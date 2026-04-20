Над 2 000 българи гласуваха в секцията в Палмърс Грийн в Лондон

Рекорд в изборите зад граница. Над 2 000 души са гласували в секцията в Палмърс Грийн в Лондон. Резултатите от вота във Великобритания, при почти 96% обработени протоколи, показват по-висока активност - около 25 000 гласували при малко под 22 000 на последния парламентарен вот през 2024. 20% по-висока избирателна активност във Великобритания сочат данните на ЦИК към 8.00 часа, съобщават от БНТ.
Изборният ден вчера в Лондон премина интензивно. Очаквано в някои райони на столицата имаше изключително големи опашки пред секциите. В британската столица имаше общо 15 секции. Седем от тях бяха в посолството, където нямаше такива струпвания, каквито се очакваха, за сметка на Северен и Източен Лондон, където имаше само по една секция. Там изборния ден се наложи да бъде удължен с един час. Имаше гласоподаватели, които останаха пред вратите на изборното помещение. Стигна се до високо напрежение, крясъци, чупене на маси. В крайна сметка обаче секцията затвори.
На Острова българите разпределят пет-партиен парламент. На първо място "Прогресивна България" с почти 46 на сто. На второ място са ПП-ДБ с 24%. На трето място българите тук са гласували за "Величие". Четвърти са "Възраждане", 4%-та бариера преминават и МЕЧ. ГЕРБ-СДС са с 3.8 на сто. 306 души са гласували с "Не подкрепям никого".
1 Овчар попитал един политик:
- Кажете ми, какво е това да си политик?
- Същото, като тебе, дядо... водиш стадото.
- Не е същото. Аз преди да издоя стадото го храня!
09:54 20.04.2026
2 Избирател
Те заради това ограничиха броя на секциите в чужбина че за тях гласуват основно калинките в държавната администрация назначени на тлъсти заплати а в чужбина няма такива.
10:00 20.04.2026
3 Тоалетна Хартия
До коментар #2 от "Избирател":Да , но е пълно с чалгопитеци ....По-добре да не бяха гласували!!
10:18 20.04.2026
4 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Избирател":Точно казано. Отвън по друг начин се виждат нещата и Тулупа е недолюбван. Коцето , нали е негова патерица и успя да намали броя на секциите.
10:21 20.04.2026
