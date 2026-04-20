Над 2 000 българи гласуваха в секцията в Палмърс Грийн в Лондон
Над 2 000 българи гласуваха в секцията в Палмърс Грийн в Лондон

20 Април, 2026 09:50 1 152 8

"Прогресивна България" получава почти 46% от гласовете във Великобритания, ГЕРБ-СДС са под чертата с 3,8%

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Рекорд в изборите зад граница. Над 2 000 души са гласували в секцията в Палмърс Грийн в Лондон. Резултатите от вота във Великобритания, при почти 96% обработени протоколи, показват по-висока активност - около 25 000 гласували при малко под 22 000 на последния парламентарен вот през 2024. 20% по-висока избирателна активност във Великобритания сочат данните на ЦИК към 8.00 часа, съобщават от БНТ.
Изборният ден вчера в Лондон премина интензивно. Очаквано в някои райони на столицата имаше изключително големи опашки пред секциите. В британската столица имаше общо 15 секции. Седем от тях бяха в посолството, където нямаше такива струпвания, каквито се очакваха, за сметка на Северен и Източен Лондон, където имаше само по една секция. Там изборния ден се наложи да бъде удължен с един час. Имаше гласоподаватели, които останаха пред вратите на изборното помещение. Стигна се до високо напрежение, крясъци, чупене на маси. В крайна сметка обаче секцията затвори.

На Острова българите разпределят пет-партиен парламент. На първо място "Прогресивна България" с почти 46 на сто. На второ място са ПП-ДБ с 24%. На трето място българите тук са гласували за "Величие". Четвърти са "Възраждане", 4%-та бариера преминават и МЕЧ. ГЕРБ-СДС са с 3.8 на сто. 306 души са гласували с "Не подкрепям никого".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар попитал един политик:

    21 2 Отговор
    Овчар попитал един политик:
    - Кажете ми, какво е това да си политик?
    - Същото, като тебе, дядо... водиш стадото.
    - Не е същото. Аз преди да издоя стадото го храня!

    09:54 20.04.2026

  • 2 Избирател

    19 3 Отговор
    "ГЕРБ-СДС са с 3.8 на сто"

    Те заради това ограничиха броя на секциите в чужбина че за тях гласуват основно калинките в държавната администрация назначени на тлъсти заплати а в чужбина няма такива.

    Коментиран от #3, #4

    10:00 20.04.2026

  • 3 Тоалетна Хартия

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Избирател":

    Да , но е пълно с чалгопитеци ....По-добре да не бяха гласували!!

    10:18 20.04.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Избирател":

    Точно казано. Отвън по друг начин се виждат нещата и Тулупа е недолюбван. Коцето , нали е негова патерица и успя да намали броя на секциите.

    10:21 20.04.2026

  • 5 Студопор

    4 9 Отговор
    На всичките, дето разправят, че българите зад граница не трябва да имат правото да гласуват: хубаво де, ама трябва да им простите и данъците. А не като се приберат лятото или по празниците в България, държавата да ги закърфичи с данък "смет" и данък "сгради".

    10:34 20.04.2026

  • 6 Буда

    3 5 Отговор
    Будали! Няма никакво значение тези 2000 човека за кого са гласували. Пиар и пропаганда. И загуба на време. Тяхното

    10:37 20.04.2026

  • 7 мутрата и герб

    4 1 Отговор
    ГЕРБ-СДС са под чертата с 3,8% - а трябва да са в сибир на каторга !

    11:38 20.04.2026

  • 8 Кой си ти

    1 1 Отговор
    Какво искат от нас тия ,,българи,, в Англия? За кого и за какво гласуват? Даим плащаме утре минималните пенсии за по 2- 3 год стаж в България, както сега плащаме на птоклетите им родители? Никога да се не върнат в България, да мухлясват в Англия

    16:25 20.04.2026

