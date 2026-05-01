Най-малко 14 ирански войници загинаха при разминиране в северозападната провинция Занджан

1 Май, 2026 21:08, обновена 1 Май, 2026 21:24 753 5

Други двама са били ранени в инцидента

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 14 войници от Корпуса на гвардейците на ислямската революция са били убити при разминиране в Иран, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията двама други войници са били ранени. Инцидентът е станал в северозападната част на ислямската република, в провинция Занджан, където се работи по издирване и разчистване на невзривени боеприпаси, останали от последния въоръжен конфликт.

По време на военните операции „Епичен гняв“ и „Лъвски рев“, започнали на 28 февруари 2026 г., фокусът на сухопътното миниране и разминиране в Иран е съсредоточен върху защитата на стратегически обекти и овладяването на вътрешни конфликти.

За разлика от мащабното морско миниране в Ормузкия проток, сухопътните минни операции имат специфичен характер.

Иранските сили засилиха минирането около критична инфраструктура, включително подземните съоръжения в Натанз и Фордо, за да предотвратят потенциални сухопътни операции на специални части.

Иран използва стационарни минни полета по границите си с Ирак и Турция като възпиращ фактор, активирайки защитни протоколи, които не са прилагани от десетилетия.

Доклади на правозащитни организации като Hengaw сочат за нови минни заграждания в западните провинции (Ирански Кюрдистан), целящи да ограничат движението на опозиционни групи, които се активизираха по време на войната.

В хода на конфликта са докладвани инциденти с ирански военни при опити за разминиране или обезвреждане на невзривени боеприпаси след въздушни удари.

Към края на април 2026 г. общият брой на загиналите военни в Иран надхвърля 1 200 души, като част от тях са специалисти по взривни устройства.

Масираните ракетни и авиационни удари на САЩ и Израел оставиха след себе си голямо количество сухопътни опасности в гъсто населени градове като Техеран, Исфахан и Шираз, което налага спешни операции по прочистване в градска среда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    4 0 Отговор
    правят войниците при разминиране... Отделно Господ ги е наказал затова, че работят на 1-ви май...

    21:26 01.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    абе вярно ли , че ПУ се молил на Тръмпягата да каже на Зеленски , да не бомбят красния площас на 9 май?

    21:27 01.05.2026

  • 3 Доналд

    1 1 Отговор
    Аз съм вирус и докато не измислите антивирус ще руша наред без да ми мигне окото ...Ясен ли съм. .?

    21:28 01.05.2026

  • 4 Свети Кибик-Юродив

    3 0 Отговор
    Тия колко човека са се въртели около някоя неизбухнала бомба или ракета? Явно и там са на принципа "двама бачкат, двайсет зяпат". Кибици. Сега при аятолаха.

    21:30 01.05.2026

  • 5 Българин

    2 0 Отговор
    Цигани много.

    21:39 01.05.2026

