Ужас в Хърватия: откриха масов гроб от Втората световна война с десетки жертви

Масов гроб с останки на жертви от Втората световна война и следвоенния период беше открит в ямата Голубинка в Южна Хърватия, съобщи хърватската агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Министърът на военните ветерани Томо Медвед посети мястото и заяви, че откритите доказателства сочат към ужасяващ модел на екзекуции.

По думите му на място са намерени гилзи, което показва, че част от жертвите са били разстреляни, преди телата им да бъдат хвърлени в ямата. Предполага се обаче, че мнозина са били хвърляни живи от височина около 16 метра.

До момента извадените останки са предимно на млади хора, сред които три жени и момче на около 14 години.

Медвед подчерта, че разследването ще продължи, като целта е да бъде установена цялата истина и жертвите да получат достойно погребение.

Областният управител на Шибеник-Книн Пашко Ракич заяви, че откритието е не само хуманитарна мисия по изваждането на телата, но и дългоочаквано издирване на историческата истина.

Местните власти вече планират изграждането на общо гробище в Тисно в сътрудничество със съседните общини и Шибенишката епархия.

По данни на Министерството на военните ветерани през последното десетилетие в Хърватия са извадени над 2200 жертви след повече от 630 теренни проучвания.