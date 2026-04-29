Новини
Свят »
САЩ »
САЩ анализират реакцията на Иран при евентуално обявяване на победа от Тръмп

САЩ анализират реакцията на Иран при евентуално обявяване на победа от Тръмп

29 Април, 2026 12:26

  • сащ-
  • иран-
  • победа-
  • реакция

Американското разузнаване оценява какви ще са последиците, ако Белият дом реши да деескалира конфликта с Техеран на фона на политически натиск

САЩ анализират реакцията на Иран при евентуално обявяване на победа от Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американските разузнавателни служби проучват как би реагирал Иран, ако президентът Доналд Тръмп обяви едностранно победа във войната с Техеран, взела хиляди жертви и превърнала се в сериозен политически проблем за Белия дом. Това съобщиха двама американски служители и добре осведомен източник, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Разузнавателната общност анализира този и други сценарии по искане на висши представители на администрацията. Целта е да се оцени какви биха били последиците от евентуално оттегляне на Тръмп от конфликта, за който част от съветниците му се опасяват, че може да донесе тежки политически щети за републиканците на междинните избори по-късно тази година.

Въпреки че окончателно решение все още няма, а Тръмп може и да засили военните действия, евентуална деескалация би могла да намали вътрешнополитическия натиск върху президента. Подобен ход обаче крие риск да окуражи Иран да възстанови ядрените и ракетните си програми и да засили заплахата за съюзниците на САЩ в региона.

Източници посочват, че американското разузнаване вече е разглеждало подобен сценарий след първите бомбардировки през февруари. Тогава оценката е била, че ако Тръмп обяви победа и изтегли американските сили от региона, Техеран вероятно ще приеме това като собствен стратегически успех.

Ако обаче Вашингтон декларира победа, но запази значително военно присъствие, Иран по-скоро би тълкувал това като тактическа маневра в преговорите, а не като реален край на конфликта.

От ЦРУ заявиха, че не са запознати с конкретния анализ, за който се съобщава, а службата на директора на националното разузнаване отказа коментар.

Говорителката на Белия дом Анна Кели подчерта, че САЩ продължават преговорите с иранската страна и няма да прибързват с „лоша сделка“.

„Президентът ще сключи само споразумение, което поставя националната сигурност на САЩ на първо място, и той ясно заяви, че Иран никога не може да притежава ядрено оръжие“, каза Кели.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 2 Отговор
    Как ли ще реагира Ганчо при цена за л АИ-95 EUR5?

    Коментиран от #8, #9, #37

    12:29 29.04.2026

  • 2 Буха ха

    25 2 Отговор
    Тръмп може да обяви че Мелания е била девствена като са се срещнали, но вече никой не му вярва, защото е патологичен лъжец, нарцисист и педофил

    Коментиран от #22

    12:31 29.04.2026

  • 3 Ами

    21 2 Отговор
    лесно е. Иран също ще декларира победа. Хаха.

    12:31 29.04.2026

  • 4 Доктор Гълъбова

    22 2 Отговор
    Аз декларирам, че бай Дончо е кукумицин.

    Коментиран от #27

    12:34 29.04.2026

  • 5 Георги

    21 2 Отговор
    ако рижия обяви победа ще е много жалък. Не, че Иран са спечелили, но да удариш и да избягаш даже в детските филми не е победа.

    12:35 29.04.2026

  • 6 Кой

    16 1 Отговор
    Какво ще декларира е вече без особено значение. Идва криза. Ценовите равнища на горивата няма да се възстановят на предишните нива. Никой няма да се откаже от допълнителни печалби. Освен ако в САЩ не преминат към контролирани цени или ценови тавани, което едва ли ще стане.

    12:35 29.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Тръмп загуби още една война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    12:36 29.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АДВ

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А Тръмп за кой път ще обявява тази победа?

    12:38 29.04.2026

  • 10 Байчо

    15 1 Отговор
    За кой път побеждава, бре? Да ги пие тези хапчета и да оди при НапАлеон в трета стая на първи етаж.

    12:42 29.04.2026

  • 11 Саудитите

    3 4 Отговор
    са най-малко засегнати от конфликта, заради петролопровода си "Изток-Запад". Останалите малки държави в залива ще преминат през тежки десетилетия. Изгубиха почти всичките си клиенти. Нищо няма да е същото за тях. Освен ако не преминат под политическото лидерство на Саудитска Арабия, която може да осигури пазари за техните продукти в бъдеще. Но това ще изисква отдаване на суверенитет, но пък емирите са много честолюбиви хора.

    Коментиран от #23

    12:42 29.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Владимир Путин, президент

    3 15 Отговор
    По-интересното е как ще реагират руснаците, когато Пyтин обяви "пабеда" над Украйна ☝️

    Коментиран от #18, #19, #35

    12:43 29.04.2026

  • 14 Всички

    11 1 Отговор
    обявават победа... Само крайния потребител пише загуба.

