Китай обвини Япония и ЕС в провокации на заседание на ООН за морската сигурност

Китай разкритикува изказвания на представители на Япония и Европейския съюз по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на морската сигурност, като обвини Токио в провокативни действия в района на Тайванския проток и в насърчаване на военна експанзия, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Японският заместник-министър на външните работи Аяно Кунимицу заяви пред Съвета, че страната му е силно обезпокоена от ситуацията в Източнокитайско и Южнокитайско море. Той подчерта, че Япония се противопоставя на опити за промяна на статуквото със сила и на ограничения върху свободата на корабоплаването и въздушния трафик.

Представителят на ЕС в ООН Ставрос Ламбринидис от своя страна посочи, че напрежението в Южнокитайско море застрашава ключови търговски маршрути и поставя под въпрос международния ред, основан на правила. Нито Япония, нито ЕС директно споменаха Китай в изказванията си.

В отговор заместник-постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей определи тези позиции като „необосновани“ и заяви, че те „напълно изопачават реалността“. Той призова ЕС да избягва „безотговорни и безпочвени коментари“.

По думите му ситуацията в Източнокитайско и Южнокитайско море като цяло е стабилна, а регионът остава един от най-свободните морски търговски пътища в света.

Сун Лей обвини Япония, че е изпратила военни кораби през Тайванския проток с цел демонстрация на сила и провокация, което според Пекин изпраща погрешен сигнал към поддръжниците на независимостта на Тайван.

Той разкритикува и изказвания на японския премиер Санае Такаичи, според които евентуална китайска атака срещу Тайван може да доведе до военен отговор от Токио, определяйки ги като вредни за двустранните отношения.

Китай обвини и вътрешни политически сили в Япония, че насочват отбранителната политика на страната към по-настъпателна линия, като посочи разширяването на военните разходи, облекчаването на ограниченията за износ на оръжия и разполагането на ракети.

Повод за новото напрежение стана и преминаването на японския разрушител JS Ikazuchi през Тайванския проток по-рано този месец, което Пекин определи като умишлена провокация.

През последните години Китай значително увеличава военния си потенциал, засилва присъствието си в спорни райони в Южнокитайско море и провежда мащабни военни учения около Тайван - действия, които предизвикват нарастващо безпокойство в региона и извън него.