Украйна удари санкциониран руски танкер край Туапсе с морски дронове

Украинските военноморски сили са атакували санкциониран танкер в Черно море с помощта на военни дронове, съобщи Генералният щаб на Украйна, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По данни на украинската страна ударът е нанесен срещу кораба „Маркиз“, намирал се на около 210 километра югоизточно от руското черноморско пристанище Туапсе.

Плавателният съд, който плава под камерунски флаг, не е превозвал товар към момента на атаката. При удара е била поразена кърмовата част на танкера, уточняват от Генералния щаб.

От Киев посочват, че „Маркиз“ е включен в санкционните списъци на Украйна, Великобритания, Европейския съюз, Швейцария, Нова Зеландия и Канада.

Според украинските военни корабът е бил използван от Русия за незаконен превоз на петролни продукти, въпреки наложените международни ограничения.

Атаката е поредният удар на украинските сили срещу руска логистична и енергийна инфраструктура в Черноморския регион.