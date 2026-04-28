Пекин ще "отмъщава" на ЕС за "дискриминирането" на китайския бизнес

Новият закон на ЕС за „индустриално ускорение“ дискриминира китайските предприемачи и създава значителни инвестиционни ограничения, което кара Китай да отмъсти на политиките на блока, според китайското Министерство на търговията.
„Ако ЕС настоява да приеме закона, като по този начин навреди на интересите на китайските предприятия, Китай няма да има друг избор, освен да отмъсти“, се казва в изявление на министерството.
Отбелязва се, че Китай е предложил на ЕС да премахне от закона дискриминационните разпоредби срещу чуждестранните инвеститори, включително изискванията за прехвърляне на интелектуална собственост и ограниченията върху обществените поръчки.
Министерството на търговията добави, че ЕС трябва да се откаже от закона за „индустриално ускорение“, за да запази лоялната конкуренция в рамките на блока и да осигури плавен „зелен преход“.
През февруари Financial Times (FT) съобщи, че Европейската комисия е подготвила законопроект за приоритизиране на използването на европейски продукти в обществени поръчки в секторите на отбраната, цифровите технологии и промишлеността, за да се стимулира производството.
Според изданието Законът за индустриалното ускорение определя цели за обема на европейските компоненти, които ще се използват в специфични стратегически технологични проекти, включително възобновяема енергия, батерии и автомобили.
Предложенията, под лозунга на Брюксел „Купувай европейско“, определят и условията за прехвърляне на интелектуална собственост от чуждестранни инвеститори и наемането на местни работници от тяхна страна.
1 Китайски номера
Коментиран от #4, #15
06:46 28.04.2026
4 Анонимен
До коментар #1 от "Китайски номера":Вероятно!
06:55 28.04.2026
5 Ха Ха
До коментар #3 от "Денис":А ти знаеш ли, че можеш да станеш богат ако допуснат качествени китаиски стоки в ЕС без идиотските тарифи. Нали лицемерите дърдорят за пазарна икономика и свободна конкуренция, на каквито България беше безжалостно подложена по време на колонизацията й
Коментиран от #8
06:56 28.04.2026
8 Бе бе, производителите им от Китай
До коментар #5 от "Ха Ха":ще станат богати. Толко си тъпоъгълен, че е цяло чудо че дишаш самостоятелно... 🤣🤣🤣
06:59 28.04.2026
15 хаха
До коментар #1 от "Китайски номера":Отмъщението вече се показва какво ще е. Китай е на път да обяви санкции за европейски компании, които са доставяли оръжия и военно оборудване на Тайван. Спира им доставките на редкоземни елементи и от там фирми за радари, дронове, ракети остават без материали за електрониката. Китай държи над 90% от пазара за тези елементи. Не че са редки, а, напротив, има ги в изобилие навсякъде, но извличането им е много замърсяващо и забранено в останалите страни като цяло. Затова и Китай държи производството на литиеви батерии почти на 100% и прави пак почти 100% от соларните панели.
07:05 28.04.2026
16 Анонимен
До коментар #13 от "Китай":Работно помещение!
07:05 28.04.2026
18 Българофобия
Ей ви вратата вървете в Китай да ви видим там чакат ли ви? И по пътпможе да минете прес Русия и Северна Корея.
07:09 28.04.2026
19 хаха
До коментар #10 от "Джако Майкъл":Европа няма шанс да развива вече високи технологии и големи производства. Нека сме честни. При корпоративен данък 25% с данък дивидент 20% отгоре плюс в някои страни ДОД на дивидента по прогресивна скала кой да е луд да инвестира? Нека аз съм желаещ да правя стартъп във Франция(че е най-тежкия случай). Работя по него 1-2г, трупам клиенти и идва време фонд да инвестира, за да раста и да имам да наема работници, да купя техника и т.н. Фондът ще каже да местя в Кипър, САЩ, ОАЕ и където и да е, защото акционерите му няма да искат половината печалба да отива в данъци. А и с работниците става мазало- гледах цифри заради прогресивния данък как от 1900 нето да ти вдигнат заплатата на 2300-2400 реално разходите скачат ДВОЙНО заради твоето минаване в по-висока ставка плюс повишаване на вноските "от работодател". Законите в ЕС също пречат да уволниш за несправяне с работа, неявяване на работа и т.н. Не че пазят работниците. Във Франция мениджър взима към 3000 евро, чистачка към 1500, а фирмите отказват да откриват френски офиси или наемат по 1-2 човека като търговско представителство, за да работят в страната, но не правят нищо повече там. Германия и тя е подобна с идея по-ниски данъци.
После се чудим защо тия страни търсят инженери, лекари... Местните не искат да си дават зор ни да се квалифицират, ни да работят. За какво, ако по-високата заплата отива в държавата и пак стоиш на почти МРЗ след данъците? 120 000 германци основно висшисти от търсени специалности мин
07:14 28.04.2026
