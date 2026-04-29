САЩ наложиха нови санкции срещу мрежи за „сенчесто банкиране“ на Иран

29 Април, 2026 11:34, обновена 29 Април, 2026 11:32 528 9

Ограниченията обхващат 35 лица и компании, за които Вашингтон твърди, че помагат за заобикаляне на международните санкции и финансиране на военни дейности

САЩ наложиха нови санкции срещу мрежи за „сенчесто банкиране" на Иран
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 28 април правителството на САЩ въведе нов пакет от санкции срещу лица и компании, свързани със системата за „сенчести банкови операции“ на Иран. Ограниченията са насочени към финансови мрежи, които според Вашингтон подпомагат заобикалянето на международните санкции. Това се посочва в решение на Министерството на финансите на САЩ, предава Ройтерс, цитирана от Фокус.

Мерките обхващат 35 физически и юридически лица, за които САЩ твърдят, че участват във функционирането на неофициални финансови канали на Иран.

Министерството на финансите предупреди, че компании, които извършват плащания към иранските власти или към Корпуса на гвардейците на ислямската революция за преминаване през Ормузкия проток, също могат да попаднат под санкции.

Според американската страна тези мрежи са позволили на Иран достъп до международната финансова система и са били използвани за плащания от продажби на петрол, закупуване на ракетни компоненти и финансиране на свързани структури.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че подобни схеми са ключови за дейността на иранските въоръжени сили.

„Сенчестата банкова система на Иран служи като жизненоважна финансова подкрепа за въоръжените му сили, позволявайки им да извършват дейности, които нарушават световната търговия и подхранват насилието в Близкия изток“, подчерта той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е информирал американската страна за трудната ситуация в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иран ще ги довърши

    6 1 Отговор
    САЩ и фашиста Израел. Те управляват света с хаос.

    11:33 29.04.2026

  • 2 А в България кога?

    1 4 Отговор
    Руските шпиони намират начин да си въртят парите!

    11:34 29.04.2026

  • 3 си дзън

    4 1 Отговор
    С тези "санкции" САЩ отчитат дейност, че праят нещо.

    11:35 29.04.2026

  • 4 Мишел

    7 1 Отговор
    Иран продава голямата част от своя нефт и газ в юани и тези санкции не влияят на тази търговия.

    Коментиран от #7

    11:37 29.04.2026

  • 5 Ха ха ха ха

    7 1 Отговор
    Беззъбите могат само санкции, друго не.

    11:38 29.04.2026

  • 6 Санкция

    4 1 Отговор
    А ние си мислехме, че САЩ са военна сила ха ха

    11:38 29.04.2026

  • 7 Още един неграмотен русофил

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Само 10% от китайският нефт е ирански.

    11:39 29.04.2026

  • 8 Минус 1

    4 1 Отговор
    Санкции докато петродолара все още върви ама Иран продава в юани. Купувачите плащат в юани, смешниците санкционират слетобедния бриз хи хи

    11:42 29.04.2026

  • 9 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    И на кой му пука ,като персите дават петрол за ресурси технологии ,на кой трябва хартия

    11:50 29.04.2026

