Китай обвини Япония и ЕС в провокации на заседание на ООН за морската сигурност

28 Април, 2026 09:59 600 6

Пекин заяви, че Токио „изопачава реалността“ и го разкритикува за действия в Тайванския проток и нарастващи военни разходи

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай разкритикува изказвания на представители на Япония и Европейския съюз по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на морската сигурност, като обвини Токио в провокативни действия в района на Тайванския проток и в насърчаване на военна експанзия, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Японският заместник-министър на външните работи Аяно Кунимицу заяви пред Съвета, че страната му е силно обезпокоена от ситуацията в Източнокитайско и Южнокитайско море. Той подчерта, че Япония се противопоставя на опити за промяна на статуквото със сила и на ограничения върху свободата на корабоплаването и въздушния трафик.

Представителят на ЕС в ООН Ставрос Ламбринидис от своя страна посочи, че напрежението в Южнокитайско море застрашава ключови търговски маршрути и поставя под въпрос международния ред, основан на правила. Нито Япония, нито ЕС директно споменаха Китай в изказванията си.

В отговор заместник-постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей определи тези позиции като „необосновани“ и заяви, че те „напълно изопачават реалността“. Той призова ЕС да избягва „безотговорни и безпочвени коментари“.

По думите му ситуацията в Източнокитайско и Южнокитайско море като цяло е стабилна, а регионът остава един от най-свободните морски търговски пътища в света.

Сун Лей обвини Япония, че е изпратила военни кораби през Тайванския проток с цел демонстрация на сила и провокация, което според Пекин изпраща погрешен сигнал към поддръжниците на независимостта на Тайван.

Той разкритикува и изказвания на японския премиер Санае Такаичи, според които евентуална китайска атака срещу Тайван може да доведе до военен отговор от Токио, определяйки ги като вредни за двустранните отношения.

Китай обвини и вътрешни политически сили в Япония, че насочват отбранителната политика на страната към по-настъпателна линия, като посочи разширяването на военните разходи, облекчаването на ограниченията за износ на оръжия и разполагането на ракети.

Повод за новото напрежение стана и преминаването на японския разрушител JS Ikazuchi през Тайванския проток по-рано този месец, което Пекин определи като умишлена провокация.

През последните години Китай значително увеличава военния си потенциал, засилва присъствието си в спорни райони в Южнокитайско море и провежда мащабни военни учения около Тайван - действия, които предизвикват нарастващо безпокойство в региона и извън него.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    10 0 Отговор
    ЕС да обяви война на Китай.:))
    Ще стои без гащи.

    10:02 28.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ХАПОНЕЗИТЕ

    9 0 Отговор
    СА НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ ОТ КИТАЙСКИ И РУСКИ ШАМАР.

    10:08 28.04.2026

  • 4 Защо

    3 0 Отговор
    "...международния ред, основан на правила." ? Какви са тези правила, кой ги е одобрил и подписал? Нали международният ред е основан на международното право, хартата на ООН!

    10:17 28.04.2026

  • 5 Боко

    0 1 Отговор
    рСеС трябва да у🪦РЕ 🪦🪦🪦👌

    10:22 28.04.2026

  • 6 дядо поп

    1 0 Отговор
    Интересно какво ще се случи ако Китай , Русия , Иран , Северна Корея и всички техни поддръжници започнат да поставят ултиматуми и да действат като САЩ и Израел?

    10:41 28.04.2026

