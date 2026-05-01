Най-малко 14 ирански войници загинаха при разминиране в северозападната провинция Занджан

Най-малко 14 войници от Корпуса на гвардейците на ислямската революция са били убити при разминиране в Иран, съобщи информационната агенция Тасним.

Според агенцията двама други войници са били ранени. Инцидентът е станал в северозападната част на ислямската република, в провинция Занджан, където се работи по издирване и разчистване на невзривени боеприпаси, останали от последния въоръжен конфликт.

По време на военните операции „Епичен гняв“ и „Лъвски рев“, започнали на 28 февруари 2026 г., фокусът на сухопътното миниране и разминиране в Иран е съсредоточен върху защитата на стратегически обекти и овладяването на вътрешни конфликти.

За разлика от мащабното морско миниране в Ормузкия проток, сухопътните минни операции имат специфичен характер.

Иранските сили засилиха минирането около критична инфраструктура, включително подземните съоръжения в Натанз и Фордо, за да предотвратят потенциални сухопътни операции на специални части.

Иран използва стационарни минни полета по границите си с Ирак и Турция като възпиращ фактор, активирайки защитни протоколи, които не са прилагани от десетилетия.

Доклади на правозащитни организации като Hengaw сочат за нови минни заграждания в западните провинции (Ирански Кюрдистан), целящи да ограничат движението на опозиционни групи, които се активизираха по време на войната.

В хода на конфликта са докладвани инциденти с ирански военни при опити за разминиране или обезвреждане на невзривени боеприпаси след въздушни удари.

Към края на април 2026 г. общият брой на загиналите военни в Иран надхвърля 1 200 души, като част от тях са специалисти по взривни устройства.

Масираните ракетни и авиационни удари на САЩ и Израел оставиха след себе си голямо количество сухопътни опасности в гъсто населени градове като Техеран, Исфахан и Шираз, което налага спешни операции по прочистване в градска среда.