    12:43 29.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Първо

    11 2 Отговор
    трябва да получи разрешение от Израел.
    Май по-скоро ще се задълбочи конфликта. За Израел е най-добре това да продължи десетилетия.

    12:45 29.04.2026

  • 17 Вацев

    3 12 Отговор
    И този и Путлер са за старчески домове.

    12:46 29.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иво Христов

    1 10 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #30, #32

    12:46 29.04.2026

  • 20 Титак

    13 1 Отговор
    Избиха хиляди иранци и сега се притесняват за политическите щети на републиканците. Това са им ценностите.

    12:47 29.04.2026

  • 21 Здравей

    12 2 Отговор
    Тръмп ще обяви победа на САЩ . Над галактиката,над млечният път,също така и над Мордор. Капитан Америка е непобедим. Джадаите са в САЩ. Номер 1 . Който не вярва да гледа холивудпикчърс. Там всичко е доказано. С факти.

    Коментиран от #33

    12:47 29.04.2026

  • 22 Може и да е била

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Буха ха":

    Ако са се "срещнали" за първи път, тя като е била на 11...

    12:48 29.04.2026

  • 23 Баце,

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Саудитите":

    Петролопровода на СА може да поеме само около четвърт от техния, на СА, добив. И това ако иранците милостиво благоволят да не го избомбят.

    12:48 29.04.2026

  • 24 Мишел

    9 2 Отговор
    С обявяването на победа над Иран , САЩ опитват се измъкнат от много неприятната за тях ситуация,че там изгубиха поредната си война, като не постигнаха нито една от обявените цели.

    12:48 29.04.2026

  • 25 Ситуационен анализатор

    11 1 Отговор
    Щом им се налага да "анализират ситуацията", значи никаква победа не е. Демек, ние ги бихме, ама да видим те дали са съгласни

    12:49 29.04.2026

  • 26 Онези

    8 2 Отговор
    Които имат изкопаеми горивни ресурси ще са добре. За останалите - влакчето на ужасите, наречено пазар на фючърси. Инфлация форевър.

    12:50 29.04.2026

  • 27 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Доктор Гълъбова":

    Той е празноглав самохвалко.

    12:50 29.04.2026

  • 28 тръмп, инфaнтилeн идиoт

    9 2 Отговор
    Убивам двеста малки момиченца и обявявам победа! Дъ грейт анд бютифул юес арми, номбър уан!!!
    Найс, а?

    12:52 29.04.2026

  • 29 Светът

    6 1 Отговор
    се интересува много слабо от въпроса кой е победил. Даже въобще не му пука, стига да може да си купува разни работи, в това число горива на що годе разумни цени.
    Но евреите няма да са съгласни толкова рано да се приключи тази глупост.

    12:53 29.04.2026

  • 30 Бъзиктар

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Иво Христов":

    Не,Украйна се замисля ако обяви пАбеда дали няма да им се смеят много.И Кобрата се замисля ако обяви победа над Кличко как ще се приеме,ръйш ли?

    12:55 29.04.2026

  • 31 Коста

    2 2 Отговор
    Иранците веднага ще се обявят за мъртви завинаги. Щото с луди хора като американските кукувици на глава не можеш да излезеш.

    12:55 29.04.2026

  • 32 Пешо

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Иво Христов":

    Укрия колко от земите си върна!

    12:56 29.04.2026

  • 33 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Здравей":

    Обявяват несъществуваща победа, само за да се изтеглят.
    САЩ нямат победа във война от 1946г., когато са били член на антихитлеристката коалиция.

    12:57 29.04.2026

  • 34 Някакъв

    2 1 Отговор
    сертификат може да се измисли в ООН. И да го присъдят на САЩ като спечелили война. И да пише още, че са "намбър уан". Това трябва да успокои американците. Номер 2 ще дадат на Израел и готово. Проблемът е решен.

    12:58 29.04.2026

  • 35 Владимир Зеленски могилизатор

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Няма, те укробите победиха, стигнаха до Сибир.☝️

    12:59 29.04.2026

  • 36 АНАЛИЗАТОР

    2 2 Отговор
    ОТ КРАВАР И 4ФУТ ВОЙНИК НЕ СТАВА, ДЪРВЯТ СЕ САМО НА НЕВЪОРЪЖЕНИ ХОРА!

    13:04 29.04.2026

  • 37 Оди пеш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    оди бос!

    13:06 29.04.2026

  • 38 Кака Пена

    3 2 Отговор
    Не е изглеждала по-жалка Америката от създаването си. Като я управлява такъв uдuoт....?

    13:10 29.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Коста

    1 0 Отговор
    Иранците ще издадат грамота за мир на дедо Тчръмпи, с която да кандидатства за Нобелова награда за мир.

    13:33 29.04.2026