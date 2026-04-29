Ужас в Хърватия: откриха масов гроб от Втората световна война с десетки жертви

Масов гроб с останки на жертви от Втората световна война и следвоенния период беше открит в ямата Голубинка в Южна Хърватия, съобщи хърватската агенция ХИНА, цитирана от БТА.
Министърът на военните ветерани Томо Медвед посети мястото и заяви, че откритите доказателства сочат към ужасяващ модел на екзекуции.
По думите му на място са намерени гилзи, което показва, че част от жертвите са били разстреляни, преди телата им да бъдат хвърлени в ямата. Предполага се обаче, че мнозина са били хвърляни живи от височина около 16 метра.
До момента извадените останки са предимно на млади хора, сред които три жени и момче на около 14 години.
Медвед подчерта, че разследването ще продължи, като целта е да бъде установена цялата истина и жертвите да получат достойно погребение.
Областният управител на Шибеник-Книн Пашко Ракич заяви, че откритието е не само хуманитарна мисия по изваждането на телата, но и дългоочаквано издирване на историческата истина.
Местните власти вече планират изграждането на общо гробище в Тисно в сътрудничество със съседните общини и Шибенишката епархия.
По данни на Министерството на военните ветерани през последното десетилетие в Хърватия са извадени над 2200 жертви след повече от 630 теренни проучвания.
1 Буча
08:58 29.04.2026
2 така, така
Не им трябва да се връщат във времената на ВСВ, ако искат да разпалват поредния конфликт или омраза. Балканите и така са си "буре с барут", та няма нужда от дипълнително наливане на масло в огъня.
09:01 29.04.2026
3 В такъв случай
09:01 29.04.2026
4 дядото
09:02 29.04.2026
5 Владимир Путин, президент
09:02 29.04.2026
6 На всички к@/ пу/ти
До коментар #1 от "Буча":все Путин им виновен/ Устата.
09:03 29.04.2026
7 стоян георгиев
09:06 29.04.2026
8 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #6 от "На всички к@/ пу/ти":"...все Путин им виновен..."
Затубилия винаги е виновен !!!
Аксиома ☝️
09:06 29.04.2026
9 Мишел
09:09 29.04.2026
10 Митко Бомбата
До коментар #8 от "Майор Деянов, на всеки километър":Оказа се, че нацистите са виновни. Русия ги смачка и продължава да ги мачка като победител.
09:11 29.04.2026
11 Историк
09:11 29.04.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "дядото":Много гадни фашаги са били уставите. Като карам кола през Сърбия и Хърватия виждат разликата. Сърбите ти викат" братко" , а хърватите те гледат отвисоко, гаче ли са хванали Господ за оная работа.
09:11 29.04.2026
13 Днес в украйна са бандеровци
09:12 29.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
УБИТИТЕ МОЖЕ ДА СА И СЪРБИ , МОЖЕ И ДА СА ИТАЛИАНЦИ - УСТАШИТЕ СА ИЗБИВАЛИ И ТЯХ - ИМАМ ПРИЯТЕЛ ДЯДО ДЖОВАНИ - ДЖОН - БЕГЛЕЦ ОТ ХЪРВАТИЯ ...
09:13 29.04.2026
16 Шопо
09:15 29.04.2026
17 РЕАЛИСТ
09:17 29.04.2026
18 Чия сметка?
До коментар #2 от "така, така":На сметката на цивилизована фашистка Европа ..
09:17 29.04.2026
19 Брей
До коментар #9 от "Мишел":Те били като болшевиките и нашите комунисти!
09:18 29.04.2026
20 стоян георгиев
До коментар #11 от "Историк":Хърватите са убивали сърби защото са били окупирани от сърбите и подложени на геноцид 20 години.не случайно са се съюзили с българите тогава.после са убивани хървати от комунисти.начело на убийците е стоял хърватин.йосип броз тито!
