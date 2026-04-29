САЩ наложиха нови санкции срещу мрежи за „сенчесто банкиране“ на Иран

На 28 април правителството на САЩ въведе нов пакет от санкции срещу лица и компании, свързани със системата за „сенчести банкови операции“ на Иран. Ограниченията са насочени към финансови мрежи, които според Вашингтон подпомагат заобикалянето на международните санкции. Това се посочва в решение на Министерството на финансите на САЩ, предава Ройтерс, цитирана от Фокус.

Мерките обхващат 35 физически и юридически лица, за които САЩ твърдят, че участват във функционирането на неофициални финансови канали на Иран.

Министерството на финансите предупреди, че компании, които извършват плащания към иранските власти или към Корпуса на гвардейците на ислямската революция за преминаване през Ормузкия проток, също могат да попаднат под санкции.

Според американската страна тези мрежи са позволили на Иран достъп до международната финансова система и са били използвани за плащания от продажби на петрол, закупуване на ракетни компоненти и финансиране на свързани структури.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че подобни схеми са ключови за дейността на иранските въоръжени сили.

„Сенчестата банкова система на Иран служи като жизненоважна финансова подкрепа за въоръжените му сили, позволявайки им да извършват дейности, които нарушават световната търговия и подхранват насилието в Близкия изток“, подчерта той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е информирал американската страна за трудната ситуация в страната.