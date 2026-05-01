Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп за Иран: Вече спечелихме, но искам по-голяма победа. Цените на горивата ще паднат веднага след края на войната

1 Май, 2026 04:33, обновена 1 Май, 2026 04:55 396 6

  • тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • война

Според американския лидер, САЩ „са унищожили военноморските и военновъздушните сили на противника, радарното му оборудване и ръководството му“

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че САЩ вече са спечелили в конфликта с Иран, но би искал "да представи успеха по-убедително".

„Вече спечелихме, но искам по-голяма победа“, каза той в интервю за Newsmax. Според американския лидер, американските сили „са унищожили военноморските и военновъздушните сили на Иран, радарното му оборудване и ръководството му“.

Според Тръмп „глобалната общност“ като цяло – САЩ, Близкия изток и Европа – не могат да позволят на Иран да разработва ядрени оръжия. Военна операция срещу Иран е трябвало да бъде започната отдавна, смята американският лидер.

Тръмп заяви, че няма да одобри сделка с Иран, която би осигурила на Ислямската република обогатен уран за енергийни и медицински цели.

„Може би това не беше много сериозна оферта, защото не бих я одобрил; не бих им дал нищо“, каза американският лидер в коментар на изявление на специалния си пратеник Стив Уиткоф, който каза, че по време на преговорите с Иран американската страна е предложила да предостави на Техеран безплатно уран за медицински и енергийни цели.

Тръмп смята, че цените на горивата ще паднат рязко веднага след края на американско-израелската военна операция срещу Иран.

„Цените на бензина и петрола ще паднат бързо, след като войната приключи“, заяви американският лидер, коментирайки последното покачване на цените на горивата в Съединените щати в разговор с репортери. „Цените на бензина ще паднат. След като войната свърши, те ще паднат като камък“, смята американският президент. Според него проблемът до голяма степен се дължи на факта, че петролът все още не може да се разтоварва от танкери в Персийския залив.

„И знаете ли какво? Иран няма да има ядрени оръжия“, заяви президентът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    4 1 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    04:56 01.05.2026

  • 2 Иран направи смешни САЩ

    4 0 Отговор
    А този стана на клоун!

    04:57 01.05.2026

  • 3 Спечелил си

    4 0 Отговор
    От трите най--дългия откачалник

    04:59 01.05.2026

  • 4 :Д:Д:Д

    2 0 Отговор
    ти на белот срещу бат бойко не моеш спечели веее шматкааа

    05:02 01.05.2026

  • 5 Бойлер

    3 0 Отговор
    Хахаххаха.
    Клоун. Кво да кажеш

    05:05 01.05.2026

  • 6 Факт

    1 0 Отговор
    Спечелил си Ма чу П и кчу

    05:06 01.05.2026