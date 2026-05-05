Първият дипломат на Техеран: Няма военно решение на кризата в Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Арагчи днес заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той добави, че преговорите с посредничеството на Пакистан, бележат напредък, но предупреди САЩ и ОАЕ да не бъдат “завличани в блато от недоброжелатели“.

Арагчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток - “Проект свобода”, като го нарече проект в безизходица.