Politico: Брюксел ще приобщава постепенно Украйна към ЕС след провала с бързия прием

Страните от ЕС отхвърлиха плановете за ускорено присъединяване на Украйна към ЕС, но обмислят постепенно предоставяне на достъп до определени европейски институции, съобщава Politico, позовавайки се на четирима европейски дипломати.
„Страните от ЕС подготвят пакет от краткосрочни привилегии за Украйна, за да я доближат до блока, след като столиците им отхвърлиха плановете за ускорено присъединяване на Украйна като пълноправен член“, пише изданието.
Според един дипломат, държавите-членки на ЕС ясно са заявили, че присъединяването на Украйна към блока „ще бъде изключително трудно“ в краткосрочен план. Твърди се също, че те търсят други начини за приближаване на Киев.
Служители на ЕС обмисляли така наречената „ускорена постепенна интеграция“ на Украйна, която предполага постепенно присъединяване към определени сегменти от пазарите, схемите за финансиране и политическите институции на блока. Според източника, Литва е предложила да се предостави на Киев статут на „държава в процес на присъединяване“.
През юни 2022 г. ЕС предостави на Украйна и Молдова статут на кандидатки за интеграционното обединение, като постави няколко строги условия за официалното начало на преговорите за присъединяване.
ЕС многократно е признавал, че това решение е до голяма степен символично и има за цел да подкрепи тези държави в конфронтацията им с Русия.
Придобиването на статут на кандидатка е само началото на доста дългия процес на присъединяване към ЕС. Турция е кандидат от 1999 г., Северна Македония от 2005 г., Черна гора от 2010 г., а Сърбия от 2012 г. Хърватия беше най-скорошната страна, която се присъедини към ЕС, през 2013 г., процес, който отне десет години.
