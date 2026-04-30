Тръмп: Коми е корумпиран полицай и измамник, той игра за Хилари Клинтън на изборите през 2016-та ВИДЕО

30 Април, 2026 04:52, обновена 30 Април, 2026 05:01 1 320 3

Бившият шеф на ФБР се яви във федералния съд в Александрия, Вирджиния, след като бе обвинен в заплаха към държавния глава

Тръмп: Коми е корумпиран полицай и измамник, той игра за Хилари Клинтън на изборите през 2016-та ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Джеймс Коми, като директор на Федералното бюро за разследвания (ФБР), е допринесъл за създаването на огромни заплахи за политическите лидери на страната.

„Той и други като него създадоха огромни опасности за политиците и други“, каза американският държавен глава, коментирайки обвиненията срещу Коми в разговор с репортери в Белия дом.

Според Тръмп „Коми е корумпиран полицай“. „Той измами на изборите“. Опитваше се да играе за Хилари Клинтън“, убеден е държавният глава.

Тръмп имаше предвид изборите в САЩ през 2016 г., на които той победи кандидата за президент от Демократическата партия Хилари Клинтън.

Коми се яви във федералния съд в Александрия, Вирджиния, няколко часа по-рано. Според съдебните документи бившият ръководител на ФБР е обвинен в заплаха към държавния глава. Обвиненията са съсредоточени върху снимка, публикувана от Коми в социалните мрежи през май 2025 г., на която са показани числата 86 и 47, разположени в пясъка с помощта на черупки.

На жаргон числото 86 може да означава отърваване от нещо или някого, а Тръмп е 47-ият президент на Съединените щати.

Във видео обръщение във вторник Коми, който беше уволнен от поста директор на ФБР от Тръмп, увери, че е „все още невинен“.

Изслушването продължи по-малко от 10 минути. Коми не каза и дума,и беше освободен. Адвокатите му казаха на съдията, че планират да подадат жалби срещу "селективното и отмъстително преследване" на клиента им от Министерството на правосъдието на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анонимен

    Всичките му криви той е най добрия

    05:33 30.04.2026

  • 2 Не може да бъде!@

    Как може президента на една държава да нарича гражданин на тази държава без съда да се е произнесъл?!

    Това не е подсъдно в една демократична държава?

    05:49 30.04.2026

  • 3 Историк

    Виновникът за хаоса и превръщането на САЩ в Тръмпландия се казва тръмп. Това,което американците натресоха на държавата си и света трябва те да го изхвърлят от властта. 10 години стигат.

    06:49 30.04.2026