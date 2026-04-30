Британски гражданин, роден в Сомалия, нападна с нож минувачи в населен с евреи район на Лондон ВИДЕО

Британски гражданин, роден в Сомалия, е извършил нападение с нож срещу двама минувачи в Северен Лондон, в район, населен предимно с евреи.

Това се посочва в изявление, публикувано от лондонската полиция относно разследването на инцидента, който е класифициран като терористична атака.

„45-годишен мъж, британски гражданин, роден в Сомалия, е арестуван по подозрение в опит за убийство“, съобщи Скотланд Ярд.

Двама мъже, на 34 и 76 години, са ранени при инцидента. Те са в болница и са в стабилно състояние. Според The ​​Daily Mirror, жертвите са Шлойме Ранд и Моше Шайн.

Според полицията, заподозреният в нападението на 29 април в 8:50 ч. сутринта се е скарал с обитател на апартамент в югоизточен Лондон. Един човек е получил лека травма, а служителите, пристигнали на мястото шест минути по-късно, не са успели да открият заподозрения.

Скоро той се е озовал в северната част на столицата, в района на Голдърс Грийн, където е нападнал хора.

Около 11:23 ч. той е бил укротен от полицията с помощта на електрошокови пистолети и задържан.

„Първоначално е бил откаран в болница, но впоследствие е изписан и откаран в лондонско полицейско управление, където остава в ареста“, съобщи полицията.

Както началникът на полицията на Скотланд Ярд Марк Роули заяви по-рано, задържаният мъж е имал история на „сериозно насилие и проблеми с психичното здраве“. Според The ​​Times инцидентът е обявен за терористична атака, главно защото целта са били членове на еврейската общност.

Движението "Ashab al-Yamin", известно още като "Islamic Movement of the People of the Right Hand", пое отговорност за нападението. Според The ​​Times обаче разследващите не изключват възможността "Ashab al-Yamin" просто да се възползва от тази медийна възможност, без всъщност да има никаква връзка с нападението.

Движението е поемало отговорност и за други нападения срещу еврейски организации, които са се увеличили рязко от началото на войната в Иран.

В края на март бяха подпалени линейки, принадлежащи на еврейската доброволческа организация „Хацала“, а в началото на април неизвестен мъж се опита да подпали сградата на благотворителната организация „Jewish Futures“.

Освен това, в близост до израелското посолство бяха открити подозрителни предмети.