Украйна удари санкциониран руски танкер край Туапсе с морски дронове
  Тема: Украйна

Украйна удари санкциониран руски танкер край Туапсе с морски дронове

29 Април, 2026 13:56 1 854 107

Военноморските сили на Киев са поразили кораба „Маркиз“ в Черно море, като според Генералния щаб плавателният съд е бил използван за незаконен транспорт на петролни продукти

Украйна удари санкциониран руски танкер край Туапсе с морски дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските военноморски сили са атакували санкциониран танкер в Черно море с помощта на военни дронове, съобщи Генералният щаб на Украйна, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По данни на украинската страна ударът е нанесен срещу кораба „Маркиз“, намирал се на около 210 километра югоизточно от руското черноморско пристанище Туапсе.

Плавателният съд, който плава под камерунски флаг, не е превозвал товар към момента на атаката. При удара е била поразена кърмовата част на танкера, уточняват от Генералния щаб.

От Киев посочват, че „Маркиз“ е включен в санкционните списъци на Украйна, Великобритания, Европейския съюз, Швейцария, Нова Зеландия и Канада.

Според украинските военни корабът е бил използван от Русия за незаконен превоз на петролни продукти, въпреки наложените международни ограничения.

Атаката е поредният удар на украинските сили срещу руска логистична и енергийна инфраструктура в Черноморския регион.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