09:18 29.04.2026
21 Сталин
09:18 29.04.2026
22 Карадайъ
До коментар #16 от "Шопо":Не мозе да баде.☪︎ 🇹🇷҉͜͡✭𓃥ŞÜKRAN
09:19 29.04.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Митко Бомбата":И ЗА яСТРЕБИНЧЕТАТА РАЗКАЖИ ЧТО-НИБУД
09:20 29.04.2026
24 И в България е същото
09:20 29.04.2026
25 Мишел
До коментар #7 от "стоян георгиев":Хилядите убити без съд и присъда са жертви на фашизма в България от деветоюнския преврат 1923 до 9.9.1944г.. Убитите след 9.9.1944г.са много пъти по малко и са отговор на предните убийства.
09:21 29.04.2026
26 стоян георгиев
09:22 29.04.2026
27 Мишел
До коментар #19 от "Брей":И в България фашистите са избили много повече от комунистите.
09:23 29.04.2026
28 Верно ли фашисте?
До коментар #20 от "стоян георгиев":И циганите и евреите ли ги окупираха, та хърватите и тях избиваха?
09:24 29.04.2026
29 Дядо си питай
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Той ги разстреля.
09:24 29.04.2026
30 стоян георгиев
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":не знам сърбите как ти викат брато като ние пуснахаме натовските самолети да ги бомбят
09:25 29.04.2026
31 Стига бе
До коментар #24 от "И в България е същото":комунистите избили само 30 000, аз знам за над 300 000, ама само на приказки!
И къда са ти я масови гробове в България от избиването на комунистите??
09:27 29.04.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #29 от "Дядо си питай":със Шмайзер?!нали?
09:29 29.04.2026
33 Дядо ти
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":така ли се оправда? Лъже като внука си.
09:32 29.04.2026
34 Реалист 1
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Грешиш . У нас копаенето е не само разрешено , ами скоро българите ще се осъзнаят , и ще ви връчат ( на всеки умнокрасив ) по една мотика или кирка , че да има някаква полза от вас .
09:33 29.04.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "стоян георгиев":Ами знаят, че не ние, а църния Иван Костов го направи. Затова свалиха Виденов. Щото той не даваше небето и му спретнаха една постановка с помощта на чуждо разузнаване и игра на финансовата борса за сгромолясване на българския лев. Сега в момента ние българите ли дадохме безплатен паркинг на американските цистерни. БОЙКО го направи и добре , че иранците го разбраха. Българите ли подписахме договор с Украйна за 10 години помощ. Не, Гюров го направи, за да му помогнат педофилите , да останат в парламента.
09:37 29.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #10 от "Митко Бомбата":"..Русия ги cмачка и продължава да ги мачка.."
Чyвaк, oткpoй глаза !!!
Русия е напълно некомпетентна , изостанала страна от Третия свят ☝️ Безкрайно елементарен пpocт народ, съответно управляваща власт, всички "пабеди" са мяco и катастрофа, което и наблюдаваме в момента.
09:39 29.04.2026
38 стоян георгиев
До коментар #26 от "стоян георгиев":оффф пак забравих урсула и шолц.......
09:43 29.04.2026
39 Вземи и прочети
До коментар #7 от "стоян георгиев":какво се се случвало в Хърватия, даже редовите нацисти са били потресени от усташите, говорим за поне половин милион избити на територията на сегашна Хърватия в концлагери и без присъда, и после споменавай какво е станало у нас след девети. Да не говорим, че с оглед станалото при Цанков, генерално между двете войни и по време на самата война, може да се окаже, че "огромните" репресии на комунистите са с по-малко жертви от НЕфашистите преди това. Хърватите с оглед направеното от тях през войната имат голям късмет с Тито, при други обстоятелства в най-добрия случай за тях щяха над половината да са изселени за САЩ, Австралия, Канада, а в най-лошия - да разберат от първо лице върху себе си за арменските преживявания от Първата световна,
09:55 29.04.2026
40 Голям късмет
10:05 29.04.2026
41 Какви масови гробове..
До коментар #31 от "Стига бе":... в Белене са хвърляли хората директно на прасетата. Нямало нужда от масов гроб
10:17 29.04.2026