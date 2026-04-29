Ужас в Хърватия: откриха масов гроб от Втората световна война с десетки жертви

29 Април, 2026 08:56 1 678 41

Сред останките в ямата Голубинка има жени, млади хора и момче на около 14 години, а следите сочат към екзекуции от военния и следвоенния период

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Масов гроб с останки на жертви от Втората световна война и следвоенния период беше открит в ямата Голубинка в Южна Хърватия, съобщи хърватската агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Министърът на военните ветерани Томо Медвед посети мястото и заяви, че откритите доказателства сочат към ужасяващ модел на екзекуции.

По думите му на място са намерени гилзи, което показва, че част от жертвите са били разстреляни, преди телата им да бъдат хвърлени в ямата. Предполага се обаче, че мнозина са били хвърляни живи от височина около 16 метра.

До момента извадените останки са предимно на млади хора, сред които три жени и момче на около 14 години.

Медвед подчерта, че разследването ще продължи, като целта е да бъде установена цялата истина и жертвите да получат достойно погребение.

Областният управител на Шибеник-Книн Пашко Ракич заяви, че откритието е не само хуманитарна мисия по изваждането на телата, но и дългоочаквано издирване на историческата истина.

Местните власти вече планират изграждането на общо гробище в Тисно в сътрудничество със съседните общини и Шибенишката епархия.

По данни на Министерството на военните ветерани през последното десетилетие в Хърватия са извадени над 2200 жертви след повече от 630 теренни проучвания.


  • 1 Буча

    10 13 Отговор
    Путин е виновен!

    Коментиран от #6

    08:58 29.04.2026

  • 2 така, така

    17 7 Отговор
    Важно е на чия сметка ще запишат жертвите.

    Не им трябва да се връщат във времената на ВСВ, ако искат да разпалват поредния конфликт или омраза. Балканите и така са си "буре с барут", та няма нужда от дипълнително наливане на масло в огъня.

    Коментиран от #18

    09:01 29.04.2026

  • 3 В такъв случай

    31 5 Отговор
    И продължавайте да помагате на нацистите, щом не се получавате от миналото и историята.

    09:01 29.04.2026

  • 4 дядото

    25 3 Отговор
    през всв усташите са вършели неоправдани жестокости,а сега пискат.насилието поражда отмъщение

    Коментиран от #12

    09:02 29.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    8 25 Отговор
    Колко ли масови гробове се открият в "новите руски" територии темето ми се поти. Щот има разпореждане всички загинали се заравят, шито-покрито - жертви нет.

    09:02 29.04.2026

  • 6 На всички к@/ пу/ти

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Буча":

    все Путин им виновен/ Устата.

    Коментиран от #8

    09:03 29.04.2026

  • 7 стоян георгиев

    10 21 Отговор
    За съжаление у нас подобно нещо държавата все още не направи.хиляди загинали българи убити без съд и присъда от комунистическия режим не са намерени и погребани по християнски.държавата пропусна момента когато имаше живи участници в убийствата които знаеха местата на които бяха заривали жертвите.

    Коментиран от #25, #39

    09:06 29.04.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "На всички к@/ пу/ти":

    "...все Путин им виновен..."

    Затубилия винаги е виновен !!!
    Аксиома ☝️

    Коментиран от #10

    09:06 29.04.2026

  • 9 Мишел

    16 2 Отговор
    Усташите са убили в Хърватия над 500000 сърби, евреи, цигани и свои политически противници.

    Коментиран от #19

    09:09 29.04.2026

  • 10 Митко Бомбата

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Оказа се, че нацистите са виновни. Русия ги смачка и продължава да ги мачка като победител.

    Коментиран от #23, #36, #37

    09:11 29.04.2026

  • 11 Историк

    17 1 Отговор
    Нормално. Хърватите са извършвали етническо прочистване на сърбите през ВСВ, а после е имало отмъщение

    Коментиран от #20

    09:11 29.04.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    Много гадни фашаги са били уставите. Като карам кола през Сърбия и Хърватия виждат разликата. Сърбите ти викат" братко" , а хърватите те гледат отвисоко, гаче ли са хванали Господ за оная работа.

    Коментиран от #30

    09:11 29.04.2026

  • 13 Днес в украйна са бандеровци

    19 1 Отговор
    А тогава в Хърватия Усташи. Усташи – е хърватско фашистко милитаристично терористично движение, което управлява Независимата хърватска държава по време на Втората световна война.

    09:12 29.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    БАБА МИ ЗОИЦА РОДЕНА 1913 КАЗВАШЕ ЧЕ ХЪРВАТИТЕ СА ФАШИСТИ
    ......
    УБИТИТЕ МОЖЕ ДА СА И СЪРБИ , МОЖЕ И ДА СА ИТАЛИАНЦИ - УСТАШИТЕ СА ИЗБИВАЛИ И ТЯХ - ИМАМ ПРИЯТЕЛ ДЯДО ДЖОВАНИ - ДЖОН - БЕГЛЕЦ ОТ ХЪРВАТИЯ ...

    09:13 29.04.2026

  • 16 Шопо

    5 1 Отговор
    Ужас, през ВСВ са убивали хора !

    Коментиран от #22

    09:15 29.04.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    2 16 Отговор
    В България не разрешават да се копа, за да не се открият стотиците хиляди убити българи от комунистическите изроди и съветските окупатори.

    Коментиран от #34

    09:17 29.04.2026

  • 18 Чия сметка?

