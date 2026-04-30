Politico: Брюксел ще приобщава постепенно Украйна към ЕС след провала с бързия прием
30 Април, 2026 06:51, обновена 30 Април, 2026 06:57 587 21

Литва е предложила да се предостави на Киев статут на „държава в процес на присъединяване“

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от ЕС отхвърлиха плановете за ускорено присъединяване на Украйна към ЕС, но обмислят постепенно предоставяне на достъп до определени европейски институции, съобщава Politico, позовавайки се на четирима европейски дипломати.

„Страните от ЕС подготвят пакет от краткосрочни привилегии за Украйна, за да я доближат до блока, след като столиците им отхвърлиха плановете за ускорено присъединяване на Украйна като пълноправен член“, пише изданието.

Според един дипломат, държавите-членки на ЕС ясно са заявили, че присъединяването на Украйна към блока „ще бъде изключително трудно“ в краткосрочен план. Твърди се също, че те търсят други начини за приближаване на Киев.

Служители на ЕС обмисляли така наречената „ускорена постепенна интеграция“ на Украйна, която предполага постепенно присъединяване към определени сегменти от пазарите, схемите за финансиране и политическите институции на блока. Според източника, Литва е предложила да се предостави на Киев статут на „държава в процес на присъединяване“.

През юни 2022 г. ЕС предостави на Украйна и Молдова статут на кандидатки за интеграционното обединение, като постави няколко строги условия за официалното начало на преговорите за присъединяване.

ЕС многократно е признавал, че това решение е до голяма степен символично и има за цел да подкрепи тези държави в конфронтацията им с Русия.

Придобиването на статут на кандидатка е само началото на доста дългия процес на присъединяване към ЕС. Турция е кандидат от 1999 г., Северна Македония от 2005 г., Черна гора от 2010 г., а Сърбия от 2012 г. Хърватия беше най-скорошната страна, която се присъедини към ЕС, през 2013 г., процес, който отне десет години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фанко

    5 10 Отговор
    Китай си приобщи Сибир.

    07:02 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оня

    8 0 Отговор
    Аааа не то приобщаването си е в ход ама от другата страна!

    Коментиран от #8

    07:06 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Козлодуй

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Оня":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    07:11 30.04.2026

  • 9 Факти

    4 0 Отговор
    Politico: Брюксел ще приобщава постепенно Украйна към ЕССР след провала с бързия прием

    07:11 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити

    1 8 Отговор
    Видяха че Украйна е най силната страна в НАТО и си викат да не изпуснем келепира. А къде беше Европа 5 години назад и не прати войски в Украйна.

    Коментиран от #17

    07:12 30.04.2026

  • 12 Ходи

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "ОНЯ С ДРОНЯ":

    си гледай дроня ! Немедлено !

    07:13 30.04.2026

  • 13 Много е любопитно

    7 1 Отговор
    Как на дребна и не особено богата държава като Литва и се дават опции да налага такива предложения. Това, което се вижда в ЕС в момента е, че има голям дефицит на качествени политически лидери в Запада Европа. Хората са се ояли и не знаят какво да правят при кризи. Гладните и склонни към корупция източноевропейски лидери обаче нямат такъв проблем. Те имат идеи как да измъкнат пари от всичко. Пасивността и мързелът на западноевропейците са достойни за съжаление. Бъдещето е в нас.

    07:13 30.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Историк

    4 2 Отговор
    ЕС може да присъедини Западна Украйна или това което остане след като Русия си вземе обратно по голямата част.

    Коментиран от #19

    07:15 30.04.2026

  • 16 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    1 6 Отговор
    ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ

    Не ми дава да си направя ПАРАДА
    На ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН.

    Дай малко ПВО
    че в Мускалието
    НЯМА.

    ИМА САМО НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО

    07:15 30.04.2026

  • 17 Дони

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    И като как ти се струва ТУРЦИЯ -Която от година чака прием и я лъжат от толкова време ОБЯСНИ НАМ НЕУКИТЕ

    07:17 30.04.2026

  • 18 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хурка":

    Явно доста обилно си закусил в него .

    07:17 30.04.2026

  • 19 Глас от бункера

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    Герасимов превзехме ли Купянск?

    07:18 30.04.2026

  • 20 Мечти

    0 1 Отговор
    Колко хубаво щеше да е ако тия тримата не съществуваха ...!

    07:20 30.04.2026

  • 21 СтатиСтик

    0 0 Отговор
    Явно европейците мечтаят да издържат пожизнено и да плащат пенсиите на 4милиона инвалиди -само досега,кои от тях без ръце ,кой без крака, кой без глава .

    07:22 30.04.2026

