на ЕС.ЕС изпадна в пълна изолация.

    06:57 28.04.2026

  • 8 Бе бе, производителите им от Китай

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ха Ха":

    ще станат богати. Толко си тъпоъгълен, че е цяло чудо че дишаш самостоятелно... 🤣🤣🤣

    06:59 28.04.2026

  • 9 Европа

    13 1 Отговор
    бъка от всевъзможни китайски стоки ! Купуват имоти навсякъде , сега Албания им е хит .

    07:00 28.04.2026

  • 10 Джако Майкъл

    17 3 Отговор
    Значи тези, които изнесоха в Азия(Китай!) и убиха европейската промишленост, дадоха технологии на Китай, сега ще крещят да копуваме "европейско"? Как да станв това като такова няма, уж европейско, а частите му китайски! В момента продължава политиката за изнасяне на производства примерно в Индия, та какво ще остане за Европа? Оръжие- безмислица и антихуманно производство, което няма дори да е реално. Дигитална сфера-перачница на пари, упражняване на власт чрез внушения и пропаганда, отново празна и антихуманна дейност.

    Коментиран от #19

    07:00 28.04.2026

  • 12 Тити

    12 2 Отговор
    Купувай Европейското ама всички заводи от европаa са в Китай.

    07:02 28.04.2026

  • 13 Китай

    7 0 Отговор
    Търсят гараж!

    Коментиран от #16

    07:04 28.04.2026

  • 14 Ха ха

    10 1 Отговор
    То щото в Китай свободно можеш да идеш и да правиш, каквото си искаш, нали?

    07:04 28.04.2026

  • 15 хаха

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Китайски номера":

    Отмъщението вече се показва какво ще е. Китай е на път да обяви санкции за европейски компании, които са доставяли оръжия и военно оборудване на Тайван. Спира им доставките на редкоземни елементи и от там фирми за радари, дронове, ракети остават без материали за електрониката. Китай държи над 90% от пазара за тези елементи. Не че са редки, а, напротив, има ги в изобилие навсякъде, но извличането им е много замърсяващо и забранено в останалите страни като цяло. Затова и Китай държи производството на литиеви батерии почти на 100% и прави пак почти 100% от соларните панели.

    07:05 28.04.2026

  • 16 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Китай":

    Работно помещение!

    07:05 28.04.2026

  • 18 Българофобия

    8 13 Отговор
    Пак пещерните Българофоби възстаняхя като един да защитават Китай.

    Ей ви вратата вървете в Китай да ви видим там чакат ли ви? И по пътпможе да минете прес Русия и Северна Корея.

    07:09 28.04.2026

  • 19 хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Джако Майкъл":

    Европа няма шанс да развива вече високи технологии и големи производства. Нека сме честни. При корпоративен данък 25% с данък дивидент 20% отгоре плюс в някои страни ДОД на дивидента по прогресивна скала кой да е луд да инвестира? Нека аз съм желаещ да правя стартъп във Франция(че е най-тежкия случай). Работя по него 1-2г, трупам клиенти и идва време фонд да инвестира, за да раста и да имам да наема работници, да купя техника и т.н. Фондът ще каже да местя в Кипър, САЩ, ОАЕ и където и да е, защото акционерите му няма да искат половината печалба да отива в данъци. А и с работниците става мазало- гледах цифри заради прогресивния данък как от 1900 нето да ти вдигнат заплатата на 2300-2400 реално разходите скачат ДВОЙНО заради твоето минаване в по-висока ставка плюс повишаване на вноските "от работодател". Законите в ЕС също пречат да уволниш за несправяне с работа, неявяване на работа и т.н. Не че пазят работниците. Във Франция мениджър взима към 3000 евро, чистачка към 1500, а фирмите отказват да откриват френски офиси или наемат по 1-2 човека като търговско представителство, за да работят в страната, но не правят нищо повече там. Германия и тя е подобна с идея по-ниски данъци.
    После се чудим защо тия страни търсят инженери, лекари... Местните не искат да си дават зор ни да се квалифицират, ни да работят. За какво, ако по-високата заплата отива в държавата и пак стоиш на почти МРЗ след данъците? 120 000 германци основно висшисти от търсени специалности мин

    07:14 28.04.2026

  • 20 ТЯ УРСУЛАТА

    6 1 Отговор
    Вече му отмъсти.

    07:21 28.04.2026

  • 22 Госあ

    4 0 Отговор
    Прави са китайците. Какво прехвърляне на интелектуална собственост, какви 5 лв ? В Китай просто има данъчни облекчения за стратегически отрасли, които апропо важат и за чуждестранни инвеститори. А тоя закон ще бетонира страни като България като кочини без никакви инвестиции от Изток и сащ в технологии и индустрия.

    08:25 28.04.2026

