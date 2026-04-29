САЩ анализират реакцията на Иран при евентуално обявяване на победа от Тръмп

Американските разузнавателни служби проучват как би реагирал Иран, ако президентът Доналд Тръмп обяви едностранно победа във войната с Техеран, взела хиляди жертви и превърнала се в сериозен политически проблем за Белия дом. Това съобщиха двама американски служители и добре осведомен източник, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Разузнавателната общност анализира този и други сценарии по искане на висши представители на администрацията. Целта е да се оцени какви биха били последиците от евентуално оттегляне на Тръмп от конфликта, за който част от съветниците му се опасяват, че може да донесе тежки политически щети за републиканците на междинните избори по-късно тази година.
Въпреки че окончателно решение все още няма, а Тръмп може и да засили военните действия, евентуална деескалация би могла да намали вътрешнополитическия натиск върху президента. Подобен ход обаче крие риск да окуражи Иран да възстанови ядрените и ракетните си програми и да засили заплахата за съюзниците на САЩ в региона.
Източници посочват, че американското разузнаване вече е разглеждало подобен сценарий след първите бомбардировки през февруари. Тогава оценката е била, че ако Тръмп обяви победа и изтегли американските сили от региона, Техеран вероятно ще приеме това като собствен стратегически успех.
Ако обаче Вашингтон декларира победа, но запази значително военно присъствие, Иран по-скоро би тълкувал това като тактическа маневра в преговорите, а не като реален край на конфликта.
От ЦРУ заявиха, че не са запознати с конкретния анализ, за който се съобщава, а службата на директора на националното разузнаване отказа коментар.
Говорителката на Белия дом Анна Кели подчерта, че САЩ продължават преговорите с иранската страна и няма да прибързват с „лоша сделка“.
„Президентът ще сключи само споразумение, което поставя националната сигурност на САЩ на първо място, и той ясно заяви, че Иран никога не може да притежава ядрено оръжие“, каза Кели.
