Тръмп за Иран: Вече спечелихме, но искам по-голяма победа. Цените на горивата ще паднат веднага след края на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че САЩ вече са спечелили в конфликта с Иран, но би искал "да представи успеха по-убедително".

„Вече спечелихме, но искам по-голяма победа“, каза той в интервю за Newsmax. Според американския лидер, американските сили „са унищожили военноморските и военновъздушните сили на Иран, радарното му оборудване и ръководството му“.

Според Тръмп „глобалната общност“ като цяло – САЩ, Близкия изток и Европа – не могат да позволят на Иран да разработва ядрени оръжия. Военна операция срещу Иран е трябвало да бъде започната отдавна, смята американският лидер.

Тръмп заяви, че няма да одобри сделка с Иран, която би осигурила на Ислямската република обогатен уран за енергийни и медицински цели.

„Може би това не беше много сериозна оферта, защото не бих я одобрил; не бих им дал нищо“, каза американският лидер в коментар на изявление на специалния си пратеник Стив Уиткоф, който каза, че по време на преговорите с Иран американската страна е предложила да предостави на Техеран безплатно уран за медицински и енергийни цели.

Тръмп смята, че цените на горивата ще паднат рязко веднага след края на американско-израелската военна операция срещу Иран.

„Цените на бензина и петрола ще паднат бързо, след като войната приключи“, заяви американският лидер, коментирайки последното покачване на цените на горивата в Съединените щати в разговор с репортери. „Цените на бензина ще паднат. След като войната свърши, те ще паднат като камък“, смята американският президент. Според него проблемът до голяма степен се дължи на факта, че петролът все още не може да се разтоварва от танкери в Персийския залив.

„И знаете ли какво? Иран няма да има ядрени оръжия“, заяви президентът.