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "така, така":

    На сметката на цивилизована фашистка Европа ..

    09:17 29.04.2026

  • 19 Брей

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Те били като болшевиките и нашите комунисти!

    Коментиран от #27

    09:18 29.04.2026

  • 20 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Хърватите са убивали сърби защото са били окупирани от сърбите и подложени на геноцид 20 години.не случайно са се съюзили с българите тогава.после са убивани хървати от комунисти.начело на убийците е стоял хърватин.йосип броз тито!

    Коментиран от #28

    09:18 29.04.2026

  • 21 Сталин

    4 2 Отговор
    А къде е масовия гроб на 6-те милиона

    09:18 29.04.2026

  • 22 Карадайъ

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    Не мозе да баде.☪︎ 🇹🇷҉͜͡✭𓃥ŞÜKRAN

    09:19 29.04.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Митко Бомбата":

    И ЗА яСТРЕБИНЧЕТАТА РАЗКАЖИ ЧТО-НИБУД

    Коментиран от #29

    09:20 29.04.2026

  • 24 И в България е същото

    3 10 Отговор
    След 9 септември 1944 г. в България започва вълна от масови репресии, при която са убити и безследно изчезнали между 18 000 и 30 000 души за броени месеци. Терорът включва извънсъдебни убийства, дейността на „Народния съд“ (осъдил хиляди на смърт) и лагери. Жертвите са основно интелигенция, политици, военни и земевладелци.

    Коментиран от #31

    09:20 29.04.2026

  • 25 Мишел

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Хилядите убити без съд и присъда са жертви на фашизма в България от деветоюнския преврат 1923 до 9.9.1944г.. Убитите след 9.9.1944г.са много пъти по малко и са отговор на предните убийства.

    09:21 29.04.2026

  • 26 стоян георгиев

    13 1 Отговор
    поканете мерц и зеленски на погребението и двамата са бившки SS овци

    Коментиран от #38

    09:22 29.04.2026

  • 27 Мишел

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Брей":

    И в България фашистите са избили много повече от комунистите.

    09:23 29.04.2026

  • 28 Верно ли фашисте?

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    И циганите и евреите ли ги окупираха, та хърватите и тях избиваха?

    09:24 29.04.2026

  • 29 Дядо си питай

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Той ги разстреля.

    Коментиран от #32

    09:24 29.04.2026

  • 30 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    не знам сърбите как ти викат брато като ние пуснахаме натовските самолети да ги бомбят

    Коментиран от #35

    09:25 29.04.2026

  • 31 Стига бе

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "И в България е същото":

    комунистите избили само 30 000, аз знам за над 300 000, ама само на приказки!

    И къда са ти я масови гробове в България от избиването на комунистите??

    Коментиран от #41

    09:27 29.04.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #29 от "Дядо си питай":

    със Шмайзер?!нали?

    Коментиран от #33

    09:29 29.04.2026

  • 33 Дядо ти

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    така ли се оправда? Лъже като внука си.

    09:32 29.04.2026

  • 34 Реалист 1

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Грешиш . У нас копаенето е не само разрешено , ами скоро българите ще се осъзнаят , и ще ви връчат ( на всеки умнокрасив ) по една мотика или кирка , че да има някаква полза от вас .

    09:33 29.04.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Ами знаят, че не ние, а църния Иван Костов го направи. Затова свалиха Виденов. Щото той не даваше небето и му спретнаха една постановка с помощта на чуждо разузнаване и игра на финансовата борса за сгромолясване на българския лев. Сега в момента ние българите ли дадохме безплатен паркинг на американските цистерни. БОЙКО го направи и добре , че иранците го разбраха. Българите ли подписахме договор с Украйна за 10 години помощ. Не, Гюров го направи, за да му помогнат педофилите , да останат в парламента.

    09:37 29.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Майор Деянов, на всеки километър

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Митко Бомбата":

    "..Русия ги cмачка и продължава да ги мачка.."

    Чyвaк, oткpoй глаза !!!
    Русия е напълно некомпетентна , изостанала страна от Третия свят ☝️ Безкрайно елементарен пpocт народ, съответно управляваща власт, всички "пабеди" са мяco и катастрофа, което и наблюдаваме в момента.

    09:39 29.04.2026

  • 38 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    оффф пак забравих урсула и шолц.......

    09:43 29.04.2026

  • 39 Вземи и прочети

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    какво се се случвало в Хърватия, даже редовите нацисти са били потресени от усташите, говорим за поне половин милион избити на територията на сегашна Хърватия в концлагери и без присъда, и после споменавай какво е станало у нас след девети. Да не говорим, че с оглед станалото при Цанков, генерално между двете войни и по време на самата война, може да се окаже, че "огромните" репресии на комунистите са с по-малко жертви от НЕфашистите преди това. Хърватите с оглед направеното от тях през войната имат голям късмет с Тито, при други обстоятелства в най-добрия случай за тях щяха над половината да са изселени за САЩ, Австралия, Канада, а в най-лошия - да разберат от първо лице върху себе си за арменските преживявания от Първата световна,

    09:55 29.04.2026

  • 40 Голям късмет

    1 1 Отговор
    Хърватите имат голям късмет,че Тито беше хърватин , та сърбите не си върнаха с 500 000 изтребени усташи.

    10:05 29.04.2026

  • 41 Какви масови гробове..

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Стига бе":

    ... в Белене са хвърляли хората директно на прасетата. Нямало нужда от масов гроб

    10:17 29.04.2026

